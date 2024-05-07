Муж: почему опять у нас бардак на балконе? Вечно собираешь всякий хлам!
Тоже муж: ну это я обычно в багажнике вожу, но пока пусть на балконе полежит. И вот это, и вот это, и это я для дачи купил, но вдруг в городе понадобится.
Два мои контейнера и десяток горшков пугливо жмутся в углу
14 человек отмочили такое, что не знаешь, хохотать или хвататься за голову
Смех — один из главных столпов всей нашей жизни. И очень круто, когда люди способны развеселить других одной лишь фразой или действием. Правда, иногда слова и поступки не столько вызывают смех, сколько вводят в ступор.
- Муж в свой выходной возился с машиной в гараже. Я ему решила обед прямо туда принести. Зашла, а там такой бардак! Невозможно даже шаг сделать и не наступить на что-то. Он еще меня попросил, мол, подай мне коробку с инструментами, а я понятия не имею, где она. Да там любой черт ногу сломит! Муж злобно подошел, поднял с пола какую-то коробочку и сказал: «Не бузи, Вера. У меня в гараже идеальный порядок. Я всегда знаю, где и что у меня валяется». © Мамдаринка / VK
- Я шла по улице, в руках тащила тяжелые пакеты с продуктами. Тут ко мне подбежал незнакомый парнишка лет шести и задал вопрос: «Здравствуйте, а это не вы снимались в фильме про зомби?» Я посмеялась, ответила, что он меня перепутал с какой-то голливудской актрисой, и пошла дальше. Только дома перед зеркалом увидела себя и поняла, почему мальчик задал такой вопрос. Я с этим недосыпом и стрессом действительно стала похожа на зомби. © Мамдаринка / VK
Муж: почему опять у нас бардак на балконе? Вечно собираешь всякий хлам!
- Сижу на кухне. Пью чай, заедаю печеньками, читаю книгу. Заходит муж, берет табуретку и садится напротив холодильника. Открывает его и задумчиво так говорит: «Угу... А из чего бы мне салатик приготовить?» Спустя пять минут жесткого мыслительного процесса мой «повар» достает яйца, рыбу, мясо, майонез и крабовые палочки. Смешивает это все в миске и начинает есть с хлебом. Спрашиваю у него, где в этом «салате» овощи и зелень, на что он мне отвечает: «Ну я же не травоядный! Мне мясо нужно». © Мамдаринка / VK
- Муж по образованию психолог. С рождением ребенка его просто несет. Сейчас у сына период мамканья. Без меня никуда, все время на руках, чуть спустишь с рук — рев. Так мой великий знаток психологии взял отпуск на две недели, чтобы быть постоянно рядом и освободить меня от всех дел. Мол, так я буду 24/7 только с сыном. Я сначала была против: избалуем же, как я потом справлюсь. Но, как ни странно, это помогло, уже через неделю сын переключился. А муж как-то после вечерней уборки на кухне вздохнул и, делая акцент на последнем слове, пожаловался: «И какой дурак решил назвать это декретным отпуском?!» © Мамдаринка / VK
Вычитала у какой-то блогерши: "Разница между отпуском и декретным отпуском - это как разница между стулом и электрическим стулом".
- Моя шестилетняя ученица как-то спросила меня, каково было жить в мире, когда он был черно-белым. Я не поняла, что она имела в виду. Оказалось, девочка думала, что старые фильмы были черно-белыми, потому что весь мир был таким, и только потом он стал цветным. © RelationIll9965 / Reddit
- Моей дочери четыре года, и порой она выдает настоящие перлы. Разговаривая с моей беременной невесткой, она спросила:
— Почему у тебя такой большой живот?
— Потому что у меня в животе ребенок.
— Ты что, съела своего ребенка?! © MysteriousSpirit5354 / Reddit
- Спустя 15 минут после того, как я родила, муж спросил: «Ну и сколько у нас тут зубов, малыш?» Он был уверен, что все дети рождаются с полным ртом зубов. © Unknown author / Reddit
- Пошла в магазин за хлебом. Проходила мимо семьи, как вдруг их мальчик лет четырех спросил: «А мы можем взять котенка?» Мать ответила: «У меня аллергия, и мы не сможем жить в одном доме». На что малыш сказал: «Ты не могла бы спать на улице?» Поход по магазинам стал более захватывающим. © HistoricalGenius101 / Reddit
Возможно, всё в этом мире повторяется, но про "съела ребёнка" я читала давным-давно у К. Чуковского в книге "От двух до пяти"!
- Работал в смену с женщиной лет 50-и. Она была очень милой, с хорошим чувством юмора. Мы ехали на машине и отвечали на вызов. На повороте застряли позади парня, который двигался со скоростью меньше разрешенной. И тут коллега сказала: «Если ты поедешь еще медленнее, у меня уже менопауза наступит». © MadMints / Reddit
- Когда мы впервые купали нашего новорожденного сына дома, мой муж сказал: «Надо использовать мыло из больницы». Он залез в сумку и достал хирургическую щетку, которой врачи моют руки перед операцией. Не знаю, как и откуда он это взял, но я была в шоке. Так рада, что оказалась рядом и не допустила, чтобы муж содрал кожу нашему сыну. © Similar-Mango-8372 / Reddit
- Живет в подъезде у нас скандальная бабка. Всегда ей все не нравятся, все ей мешают. Постоянно ругается со всеми. Я уже и не общаюсь с ней, лишь бы не зацепила. Отпор дал ей мой сын. Спускался он как-то с друзьями. Шумно, как все дети. Бабка открыла дверь, мол, такие-сякие, чтоб я вас тут не видела. Друзей как ветром сдуло. Так мой встал, руки в боки, и заявил: «А меня придется видеть, это мой подъезд!» От неожиданности бабка не нашла, что сказать, и молча, сердито зашла в свою квартиру. © Мамдаринка / VK
- Как-то ночью проснулась сходить в туалет. Вернулась, а муж уже на моей половине кровати. У нас в этом вопросе все серьезно, я строго с краю сплю. Поэтому начала его аккуратно будить и просить, чтобы подвинулся. Он сдвинулся, но буквально на пять сантиметров. Я попросила снова. Он опять подвинулся на пару сантиметров. «Ну еще подвинься», — сказала тихонько. На что муж вскинулся и заорал возмущенно: «Вас что, 20 человек там, что ли?» © СИТУАЦИЯ / VK
- Попросила мужа убраться. Возвращаюсь с работы, а дома бардак. Разбросаны вещи, стирка стоит, пыль никуда не делась. Злющая спрашиваю, с какого вдруг у него был свободный день, а он даже вещи не соизволил сложить. Так муж смотрит на меня «детскими» глазками и отвечает: «Я хотел. Но по телевизору начался Гарри Поттер. Сама понимаешь». 32 года мужику, а он все еще верит в то, что ему письмо из Хогвартса придет, а носки за него Добби уберет. © Мамдаринка / VK
- Недавно стал отцом. Мы самостоятельная молодая семья, бабушек у нас нет, и рассчитываем во всем только на себя. Поэтому жену в роддом я тщательно собирал. Вот начались схватки, приехала скорая. Я потащил в машину несколько сумок. Там и теплые вещи, и гигиена, и поесть на первое время. Машина была под завязку. Стоявший рядом врач смотрел на это. А потом он вдруг спросил: «Вы что, ее обратно забирать не будете?» © Мамдаринка / VK
Вокруг нас вообще происходит куча всего уморительного. Правда, когда дело касается жизни женщин, тут уж не до приколов. Окружающие нас люди подкидывают такие сюрпризы, что если и станет смешно, то только годы спустя, когда вспоминать будем.
Комментарии
Находчивый мальчик с котенком так и кочует из подборки в подборку.
Mамам с аллергией, ночующим на улице - пора организовать кампус)