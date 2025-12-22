18 случаев в кинотеатре, когда комедия разыгралась не на экране, а в зрительном зале
Поход в кинотеатр — это не только попкорн, удобное кресло и долгожданная премьера, но и настоящий билет в маленькое приключение. Иногда все самое интересное начинается вовсе не на экране, а в зале или даже в очереди за билетами. Порой происходят такие ситуации, когда фильм уходит на второй план, потому что эмоции зашкаливают без всяких спецэффектов. Например, одни засыпают на долгожданном фильме, другие сталкиваются с целым квестом, чтобы купить билеты, а третьи и вовсе оказываются единственным зрителем в зале.
- 1999 год. Я работающая студентка — сплю по 4 часа. И вот мне случайно достался билет на фильм «Титаник», который тогда стоил, как четверть моей зарплаты. Естественно, я пошла. В итоге на фильме отрубилась от недосыпа. И тут открываю глаза, а на меня летит лавина тарелок. Да, в фильме была сцена, когда корабль тонул, и посуда начала падать. До сих пор не понимаю, как я тогда не заорала. Ведь сначала был ступор, потом сообразила, что тарелки до меня не долетают, и уже потом вспомнила, где я нахожусь. © Маргарита Никитина / ADME
- Мама повела меня на фильм «Кинг-Конг жив» 1986 года. Горилла лезет на небоскреб, в руке держит девушку и ревет. Спрашиваю: «Мам, а как они так реалистично сняли? Я чувствую, когда Кинг-Конг открывает пасть, то воняет». А мама как выдаст: «Это жареные пирожки понесли продавать между рядами». © NaturalLie / Pikabu
- Как-то раз ехал на работу, но внезапно пробил колесо. Позвонил начальнику. Сказал, что доберусь только через несколько часов, а он сказал взять отгул. В итоге заехал на шиномонтаж. Пока ждал, увидел местный кинотеатр. Решил сходить, почему бы и нет. Я был один в этом огромном зале! Около 300–350 мест. Мне очень понравилось быть одному. Создалось ощущение частного просмотра доброй и до смешного наглой романтической комедии, которая подняла настроение. Это было здорово. Просто невероятно здорово! © mrwaltw****guy / Reddit
- Пошли с подругой в кино на мелодраму. Рядом со мной села парочка. Фильм в самом разгаре, мы все хрумкаем попкорном. Вдруг ко мне наклоняется парень сбоку и тихо шепчет: «Девушка, я вам так сильно нравлюсь?» Я аж в осадок выпала, а он с улыбкой продолжил: «Мы сначала просто попкорн на двоих делили, а теперь вы меня почти за руку взяли». И тут до меня дошло, я посмотрела вправо, где между мной и подругой стоял наш общий попкорн. Мне стало так стыдно. К тому же парень сидел с девушкой. Но потом выяснилось, это была его сестра. После сеанса мы решили вместе выпить кофе, но он взял с меня слово, что в следующий раз мы идем в кино только вдвоем. Видимо, попкорн буду покупать я.
- Смотрел фильм «Бэтмен: Начало» в автокинотеатре. Сидел на шезлонге возле машины. На экране главный герой падает в пещеру, и в этот момент целая стая летучих мышей пролетает мимо меня и практически задевает голову. Такого спецэффекта я не ожидал! © ChicagoBILLSfan138 / Reddit
- Работала в кинотеатре. Я периодически подменивала коллег, поэтому то продавала билеты, то сидела в буфете. Несколько девушек 14–16 лет пытались купить билеты на фильм, который им запрещен из-за возрастного рейтинга. Я отказала. Тогда они просто вышли на улицу и купили билеты онлайн. В это время я заменила контроллера на входе. И да, эти подростки попали снова на меня, но уже с билетами. Но я вновь отказала. Такие правила. Я по-честному сказала, что они могут вернуть деньги за билеты через службу поддержки, ну или обменять на другой фильм. Они выбрали второе. Всей толпой они пошли в буфет, и угадайте, кого они увидели за прилавком?! © Motor_Investment_589 / Reddit
- До мурашек люблю кинотеатры: их атмосферу, особый уют, эмоции от фильмов на большом экране. В общем, там я, как никто другой, чувствовала себя тепло, как дома. По крайней мере, так думала я, пока на одном сеансе не обалдела от громкого восклицания мужичка. Обернулась. А он там с подносом, чашкой чая из термоса, контейнером с пельменями и каким-то салатом сидел, ужинал и громко возмущался поведению актеров. © Подслушано / Ideer
- Пошли на премьеру фильма. Оказалось, что это банальная комедия. В зале тихо, никто не смеется. А сзади сидела пара с маленьким сынишкой. На экране — немая сцена. И тут этот ребенок как засмеется на весь зал. Да так искренне и звонко, что мы все покатились со смеху. Малыш спас весь зал от скуки.
- Давным-давно ходили с подругой в кинотеатр на премьеру «Кунг-фу панда». На моменте, когда черепаха Угвэй превратился в листья персикового дерева и отправился на небо, какой-то взрослый парень в зале заорал: «Масте-е-е-р!» — и начал рыдать. Его друг начал безуспешно успокаивать в стиле: «Серега, ну ты чего? Перестань, не позорься!» В итоге они вышли из зала. Не знаю, что это было, но это один из самых запомнившихся случаев в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет 8 или 9, мы с мамой ходили смотреть фильм «Дорогая, я уменьшил детей». После сеанса мы вышли из кинотеатра и обалдели! Оказывается, что пока мы смотрели фильм, по улице пронесся торнадо и все вокруг было сломано и перевернуто. А мы об этом даже не догадывались. © JohnyStringCheese / Reddit
- Пошли на финал «Мстителей». Я не ярый фанат, но имею представление о происходящем. А сзади сидела компания девочек-подростков, которые не понимали вообще ничего, но одна из них корчила из себя специалиста. Они весь фильм в полный голос трындели: «А это кто? А это что? А почему так?» Но окончательно меня добил момент, когда на экране герой говорит: «Паучок!» Одна переспросила, мол, что он сказал. А вторая уверенно выдала: «Как что? Это — его внучок!» © Аноним1404549 / Ideer
- Как-то раз одна женщина осталась сидеть в зале после окончания сеанса. Мы подошли к ней, а она вообще никак не реагировала. Она спала так крепко, что мы 5 минут пытались ее растормошить, но в итоге получилось. Когда она проснулась и осознала ситуацию, мы все по-доброму посмеялись. © Blochamolesauce / Reddit
- Сын ходил вчера в кино с одноклассниками. Так вышло, что в кассе не было сдачи наличными, поэтому он купил билеты четверым с моей карты (да, карта была выдана заранее). Разумеется, родители этих ребят мне сразу перевели деньги за билеты. Вечером спрашиваю, мол, почему не покупал попкорн. Сын отвечает: «Я со Степой ел». Уточняю, почему себе не купил. А сын в недоумении: «Так я же ему билеты покупал». Говорю: «А ничего, что за билеты мне его мама перевела?» Сижу и думаю, то ли бизнесмен растет, то ли жмот. Попросила в следующий раз, как будут гулять, купить Степе мороженое. © SvetikTik1 / Pikabu
Ну, во-первых, сын оказал услугу - купил всем билеты, а значит сэкономил время.
Во-вторых, ХЗ какие там дкти и семьи, могли не вернуть деньги, могли вернуть спустя месяц. А разорять маму помимо 4 билетов еще и на попкорн дить постеснялся, и я его понимаю. Так что всё путем. В конце концов, если так подгорает, можно маме Степы полсуммы за попкорн на карту бросить.
- Договорились с другом пойти в кино. Приехал в кинотеатр, купил билеты, а друг сообщил, что приехать не сможет, мол, что-то важное. Вышел я из кинотеатра на улицу, а рядом девушка. Поговорили. Позвал ее на фильм, не пропадать же билету. Теперь регулярно ходим в кино вместе. Без всяких опозданий, но уже из моего дома. © Подслушано / Ideer
- Мы с коллегой во время летней командировки ходили в местный кинотеатр небольшого городка. Выдался один свободный вечер, после которого надо было ехать на предприятие за 180 километров от города посреди сопок и тайги, причем на месяца полтора-два. Естественно, хочется как можно больше цивилизации урвать перед нырком в глушь. Подходим к кинотеатру, пытаемся зайти, но закрыто. Вежливо стучим. Открывает женщина со словами: «Чего долбите?» Мы сказали о желании кино посмотреть, но в ответ услышали, что кинотеатр закрыт. Спрашиваю: «А когда откроется?» А она мне угрюмо: «В сентябре!» Занавес. © etadex / Pikabu
- Работаю кассиром в кинотеатре. Пришла парочка, им нужно было три билета купить, а у меня в бобине всего два осталось. Пришлось их отбить и быстро менять для третьего. В итоге запуталась, и получилось так, что я провела оплату только за два билета, а третий фактически подарила. Привет, недостача! Это до меня потом дошло, когда они ушли. И тут смотрю, а они возвращаются и доплачивают за третий билет. Сказали, что сами только поняли. © Подслушано / Ideer
Роман С., как вы думаете, есть разница между: "я тоже могу рассказать историю, как мы с коллегой ходили в местечковый кинотеатр" и "Мы с коллегой во время летней командировки ходили в местный кинотеатр"
- Когда я был мелкий, пошел с бабушкой смотреть «Ледниковый период» в местный небольшой кинотеатр. Фильм включили только для нас двоих. Но самое прикольное то, что когда я захотел в туалет, фильм поставили на паузу. Вернулся, и фильм снова включили. © Tol9l / Pikabu
- Ходили с семьей в кино на утренний сеанс. Подходим к своим местам, а там женщина лет 50 сидит. Любезно прошу освободить место. Та пересаживается. Через некоторое время приходит еще какая-то семья и подходит в аккурат к тому месту, куда дама пересела. Та снова берет свою огромную шубу и вновь перемещается на другой ряд. И что бы вы думали? Через некоторое какое-то время «путешественницу» снова просят освободить место. © OchenDobryi / Pikabu
Согласитесь, что порой обычный поход в кино легко превращается в историю, которую потом можно пересказывать годами. Наверняка и у вас есть свой случай, когда эмоций в зале оказалось больше, чем на экране — делитесь в комментариях, будет что обсудить.