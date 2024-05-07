14 человек отмочили такое, что не знаешь, хохотать или хвататься за голову

Муж: почему опять у нас бардак на балконе? Вечно собираешь всякий хлам!

Тоже муж: ну это я обычно в багажнике вожу, но пока пусть на балконе полежит. И вот это, и вот это, и это я для дачи купил, но вдруг в городе понадобится.

Два мои контейнера и десяток горшков пугливо жмутся в углу