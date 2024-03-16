15 человек, которые не дали себя продавить и показали обидчикам фигу

Отстаивание своих прав — для многих больная тема. Постоянно находятся какие-то родственники или даже прохожие, которые пытаются манипулировать или поделиться «ценными» наблюдениями на ваш счет. И как раз на этот случай у нас есть вдохновляющая подборка про людей, которые умеют ставить наглецов на место.