15 человек, которые решили просто сходить в кино, а получили повод посмеяться и рассказать друзьям историю

16 человек рассказали, какие вещи из секонд-хендов и барахолок им и даром не нужны
Народное творчество
7 месяцев назад
Поход в кинотеатр — это точно история про получение ярких впечатлений. Зачастую это предсказумый вариант — рыдания над трогательными сценами в фильме, смех в голос из-за забавных диалогов героев. Но порой везунчики получают двойной набор эмоций. Не только из-за просмотра фильма, но и из-за того, что отчебучивают другие посетители кинотеатров.
Забавные истории и любопытные наблюдения поджидают нас повсюду. Как в кинотеатрах, так и на концертах или выставках. Загляните в другие наши статьи и убедитесь в этом: