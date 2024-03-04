18 обычных женщин доказали, что не нужно быть визажистом, чтобы делать классный макияж

Хорошо быть профессиональным визажистом и уметь ловким движениями превращать обычную девушку в модель с обложки журнала. Но, даже если вы не обладаете особыми навыками, благодаря видеоурокам, упорству и советам из интернета научиться преображать свое лицо, может каждая. И девушки из этой подборки — тому подтверждение.
«Памела Андерсон вдохновила меня на дымчатый макияж глаз»
«Преобразила свою маму»
«Я влюбилась в свои тени для век»
«Долгие годы я не делала красочный макияж, но теперь так довольна»
«Мой 11-недельный малыш не спит дольше 10 минут. Вот как я успеваю накраситься за это время»
«С косметикой и без. Попыталась сделать свои веснушки более заметными, но все еще естественными»
«Практикуюсь в макияже для собственной свадьбы. Моя цель — остаться собой и выглядеть естественно»
Есть вы тоже пытаетесь сделать макияж к важному событию, то эти бьюти-средства могут оказаться кстати.
«Я официально стала визажистом для своей подруги. Немного беспокоилась, что брови получились разными, но, кажется, в целом все вышло неплохо»
«Конечно, макияж всегда получается лучше, если в этот день вам не нужно никуда идти»
«За день до моей свадьбы моя сестренка получила огромный ожог от воска. К счастью, у меня был фантастический визажист, который просто спас ее»
«Моя мама никогда не красится. Сегодня я нанесла ей макияж, и она была шокирована, насколько сильно она изменилась»
«У меня кистозное акне, но сегодня мне сказали, что моя кожа выглядит великолепно»
«Мне нужен был образ в стиле Голливуд. Никогда еще на моем лице не было столько косметики»
«Готова к свиданию с самой собой»
«Попробовала создать свежий летний образ»
«Вдохновилась стилем гранж»
Экспериментировать со стилями макияжа куда проще, если использовать лайфхаки вроде этих.
«Наконец-то я нашла средство, которое скрывает мешки под глазами»
«Мой образ для праздника»
А некоторым женщинам и макияж не нужен, чтобы хорошо выглядеть. Они расцветают с каждым новым десятком лет, как героини этой статьи.
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.