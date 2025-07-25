19 попутчиков, которых люди уже вряд ли смогут забыть

Умнее быть необязательно. Муж может писать с ошибками и путать значения идиом, главное - чтобы жене доверял, особенно когда она с инструкцией в руках показывает, где ноль, где фаза, а где заземление, блин. А то начитаются, какие они умные, и потом их, таких умных, током шарашит.

И доброта мужу нужна - поддерживать в трудной ситуации.

Вот красота в глазах смотрящего, и любимый человек всегда самый красивый, что супруг, что родители, что дети.

А деление дурацкое, псевдо-мудрое.