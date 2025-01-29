15 человек, которые угодили в неловкую ситуацию, но вышли из нее с триумфом

Не верю насчет чаевых. Ждать еды полчаса, а потом еще полчаса, потому чиоткриаоногая официантка уронила твою еду у тебя под носом... И при этом еще апплодировать и оставить чаевые... Я б ппрсто встаоа и ушла туда, где меня обслужат быстрее и надежнее