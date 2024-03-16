15 человек, которые не дали себя продавить и показали обидчикам фигу
Отстаивание своих прав — для многих больная тема. Постоянно находятся какие-то родственники или даже прохожие, которые пытаются манипулировать или поделиться «ценными» наблюдениями на ваш счет. И как раз на этот случай у нас есть вдохновляющая подборка про людей, которые умеют ставить наглецов на место.
- Был у меня парень, вроде все шло хорошо. Началось все лайтово с его стороны: «Зай, почему ты в кафе ходишь обедать? Можно с собой брать», «А зачем ты маникюр делаешь в салоне, у самой руки не из того места растут?» Морок спал, когда он ультимативно заявил, что мой кот ест слишком дорогой корм. Теперь мы с котом отлично живем без него. © Подслушано / Ideer
- Позвонили с незнакомого номера. Я думал, что это от врача, поэтому взял трубку. Без всяких предисловий на меня стала орать какая-то женщина: «Что ты собираешься делать с деньгами? А с машиной?» Я очень удивился. Говорю: «Извините, что?» Она пыталась орать снова, но я сказал, что у меня нет машины. Повисла пауза. Затем женщина выдала: «Ой, это был номер моего сына. Он не сказал мне, что поменял телефон». Говорю: «Ну я даже понимаю, почему». Она снова в крик, но я повесил трубку. © Shiloh Mustang / Quora
- Мою маму воспитали как леди. Она всегда должна быть вежливой, даже когда ей хамят. Однажды мама купила помаду. Уже дома она заметила брак. Пришла в магазин и попросила заменить — было видно, что помадой не пользовались. Но продавец стала отчитывать маму, как малолетку. Заявила бредовое: «Помаду же нельзя носить в сумочке, она хрупкая!» Я была в бешенстве, а мама просто сверлила девушку ледяным взглядом. Через некоторое время голос продавца стал дрожать. В конце концов она сдулась и замолчала. Просто стояла и моргала, глядя на маму. В итоге спросила: «Хотите заменить?» Мама весело ответила: «Да, пожалуйста». Так что же лучше всего сказать грубияну? Оказывается, вообще ничего. © Plumb / Quora
- Рассталась с парнем, потому что он пытался контролировать мою жизнь. Он постоянно сравнивал меня со своими бывшими (не в мою пользу). Последней каплей стало то, что он требовал, чтобы я ходила в спортзал не через день, а каждый день. Все это грустно очень, потому что я до сих пор люблю его. © imisshimtaway / Reddit
- Раньше мы с детьми часто ходили в один магазин. Парень, который там работал, обычно был приветлив. Но однажды все изменилось. Шел дождь, дети капризничали, а парень стал на них рычать. Вообще вел себя, будто его подменили. Когда я подошла к кассе, он огрызнулся мне. Я посмотрела ему в глаза: «Послушайте, мне жаль, что у вас плохой день». Но тон мой не был сочувственным. Он успокоился и хотя бы стал вежливо себя вести. Больше я в тот магазин ни ногой. © Kate Undercover / Quora
- Я ждала ребенка. Отец мужа ультимативно требовал назвать внука в честь его покойного брата. Я не хотела. Во-первых, мне это имя в принципе не нравится. Во-вторых, мы с мужем давно другое выбрали. В конце концов, у него три сына, ни одного он в честь брата не назвал, а от нас почему-то требует! Назвали, как сами хотели, но свекор, как бы «случайно» называл внука своим вариантом. Когда сын немного подрос, стал каждый раз спрашивать: «Дедушка, ты глупый? Не можешь запомнить, как меня зовут?» Буквально трех раз хватило, чтобы отучить навсегда. © Подслушано / Ideer
Если даже сотрудник, который годами терпел поведение ваших детей в магазине, начал огрызаться, то это хороший повод посмотреть на свое семейство со стороны. Может быть, "дети капризничали" разбрасывая товар, пачкая все вокруг мокрой грязью и крича как одержимые?
- В университете все 5 лет вздыхала по мальчику. Получилось с ним сойтись только спустя пару лет после окончания учебы. И не такой уж он принц оказался. Если приезжал в гости, то всегда требовал мясо, салаты и компот, хотя к столу сам ничего не покупал. Сдавал свою квартиру (которую подарили ему родители) и жил у мамы на раскладушке, ведь дома всегда все должно быть чисто, наготовлено и постирано. И пытался мне запретить тратить деньги на себя, ведь у меня ипотека, а его нужно кормить мясом. © Подслушано / Ideer
- Я очень стеснительная, мне проще промолчать, чем высказать недовольство. Недавно друг отпустил в мою сторону неприятную шутку. У меня эта ситуация крутилась в голове 1,5 дня. Я позвонила ему и заявила: «Мне не понравилась та шутка. Я чувствовала себя очень неловко». И с моих плеч сразу свалилась тяжесть. А друг сказал, что больше не будет шутить на эту тему. Может показаться, что эта ситуация выеденного яйца не стоит, но я горжусь собой! Год назад я бы не смогла этого сделать. © chitichitibangnag1 / Reddit
- Как-то папа пытался мне втереть: «Ты же девочка, ты должна мыть посуду». В том смысле, что мыть тарелки за ним и братом. На что я ехидно ответила: «Ты же сам ранее говорил, что слуг у нас нет. Вот и мой за собой сам».
Ох уж это "тыжыдевачка"... Подругу в 10 лет заставляли убирать за ее 14-летним братом, потому что он мальчик, ему не интересно мыть посуду и прибираться в комнате (а девочке прям капец как увлекательно, ага). При этом брата никаким мужским делам никто не учил.
Ну и результат немного предсказуем - у подруги все хорошо сложилось, а ее старший братик в свои 40+ все еще живет с родителями, потому что они так и не смогли найти ему "достойную" невесту, чтобы весь день за ним подтирала.
- Когда жила одна, некоторые люди считали, что ко мне можно ходить, как к себе домой. Не имели значения никакие аргументы. Сколько раз объясняла — без толку. Появился молодой человек, с которым было очень хорошо, но он в определенный момент тоже чуть ли не требовал приглашать его домой, ведь я живу одна. Ссориться и терять отношения с людьми не хотелось, после очередного непонимания начала говорить, что живу со знакомой. Возможно, это нечестно и плохо, но проблема сразу решилась. © Подслушано / Ideer
- В старшей школе нравился мальчик — Миша. Половина девчонок из нашего класса были в него влюблены. И вот пошли мы в поход, старшие дают нам с Мишей задание: сходить за водой к реке. А Миша такой, мол, ой, я устал, полежу тут под кустом, а ты сходи и принеси воды. В одно мгновение чары были разрушены. Не стала я работать вместо Мишеньки и сохнуть по нему прекратила.
- Была в зоомагазине, покупала корм кошкам и сено для кроликов. А за мной стояла тетка. Мы были единственными покупателями. Тетка громко сказала продавщице, чтобы та сначала помогла ей, мол, не хочет она ждать. Я обернулась: «Но я уже совершаю покупку». Скандалистка такая: «Я не с вами разговаривала». Что ж, я отвернулась и спокойно сказала продавщице: «Не собираюсь тратить свое время на скандалистов». Тетка еще побурчала, а ничего сделать не смогла. Я спокойно оплатила покупки и ушла. © Hanlie Pieterse / Quora
- На улице ко мне прицепился один мужик и стал обзывать. Я спокойно ему отвечала что-то вроде: «Ну если вы считаете, что я такая-сякая, то так и есть». Это злило его еще больше. А тут подъехала полицейская машина и меня спросили, есть ли у меня проблемы. Я ответила: «Нет, но я думаю, что у этого человека есть». Полиция замела его за хулиганство, поскольку прохожая засняла все на мобильный телефон. © Davina Couldridge / Quora
- Раньше я разыгрывала брошенку. Но это я своими руками загубила наш брак. А как? Да очень просто. После рождения ребенка превратилась в эгоистку и корчила из себя мать-героиню. Забила на себя, на быт, на мужа и только требовала, требовала, требовала, ничего не давая взамен. Какая же дура. Жаль, что ничего уже не вернуть и не исправить. Люблю его до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Наконец-то я научилась отстаивать себя. Сегодня мой бывший, которого я не видела 10 месяцев, позвонил и сказал, что он изменился, стал лучше. Ладно, я согласилась увидеться с ним в кафе. Мы встретились, а через 2 минуты он уже отошел куда-то со своим другом, оставив меня одну на 15 минут. И тут я поняла, что не хочу быть чьим-то ковриком для вытирания ног. Я садилась в такси, когда бывший меня окликнул. Я даже не обернулась и просто сказала водителю: «Пожалуйста, уезжаем как можно быстрее». © astrologicalfoxx / Reddit
Из таких историй можно взять остроумные ответы хамам на заметку. Вот еще одна отличная подборка на эту же тему — 15 человек, которым пытались сесть на шею, но не вышло.
Комментарии
И плакала фига... Из-под ногтей текли реки слез, большой палец уныло смотрел вниз... Теперь это фонтан "Фига слёз", местная достопримечательность... И все осознавшие приходят туда поплакать....
Меня как-то тоже пытались устыдить (причем, это была женщина) - мол, слишком много тратишь на маникюры-педикюры, могла бы и сама сделать. Причем с такой же формулировкой: "Руки не оттуда растут?". На что я просто сказала "Да, не оттуда".