16 историй с таким резким твистом в конце, что хочется сказать: «Воу-воу, полегче»

Народное творчество
37 минут назад

Иногда жизнь преподносит ситуации с такой лихой развязкой, что кажется, будто это сюжет для голливудского фильма, а не реальность. Именно такими случаями и поделились герои нашей статьи. А нам только и остается, что подумать про себя: «Ничего себе, и такое бывает!»

  • Моя однокурсница из приличной семьи, богатая. Готовилась она к свадьбе с таким же приличным и богатым молодым человеком. За несколько дней до свадьбы родители отправили ее на море. Мол, слишком перенапряглась, готовясь к свадьбе. Через несколько дней она приехала с новым мужем. Оказалось, она заснула на матрасе, и ее унесло в море. Будущий муж, смотритель маяка, спас ее. © Подслушано / Ideer
  • Встречалась с мужем еще со школы, и все 12 лет он умолял меня родить ребеночка. У нас родилась тройня. Две девочки и один мальчишка. Детки здоровые, спокойные. Только они, естественно, забирают много сил и времени. И муж ушел. Через два месяца после родов. Потому что «устал, хочет отдохнуть, не так себе это представлял».
    Узнав о моей ситуации на следующий день к нам переехал мой брат. Брутальный, интровертный бородатый программист. Он очень помогает мне с малышами, сопровождает нас на прогулки, ходит за продуктами, готовит. Всегда рад и весел с моими детками, а они ему постоянного улыбаются и хохочут. Не знаю, что бы я делала без своего любимого братика. Очень ценю его поддержку и навсегда уяснила урок: верить поступкам, а не словам. © Мамдаринка / VK
  • Я был в отпуске в Буэнос-Айресе и во время обеда в ресторане заметил очень своеобразную пару (татуировки и уникальный гардероб). Я подумал, что они выглядят довольно круто, и больше не думал об этом. Прошло 7 лет, я пришел в кафе в Эдинбурге и наткнулся на ту же самую пару. Я не мог уйти, не узнав о них чего-нибудь, поэтому представился, рассказал им свою историю, и оказалось, что они живут в Буэнос-Айресе и были в отпуске в Шотландии. © SubtleRapscallion / Reddit
  • Зашел к своей любимой девушке. Собирались идти в кино, но она, как и всегда, была не при марафете. Пришлось сидеть в кресле одетым и ждать ее. Она бегает вокруг меня туда-сюда, то с феном, то с юбкой в руках, то с полотенцем. Вдруг в ванной какой-то грохот. Затем тишина. Я испугался, захожу к ней, чтобы узнать, все ли хорошо, может, поскользнулась и упала. Но нет. Она решила кран немного подкрутить, чтобы тот не протекал. Это же так важно было сделать именно перед нашим свиданием, когда я уже полчаса сижу у нее дома и жду, пока она соберется. © Палата № 6 / VK
  • Месяц ждала, пока мне сделают стеллаж в стиле лофт. Вчера привезли, я начала все проверять — на нижнем ящике отвалилась ручка. Доставщик: «Можно посадить на суперклей». Я: «Давайте не будем самодельничать, забирайте на фабрику, пусть переделывают». Он посмотрел в какую-то свою бумажку, а там напротив моего адреса большими буквами написано: «Ни в коем случае не спорить». © Hrustaleva__ / Twitter
  • Мой единственный и неповторимый раз, когда я путешествовал автостопом. Мне около 18-ти, и меня подбирает мужчина лет 40. Мы едем минут 20. И вдруг он спрашивает меня: «Как тебя зовут?» Отвечаю, мол, так-то. Он поворачивает голову и пристально смотрит на меня: «Меня зовут точно так же!» Я знал, что у меня есть дальние родственники из этой части провинции, поэтому мы оба начали перечислять имена членов семьи, пытаясь выяснить, являемся ли мы родственниками. Мы проговорили без остановки два часа. Он высадил меня недалеко от следующего города, мы помахали друг другу на прощание. И больше я его не видел. © coffeeinvenice / Reddit
  • Когда мне было 8 лет, мой отец сфотографировал меня внутри частного самолета на авиашоу. 16 лет спустя меня наняли управлять частным самолетом. В какой-то момент мой босс увидел мою фотографию в социальной сети, на которой мне было 8 лет, и спросил: «Что ты делал в нашем самолете?» Меня наняли летать на том же самолете, в котором меня сфотографировал отец. © Western-Sky88 / Reddit
  • Сын сейчас учится во втором классе. В прошлом году у него сильно изменился характер и манеры. Постоянно вызывают в школу за проделки, жалуются родители других детей, да и сама вижу, что он ведет себя отвратно! Думали, что придется перевоспитывать после зимних каникул, но тут его после Нового года забрал дедушка на недельку к себе. Сын вернулся шелковым! Стал более самостоятельным, спокойным и даже каким-то мудрым. Уже и завтрак может сам себе сделать, папе помогает в гараже, мне посуду помогает мыть. Дедушка сказал нам лишь одну фразу: «Вы его слишком сильно любите!» Я после таких перемен действительно задумалась, может, и вправду не стоит так сильно любить своих детей? Все должно быть в меру. © Палата № 6 / VK
  • Попал три года назад в аварию. Очнулся уже в больнице, где врачи мне рассказали хорошие новости. Вот я прихожу в себя на больничной койке, никаких необратимых последствий, водитель фуры слезами заливается от счастья, очень рад, что не испортил мне жизнь, вымаливал прощение на коленях! Ну жив я же, чего так переживать. Сказал ему, что все хорошо, и поблагодарил за то, что он не бросил меня на дороге. Днем позже приезжает жена. Тоже плачет. Но не из-за меня, а из-за машины нашей. Мол, дорогая была, красивая, как же она теперь будет перед подругами хвастаться. Когда меня выписали из больницы, то я первым делом пошел и подал на развод. © Палата № 6 / VK
  • Подруга одолжила у меня тридцать тысяч, обещала вернуть за неделю. Эта сумма равна моей зарплате, поэтому я, конечно же, переживала. Самой через две недели платить за съемную квартиру. На СМС подруга не отвечала, трубку не брала. Тогда я поехала к ней домой. А там — она лохматая, вся в слезах. Видно, что давно не мылась и не ела. А с ней ее кот. Весь в бинтах и с гипсом. Оказалось, машина сбила, все деньги отдала на операцию. И еще не факт, что все хорошо закончится. Посмотрела на них двоих и забрала к себе. Накормила подругу, успокоила. Выделила им лучшую комнату и мягкую постель. А сама одолжила денег у своего брата, он у меня обеспеченный. Завтра пойдем к самому известному в городе ветеринару, вдруг он как-то еще поможет. Ну и черт с этими деньгами, главное, что у моей подруги большое и доброе сердце. © Карамель / VK
  • Ехала с работы, смотрю, мужчина голосует. Подвезла его. Разговорились, он в конце пути попросил мой номер. Дала, ибо не обременена отношениями и он оказался приятным типом. Его номер записала «Сергей подвозила», чтобы не запутаться. Спустя неделю узнала, что он Сергей Подвозило! Так не бывает! © Палата № 6 / VK
  • Еду по дороге в глуши, и тут у меня спускает колесо. Буквально тут же из кустов выходит парень с собакой. Он мне помог заменить колесо и попросил подвезти до города. А потом оказалось, что мы знакомы с одними и теми же людьми и что этот парень — мой дальний родственник. © BaulsJ0hns0n86 / Reddit
  • Моя подруга не так давно жаловалась мне на то, что у ее мужа начались некоторые проблемы со здоровьем. Она прям не ожидала, что он в свои 35 уже будет чувствовать себя дедушкой. Поэтому она сама и решила взять под свой контроль его здоровье. Пошли по врачам, где ему сказали, что надо избавиться от вредных привычек и обязательно заниматься спортом. Буквально за полгода муж у нее изменился до неузнаваемости. Начал следить не только за своим здоровьем, но и за внешностью! В салоны ходит, масочки разные делает, кожу улучшает, прически делает. Теперь подруга волнуется не за его здоровье, а за то, что его у нее могут увести другие женщины. © Палата № 6 / VK
  • Мои мама и бабушка были статистами в фильме с Арнольдом Шварценеггером. Они познакомились с ним, так как в своей сцене были очень близко к нему. Рассказывали, что он был очень милым! Несколько десятилетий спустя я узнаю, что моя теща встречалась с Арнольдом, когда они оба были молоды. Никто из нас не имеет никакого отношения к киноиндустрии! Я обычный человек, который никогда не встречался ни с кем из знаменитостей, так что для меня это безумие. © *****Viper / Reddit
  • Заметил, что каждую ночь кто-то светит фонариком в мое окно. Вначале думал, дети балуются. Потом стало уже интересно. А потом реально страшно — это происходило каждую ночь на протяжении двух недель. Через две недели мне удалось рассмотреть, из какой квартиры этим занимаются. Сжал кулаки и пошел «разбираться». А дверь открыла маленькая, хрупкая девушка, 150 см ростом. Сразу сказала: «Ну, наконец-то». Оказывается, она так пыталась познакомиться. Вечером идем в театр. © Палата № 6 / VK
  • Когда парень знакомил меня со своими родителями, то будущая свекровь уточнила, есть ли у меня пищевые аллергии или продукты, которые я не ем. Все услышанное она записала в пухлый ежедневник. Поймав мой вопросительный взгляд, она пояснила, что у нее муж, 4 сына, 3 невестки, 6 внуков от года до 10 лет, и каждый либо что-то не ест, либо аллергия. И у всех разное! Чтобы не забыть, она записывает и сверяется во время подготовки меню для семейных пиршеств.
    Через несколько месяцев я попала на празднование годовщины их со свекром свадьбы. Стол ломился. Но больше всего меня поразили маленькие подставки рядом с каждым блюдом, на которые были наклеены этикетки с составом. Оказывается, у свекрови даже специальный принтер есть, который эти этикетки печатает. Мне сразу вспомнилось, как мои мама и бабушка пытались впихнуть в меня ненавистную белую рыбу. Свекровь не перестает повторять, что нужно уважать чужие предпочтения и привычки. Все люди разные. © Подслушано / Ideer

А вот еще подборка жизненных историй, которые закончились совсем не так, как предполагали их герои.

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