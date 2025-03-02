15 человек, которые решили просто сходить в кино, а получили повод посмеяться и рассказать друзьям историю

Истории
43 минуты назад

Поход в кинотеатр — это точно история про получение ярких впечатлений. Зачастую это предсказумый вариант — рыдания над трогательными сценами в фильме, смех в голос из-за забавных диалогов героев. Но порой везунчики получают двойной набор эмоций. Не только из-за просмотра фильма, но и из-за того, что отчебучивают другие посетители кинотеатров.

  • На приличном уже сроке пошли с мужем в кинотеатр на последнюю часть Гарри Поттера. Прямо посреди сеанса отошли воды. И что вы думаете? Теперь это любимый фильм дочки, а у меня каждый раз при просмотре болит живот, как при схватках. Муж говорит, что дочь уже тогда пыталась присоединиться к просмотру. © Мамдаринка / VK
  • Решили с мамой недавно пойти в кинотеатр. Сидим с ней перед входом в кинозал. Совершенно внезапно оттуда выбегает мальчик лет шести и кричит смотрителям: «Тетя, дядя, а вы можете на паузу поставить? Мне в туалет быстренько нужно!». За ним выбежала его мама, извинилась, повела его в уборную, но мальчишка всем настроение знатно поднял! © Мамдаринка / VK
  • Когда была беременна, подсела на карамельный попкорн из кинотеатра. В магазине — совершенно не то. Ну и захаживала иногда чисто «закупиться». В очередной раз прошу ведерко, а парень пофлиртовать решил: «На какой фильм идете, красавица?». И тут меня что-то переклинило, что без билета в кино он мне попкорн не продаст: «Пожалуйста, ну дайте попкорна! Я беременна, я с ума от него схожу!». Он в таком шоке был, что деньги с меня брать отказался. А я искала себе потом новый кинотеатр, ибо было стыдно. © Мамдаринка / VK
  • В далеком 2015 году мне сделали предложение. Это было просто волшебно! Мы поехали вечером за город отдохнуть с палатками. Приезжаем, а там – экран и проектор. Огромный! Как в фильмах. Кинотеатр под открытым небом. А я обожаю кинематограф, обожаю природу… Короче, он учел все. Мы смотрели фильм, готовили еду на костре. А потом он спросил, стану ли я его женой. Ох, и как после такого вечера не стать! © Мамдаринка / VK
  • Повели первый раз ребенка (сын, 5 лет) в кино. Попросился сам, на мультфильм. Ну думаем, хорошо, давай. Как только зашли в зал, сын был в восторге от всего. Включили анонсы других мультиков, он сидел с открытым ртом. Но прошло от силы полчаса сеанса, и вижу, что ему уже скучно. Начинает вертеться, вставать. И говорит: "Мам, все, пошли куда-то в другое место". А нам с мужем уже самим интересно, прям заинтересовались. В итоге: дали ему телефон с наушниками, и он смотрел свои мультики. © Мамдаринка / VK
  • Сижу в кинотеатре перед началом сеанса, сзади меня мужик разговаривает по телефону: "Привет, извини, что разбудил. Просто сам в кинотеатре, один сеанс спал, сейчас второй буду спать". А потом он позвонил еще кому-то и попросил 6 кило осетрины. © Подслушано / Ideer
  • В студенчестве работала в кинотеатре. После сеанса кто-то не сдал 3D-очки. Естественно, это должно было быть вычтено из моей зарплаты, сумма — одна пятая от таковой. Позвонила молодому человеку, поплакалась. Через час он принес мне эти очки. Оказалось, решил поехать ко мне на работу, вышел на остановке и случайно наткнулся на двух пацанов, которые вертели в руках эти очки. Короче, шугнул он их, очки забрал, а меня спас. © Подслушано / Ideer
  • Пошли с семьей в кино. После окончания фильма в зале снова потемнело, начала играть грустная песня, и пошел плохо сделанный ролик с фотками каких-то парня и девушки. Мы над этим шоу хорошенько поржали, и тут музыка стихла и в двух рядах от нас парень встал и достал кольцо. На экране появилась надпись: "Ты выйдешь за меня?" Но фишка в том, что это был фильм про боксеров - самый неромантичный фильм, который только можно себе представить. © haredrier / Reddit
  • Я смотрел "Титаник" в кинотеатре, и во время вступительных титров какой-то парень крикнул: «Корабль затонет!» Одна девушка сразу же ему ответила: «Что?! Как можно так сообщать спойлеры!» И она была совершенно серьезна. © ExperienceArchitect / Reddit
  • Я пошел посмотреть один из новых фильмов «Звездные войны». Люди часами стояли в очереди, чтобы попасть на первый полуночный сеанс. Итак, фильм начинается. На экране появляется это знаменитое "Давным-давно..." И тут один парень из зрителей кричит: "Вот же блин! Я уже видел этот фильм!" © dsaint1884 / Reddit
  • Когда я пошел смотреть "Железного человека" в кино, в фильме первые пару минут не было звука. Примерно через тридцать секунд я всплеснул руками и раздраженно крикнул: «Ладно, у кого пульт?» Весь зал засмеялся. Хотя сейчас мне кажется, не так уж это было и забавно. © JavaPants / Reddit
  • Помню, как смотрел Гарри Поттера в кинотеатре. В пятом фильме Гарри говорил с Сириусом о видениях, всем происходящем. И он сказал фразу вроде: "Я просто так зол. Все время! Что со мной происходит?" Внезапно в нескольких рядах от меня раздается голос: "Половое созревание, парень. Просто смирись с этим". © Unknown author / Reddit
  • Очень люблю фильмы ужасов и часто хожу на такие фильмы в кинотеатр. И недавно купил билеты, а пока дошел, полностью вымок под дождем, хоть и был с зонтом. Фильм очень понравился, уже перед выходом из зала ко мне подошла уборщица и завила: "Это ж надо было так испугаться, чтобы оставить лужу под собой". Эти осуждающие взгляды в мою сторону, повернувшихся посетителей, были страшней самого фильма, да и сказать долго ничего не мог, стоял в ступоре. Под дождем больше в кинотеатр не хожу. © Палата №6 / VK
  • Мой друг пошел на премьеру фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2". Почему-то один из зрителей был одет как Бэтмен. На него все так и пялились. Итак, все заходят в зал, начинаются трейлеры новинок. И там показывают трейлер "Темного рыцаря: Возрождение легенды". И в самом конце видео этот парень в костюме Бэтмена эмоционально вскакивает, аплодирует. А потом просто уходит. Мой друг начал медленно хлопать. Все это привело к овации стоя в честь этого парня. © T-Fro / Reddit
  • Сижу в кино, смотрю фильм. Вдруг подходит работник кинотеатра, который проверяет, чтобы фильм тайно не снимали. Сам молодой, симпатичный. Просит пройти с ним. Я отнекиваюсь, ничего же не сделала! Он настойчиво берет меня за локоть и уводит. Я, растерянная, иду. Вышли из зала, и тут он: "Девушка, а можно ваш номерок?" Я прифигела: "Что, зачем?". "Вы мне понравились, позвольте куда-нибудь вас на выходных пригласить". И добавляет с улыбкой: "Только не в кино, пожалуйста". © Палата №6 / VK

Забавные истории и любопытные наблюдения поджидают нас повсюду. Как в кинотеатрах, так и на концертах или выставках. Загляните в другие наши статьи и убедитесь в этом:

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