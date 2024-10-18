15 человек, которые пошли в салон красоты, а вернулись с историей, которую еще внукам будут рассказывать

Чаще всего стригут так, как умеют, а не так, как вы просите. Я несколько раз приходила с фотографией стрижки, которую хотела бы, а получала совсем не то. Пока не нашла своего мастера-стилиста, который сделал меня красавицей. Больше 10 лет с ним, не раз меняла причёски-стрижки, всегда получала то, что просила.