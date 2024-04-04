16 историй с таким резким твистом в конце, что хочется сказать: «Воу-воу, полегче»

Иногда жизнь преподносит ситуации с такой лихой развязкой, что кажется, будто это сюжет для голливудского фильма, а не реальность. Именно такими случаями и поделились герои нашей статьи. А нам только и остается, что подумать про себя: «Ничего себе, и такое бывает!»