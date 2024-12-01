16 историй о людях, чей внешний вид вызывал череду курьезных событий

20+ мужчин, которые нос к носу столкнулись с особенностями женской натуры и проиграли
Народное творчество
2 года назад
«Встречают по одежке, провожают по уму», — гласит народная мудрость. И, да, все-таки от внешности человека зависит многое, причем не только впечатление, которое он производит на других, но личное самовосприятие. Из следующих историй вы узнаете, как внешний вид героев статьи стал камнем преткновения в повседневной жизни.
Как видно из последней истории, в забавную ситуацию можно попасть, даже желая улучшить свой внешний вид. Герои следующей статьи решили просто сходить в салон красоты, а случился казус.