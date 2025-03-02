15 человек, которые решили просто сходить в кино, а получили повод посмеяться и рассказать друзьям историю

Поход в кинотеатр — это точно история про получение ярких впечатлений. Зачастую это предсказумый вариант — рыдания над трогательными сценами в фильме, смех в голос из-за забавных диалогов героев. Но порой везунчики получают двойной набор эмоций. Не только из-за просмотра фильма, но и из-за того, что отчебучивают другие посетители кинотеатров.