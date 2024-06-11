14 историй о людях, которые нашли способ укротить свою несносную родню
Сладить с родственниками порой очень непросто. Но следующие истории показывают: находчивые люди придумают, как найти общий язык с родными даже в тех случаях, когда у других уже давно бы руки опустились.
- После того, как купил 3-комнатную квартиру, случайно болтнул родственникам, что 2-комнатная вовсе не пошла в счет обмена на 3-комнатную, а осталась моей и сдается в аренду. И тут же пожалел, потому что родня начала вопрошать: «А вот у нас сынок к вам в город на бюджет поступает, не пожить ли ему у вас в 2-комнатной?». Я, правда, дурака включил и сообщил, что я квартиру дорого сдаю и им тяжело будет за студента платить столько. © SrvCreate / Pikabu
- Мама любит убираться в моей квартире. Беда в том, что она реально хочет быть нужной и важной, а получается не очень. Постирать платье из премиум-кружева в машинке, сломать беспроводной пылесос в попытке пропылесосить все дочиста, почистить китайский фарфор, который нельзя чистить агрессивными средствами. А когда дома чисто, у нее душа не на месте. Теперь к ее приезду я оставляю газовую печь немытой. Она с удовольствием ее драит, меня поучает, становится счастливой и спокойной и при этом не вредит моей квартире. © Syusyav / Pikabu
- Отказался идти поручителем по кредиту на квартиру племяннице жены. Со мной перестали разговаривать все родственники жены, а ее сестра перестала ходить к нам как к себе домой. И думают, что сделали мне очень плохо! А-ха-ха-ха! Боже, оказывается все было так просто! © Sold1erPadre / Pikabu
- Когда у меня начинались достаточно серьезные отношения с молодым человеком, я вела его знакомиться с родителями. Вот только моя мамаша просто обожала издеваться надо мной в присутствии других. Мне было неловко, но я терпела и пыталась перевести это в шутку. Мне было 20, когда я, без особого на то желания, привела домой нового парня. Мать собралась было в очередной раз пройтись по мне, но он посмотрел на нее и сказал: «Извините, но это совсем не смешно». По взгляду мамы было ясно, что она только сейчас осознала, как по-свински она себя вела, и больше она так не делала. Теперь этот молодой человек — мой любимый муж. © WithoutDennisNedry / Reddit
- Одному парню, пока он сидел у себя в комнате, захотелось пить, а вот идти на кухню и готовить себе напиток было лень. Недолго думая, он на роутере заблокировал доступ к ноутбуку своей мамы, зная, что он придет к нему, чтобы он помог ей разобраться с тем, что произошло. Когда она пришла, он попросил сделать ему напиток, пока он «решит проблему». Она, понятно, согласилась, а он сам тем временем восстановил доступ. © angry_pecan / Reddit
своей мамы, зная, что он придет к нему, чтобы он помог ей....
=====
Еле продралась через обилие местоимений, а там еще столько же в продолжении.
- Вечером в доме пропал свет. Мы собрались всей семьей за столом, зажгли свечи, общались, шутили, играли в игры, а бабушка рассказывала истории из молодости. А когда все устали и решили, что пора спать, папа пошел к щитку, что-то там нажал и свет снова появился. Мы в шоке, начали спрашивать, почему он вырубил электричество, а тот ответил: «Давно мы с вами так не сидели, ведь хорошо было!» © Палата № 6 / VK
- Я видела, как маме тяжело после развода. Она тянула на себе все наши заботы, работала в 2 смены, чтобы на мне не сказалось расставание. Спустя пару лет я начала замечать, что она прихорашивается и бегает на свидания. Хотя мне врала, что идет увидеться с подружками. Но я-то видела блеск в ее глазах, замечала, что ее подвозят после работы, а домой она приносит цветы. Но со мной почему-то знакомить своего мужчину боялась. В очередной раз, когда ухажер довез ее к подъезду, я выбежала к машине. Сказала: «Так, бегом поднимайтесь и будем чай пить». Помню, как им было неловко, смущались, как школьники. Но я тогда приняла дядю Володю, как родного, и он стал мне самым лучшим отчимом в мире. © Не все поймут / VK
У них вместе со светом отрубились и все телефоны, планшеты, ноуты? Интернета не было, но ведь в гаджетах можно залипать и без интернета, на ноуте - полноценно работать, а у кого-то и мобильный интернет есть.
- Когда мне родственники пытались советовать, как и что нужно сделать в моем новом доме, я, смеясь, говорила: «Все советы — на карту, можно наличными». Идеально затыкает советчиков. © Smeleno4ka / Pikabu
- 10-летний сын недавно так разленился, что перестал умываться. Мы и уговаривали, и убеждали — толку ноль. Первые 2 дня муж практически силой тащил малого к умывальнику. Но быстро задолбался и придумал новый способ. Теперь муж каждое утро приходит к сыну в комнату и брызгает тому в лицо из водяного пистолета. Напор совсем не сильный, но это бесит. Сын сдался через 4 дня. Теперь умывается и даже не бурчит. Может, мы и плохие родители, но я благодарна мужу, что он нашел решение. © Палата №6 / VK
Надеюсь, там краска была в пистолете? Или сладкий сок? Зачем после воды идти умываться? Вытерся о подушку и дальше спи.
- Многочисленная родня мужа настаивала, чтобы мы их на нашу свадьбу пригласили в достойный ресторан. Я их прямо спросила: «Вы что, голодные? Хотите, я вам кастрюлю супа сварю?» Тот взгляд сестер мужа я никогда не забуду. Тем не менее, нас наказали за скупость: мы остались без свадебного подарка. Они сказали: «В торжественной обстановке вручим, когда надумаете отмечать в ресторане». А мы отмечать, конечно, и не собирались. © velikamasta / Pikabu
- Однажды отец мне преподал отличный урок на всю жизнь, за что я ему благодарен. Это было так в году 2007-2008, и я хотел купить себе новый телефон. Стоил он тогда 7200, это были большие деньги, и мне не хватало 3000, которые я решил попросить у отца. Я пришел к нему, все рассказал, и он мне ответил так: «Сынок, за свой выпендреж плати сам». С того времени я не прошу в долг и не беру кредиты. © Malakan / Pikabu
- Как-то давно у нас дома было какое-то мероприятие, а я была одета в обычную рубашку и джинсы. И вот тетка позвала меня и посоветовала переодеться, мол, это не подходит к случаю. Я ответила ей, что раз уж мои родители не против того, чтобы я это носила, то ее предпочтения меня не сильно колышут. А папа, который услышал этот разговор, вмешался и сказал ей, чтобы она держала свое мнение при себе и что я вправе быть сама собой. © Vasundhara Tadkalkar / Quora
- Случайно подслушала разговор мамы и папы. Мама заставляла отца поехать с ней в гости к ее друзьям, а он отказывался. Просто отвечал, что у него нет желания. Она закатила скандал, мол, как это так, с чего это он вдруг не хочет. А папа так спокойно ей ответил: «Я не хочу». Прекрасная в своей лаконичности фраза. Не понимаю, почему ее перестали воспринимать весомым аргументом и нужно уточнять причины, мотивы, приложить эссе на 5 страниц с объяснением. В итоге мама уехала одна. © Не все поймут / VK
- У нас с мужем трое детей-подростков и 8-месячная дочурка. Оба работаем полный день. И в последнее время каждый раз, как я прихожу домой после работы, все бездельничают: муж валяется на диване с телефоном, дети рубятся в видеоигры. И никто не может даже помыть посуду. Я и интернет им обрубала, и телевизора лишала, и семейные развлечения отменяла, и с мужем ссорилась по этому поводу — все без толку. Они ненадолго меняют линию поведения, а потом снова на все забивают. А тут и вовсе у мужа был выходной, а я работала. Попросила его и детей, чтобы прибрались к вечеру: приду, буду готовить ужин.
Пришла домой — и где там! Посуда стоит немытая, белье с утра киснет в стиралке, пока муж втыкает в видосики, а дети играют в видеоигры! Короче, я взяла малышку, сложила все, что нужно для нее, в сумку, развернулась — и потопала прямиком в наш любимый ресторан. Заказала себе стейк и креветки. Муж звонил, пытался оправдываться тем, что устал, просил прийти и приготовить ужин, сказал, что перемыл посуду. Но я сказала, что он мог бы хотя бы сказать детям прибраться — и даже этого не сделал. Когда я вернулась, все было убрано, дети и муж на меня злились, так как им пришлось перебить аппетит хлопьями, а не полноценным ужином, но я думаю, что буду так делать и дальше, если они не изменят свое поведение. © CardiologistLeast404 / Reddit
Иногда люди имеют самые лучшие побуждения, но их желание помочь или поддержать оборачивается для других лишь неприятностями. В том, что не стоит непрошено причинять людям добро, убедят вас эти истории.
Комментарии
Жерщина с восьмимесячным ребёнком, "пришла с работы"... что за п*з***жь!
Как-то история с парнем, который матери ноутбук заблокировал, выбивается из темы.
«Я не хочу» как аргумент работает исключительно тогда, когда другой стороне не пофиг на твои желания. В остальных случаях в ответ прилетает «а я хочу», и что дальше? Проще уж совсем ничего не отвечать.