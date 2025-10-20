Наверное, в дневниках было действительно что-то ужасное, если мать отважилась их сжечь.
Некоторые серийные убийцы, такие как Альберт Фиш, Александр Бычков, Владимир Муханкин,.. вели дневники или писали автобиографические заметки.
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
2 часа назад
Наши родственники, супруги и друзья иногда такие коленца выкидывают, что начинаешь сомневаться, знаешь ли ты по-настоящему этих людей. Иногда это нечто комичное, а иногда ничего смешного в этом нет. Часто нам приходится мириться с этим, ведь близкие все-таки, а иногда приходится выбирать себя и сводить общение на нет. Подобные истории мы и собрали в нашей статье.
- Шла на встречу с другом, и со мной решил познакомиться симпатичный парень. Я была не против, но тут кое-кто мелкий, в забавной толстовке, подбежал, обнял, уткнулся лицом мне в живот и тонким голосом протянул: «Мама, я тебя потерял! Ты обещала мороженое!» Парень покраснел, побледнел и резко свалил. А этот малец вдруг отлип от меня и уже деловитым басом поздоровался, как следует. Да, мой друг с карликовостью любит подкалывать людей. © Карамель / VK
- Если мы с женой начинаем ссориться из-за какого-нибудь пустяка, мы встаем в боевую стойку, как петухи перед дракой: поднимаем голову, расправляем крылья и царапаем ногой пол. Это заставляет нас смеяться и отпускать ситуацию. Мы все еще делаем это после 25 лет брака. © Ruhh-Rohh / Reddit
- Мы с любимой работаем вместе. Недавно меня повысили, подняли зарплату. Решил ей сюрприз сделать — подарить «Дайсон». Я в них не особо разбираюсь, спросил совета у другой коллеги. В итоге моя девушка закатила скандал, потому что теперь все коллеги знают, сколько я трачу, и думают, что она встречается со мной только из-за денег! © Sweaty_Aussie / Reddit
- Было мне 16 лет. Я влюбился в девушку и начал вести дневник. За 3 года исписал четыре общих тетради 96 листов, мелким почерком, в каждой клетке. Почти каждый день я записывал свою жизнь, все события, все переживания. Потом дневник нашла мама, почитала... и сожгла. Мотивировала это тем, что слишком много негатива в этих дневниках. Я люблю маму, но этот ее поступок что-то надломил в моем к ней отношении. © zloyptich / Pikabu
- Приехал к родителям на выходные, а они в ссоре. Сидят в разных комнатах, есть не готовят, не убирают, ничего не делают. Взял инициативу в свои руки, прибрался, купил продукты, приготовил ужин для всей семьи. Пошел позвать родителей. И вдруг слышу маму: «Я же тебе говорила, что это сработает, а ты талдычил: „Не будет он убирать, пойдет гулять!“» Людям за 50, а хитрости, как у 7-летних. © Палата № 6 / VK
- Когда мы с мужем только поженились, он любил играть в молчанку: обиделся на что-то и молчит неделю. Мне это надоело, и я сказала: «Если еще неделю молчать будешь, мы разводимся». Он такой: Что, правда?" Я: «Да, правда. Мне невыносимо молчать непонятно почему и для чего». Поговорили. Не сразу, но как-то сошло на нет. Теперь нам хватает 30 минут, чтоб отдохнуть друг от друга. © user6022272 / Pikabu
- Встречались с парнем, через 5 месяцев стали вместе снимать квартиру, так как до этого оба жили с родителями. Платили за квартиру пополам. Но это пополамничество парень распространял на все! Даже за продукты в магазине мы платили пополам или покупали их по очереди. Последней каплей стало то, что я большую часть зарплаты отправила родителям на лекарства, а молодой человек отказался покупать за меня еду. Хотя я бы потом также 2 месяца покупала бы. Но он уперся, мол, плати ты, сейчас твоя очередь. В итоге мы поругались в супермаркете и ушли ни с чем. По пути зашли в другой магазин, и он купил несколько «Дошираков», всучил мне и сказал, что я могу пока поесть их, но потом должна буду вернуть деньги за половину этой лапши. Пришли домой, я собрала вещи и съехала к родителям. Они сказали, что им мой парень сразу не понравился, но мне они об этом не стали говорить, чтобы не расстраивать. А я уже свадьбу с ним рисовала в своей голове. © КМП / VK
- Несколько лет назад отвозил бабушку к ее дочери, моей тете. Бабуля приготовила для тети котлеты и суп. Тетя взяла котлеты, но от супа отказалась. По дороге домой бабушка начала уговаривать меня забрать суп себе. Я отказался и забыл об этом. Но бабушку этот ответ не устроил, и она оставила суп у меня в машине, ничего мне не сказав. Я не заметил этого, припарковался возле дома и пошел домой. Дело было как раз жарким летом перед выходными, которые я провел дома. Когда после выходных я сел в машину, чтобы поехать на работу, я обалдел. Вонь была невыносимой! Поискав немного источник запаха, я нашел суп, оставленный бабушкой. Я думал, она его случайно забыла, но бабуля сказала, что оставила его специально, мол, ты увидишь его, когда будешь выходить из авто, и заберешь. Угу. © yarikv1992kkp / Pikabu
- Сегодня решила приготовить курицу по-пекински. Сразу мужу сказала, что это эксперимент и что может получиться не очень. Ну, пока я готовила, он позвал все свое драгоценное семейство, мол, будет пир на весь мир. И в итоге получилось совсем не вкусно — прям такое, что в глотку не лезет. Но гости-то уже пришли. Я стояла, как оплеванная, под неприятными взглядами родни мужа. Это надолго отбило у меня желание готовить. © Ggetobylo / Pikabu
- Обычно мужиков обвиняют, что они забывают о праздниках и всяких датах. Но наша семья сломала систему. Жена никогда не помнит о годовщине знакомства или дне свадьбы. Всегда приходится напоминать. Уже не раз было такое: прихожу домой с подарком и цветами, а она удивленно спрашивает: «Что ты натворил, за что извиняешься?» Пообещала завести календарик и все туда вписать. © Палата № 6 / VK
- Моя свекровь на каждый праздник дарила мне дешевые сувениры, иногда даже сломанные. Или передаривала ненужные ей вещи. Моего энтузиазма хватило на 4 года дарения хороших подарков в ответ. А потом я скинула на мужа обязанность дарить что-то его родне. И это самое лучшее мое решение — дистанцироваться от людей, которые ко мне равнодушны. © Naokito / Pikabu
- Лето прошлого года. Адски холодно. Братья и сестра в летнем лагере, я (как уже переросшая эту счастливую пору) и коты дома. Родители тоже. И вот они собираются за 800 км на соляные озера. Я, понимая, что при +10 градусах отдых там будет не слишком веселым, намереваюсь ближайшую неделю в полном одиночестве проваляться на диване, закутавшись в плед и обложившись котами, и прочитать несколько книжек. Мама, отчим и брат уезжают. Ровно через сутки звоню им — спросить, как доехали. Далее диалог:
— Алло, мам, привет! Вы доехали?
— Нет.
— Как это «нет»? Должны же уже были. Все нормально?
— Понимаешь, дочь... В общем, поехали мы в ту сторону, а там +8... И что-то мне так перехотелось ехать на соляные озера, а так захотелось на море... Короче, мы развернулись и поехали к теплому морю. Ты не скучай там.
— Мам, а как же я?
— Но ты же сама отказалась с нами на озера ехать! Чао.
Обожаю своих родителей. © Anavjohe / Pikabu
- Я учусь в колледже, денег не хватает. У меня очень старый дешевый ноутбук, который уже на ладан дышит, и вообще с финансами туго. Вчера был мой день рождения, и я решил отпраздновать его в доме моих родителей. Отец подарил мне флакон одеколона и все время твердил: «Ты глянь в интернете, глянь, сколько он стоит!» Я посмотрел и обалдел: $460! Не поймите меня неправильно, я благодарен за то, что мне вообще что-то подарили, но так обидно, что я не могу потратить эти деньги на то, что мне реально необходимо. Я даже никогда особо не любил парфюм. Родственники заметили, что я не в восторге от подарка, и мама считает меня неблагодарным. Я еще и виноват в том, что она злится. © BurritoSupreme*** / Reddit
- У меня был хороший друг, который работает ювелирным мастером. Он делает по-настоящему шикарные украшения. Его работы в нашем городе востребованы и популярны, поэтому вопрос о том, где брать обручальные кольца мне на свадьбу, даже не стоял. Проработали с ним эскизы и, чтобы сэкономить, я отдала ему на переплавку золотой браслет, пару цепочек и колец (на все золото были сертификаты, в подлинности не сомневаюсь). Через месяц после свадьбы под обручальным кольцом на пальце кожа начала дико чесаться. Отнесла кольца на экспертизу — из золота там только напыление, остальное никель. Муж был в бешенстве, сказал, что поговорит с другом, потребует вернуть деньги. Но разговор не задался. Я написала гневные отзывы на его работы везде, где могла, и теперь в общей компании я — главный враг. Подумаешь, сэкономил немного на нас, дружба важнее. Эти люди были на моей свадьбе, много лет дружили — и вот такое. Обидно. © КМП / VK
- В детстве мне мама рассказывала про детей подруг и родственников: все-то они и маму любят, и красивые, и умные, и заботливые и т.д. А недавно отправляю маме фото детей с 1 сентября, чтобы бабушка порадовалась за внуков. А мама мне в ответ — миллион фотографий чьих-то детей, которых я даже не знаю. Видимо, подруги ей отправили. Зачем мне смотреть на чужих детей? Вот думаю, может, ей фотки чужих родителей начать присылать? © CheGuevaraMoscow / Pikabu
