«Когда срок»🤦♀️🤦♀️🤦♀️ даже Гугл так погано не переводит… прститтте
15 человек, которые угодили в неловкую ситуацию, но вышли из нее с триумфом
В неловкие истории все мы с разной периодичностью попадаем. Но далеко не у каждого получается с блеском выйти из таковой. Вот героям нашей сегодняшней статьи это сделать удалось. Их смекалка сработала так чудно, что мы готовы поаплодировать.
- Услышал эту историю. Один парень ожидал поезд на оживленной станции и вдруг обратил внимание на женщину рядом. «Когда срок?» — спрашивает ее, очевидно имея в виду ее животик. «Я не беременна!» — возмутилась женщина. Парень не растерялся: «Я про поезд! Когда там срок? А то вечно опаздывает! Безобразие!» © Ravine / Reddit
- На рабочем собрании я клевал носом. В помещении было тепло, кофе я предварительно не выпил, а также рядом были люди, которым было не все равно, о чем бубнит босс. И вот мое лицо уже опускается на грудь, а начальник вдруг швыряет в меня комок бумаги и орет: «А ну не спать!» А тут же подрываюсь и выпаливаю: «Извините, собака съела мою домашнюю работу!» Клянусь, это был рефлекс. Смеялись все. © cavekidexpress / Reddit
- На работе я переписывался с коллегой и обсуждал руководство. «Начальник меня вообще бесит», — пишу я и нечаянно отправляю сообщение... самому начальнику. Я тут же спохватываюсь и пишу вдогонку: «Да-да, это о вас. Меня бесит, что вас нет на месте и никто нас сегодня не веселит своими шутками!» Он отвечает: «Ха-ха! В понедельник буду!» Фух. © TruckerBunny / Reddit
- Было дело, разносил заказы в одном паршивом кафе. Там если ты разобьешь что-то из посуды, из твоей зарплаты вычтут такую сумму, что мало не покажется. Политика у них такая была — чтобы работники меньше косячили. Короче, в тот день я забирал у клиентов тарелки, что-то пошло не так, и они выскользнули у меня из рук. Разбились. Посетители начали пялиться, и это было довольно неловко. Я немного помолчал, а потом выдал: «Ну, зато мыть их теперь не надо!» Обстановка была разряжена, клиенты засмеялись. Звучит история, может, не очень впечатляюще, но я в тот момент торжествовал. © chemical_imbalance / Reddit
- Работала официанткой. Однажды, когда в ресторане было не протолкнуться, я несла несколько блюд клиентам. И, вот же невезение, споткнулась. Еда — во все стороны! Я — лицом вниз! А в зале вдруг стало тихо: конечно же, все наблюдали за мной. Из-за стыда секунд 20 я просто лежала. А потом такая встаю, обвожу людей взглядом и как отвешу поклон! Все посетители начали хлопать и подбадривать меня. Также в тот вечер я получила больше чаевых, чем когда-либо еще. © strawberrylime / Reddit
Не верю насчет чаевых. Ждать еды полчаса, а потом еще полчаса, потому чиоткриаоногая официантка уронила твою еду у тебя под носом... И при этом еще апплодировать и оставить чаевые... Я б ппрсто встаоа и ушла туда, где меня обслужат быстрее и надежнее
- Лето, жара, на мне — полупрозрачная блузка. Выхожу из такси на оживленной улице и чувствую, что бюстгальтер расстегнулся. Е-мое... Что делать? Заскакиваю в ближайший киоск, закрываю дверь, поднимаю блузку, застегиваю крючки лифчика, и тут женщина-продавец на меня с недоумением так смотрит из окошка. Но когда я ей все объяснила, посмеялись вместе — бывает... © Людмила Мила / Dzen
- Решила выгулять платье. Перед сном я придумала в голове образ и уже утром начала одеваться. Едва нашла дома колготы — очень редко их ношу. Как только я вышла из дома, то сразу зацепилась. По колготкам пошла стрелка. Других у меня не было, а девочки уже ждали. Потому я взяла и сделала еще несколько дырочек да пошла к подругам. Они сразу заметили мои необычные колготки и спросили, где купила. А я тихонько посмеялась и сказала, что это собственный дизайн. © Карамель / VK
- Сцепился как-то с одним здоровяком. И, как того и следовало ожидать, он захотел решить спор кулаками. «Пойдем выйдем, а?» — бросает он мне. А я такой дерзко: «Погнали!» Он встает, и тут до меня доходит, что все серьезно. Тоже поднимаюсь с места. Идем с ним к выходу. Только он делает шаг за порог, как я беру и тут же закрываю за ним дверь и запираю ее. К своему столику возвращаюсь как герой под одобрительный смех окружающих. © jabberworx / Reddit
- Вчера гуляла в парке со своей собачкой и ко мне подошел незнакомый парень. Он спросил разрешения, можно ли погладить, потом опустился на колено и начал обращаться к моей собаке по-английски. Звучало это примерно так: «Сэр, вы просто великолепны! До чего же вы милаш, сэр!» Потом он посмотрел на меня и спросил: «Это же английский бульдог, да?» В ответ услышал, что нет, это французский бульдог. На секунду он задумался, сказал «Пардон» и начал говорить с ним... по-французски. © Карамель / VK
- Это не из разряда неловких историй, но все же. Моя бабушка как-то раз шла по небезопасному переулку и заметила, что за ней следует группа мужиков. Обворовать небось хотели. Так моя ба обернулась и крикнула одному из них: «Сыночек!» И побежала его обнимать. Затем продолжила: «Ох, как ты вырос! Передавай привет своей матушке! Пока-пока!» И ретировалась, сбив этих мужиков с толку. © Loading____ / Reddit
- Меня выбрали произнести речь перед выпускниками моего учебного заведения. Аудитория — человек 200, включая мэра города. Я хорошо подготовился: написал речь, выучил ее, отрепетировал выступление. Что могло пойти не так? А вот кое-что пошло.
Вечер мероприятия. Студенты получили свои награды, и на сцену пригласили меня. Я вышел и начал говорить. Неплохо так. Но тут случилось непредвиденное. Зазвонил мой телефон, который лежал в кармане брюк. Я просто стоял и не знал, что делать, пока звучало задорное пиликанье. Кто-то смотрел на меня с сочувствием, кто-то — ржал. Конечно, я мог бы просто сбросить звонок и продолжить говорить, но я решил сделать кое-что забавное. Я снял трубку и сказал отцу (это звонил он): «Извините, сейчас я не могу ответить на звонок. Оставьте сообщение, и вам перезвонят».
Все смеялись и аплодировали. Мой позорный момент обернулся триумфом. © TheNeonBlues / Reddit
- Я училась преимущественно с парнями, и как-то раз я споткнулась и упала перед классом. Мои солнцезащитные очки слетели с головы, я ободрал руки и колени. Все смотрели. И тут я подпрыгнула, как будто выполняя вольные упражнения в спортивной гимнастике, вскинула руки вверх и крикнула: «10 баллов за идеальное приземление!» Если вы смеетесь над собой, люди не знают, как реагировать. © Unknown author / Reddit
- Гуляли как-то с подругой по ботаническому саду, впереди нас шла парочка — парень с девушкой. Она ему что-то говорит, говорит, слов не разобрать, но по интонации слышно, что пилит. И вдруг девушка громко заявляет: «Надеюсь, ты помнишь, что мы пришли выбирать маршрут для свадьбы?!» Я тихонько спрашиваю подругу: «Так что, свадьба не состоится?» И тут девушка поворачивается к нам и рявкает: «Состоится!» Мы с подругой чуть не задохнулись: она — от стыда, а я — от смеха. Надеюсь, у этих ребят все хорошо. © Подслушано / Ideer
Девочка-мальчик-девочка - какая быстрая трансформация в посте: "Я училась преимущественно с парнями..."
- У меня случается странная непроизвольная икота. По звуку — похоже на визг птеродактиля. И вот я на учебе на лекции, сижу на одном из задних рядов с друзьями. Позади — никого. Внезапно раздаю свой противный визг. Все оглядываются и смотрят на меня. Друзья ржут. Я сперва просто сижу растерянный секунд эдак 30, а потом делаю единственное, что могу придумать. Я оборачиваюсь и смотрю через плечо. © Escher0 / Reddit
- Заказывала одежду на маркетплейсе. Было 20 минут на примерку, курьер ждал в прихожей. А у нас там недавно появилось зеркало, в котором отражалось происходящее в комнате. Я и забыла об этом. Но тут курьер выдает: «Простите, но это платье вам не идет». Я сперва чуть со стыда не сгорела, зато потом я попросила прокомментировать все платья, которые я заказала. У курьера оказался отличный вкус, потому что выбранное в итоге платье (оно у меня было совсем не в приоритете) собрало кучу комплиментов. © Жужа Лаптева / Dzen
В неловкие истории влипал каждый из нас. Только если одни предпочитают забыть такие случаи как страшный сон, то другие — рассказать о них интернету и от души посмеяться:
Комментарии
Ну пожалуйста, читайте текст перед публикацией.... В истории с 10 баллами за идеальное приземление герой пару раз пол поменял. Прямо в полете....
Последняя история, она реально взяла платье, которое ей посоветовал курьер, но ей оно изначально не нравилось?
"Внезапно раздаю свой противный визг". Раздаю - как вайфай, что ли?))