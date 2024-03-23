20+ историй, развязку которых даже Пуаро бы сходу не отгадал

Странная история про расчистку машины от снега за три тысячи. Она же не наличными ему заплатила, раз пришло смс о зачислении, то, как минимум, дама спросила номер телефона или карточки. На этом этапе его ничего не смутило, Он всё ещё думал, что просто пойдёт дальше, после озвученой суммы?