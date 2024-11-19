17 человек хотели сделать красивый жест, но что-то пошло не так

Было дело, лет 10 назад волонтерила в русской библиотеке.

Заказывались новинки по каталогам и много книг люди приносили. Из них что-то ставили NA полки, а что-то оставляли у входа для саморазбора.

Правда, иногда приходила начальница всей библиотечной сети города и начинала шипеть: "уберите желтые книги с полок"...

Причем по-русски она не читала и "желтыми" называла все старые издания скопом)