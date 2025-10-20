15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион

Наши родственники, супруги и друзья иногда такие коленца выкидывают, что начинаешь сомневаться, знаешь ли ты по-настоящему этих людей. Иногда это нечто комичное, а иногда ничего смешного в этом нет. Часто нам приходится мириться с этим, ведь близкие все-таки, а иногда приходится выбирать себя и сводить общение на нет. Подобные истории мы и собрали в нашей статье.