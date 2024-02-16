18 женщин, которые напрочь забыли, как стареть, и теперь проживают вечную весну

Есть женщины, которые с возрастом словно расцветают. И в этом им помогает не только уход за собой, но и выверенное за годы чувство стиля и желание сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Мы не знаем, что за молодильные яблоки едят они на завтрак, но, глядя на следующих дам, так и тянет спросить у них рецепт их красоты и обаяния.

«В молодости я носила отстойные юбки, чтобы ноги не сгорали, и укрывалась от солнца немодными шляпами. И была бледной, как призрак. Зато вот как я выгляжу сейчас, почти в 61 год»

«На фото слева — 18 лет, а на фото справа — я сейчас, 49 лет. Красиво ли я старею?»

Да вы стареете задом наперед. И выглядите просто прекрасно. © OnehappyOwl44 / Reddit

«Мне 40 лет. Вот так выглядит мое лицо без тонального крема. Я только уложила брови, накрасила ресницы и добавила немного теней на веки»

«Здесь я без макияжа. Мне 42 года»

«Мне 46. Я только что сделала фото в спортзале, а потом пошла и наелась вафель»

«Мне 40, у меня двое детей, а муж недавно разбил мне сердце»

«Для красивой кожи я использую третиноин, средство с муцином улитки и сыворотку с витамином С»

Это вампирские чары, не иначе. Вечная молодость и сияющая безупречная кожа. © sneekysmiles / Reddit

«Мне 41, и Новый год я проведу одна. Но это точно лучше, чем токсичные отношения»

«Я мать троих детей, и мне не помешало бы немного уверенности в себе»

Да если бы я выглядела так после рождения троих детей, я бы прыгала от счастья. © Unknown author / Reddit

«Кожа моей 86-летней бабушки, я не шучу»

«Когда ей было 20, она случайно подслушала, как мужчина советовал уход, в котором обязательно должен быть увлажняющий крем и крем с SPF. С того дня она не переставала следовать этому совету».

«Мне 39»

«Мне 51 год»

«Мне 41, и я никогда раньше не покупала такое платье и не чувствовала себя уверенно в нем»

«Моей маме (справа) неделю назад исполнилось 60 лет»

«Можно ли мне это носить в моем возрасте? Мне 42 года»

Интересно, почему так много людей спрашивают, не слишком ли они стары, чтобы носить ту или иную вещь, а они в отличной форме и выглядят потрясающе? Я куда моложе, а хотела бы выглядеть, как ты. © SuperNovaGirl30 / Reddit

«Поверите ли вы, что на мне вообще нет тонального крема? Я так горжусь своей кожей»

Иногда знаменитости тоже решаются показать свое лицо без макияжа. А вот есть ли им повод гордиться этим — судите сами.

«Мне 51, и это хорошее число!»

«У меня сегодня день рождения, и вот во что я нарядилась. Мне 52»

52?! Да ну тебя! То, как ты выглядишь — просто отвал башки. © Cdn_Giants_Fan / Reddit