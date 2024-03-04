18 обычных женщин доказали, что не нужно быть визажистом, чтобы делать классный макияж

Хорошо быть профессиональным визажистом и уметь ловким движениями превращать обычную девушку в модель с обложки журнала. Но, даже если вы не обладаете особыми навыками, благодаря видеоурокам, упорству и советам из интернета научиться преображать свое лицо, может каждая. И девушки из этой подборки — тому подтверждение.

«Памела Андерсон вдохновила меня на дымчатый макияж глаз»

«Преобразила свою маму»

Я тоже немолода, но это настолько круто, что я тоже хочу накраситься. © Unknown author / Reddit

«Я влюбилась в свои тени для век»

«Долгие годы я не делала красочный макияж, но теперь так довольна»

«Мой 11-недельный малыш не спит дольше 10 минут. Вот как я успеваю накраситься за это время»

«С косметикой и без. Попыталась сделать свои веснушки более заметными, но все еще естественными»

«Практикуюсь в макияже для собственной свадьбы. Моя цель — остаться собой и выглядеть естественно»

Есть вы тоже пытаетесь сделать макияж к важному событию, то эти бьюти-средства могут оказаться кстати.

«Я официально стала визажистом для своей подруги. Немного беспокоилась, что брови получились разными, но, кажется, в целом все вышло неплохо»

«Конечно, макияж всегда получается лучше, если в этот день вам не нужно никуда идти»

«За день до моей свадьбы моя сестренка получила огромный ожог от воска. К счастью, у меня был фантастический визажист, который просто спас ее»

«Моя мама никогда не красится. Сегодня я нанесла ей макияж, и она была шокирована, насколько сильно она изменилась»

«У меня кистозное акне, но сегодня мне сказали, что моя кожа выглядит великолепно»

«Мне нужен был образ в стиле Голливуд. Никогда еще на моем лице не было столько косметики»

«Готова к свиданию с самой собой»

«Попробовала создать свежий летний образ»

«Вдохновилась стилем гранж»

Экспериментировать со стилями макияжа куда проще, если использовать лайфхаки вроде этих.

«Наконец-то я нашла средство, которое скрывает мешки под глазами»

«Мой образ для праздника»

О боже, это такой восторг, что я чуть не плачу! © Valuable-Strike-6402 / Reddit

А некоторым женщинам и макияж не нужен, чтобы хорошо выглядеть. Они расцветают с каждым новым десятком лет, как героини этой статьи.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.