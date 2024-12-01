16 историй о людях, чей внешний вид вызывал череду курьезных событий

«Встречают по одежке, провожают по уму», — гласит народная мудрость. И, да, все-таки от внешности человека зависит многое, причем не только впечатление, которое он производит на других, но личное самовосприятие. Из следующих историй вы узнаете, как внешний вид героев статьи стал камнем преткновения в повседневной жизни.