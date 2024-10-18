15 человек, которые пошли в салон красоты, а вернулись с историей, которую еще внукам будут рассказывать
В салон красоты люди идут, чтобы улучшить свой внешний вид, а порой и для того, чтобы приятно провести время за беседой. Но иногда все идет не по плану. И неясно, что делать: плакать, радоваться, смеяться или срочно делиться историей в интернете.
- Просыпаюсь посреди ночи, а на мне что-то сидит светящееся; отмахиваю его, а оно не улетает. Чуть коньки не отбросила, мозг уже рисует фильм-катастрофу, сердце бешено бьется, перебираю разные варианты, что бы это могло быть. Оказалось, маникюрша умудрилась покрыть мне ногти лаком с фосфором, сама того не зная. © Подслушано / Ideer
- В 14 лет пришла первый раз на педикюр. Мне поставили ванночку, добавили средств и оставили размокать. Спустя пару минут пена начала лезть из ванночки, и меня охватила паника. Я и руками, и ногами старалась удержать всю эту пену, но без толку. Пена расползалась по полу все больше и больше, а помещение было маленькое. Когда мастер, девушка лет 25, зашла, то покатилась со смеху, а я чувствовала себя крайне неловко. © Самилова Мая / ADME
- Я подрабатывала учеником парикмахера, когда к нам в салон записалась на спиральную завивку женщина. Мастер, у которой я работала, подробно расспросила ее о состоянии волос и предупредила, что не все волосы хорошо переносят такую обработку. Но женщина была непреклонна. В назначенный день она по настоянию мастера принесла фото девушек со спиральной завивкой. Парикмахер попросила прочитать ее подробное описание процесса и подписать свое согласие на химическую обработку. Целый день мы провозились с завивкой, и ее локоны получились идеальными. Мастер показала ей результат, а та вначале ахнула, а потом завизжала: «Это ужасно! Почему они такие кудрявые?» Мастер взяла одну из фотографий женщины, которую та сама принесла, и показала ей. Она в точности соответствовала тому, как выглядели волосы клиентки после завивки. Но женщина начала орать, что хочет, чтобы ей убрали кудри и вернули все, как было. Мастер, не повышая голос, напомнила, что мы сделали именно то, что хотела она. А клиентка, не заплатив, схватила сумочку и выбежала из салона, а потом еще и оставила жалобу и негативный отзыв в интернете. © Karen Marie Shelton / Quora
- Давно хотела увеличить губы: не делать большие пельмени, а лишь немножко добавить объема. Отложила деньги, записалась в салон. Отзывы были классные, фотки клиенток — хорошие. И вот прихожу к косметологу, а у той губы на пол-лица. Она что-то мне начинает говорить, а я тупо стою и пялюсь на ее губы, а в голове мысль: «Если она себе такое сделала и ей норм, то что она мне сейчас наколет?» Короче, я сказала, что мне стало плохо, а сама убежала оттуда. © Карамель / VK
- Решила перед корпоративом сходить в парикмахерскую. Волосы были ниже лопаток, попросила убрать концы, но не обрезать короче линии плеч. Перед стрижкой мастер спросила, буду ли я забирать волосы, чтобы их сжечь дома. Я напряглась, но ответила, что я не суеверная. Волосы у меня густые, поэтому обычно перед стрижкой моют, но этот мастер просто побрызгала на меня воды. Так как они остались почти сухими, она решила нанести на волосы бальзам, чтобы те стали податливее. Все это сопровождалось рассказами о том, как она видела ночью русалок в реке. Наконец, дело дошло до сушки. Мастер заявила, что мои жирные волосы надо мыть чаще. А я их и так ежедневно мою. Пришлось ей напомнить, что она сама намазала перед стрижкой волосы бальзамом. В итоге я не стала досушивать волосы, быстро расплатилась и убежала. А дома обнаружила, что она подстригла меня каскадом, причем самые короткие волосы были на уровне глаз. © Алёна Осипова / Карамель / VK
Чаще всего стригут так, как умеют, а не так, как вы просите. Я несколько раз приходила с фотографией стрижки, которую хотела бы, а получала совсем не то. Пока не нашла своего мастера-стилиста, который сделал меня красавицей. Больше 10 лет с ним, не раз меняла причёски-стрижки, всегда получала то, что просила.
- Только перебралась в новый район и решила заглянуть в новый маникюрный салон. Почитала о нем отзывы — сплошь позитивные. И вот прихожу в назначенное время, мастер делает мне маникюр, а в середине его непринужденно накалывает своим ногтем Cheetos и отправляет рот, снимая губами с ногтя. И, таким образом продолжая есть, немытыми руками лезет к моим! Я не выдержала и попросила ее не есть, пока она делает мне маникюр. А она, ничуть не смутившись, заявила, что все вполне гигиенично, ведь она использует не пальцы, а ногти для еды. © Rachel Hogya / Quora
- Вчера пошла на маникюр. Мастер начала мне рассказывать про свою жизнь и вдруг говорит: «Знаешь, я тут недавно своему мужу изменила». Я сижу такая, в шоке, а она дальше рассказывает, будто ничего и не произошло. И тут я заметила, что после каждого ее слова мои ногти выглядят все хуже и хуже, но было так интересно слушать, что я забила на маник. Ушла оттуда с какими-то кошмарными ногтями, но зато с порцией сплетен. Теперь хочу поскорее попасть к ней снова, чтобы выяснить, узнал в итоге муж про измену с его родным братом или нет... © Карамель / VK
- Сегодня утром я была на маникюре. Пришла немного раньше и слышу какой-то знакомый мужской голос. Удивилась. А меня встретила администратор и объяснила, что моя мастер заболела, поэтому сегодня мне будет делать маникюр другой человек. В качестве извинения мне предложили скидку, так что я согласилась. Захожу в кабинет, а там сидит мой одноклассник. Оказалось, он — мой новый мастер. Пока вспоминали вместе школьные годы, я и не заметила, как он сделал мне маникюр. © Палата / VK
- Помню, несколько лет назад был очень напряженный график работы. В неделю по 10-15 перелетов, иногда утром в отеле не могла понять, в каком городе я нахожусь. Спала очень мало. Но когда приходила к своему мастеру в салон, эта добрая женщина заворачивала меня в халат, раскладывала кресло, и я вырубалась на 2 часа, пока она делала педикюр и маникюр. Никогда не забуду ее чуткость! © Аноним3224359 / Подслушано / Ideer
- В 70-х я училась на первом курсе, когда моя соседка по общежитию сломала ногу. А так как ей нужно было платить за учебу, она подрабатывала уборщицей в парикмахерской и очень не хотела терять эту работу. Попросила на время подменить ее, я не cмогла отказать. Целый месяц я приходила перед самым закрытием парикмахерской и убирала ее. Сотрудницы в это время уже собирались домой. Но как-то раз они заговорили о моих волосах и том, как улучшить их внешний вид. Весь мой предыдущий опыт посещения парикмахерских был негативным, поэтому я отнекивалась, но они-таки уговорили меня на химическую завивку. После их «работы» мои волосы стали дыбом и опустить их вниз можно было, только накинув на голову шарф. За 3 недели я просто возненавидела то, как выглядели мои локоны. Но «добрые» мастера сказали, что дело можно исправить выпрямителем. Они передержали его на волосах, и те просто обломились у корня. Я ушла почти лысой. © Tina Kearney / Quora
- У меня были волосы ниже плеч, и мой парикмахер всегда делал мне одну и ту же прическу. А мне как-то захотелось перемен! Пошла я к новому мастеру, о котором все отлично отзывались. А этот крутой спец сразу отчекрыжил мне одну сторону волос до уровня уха. Потом ему пришлось равнять волосы и с другой стороны, и я вышла из салона с убогой прической. Я молча заплатила и ушла, а потом заплакала. После того случая я 8 лет ходила к нормальному парикмахеру, пока мне не пришлось переехать. И вот на новом месте я нашла хороший салон. Пришла туда, стригусь и вдруг к своему шоку понимаю, что мастер — это тот самый парниша, который покромсал мои волосы 8 лет назад. Сразу ему сказала, как я хочу, чтобы он доделал мою прическу. И на этот раз все обошлось. © Wendy Tyler / Quora
- На прошлых выходных попросила мужа свозить меня в салон. Сонный, он выпил кофе, оделся быстро и сел за руль. Довез меня, мы попрощались, я осталась на процедурах, а он уехал. Забрал спустя пару часов, привез домой, вместе поднимаемся на лифте. Зашли в квартиру, он смотрит на меня и спрашивает: «Стой, ты что, маникюр сделала? Или прическа другая? Нет, с бровями что-то?» Он как будто забыл, что вез меня на лазерную депиляцию, проводил прямо в салон, а потом еще оттуда и забирал... © Мамдаринка / VK
Вот мужу делать нечего – запоминать, зачем именно жена поехала в салон. :)
- Работала я в салоне парикмахером. Завела моя клиентка интрижку с мужчиной на 20 лет младше. А через 6 недель пришла ко мне в слезах. Оказалось, тот порвал с ней. Оставила ее, чтобы успокоилась, а сама хотела в зал вернуться. И тут она как схватит меня за руку со словами, от которых у меня челюсть отвисла: «Ангелина, ты умеешь делать куклу вуду? У тебя на полу ведь столько волос. Научи меня». © AngelinaBallerina100 / Reddit
- Я раньше носил прическу «теннис», но просил не обычную стрижку, а максимально длинный вариант. Как-то зашел в парикмахерскую, сказал, что мне нужно сделать. Мне тогда было 20+, но выглядел я, как ребенок лет 14. Так тетя лет 50, с лицом, не обремененным интеллектом, начала мне хамовато говорить, что я сопляк, не имею права указывать и стричь она будет, как считает нужным. Чтобы ее утихомирить, хватило фразы: «Закройте рот и делайте так, как я сказал. Деньги плачу я, вы исполняете». Но, на мою беду, она оказалась криворуким парикмахером. © Ichiro Shell / ADME
- В позапрошлом году приспичило мне сделать очень короткую стрижку и покрасить волосы в максимально белый цвет, какой только возможно. Пошли с мамой за компанию искать салон. Заходили в дорогие и пафосные, потому что окрашивание сложное. Везде заламывали цену от 6 до 10 тысяч. Я уж почти приуныла, но тут увидела женщину с совершенно потрясающим холодным блондом. Мы спросили, где она сделала такое окрашивание. Это оказалась маленькая парикмахерская в Доме быта. Мы как будто в 90-е попали. И вот за 2500 мне там сделали ровно то, чего я и хотела. Причем, туда народная тропа не зарастала. Пока меня красили, человек 10 прошло. А в тех пафосных салонах не было ни одного клиента. И 2 из них потом вообще закрылись. © Миранда Буш / ADME
Многие женщины из желания стать красивее готовы тратить уйму денег и времени. А вот героини следующей статьи спускать кровные услуги визажиста не стали и решили сами сделать себе макияж. И вот что у них вышло.
Комментарии
Вот последняя история точно из жизни. Раньше часто ездила в городок моего студенчества, там работала обычная парикмахерша, в обычной рядовой парикмахерской. И она стригла меня всегда хорошо (и дешево). В её руках я всегда расслаблялась, зная, что сделает как надо. До сих пор не могу найти своего мастера. Стригут пусть неплохо. Но всегда не то