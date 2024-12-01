16 историй о людях, чей внешний вид вызывал череду курьезных событий

Народное творчество
2 часа назад

«Встречают по одежке, провожают по уму», — гласит народная мудрость. И, да, все-таки от внешности человека зависит многое, причем не только впечатление, которое он производит на других, но личное самовосприятие. Из следующих историй вы узнаете, как внешний вид героев статьи стал камнем преткновения в повседневной жизни.

  • Моя тетя, Мария Петровна, всегда красится, не помню ее без макияжа. В один день она приболела, а на работе — завал. Коллега приехал к ней забирать документы, а она без макияжа открыла дверь. Коллега ей:
    — Здравствуйте, а можно Марию Петровну?
    — Нет ее!!!
    И захлопнула дверь. © tsyrenb / Pikabu
  • Пошла как-то устраиваться на работу, а меня отфутболили за то, что, по мнению работодателя, лицом не вышла. И хорошо, что отфутболили. Потому что я устраивалась в образовательный центр, а не в модельное агентство. Что характерно, центр скоро закрылся, потому что в преподаватели брали смазливых студенточек с ветром в голове, а толковых преподавателей с немодельной внешностью сразу слали лесом. © Миранда Буш / ADME
  • Год назад в нашем коллективе появилась очаровательная сотрудница. Настолько красивой девушки я еще не встречала. Все женщины в офисе одновременно и восхищаются ею, и сплетничают, и завидуют. Только я не завидую. Наоборот, она стала для меня примером и вдохновила меня на то, чтобы начать ухаживать за собой. Впервые в жизни мужчины начали обращать на меня внимание. А сегодня утром один из коллег даже сказал мне, что я выгляжу потрясающе. У меня такое чувство, будто я покорила весь мир! Так не хватало мне этого пинка раньше. © Рабочие истории / VK
  • Мы с парнем 4 месяца жили у его родителей, но они все больше и больше стали придираться к моей внешности, говорить, что я не так одеваюсь. Начали покупать мне вещи, которые носят женщины в возрасте. Меня это сильно начало напрягать, высказалась парню, но он ничего не делал и лишь отмалчивался. Дело дошло до скандала и оскорблений. Мы переехали от родителей, но они все равно не дают нам житья. Я для них непонятно кто, будто выбралась из леса и воспитания нет никакого. Парень на их стороне, говорит надо было делать так, как они хотят. Из-за этого постоянные ссоры... Люблю его, он уже мне предложение делал, но не знаю, что делать с тем, что он так зависим от мнения родителей. © Карамель / VK
  • Мне предложили поучаствовать в рекламной кампании одного косметического бренда. Сначала я обрадовалась, думала, что это отличная возможность. Но, когда пришла на встречу, оказалось, что они искали моделей с нестандартной внешностью. Меня попросили накраситься как можно ярче и сделать странную прическу. Я вышла из офиса, глядя на свое отражение в витрине, и поняла, что это явно не мое. Стыдно, что потом друзья увидят меня в рекламе с таким видом. Отказалась от предложения и поняла, что лучше и дальше буду бегать по массовкам... © Карамель / VK
  • Всегда считала, что говорить гадость в ответ на гадость — это плохо, недостойно интеллигентного человека и так далее. Но полгода назад меня начала под видом дружеской заботы откровенно доставать одна вышестоящая коллега. Когда она под соусом "я ж тебе добра желаю" стала критиковать мой внешний вид, я ей все-таки ответила. Сказала, что я замужем и счастлива, а она 10 лет в разводе и все время вспоминает, каким ужасным был ее бывший. Поэтому я должна ее учить, как выглядеть, а не наоборот. Чувствовала себя потом скотиной, но вот уже полтора месяца тишина. © Подслушано / Ideer
  • Я очень люблю свою жену. Но кое-что меня напрягает. Когда мы познакомились, она не уделяла много внимания прическе, макияжу, не носила каблуки и платья. Она одевалась так, будто ей все равно, ведь она красавица даже в старых спортивных штанах и растянутой футболке. А когда мы поженились, она стала очень много времени посвящать своему внешнему виду. Делает часами всякие прически, красится. Нельзя просто так выйти с ней прогуляться, она будет долго собираться и выбирать, в чем идти. Говорю ей, что она мне нравится в простой одежде, с обычной гулькой на голове, без яркого макияжа, просто и трогательно, по-родному. Она не верит. Говорит, что хочет быть нарядной всегда и везде. Даже дома. © Подслушано / Ideer
  • Когда я покрасила волосы в черный, в школу вызвали мою маму. Педсовет спросил, как она позволяет мне такое. Мама ответила: «Она будущая женщина». На что тетки закатили глаза и выдали: «Понятно, в кого она такая». В этот же день мы забрали документы из этой гимназии и меня перевели в нормальную школу © Подслушано / Ideer
  • Поступила на второе высшее на технический факультет. На занятия почти не ходила, училась кое-как, так как работала полный день. Сессию вовремя не закрыла и пришлось идти в деканат, чтобы декан дал какое-то разрешение. Надела узкую юбку и каблуки, накрасилась поярче с тем расчетом, что декан, как и в моем первом универе, будет благосклоннее к красивым девушкам, а не к серым мышкам. Захожу вся такая намалеванная и с улыбкой на лице в кабинет декана, а декан — семидесятилетняя бабка. Послала она меня куда подальше и заставила сдавать даже те предметы, которые уже были в моем первом дипломе. © Подслушано / Ideer
  • В детстве мама мне всегда покупала одежду на свой вкус. Она была не детской, не подростковой, а на каких-то своеобразных взрослых. Мне вообще не нравилась. Когда я говорила об этом маме, она ругалась и кричала, что у меня совсем нет вкуса. Меня часто гнобили в школе за мой нелепый внешний вид. И это маму тоже не останавливало: «Что ты слушаешь, кто что скажет? Думай своей головой». Будто она давала думать своей головой. В 14 лет сама заработала на первые джинсы — самый счастливый день. © Подслушано / Ideer
  • C годами грудь потеряла форму. Я решилась на пластику. Муж не визжал от радости, но мечту мою все-таки поддержал. А вот остальные родственники запричитали: «У тебя уже семья! Если муж любит, нечего под нож лезть!» Под эти охи-ахи примчалась свекровь и заявила, что заберет внуков на время операции. Сказала: «Живи, деточка, как хочется тебе, а не как ожидают другие. А красивая грудь еще никому не помешала!» Эх, люблю эту женщину! © Карамель / VK
  • Была у нас на работе девушка одна, нефигуристая от природы. Она очень комплексовала по этому поводу. В свой день рождения она нарядилась, сделала прическу, надела платье в клеточку. Но за секунду один коллега опустил ей настроение до нуля. Он перебрал самые изысканные комплименты и восхищенно сказал: "Вы сегодня такая красивая, ну прямо как... шахматная доска!" И парень искренне не понимал, что такого сказал. © Подслушано / Ideer
  • На свадьбе невеста от порыва ветра засветила трусы — весьма стремные. Ну, думаю, у нее начались «эти дни», вот и надела их. А супруга заявила, что это наверняка «счастливые» трусы. Ей так хотелось оказаться правой, что после свадьбы она потихоньку расспросила невесту. А оказалось, что та просто никогда не заморачивалась с выбором нижнего белья. Утром надела то, что первым попалось под руку. © Подслушано / Ideer
  • Надела на работу платье покроя "солнце", а под него — чулки. Шла с обеда, поднималась по лестнице, меня обогнала младшая дочь главбуха (10 лет). Как оказалось, она увидела на мне чулки и рассказала маме. И еще спросила, зачем я их ношу, ведь я же "вроде замужем". Всю вторую половину дня весь офис обсуждал мои чулки, манеру одеваться, поведение и отношения с мужем. Вот так я стала гулящей, просто надев на работу чулки. © Подслушано / Ideer
  • Мама - директор магазина косметики, в свои 50 лет выглядит как моя сверстница. Однажды мы всей семьей гуляли в парке. Пока папа пошел за билетами на аттракцион, с нами захотели познакомиться двое парней моего возраста. А мне 21. Папа, высокий и спортивный мужчина, увидел эту картину маслом, подошел к нам сзади и сказал: "А ну отошли от моих дочек!" Те ребята бежали дальше, чем видели. А мы посмеялись и пошли кататься. © Карамель / VK
  • Я предприниматель и вполне успешный. Но недавно мне мой бывший предложил материальную помощь. Случилось это так. Я была на даче, напарилась в бане, нанесла вначале скраб, а потом маску на лицо и волосы. И с пакетом на голове, в потрепанных трениках и в футболке оверсайз пошла выкидывать мусор. Иду, никого не трогаю и тут: «Алена, это ты, что ли?» Оборачиваюсь, а там бывший. Глянул на меня да как выдаст: «У меня тут неподалеку есть магазинчик, не хочешь продавцом пойти? Зарплатой не обижу по старой дружбе! А если надо, и аванс сразу дам». Отказалась. Сначала не поняла, к чему он мне это предложил. А потом зашла во двор, посмотрела в свое отражение в панорамном окне и понимаю, что выгляжу сейчас как безработная, потерявшая всякое самоуважение женщина, которая гуляла дней 5, а сегодня пришла в себя и решила пойти избавиться от последствий гулянки. Смешно получилось, однако. © Рабочие истории / VK

Как видно из последней истории, в забавную ситуацию можно попасть, даже желая улучшить свой внешний вид. Герои следующей статьи решили просто сходить в салон красоты, а случился казус.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее