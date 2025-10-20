15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион

Истории
2 часа назад
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион

Наши родственники, супруги и друзья иногда такие коленца выкидывают, что начинаешь сомневаться, знаешь ли ты по-настоящему этих людей. Иногда это нечто комичное, а иногда ничего смешного в этом нет. Часто нам приходится мириться с этим, ведь близкие все-таки, а иногда приходится выбирать себя и сводить общение на нет. Подобные истории мы и собрали в нашей статье.

  • Шла на встречу с другом, и со мной решил познакомиться симпатичный парень. Я была не против, но тут кое-кто мелкий, в забавной толстовке, подбежал, обнял, уткнулся лицом мне в живот и тонким голосом протянул: «Мама, я тебя потерял! Ты обещала мороженое!» Парень покраснел, побледнел и резко свалил. А этот малец вдруг отлип от меня и уже деловитым басом поздоровался, как следует. Да, мой друг с карликовостью любит подкалывать людей. © Карамель / VK
  • Если мы с женой начинаем ссориться из-за какого-нибудь пустяка, мы встаем в боевую стойку, как петухи перед дракой: поднимаем голову, расправляем крылья и царапаем ногой пол. Это заставляет нас смеяться и отпускать ситуацию. Мы все еще делаем это после 25 лет брака. © Ruhh-Rohh / Reddit
  • Мы с любимой работаем вместе. Недавно меня повысили, подняли зарплату. Решил ей сюрприз сделать — подарить «Дайсон». Я в них не особо разбираюсь, спросил совета у другой коллеги. В итоге моя девушка закатила скандал, потому что теперь все коллеги знают, сколько я трачу, и думают, что она встречается со мной только из-за денег! © Sweaty_Aussie / Reddit
  • Было мне 16 лет. Я влюбился в девушку и начал вести дневник. За 3 года исписал четыре общих тетради 96 листов, мелким почерком, в каждой клетке. Почти каждый день я записывал свою жизнь, все события, все переживания. Потом дневник нашла мама, почитала... и сожгла. Мотивировала это тем, что слишком много негатива в этих дневниках. Я люблю маму, но этот ее поступок что-то надломил в моем к ней отношении. © zloyptich / Pikabu
  • Приехал к родителям на выходные, а они в ссоре. Сидят в разных комнатах, есть не готовят, не убирают, ничего не делают. Взял инициативу в свои руки, прибрался, купил продукты, приготовил ужин для всей семьи. Пошел позвать родителей. И вдруг слышу маму: «Я же тебе говорила, что это сработает, а ты талдычил: „Не будет он убирать, пойдет гулять!“» Людям за 50, а хитрости, как у 7-летних. © Палата № 6 / VK
  • Когда мы с мужем только поженились, он любил играть в молчанку: обиделся на что-то и молчит неделю. Мне это надоело, и я сказала: «Если еще неделю молчать будешь, мы разводимся». Он такой: Что, правда?" Я: «Да, правда. Мне невыносимо молчать непонятно почему и для чего». Поговорили. Не сразу, но как-то сошло на нет. Теперь нам хватает 30 минут, чтоб отдохнуть друг от друга. © user6022272 / Pikabu
Елена Яилимаф
2 дня назад

Наверное, в дневниках было действительно что-то ужасное, если мать отважилась их сжечь.
Некоторые серийные убийцы, такие как Альберт Фиш, Александр Бычков, Владимир Муханкин,.. вели дневники или писали автобиографические заметки.

-
-
Ответить
  • Встречались с парнем, через 5 месяцев стали вместе снимать квартиру, так как до этого оба жили с родителями. Платили за квартиру пополам. Но это пополамничество парень распространял на все! Даже за продукты в магазине мы платили пополам или покупали их по очереди. Последней каплей стало то, что я большую часть зарплаты отправила родителям на лекарства, а молодой человек отказался покупать за меня еду. Хотя я бы потом также 2 месяца покупала бы. Но он уперся, мол, плати ты, сейчас твоя очередь. В итоге мы поругались в супермаркете и ушли ни с чем. По пути зашли в другой магазин, и он купил несколько «Дошираков», всучил мне и сказал, что я могу пока поесть их, но потом должна буду вернуть деньги за половину этой лапши. Пришли домой, я собрала вещи и съехала к родителям. Они сказали, что им мой парень сразу не понравился, но мне они об этом не стали говорить, чтобы не расстраивать. А я уже свадьбу с ним рисовала в своей голове. © КМП / VK
  • Несколько лет назад отвозил бабушку к ее дочери, моей тете. Бабуля приготовила для тети котлеты и суп. Тетя взяла котлеты, но от супа отказалась. По дороге домой бабушка начала уговаривать меня забрать суп себе. Я отказался и забыл об этом. Но бабушку этот ответ не устроил, и она оставила суп у меня в машине, ничего мне не сказав. Я не заметил этого, припарковался возле дома и пошел домой. Дело было как раз жарким летом перед выходными, которые я провел дома. Когда после выходных я сел в машину, чтобы поехать на работу, я обалдел. Вонь была невыносимой! Поискав немного источник запаха, я нашел суп, оставленный бабушкой. Я думал, она его случайно забыла, но бабуля сказала, что оставила его специально, мол, ты увидишь его, когда будешь выходить из авто, и заберешь. Угу. © yarikv1992kkp / Pikabu
  • Сегодня решила приготовить курицу по-пекински. Сразу мужу сказала, что это эксперимент и что может получиться не очень. Ну, пока я готовила, он позвал все свое драгоценное семейство, мол, будет пир на весь мир. И в итоге получилось совсем не вкусно — прям такое, что в глотку не лезет. Но гости-то уже пришли. Я стояла, как оплеванная, под неприятными взглядами родни мужа. Это надолго отбило у меня желание готовить. © Ggetobylo / Pikabu
  • Обычно мужиков обвиняют, что они забывают о праздниках и всяких датах. Но наша семья сломала систему. Жена никогда не помнит о годовщине знакомства или дне свадьбы. Всегда приходится напоминать. Уже не раз было такое: прихожу домой с подарком и цветами, а она удивленно спрашивает: «Что ты натворил, за что извиняешься?» Пообещала завести календарик и все туда вписать. © Палата № 6 / VK
  • Моя свекровь на каждый праздник дарила мне дешевые сувениры, иногда даже сломанные. Или передаривала ненужные ей вещи. Моего энтузиазма хватило на 4 года дарения хороших подарков в ответ. А потом я скинула на мужа обязанность дарить что-то его родне. И это самое лучшее мое решение — дистанцироваться от людей, которые ко мне равнодушны. © Naokito / Pikabu
  • Лето прошлого года. Адски холодно. Братья и сестра в летнем лагере, я (как уже переросшая эту счастливую пору) и коты дома. Родители тоже. И вот они собираются за 800 км на соляные озера. Я, понимая, что при +10 градусах отдых там будет не слишком веселым, намереваюсь ближайшую неделю в полном одиночестве проваляться на диване, закутавшись в плед и обложившись котами, и прочитать несколько книжек. Мама, отчим и брат уезжают. Ровно через сутки звоню им — спросить, как доехали. Далее диалог:
    — Алло, мам, привет! Вы доехали?
    — Нет.
    — Как это «нет»? Должны же уже были. Все нормально?
    — Понимаешь, дочь... В общем, поехали мы в ту сторону, а там +8... И что-то мне так перехотелось ехать на соляные озера, а так захотелось на море... Короче, мы развернулись и поехали к теплому морю. Ты не скучай там.
    — Мам, а как же я?
    — Но ты же сама отказалась с нами на озера ехать! Чао.
    Обожаю своих родителей. © Anavjohe / Pikabu
  • Я учусь в колледже, денег не хватает. У меня очень старый дешевый ноутбук, который уже на ладан дышит, и вообще с финансами туго. Вчера был мой день рождения, и я решил отпраздновать его в доме моих родителей. Отец подарил мне флакон одеколона и все время твердил: «Ты глянь в интернете, глянь, сколько он стоит!» Я посмотрел и обалдел: $460! Не поймите меня неправильно, я благодарен за то, что мне вообще что-то подарили, но так обидно, что я не могу потратить эти деньги на то, что мне реально необходимо. Я даже никогда особо не любил парфюм. Родственники заметили, что я не в восторге от подарка, и мама считает меня неблагодарным. Я еще и виноват в том, что она злится. © BurritoSupreme*** / Reddit
  • У меня был хороший друг, который работает ювелирным мастером. Он делает по-настоящему шикарные украшения. Его работы в нашем городе востребованы и популярны, поэтому вопрос о том, где брать обручальные кольца мне на свадьбу, даже не стоял. Проработали с ним эскизы и, чтобы сэкономить, я отдала ему на переплавку золотой браслет, пару цепочек и колец (на все золото были сертификаты, в подлинности не сомневаюсь). Через месяц после свадьбы под обручальным кольцом на пальце кожа начала дико чесаться. Отнесла кольца на экспертизу — из золота там только напыление, остальное никель. Муж был в бешенстве, сказал, что поговорит с другом, потребует вернуть деньги. Но разговор не задался. Я написала гневные отзывы на его работы везде, где могла, и теперь в общей компании я — главный враг. Подумаешь, сэкономил немного на нас, дружба важнее. Эти люди были на моей свадьбе, много лет дружили — и вот такое. Обидно. © КМП / VK
  • В детстве мне мама рассказывала про детей подруг и родственников: все-то они и маму любят, и красивые, и умные, и заботливые и т.д. А недавно отправляю маме фото детей с 1 сентября, чтобы бабушка порадовалась за внуков. А мама мне в ответ — миллион фотографий чьих-то детей, которых я даже не знаю. Видимо, подруги ей отправили. Зачем мне смотреть на чужих детей? Вот думаю, может, ей фотки чужих родителей начать присылать? © CheGuevaraMoscow / Pikabu

Комментарии

Уведомления

Похожее