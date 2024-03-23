"Еще через несколько лет я встретил их в другой стране на фестивале, где было 200 тысяч человек"
Кажется, тебя несколько раз уже тыкали носом во что-то не сделанное.
20+ историй, развязку которых даже Пуаро бы сходу не отгадал
Время показывает, что ни один фильм не доходит до такого уровня закрученности сюжета, какой может обеспечить сама жизнь. И наши сегодняшние герои не упустили возможность и похвастались такими историями в сети.
- Я работаю официанткой в кафе. Пару лет назад один клиент, парень, попросил меня передать записку и коктейль одной девушке, которая ему понравилась. Но так как она сидела в большой компании, я перепутала и передала все ее подруге... Вчера этот парень зарулил с этой подругой ко мне в кафе, и как давай благодарить меня за эту ошибку. Они полгода назад поженились и безумно счастливы. Я расплакалась. © Подслушано/ Ideer
- Лежала я в больнице какое-то время. Как-то так совпало, что ко мне в палату подселили женщину моего возраста. Мне в ее лице что-то знакомым показалось, но я не могла вспомнить, где могла ее видеть раньше. Конечно, валяться в постели скучно, поэтому мы и начали общаться днями напролет. Слово за слово — и выяснили, что мы, блин, в одном детсаду были! Лет 30 с того времени прошло. Интересная штука жизнь: не знаешь, где и с кем она тебя сведет в следующий раз. © Палата № 6 / VK
- Когда я только начинал встречаться со своей супругой, то привез ее в свой родной город, чтобы познакомить с родителями. Рассматривая старый семейный альбом, она указала на фото и спросила: «Откуда ты знаешь этого человека?» Я ответил: «Это мой дядя», а она: «Нет, это мой дядя!» Оказалось, что сестра ее матери вышла замуж за брата моей матери. © Bongo_Goblogian / Reddit
- В детстве мы часто проезжали мимо старой заброшенной школы на холме. Я всегда думал, что было бы здорово сделать из нее дом и жить там. Много лет спустя кто-то снес школу и построил там дом. Прошло еще несколько лет, я развелся и снова женился. Мы хотим купить дом. Парень, с которым работает моя жена, продает свой дом. И это тот самый дом на холме. © Wyzard_of_Wurdz / Reddit
- В одну из очень редких командировок отправился с напарником — новым сотрудником. В пути познакомились поближе. Перед отъездом он позвал меня посидеть в кафе. Вот там-то он откровенно меня удивил: «Люблю командировки, только так могу изменять жене спокойно». Спрашиваю, мол, когда ты успеваешь, мы же вместе все время. А напарник заявляет: «Я женат 8 лет, она прекрасная женщина, отличная хозяйка, готовит безупречно. Но все строго по классическим рецептам, из натуральных продуктов. После двух лет совместной жизни я попытался водить жену по своим старым друзьям и родственникам. Но она всегда остается собой: никаких экспериментов и новшеств. Вот сейчас я ей и изменяю». Осмотревшись по сторонам, он продолжил: «С этим гарниром и котлетами в ароматных специях я совершаю гастрономическую измену». © CEMEH67 / Pikabu
- Помню, моя подружка в детстве рыдала, когда мама пришла домой с новым младенцем. Но не потому, что на нее уже повесили кого-то из младших. Просто она хотела, чтобы мама родила ей хомяка! © pirozhenshchina / Twitter
- Я живу в Канаде. Летом мы семьей поехали в отпуск во Флориду и остановились в отеле. Вечером мой отец пошел набрать лед в автомате и столкнулся с нашим соседом. Оказалось, наши соседи из Канады поселились в том же отеле во Флориде. Более того, они приехали сюда на те же 4 дня, что и мы. Учитывая, что ни одна из семей даже не знала, что другая едет в отпуск, это было удивительное совпадение. © EventHorizon5 / Reddit
- Я на девятом месяце беременности. Была в гостях на юбилее. Поела, а тяжело сидеть за столом, поэтому решила походить немного. Живот у меня внушительный, а сама я маленькая. Он прям громадный, неестественный! Хожу и охаю, так как таз болит, и придерживаю живот. Подбегает ко мне племянник (3 года) и говорит громко: «Ну вот, обязательно было так объедаться? Теперь садись и жди, пока сдуется!» © Подслушано/ Ideer
- Вышел я в магазин. Иду по двору, ко мне подходит леди: «Мужчина, вы мне не поможете?» Она идет от сугроба, который дня три назад был автомобилем. В руках у нее лопата и щетка. Я спрашиваю: «Машину раскопать и почистить?» Леди с глазами кота из «Шрека» кивает и протягивает мне инструменты. Будучи культурным человеком, я не хотел сразу ей отказывать: «Если вашим инструментом, то три тысячи».
Я думал, что сейчас она начнет гундеть и я просто пойду дальше. Но через две минуты мне приходит СМС о начислении средств, а леди спокойно уходит домой, оставив мне лопату, щетку и срок в один час. Я еще никогда не зарабатывал деньги так тяжело. И, что самое обидное, в это я вписался совершенно добровольно. © XBOCT.KOTA / Pikabu
- Друг рассказал, что у них на работе пропал сотрудник. И только сегодня появился со словами: «Да я что-то в тайгу на праздники уехал, понравилось, решил подольше отдохнуть». Признавайтесь, кому тоже захотелось. © treschenko24 / Twitter
- Сдаю комнату. Ко мне пришли два незнакомых друг с другом человека — парень и девушка. Пришли одновременно, познакомились и решили вместе снимать комнату, которую я сдаю. © lilydavay / Twitter
- Подруге не везло с парнями. Я сказала: «Обращайся, если что — помогу». Как-то попросила она у меня номер брата. Оказалось, у нее есть план. Она познакомилась с парнем и хочет, чтобы мой брат временно побыл ее «братом». Чтобы она уверенно себя чувствовала, когда кавалер придет к ней в гости. Брат пошел, надел халат, сидит, чай пьет. Подруга его наставляет: «Парня зовут Андрей, придет — откроешь дверь, и иди на кухню». Вот звонок в дверь, брат открыл: «Ты Андрей? Приходи, сестра тебя ждет». Тот кивнул, прошел в комнату. Через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел папа. И он вдруг узнал, что у него еще и «сын» есть. © Палата № 6 / VK
- Были в гостях у семейной пары. Сын (9лет) захотел в туалет. Долго не выходил и я пошла его проверить. Зашла, а он плачет. Говорит: «Здесь так красиво и все культурные. А я по большому захотел!». Еле сдержала смех, успокоила его. Так его жалко стало. Ведь сидел и переживал. © Подслушано/ Ideer
- Я познакомился с братьями-близнецами во время путешествия по Азии, а через несколько лет случайно встретил их на другом континенте. Еще через несколько лет я встретил их в другой стране на фестивале, где было 200 тысяч человек. © kahrabaaa / Reddit
- Когда я был маленький, наш класс в честь Дня матери устраивал розыгрыш торта. Я ходил по нашему району и продавал билеты. Люди были очень дружелюбны и приглашали меня на чай. Но, к моему сожалению, никто, из тех, кому я продал билеты, не выиграл. Я так расстроился, что решил испечь торт для женщины, которая купила у меня больше всего билетов. Пришел к ней домой в День матери, чтобы отдать торт, и, оказалось, что это был не только День матери, но и ее день рождения, и я принес торт как раз к праздничному столу. © buheeh / Reddit
"Еще через несколько лет я встретил их в другой стране на фестивале, где было 200 тысяч человек"
- Моя жена иногда бывает совсем «отбитой», но в остальное время она просто идеальная женщина для меня. Я, когда только женился, предупреждал маму умерить свой пыл: она любит контролировать все, до чего дотянется. Однажды я вернулся с работы и оказался в эпицентре тайфуна. Оказалось, моя мама раздобыла копию наших ключей и приходила днем. Переложила вещи, что-то выбросила, залила средствами сантехнику, чтобы «ленивая» невестка наконец-то прибрала. Звонить маме и ругаться жена не дала. Вместо этого она отжала у меня запасной ключ от родительской квартиры и на следующий день вместо работы пошла туда. Не знаю, что за порядки она там навела, но вечером звонила мать в истерике, которую пытался успокоить хохочущий отец.
После этого почти 2 года я ходил к ним один, потом родился сын и родители наконец-то пришли к нам в гости. Все прошло хорошо, но под конец вечера мама не удержалась и начала говорить ребенку, что, мол, твоя мама то и то не делает для тебя. Жена тут же повернулась ко мне: «Видишь, твоя мама о младенцах все знает лучше, давай на пару недель внука ей отдадим! Как раз отдохну после родов, а ты поспишь спокойно». Мама тут же сказала, что все идеально и внук в полном порядке. И с тех пор она достает всех, кроме жены и сына. © Подслушано / Ideer
- Обычное утро в Армении: утром увидела, как с крыши соседнего дома идет дым, и уже хотела вызвать пожарных, но через минуту позвонили в дверь соседи и позвали на шашлыки на эту крышу. © yapishukino / Twitter
- Знакомый и его девушка обменивались подарками на Новый год. Он сделал ей предложение, а она подарила письмо с благодарностью за все время, проведенное вместе, и желанием расстаться. «Классные» подарки получились. © treschenko24 / Twitter
- У меня был не лучший период в жизни, ведь за неделю до этого на работе сказали, что я попадаю под сокращение. Нормальных вакансий не было, я с каждым днем все больше и больше начинала паниковать. Тогда вспомнила о сертификате на массаж, который мне подарили. Решила хоть немного расслабиться, поэтому записалась сразу же на следующий день. Вечером после массажа мне эта студия отправила анкету для отзыва и я от скуки ее заполнила, хотя практически всегда игнорировала такие сообщения.
А тут прямо все хорошо расписала, указала, что понравилось, а что нет. Добавила список того, что и как можно улучшить. Через пару дней мне позвонила женщина, представилась владелицей студии и спросила, не хочу ли я у них работать администратором, потому что она и вся команда в восторге от такого полезного отзыва. Я без особых надежд согласилась на собеседование, но все сложилось лучшим образом: меня сначала взяли работать администратором, а сейчас я уже управляю всеми массажными студиями этой фирмы в нашем городе. Вот это самое настоящее «повезло»! © Палата № 6 / VK
- Муж со старшей дочкой полетел отдыхать, я с младшими на время переехала к родителям. Вечером дочка в скайпе показывает, как они компанией ужинают в кафе. Вдруг мой папа наводит резкость и говорит:
— Внуча, отнеси планшет той тете, которая громко смеется.
Малая вручает тетке планшет, и тут такой диалог:
— Люда, вы же на больничном?
— Сергей Петрович?! Как вы меня нашли?
Папа мой — декан факультета, а женщина эта взяла больничный на неделю, а сама отдыхать укатила с мужем. За 2000 км... © Подслушано / Ideer
- У меня есть подруга, которая с детства пытается показать какая она крутая. Сегодня пригласила меня в очень крутой ресторан, где обычно надо резервировать стол за неделю. Но у нее там «супер связи» и она с директором на «ты». Представьте ее лицо, когда нас встречает на пороге тот самый директор и обнимает меня, а потом целует (свадьба через месяц). Он, кстати, сказал, что в первый раз ее видит. © Подслушано / Ideer
- Посадил я поле картошки, своевременно ухаживал за ним. Вот приезжаю молодого картофеля накопать и наблюдаю такую картину: вдали на другом конце поля стоит джип и какой-то мужик ковыряет картошку. Я не жадный, остановился на другом конце и тоже начал копать. Через некоторое время ко мне подходит тот мужик и говорит: «Мужик, ну ты не борзей, хозяину хоть оставь, через рядок копай». © Подслушано / Ideer
- Я медик, девушка. Встречалась с коллегами всегда. На свидании ситуация: романтика, его голова на моей груди, нежное: «Милая, знаешь что?» Я растаяла. Ровно до продолжения фразы: «У тебя митральный клапан шумит!» Да ну ее, такую романтику! © Подслушано / Ideer
- Была в кафе, собралась уходить. Подхожу к вешалке, нахожу свою шубу, одеваюсь... и ловлю на себе офонаревшие взгляды компании за соседним столиком. Понимаю, что шуба просто очень похожа на мою. А я сегодня в пуховике. © Подслушано / Ideer
А если вам не хватает острых концовок, то вот еще подборки историй, у которых крутости — хоть отбавляй:
Комментарии
Странная история про расчистку машины от снега за три тысячи. Она же не наличными ему заплатила, раз пришло смс о зачислении, то, как минимум, дама спросила номер телефона или карточки. На этом этапе его ничего не смутило, Он всё ещё думал, что просто пойдёт дальше, после озвученой суммы?