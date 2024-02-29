19 историй о родителях, после которых хочется пойти и срочно сказать своим как мы их любим

Отношения между родителями и детьми часто бывают непростыми. А вот некоторым везет — они будто с рождения выиграли в лотерею и получили просто замечательных мам и пап, которые умеют и воспитывать без занудства, с юмором, и вовремя прийти на помощь даже уже давно выросшему ребенку. От их историй на сердце становится по особенному тепло и хочется как можно крепче обнять своих близких.

Пришла к родителям в гости, уставшая, грустная, с проблемами со всех сторон. И на работе, и с друзьями, и на личном фронте. Мама с папой меня сразу раскусили, поэтому пытались поднять настроение. Котлетки с пюрешкой, тортик с чаем, а потом отец просто взял у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. Я на пару часов забыла напрочь о всех своих проблемах. Это был так весело, мило и незабываемо, я как будто снова вернулась в детство! В эти невероятные мгновения осознала, что неважно сколько тебе лет, ведь для папы ты всегда будешь оставаться его маленькой дочуркой. © Карамель / VK

Сыну скоро 13. Год назад я решил очистить балкон от хлама и заодно приучить сына к легальным способам заработка. Установил ему на телефон приложение с доской объявлений, показал, как пользоваться. Договорились, что все полученные деньги он оставляет себе, но должен все переговоры вести самостоятельно. В течение последующих месяцев были проданы велосипеды, старая сантехника, мертвые телефоны, самокат, плед и т. д. На собранные деньги сын купил новый телефон. В итоге он научился разговаривать с посторонними людьми, объяснять какие-то детали по продаваемым вещам; я привил ему чувство, что заработанное им — это его и он сам решает, как эти деньги потратить; привил силу воли копить деньги, а не бежать и тратить сразу на всякие ништяки. Ну и освободил балкон. © nkeladib / Pikabu

Некоторым родителям действительно можно раздавать призы за их креативный подход к воспитанию и оригинальные, но рабочие «фишечки».

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Строил дом. В тот день переодеться не успел и возвращался домой как был: старая кожанка, рабочие штаны, старые берцы, все подкрашено въевшейся пылью, недельная щетина, руки перепачканы краской. Иду в таком виде по подземному переходу, а навстречу идут нарядная мама с таким же нарядным карапузом. Малыш, правда, не хочет вести себя как полагается малышу с рекламной картинки и громко возмущается очередному родительскому беспределу. В этот момент его мама видит меня, наклоняется к сыну и начинает:

— Посмотри на дядю...

Ну вот, приплыли, думаю я, и ведь не будешь же всем окружающим показывать свой красный диплом и объяснять, что первое впечатление порой обманчиво и не стоит судить людей по внешнему...

А родительница продолжает:

— Вот будешь хорошо кушать, будешь таким же большим и сильным, как дядя.

Они прошли мимо, а я всю оставшуюся дорогу шел и улыбался как первоклашка, которому купили огромное ведро мороженого. © Snakecatcher / Pikabu

— Посмотри на дядю... Ну вот, приплыли, думаю я, и ведь не будешь же всем окружающим показывать свой красный диплом и объяснять, что первое впечатление порой обманчиво и не стоит судить людей по внешнему... А родительница продолжает: — Вот будешь хорошо кушать, будешь таким же большим и сильным, как дядя. Они прошли мимо, а я всю оставшуюся дорогу шел и улыбался как первоклашка, которому купили огромное ведро мороженого. © Snakecatcher / Pikabu Мы с женой ввели в обиход такое понятие, как «субботний мешок». Правило такое: перед сном дети убирают свои игрушки. Все, что не убрано, собирается в этот мешок и убирается как минимум на неделю. При повторном попадании игрушки в мешок она убирается на месяц, так как ее ценность в глазах ребенка, судя по всему, невысока. © godwarz / Pikabu

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Мама заметила у папы на воротнике красную помаду. Ничего не сказала. Спустя пару дней обнаружила тоналку у него на руке, после чего пришла в ярость. Устроила папе скандал. Он признался, что ходит на курсы макияжа, после чего мама еще больше разозлилась. Но папа показал, что он не обманывает, накрасил меня так хорошо! Папа доказал свою правоту и сказал: «У меня одна дочь взрослая, второй 6, скоро будет третья. Я должен быть для них хорошим папой и уметь все!». © Палата № 6 / VK

За неделю до свадьбы узнала, что жених изменяет. В слезах пришла за советом к маме. Та, конечно, меня пожалела, но уговорила ничего не отменять. Конечно, за все заплачено, перед родней стыдно, потом отомстишь и успокоишься. Скрепя сердце согласилась. День свадьбы был худшим днем в моей жизни. А перед самой регистрацией мой папа заметил мое состояние, отозвал меня в сторонку на разговор, так я и призналась. Он обнял меня, взял и сказал: «Главное чтобы ты была счастлива, а все остальное ерунда. Пошлем его вместе?!» Я высказала этому козлу все, что думаю и ушла с гордо поднятой головой. А папа сказал: «Вот это моя девочка!» и еще добавил от себя пару ласковых. © Карамель / VK

В 17 лет неожиданно поняла, что я далеко не самая симпатичная девочка среди сверстниц. Виной тому были насмешки по типу: «Фу, рыжая, мелкая, косолапая, веснушки эти еще». Начала малевать лицо тоналкой, дабы замазать веснушки, волосы перекрасила в цвет вороньего крыла и стала носить вещи совсем не по размеру. Батя это заметил и очень аккуратно попробовал выяснить причину. В один момент я сломалась, заплакала и рассказала все как есть. И он ответил: «Ирк, ну мелкая, ну ножки короткие, ну рыжая. Так это особенности! Смотри, какая ты симпатичная! Ну вот как я». Почему-то именно это что-то во мне перевернуло и я смогла принять себя. © Unknown author / Pikabu

У друга дочка 14 лет заявила: «Дай денег на татушку!» Колоть было решено резко и сильно — на лице. Пока мама хлестала коктейль из валерьянки с пустырником, он с дочкой обсуждал, что да как. Порешили они пойти к тату-мастеру в выходные. «Плачу двойную цену! — заявил друг. — Только сначала колешь без краски, ну а потом уж...» Когда с мастером обсуждали, друг тихонько ему так шепнул, мол, коли так, чтобы больно было максимально. Итак, мастер начал колоть сердечко на щечке, и дочура взвыла, ибо больно. Ибо ОЧЕНЬ БОЛЬНО! Тем вечером пришли они домой, и все были довольны. Мама-папа — тем, что доча не стала портить свою миленькую мордашку, а доча — тем, что не начала колоть с краской, иначе пришлось терпеть бы всю эту муку до победного финала. Думается, что папа повел себя верно, так как и нормальные отношения с дочкой сохранил, ну и... заартачься он, устрой скандал-разнос — назло бы сделала. © volchek1024 / Pikabu

Папа — главный мужчина в жизни любой девочки, и от его поступков зависит не только то, насколько беззаботным будет детство его малышки, но и во многом и то, как удачно сложится ее дальнейшая жизнь. Ведь если ты привыкла, что рядом с тобой хороший человек, то вряд ли потом согласишься на меньшее.

Отец вернулся с работы. Заходит к нам с мамой, серьезный такой, и говорит: «Вы знаете, кого я только что видел?! Иду, темно, только один фонарь светит. Как вдруг выскакивает огромный заяц!». Мы с мамой удивленно переглядываемся, а папа достает большую шоколадку и добавляет: «Так этот зайчик просил вам шоколадку передать!». Мне уже 24, а я до сих пор ведусь на этот прикол про зайчика, как будто мне все еще 6! © Подслушано / VK

Меня в одиночку воспитывал папа, поэтому я мастер на все руки. Поменять лампочку — это легкая задачка, я еще могу проводкой заняться или машину пересобрать. Из-за папы как раз у меня и появилась любовь к машинам. Пошла таксовать. А мужчины как будто никогда женщин за рулем такси не видели! Смотрят на меня с открытым ртом и чуть ли не каждый номер берет со словами: «А вдруг понадобится такси срочно!». Это мужики еще не знают, какой шашлык сочный я умею делать, как от пола на кулаках отжимаюсь и сколько рыбы ловлю на местном озере! © Карамель / VK

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После школы я поехала с мамой поступать в вуз. Сдала экзамены, меня зачислили, мама помогла устроиться в общагу. Мама уехала поздно вечером, отдала мне все деньги, оставила себе только на билет до дома. Я на радостях, что освободилась от родительской опеки, помчалась отжигать с новыми знакомыми. А мама не успела на последний автобус, ночь просидела на вокзале, денег хватило лишь на билет и стаканчик чая с печеньем. Узнала я об этом спустя 7 лет... И ужасно плакала. © Не все поймут / VK

А мама не успела на последний автобус, ночь просидела на вокзале, денег хватило лишь на билет и стаканчик чая с печеньем. Узнала я об этом спустя 7 лет... И ужасно плакала. © Не все поймут / VK В детстве очень любила шоколад. Один раз маме подарили огромную коробку шоколадок весом почти кило. И я, ведомая любовью к шоколаду, стащила оттуда одну штучку. Мама заметила и в воспитательных целях заставила меня съесть всю коробку. Я не возненавидела любимое лакомство, мне даже плохо не было после. Это был лучший день моей жизни. Воспитательный процесс где-то дал сбой. © Подслушано / VK

Подборка смс-переписок с родителями поднимет настроение даже тем, у кого день не задался с самого утра.

Я пылесосил пол, и пылесос засосал наклейку от коробки с пиццей под вопли сына. Это была ЕГО НАКЛЕЙКА. Мама отреагировала решительно: нечего разбрасывать и вообще, что за ерунда — наклейка какая-то. Парень безутешен. Я извинился и сказал, что наклейку запылесосил неспециально, уважаю его право собственности, но, раз он так ценил ее, не надо было ее оставлять под диваном. Я предложил ему десяток других наклеек — нет, хочу ту. Уснул в слезах. Ночью я распотрошил пылесос, наклейку вытащил и очистил. Более счастливым сына я не видел. Он с ней поиграл, и выкинули ее через месяц уже с его разрешения. Кому-то покажется мелочью, но на таких мелочах и строится доверие ребенка. © Diablo*** / Pikabu

В детстве ужасно страдала из-за внешности — считала себя настоящей уродиной. Однажды стояла перед зеркалом и у меня со слезами вырвалось: «Ну почему я такая страшная?». А мимо как раз батя проходил, услышал и говорит: «А, так ты не знаешь? Я тебе в ванную случайно опрокинул шампунь „Гадкий утенок“. Теперь вот, надо ждать, пока смоется». И я поверила и начала каждый раз после ванной смотреть не похорошела ли я. А папа то и дело пел мне в уши, какие у меня волосы золотистые стали, какие глаза большие — смывается гадкая пена-то. Спасибо бате за поддержку и за чувство юмора. Если бы он мне просто сказал, что я перерасту свои комплексы — не услышала бы, а тут — волшебство.