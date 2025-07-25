Я в метро тоже иногда рисую, редко) вспомнил,рисовал в парке, тут какой-то гопник подошёл. Я подумал ну всё, попал я. Мы немного поболтали, и он такой говорит мы художников не трогаем, это наши парни,будут проблемы звони. Неожиданно 😁
19 попутчиков, которых люди уже вряд ли смогут забыть
Садишься себе спокойно в общественный транспорт с мыслью: «Поскорее бы доехать». Но у судьбы будто свои планы на эту поездку: то в вагон зайдет парень с совой на плече, то какой-то дедуля денег в руку сунет. Пользователи сети поведали истории именно о таких попутчиках, мимо которых просто так не пройдешь.
- Я часто рисую в метро. Иногда дарю рисунки людям, порой просто собираю в блокнот. Однажды подошла ко мне женщина, мол, можно посмотреть? Даю ей полистать. На одной странице она замерла. Смотрит, дрожит. А потом вдруг cпрашивает: «Где вы видели эту девочку?» Я говорю: «Вчера. Сидела напротив». У женщины текут слезы. Говорит: «Это моя дочь. Пропала три года назад». Мы с ней потом пошли в полицию, показали рисунок. Не знаю, чем все закончилось, но с тех пор я рисую еще внимательнее. © Не все поймут / VK
- Сажусь в автобус и чую жуткий запах аммиака из-за угла. Смотрю, а там женщина сидит и красит волосы. Без зеркала, без перчаток. Она вышла из автобуса, продолжая втирать краску в волосы. © tashasei / Reddit
- В студенческие годы ехала в трамвае в самый час пик. Трамвай останавливается, мы уступаем дорогу тем, кто старается протиснуться в проходе, как вдруг начинаю чувствовать, что кто-то тянет меня за волосы. Сначала чуть-чуть. Первая мысль — кто-то из знакомых пошутить решил. Потом все сильнее и сильнее, да так, что я уже просто физически не могу наклониться назад! Оборачиваюсь, а там злющая бабка наматывает мои волосы на свой кулак, приговаривая при этом: «Пораспускали тут космы!» © Подслушано / Ideer
- Как-то раз моя мама летела во Вьетнам и подружилась с одной женщиной. Она всего-то купила той бутылку воды. Та женщина была богата, поэтому каждый раз, как мы прилетали в гости, она водила нас везде. А я потом еще помогала ее дочке найти работу. А дело всего-то в бутылке воды. © KittyKatWombat / Reddit
- Ехали в метро с молодым человеком, ругались, уже были готовы расстаться. Тут к нам подходит дядечка, видно, что с деньгами у него туго, протягивает купюру и говорит: «Что же вы на ходу-то все выясняете, у вас времени нет? Возьмите деньги, сходите в кафе, разберитесь!» Деньги мы не взяли, но отношения он наши спас. © Подслушано / Ideer
- В метро я уже привыкла видеть самых разных зверей — кошек в переносках, собак на поводках, однажды даже попугайчика на плече у парня. Но сегодня меня удивили так удивили. Захожу на станцию и вдруг вижу парня, а на руке у него сидит сова. Настоящая. Огромные глаза, серьезное выражение лица, и парниша такой спокойный с ней, будто это обычная история для него. © Карамель / VK
Интересно, в каком городе и был случай в метро и как этого парня с совой на руке туда пустили? В Екатеринбурге в метро даже со шпицем на руках без переноски не пускают.
- Сидела в автобусе и слушал музыку в наушниках. Подошел парень, спросил, что играет. Назвал группу. А тот потом минут 10 говорил о совершенно других исполнителях. А потом отошел к какой-то девушке и начал рассуждать по поводу ее ярких туфель. Странный парень, но приятный. © a2j89 / Reddit
- Ехала в поезде в купе, забралась к себе наверх, сижу никого не трогаю, судоку разгадываю. Внизу вроде интеллигентная пара лет 50, муж с женой, сидят, тихо общаются. Вдруг меня угораздило чихнуть, всего один раз, и тут эта «милая» женщина менторским тоном заявляет, что вежливые люди должны извиняться. На что я ей парировала, мол, вообще-то вежливые люди на это внимания не обращают. © Мария Некрылова / Dzen
По международному этикету, все должны были сделать вид, что никто не чихал и ничего не слышал. По отечественному, соседи должны были сказать: «Будьте здоровы». Так что тетенька облажалась по всем статьям
- Еду в трамвае, людей немного, но почти все места заняты. На одной из остановок заходит дедушка, такой старенький, лет 85-90, с большой сумкой, явно тяжелой. Я, не задумываясь, встаю и предлагаю ему место. Он смотрит на меня внимательно, улыбается и спрашивает: «Ты выходишь или просто так уступаешь?» Я отвечаю, что просто уступаю, а он, с довольным видом, усаживается, кивает мне и начинает копаться в своей сумке. Я уже отвернулась, думаю о своем, как вдруг он вытягивает оттуда небольшой букет нарциссов, протягивает мне и говорит: «Девушка, вот вам, просто так, чтобы день был хороший». Я стою, держу эти цветы, не могу сдержать улыбку. Остаток дня прошел на полном позитиве, а нарциссы теперь стоят в вазе, напоминая, что добро — оно вот такое, простое и неожиданное. © Палата № 6 / VK
- Ехала как-то с сестрой и мамой в метро. И тут вдруг группа людей начинает барабанить, петь и танцевать прямо в поезде. Это было самое крутое, что я когда-либо видела. Они заметили мой интерес и предложили присоединиться, но от удивления и потрясения я не могла и пошевелиться. Одно из лучших воспоминаний. © TiredonMaine / Reddit
- С мужем только поженились, ехали на отдых, плацкарт, еще и местами поменялись не по своему желанию. Ночью просыпаюсь по своим надобностям. Возвращаюсь, ложусь, и муж ко мне прилег, приобнял. Но что-то не так. Поворачиваюсь, а там чужой мужчина. Я обомлела. Оказывается, я вошла в соседнее «купе» плацкарта. Сколько на утро было смеха! Наши соседи тоже были молодоженами и ехали на отдых.... Так мы познакомились с этой замечательной парой и дружим уже 40 лет, живем в одном городе. И любая наша встреча начинается с «А помнишь...» И у всех начинается судорожный смех. © Мария Иванова / Dzen
Я однажды случайно осталась на сутки, постовая не вышла. А дело было в мой ДР
. Расстроилась, конечно, но пациенты прознали. Меня завалили вкусняшками, но самым ценным подарком был букет нарциссов
. Ставить его было некуда, мне приволокла старый заварочный чайник, металлический. Теперь при слове "счастье" - ассоциация с букетом нарциссов в чайнике на фоне жёлтых обоев.
- Мой муж записан в телефоне «любимый». Вот как-то раз еду я в троллейбусе, сижу рядом с бабулькой. Звонит мой телефон, высвечивается, что звонит «любимый», беру трубку, говорю несколько слов, прощаюсь, говоря, что «буду тебя ждать и целую». Только я закончила разговор, как на меня набрасывается бабулька, чуть ли не с кулаками. Почему? Ей отчего-то показалось, что я при наличии мужа разговариваю с любовником, и она решила меня воспитывать! © Подслушано / Ideer
- Села в автобус, ем шоколад. Ко мне подходит собака и виляет хвостом. Женщина напротив вдруг говорит, что животинка хочет попробовать угощение. Но ведь собакам нельзя шоколад. Говорю, мол, извини, нельзя. Так ее хозяйка начала кричать на меня! В итоге я просто вышла из автобуса и прошлась пешком. © Retrosonic82 / Reddit
- Захожу в салон самолета, двое мужчин сидят. Говорю, мол, хочу занять свое место у окна. А те: «Не все ли равно, садись, где свободно». Я отказалась, они с ворчанием пропустили, но когда мне захотелось в туалет, они меня не выпустили! И тогда я нажала кнопку вызова стюардессы. Они сразу встали и выпустили меня, но подошедшей стюардессе я все же объяснила ситуацию. © мисс Трей* / Dzen
Нужно было сказать: эта женщина хочет, чтобы я тебя отравила, но я тебя спасу от неё.
- Час пик в метро. Я спускаюсь по лестнице, в наушниках играет хорошая музыка, руки в карманах. Меня под руку берет красивая девушка и продолжает путь до конца лестницы рядом со мной. Спустились. Отпускает руку и как ни в чем ни бывало идет дальше. Странно. © Подслушано / Ideer
- Было это 30 лет назад. Тогда я ехал в трамвае, ко мне подсел незнакомец. Ни с того, ни с сего он рассказал мне, по его словам, золотое правило отношений: мужчина для женщины должен быть самым сильным и умным, а женщина для мужчины — красивой и доброй. И главное — оба должны быть друг для друга любимыми. Эти слова запечатлелись в моей памяти. Сейчас, спустя 15 лет брака, я могу сказать, что тот незнакомец был прав. Именно это правило стало основой нашей с женой счастливой жизни вместе. © Не все поймут / VK
- Летели с женой в Италию, ждали начала регистрации на рейс. Я замечаю человек 30 китайцев. Но это только начало. Минут через двадцать после взлета они, как по команде, заваривают лапшу. Аромат не передать! Потом мужики вставали и по часу стояли в проходе, женщины отдыхали, потом менялись местами. Через десять дней летим обратно и бинго! — они летят тем же рейсом, только в ручной клади у них комбайны кухонные! 15 лет прошло, а как вчера помню. © Максим С / Dzen
Умнее быть необязательно. Муж может писать с ошибками и путать значения идиом, главное - чтобы жене доверял, особенно когда она с инструкцией в руках показывает, где ноль, где фаза, а где заземление, блин. А то начитаются, какие они умные, и потом их, таких умных, током шарашит.
И доброта мужу нужна - поддерживать в трудной ситуации.
Вот красота в глазах смотрящего, и любимый человек всегда самый красивый, что супруг, что родители, что дети.
А деление дурацкое, псевдо-мудрое.
- Ехала сегодня в метро, задремала, вдруг чувствую, кто-то хлопает мне по плечу. Открываю глаза, а девушка, сидящая рядом, говорит: «Хотите — положите голову мне на плечо, я вас разбужу, когда надо». А я что-то настолько опешила от подобного предложения, что сразу начала отказываться, мол, спасибо большое, не нужно. Она: «Да ерунда, просто вас так качает». Я опять: «Да нормально, спасибо, нет, спасибо, спасибо». Потом сидела как можно ровнее, а сама про себя думала: смогла бы я вот так вот незнакомому человеку предложить лечь мне на плечо? © Подслушано / Ideer
- Когда был школьником, часто ездил на автобусе. Садился всегда в один и тот же. И вот в течение года постоянно встречал там одного и того же парня. А спустя 9 лет, в совершенно другом городе я ехал в автобусе и снова увидел его! Он меня, походу, тоже узнал, улыбнулся. Жаль, не удалось поговорить с ним, так как я опаздывал. © Alfreds16 / Reddit
Чудные случаи в общественном транспорте — не редкость. Вот еще несколько подборок на эту тему: