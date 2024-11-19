Продетские вещи: не понимаю обиды "благодетельницы". Вещам сколько, лет 15 минимум? Так вы серьезно считаете, что кто-то должен был пищать от радости, увидев старые вещи? Вам отказали под вполне приличным предлогом, что вещи девчачьи а у них мальчик. Но нет же, не дали побыть героем.
17 человек хотели сделать красивый жест, но что-то пошло не так
Выбирая подарок или делая добрый поступок, ожидаешь, что эти жесты внимания обрадуют получателя. Но порой, вручив презент, начинаешь жалеть о том, что вообще решил его подарить. Реакция некоторых людей на подарки может оказаться еще более ярким сюрпризом
- На работе у мамы коллега плакалась, что у ее дочери нет денег. Говорила, что та только родила и ей не на что купить ребенку одежду и обустроить комнату. Мама растрогалась и собрала целый мешок моих детских вещей и ванночку бежевого цвета. Пришла к нам дочь коллеги вещи забирать, посмотрела на ванночку и скорчила недовольное лицо: «А почему ванночка не голубого цвета? Я ее брать тогда не буду, у нас мальчик вообще-то». Одежду тоже брать не стала, ее же уже носили. Мама была в шоке от подобной наглости.
- Близился день рождения деда. Все думал, что ему подарить. В последний раз заметил, что он ругается на свой старенький телевизор, мол, он плохо показывает. Решил подарить ему новый телек. Когда деда не было дома, я завез новенький плоский телевизор, все поставил, установил, а старый выкинул. Пришел дед, показываю ему подарок, он был в шоке от увиденного. Думал, подарком удивил, говорю: «Нравится?», а дед как заорет: «Ты офигел? В старом телевизоре вся моя заначка была!» Ходил потом, искал тот телевизор... © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Девушка хотела какую-то суперплойку за круглую сумму. Ходила днями и ночами, охала и ахала, мол, как круто было бы иметь такую. На 14 февраля решил порадовать любимую. Скопил нужную сумму денег, спросил у подруг, какую нужно купить. Подарил. Ожидал море радости, а девушка в слезы. Оказалось, что если я такое подарил, значит, мне не нравится, как она выглядит. Обвинений не понял, но решил на этот раз просто извиниться. Пошел обратно в магазин и вернул покупку. Взял букет цветов, пришел извиняться, а потом хотел подарить деньги. В итоге в меня кинули букет и выгнали из дома, обозвав разными словами, потому что я вернул плойку. У меня один вопрос: а как я должен был поступить? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Внучка не хотела кушать овощные пюрешки, и таким образом накопилось аж четыре коробки нераспечатанных. Дали объявление, что отдадим даром. Одна женщина позвонила и говорит: «У меня маленький ребенок, ехать с ним к вам неудобно, привезите к нам домой». Отдала продукты в итоге другой женщине. Она жила в соседнем доме и в этот же день пришла и все забрала. © Валентина Мишняева / Dzen
- Было дело, решила отдать даром телевизор с приставкой, все работало отлично. Приехала семейная пара, забрали. Через полчаса звонят: «Ты приди к нам, включи его, а то он не работает». А там всего лишь пультом нужно было перевести в положение HDMI. Сказала об этом. Перезванивают, мол, не получается. Не пошла, ведь у меня все отлично работало, да и там мужик рукастый, может наладить любую технику. Позже сами разобрались. © Людмила М / Dzen
- Мой муж достаточно зарабатывает, чтобы хорошо одеваться, но ему все равно, как он выглядит. Он закупает четыре пары кроссовок, одни джинсы и пару футболок, а потом ходит в этом круглый год. Однажды на его день рождения подарила ему домашний комплект из шорт в клетку и синей футболки, потому что уже надоело видеть, как он ходит по дому в дырявых старых футболках и штанах. Так он и тут вычудил: уже второй год в этом ходит летом на работу! © Подслушано / Ideer
Просто ради любопытства, а где он работает? Где хороший заработок и можно в пижаме ходить? Своего туды отправлю.
- Отдавала два больших пакета одежды. За ними приехала женщина на крутом «Лексусе», одежда и украшения тоже явно недешевые. Видимо, у меня был очень ошарашенный вид, поэтому дама пояснила, что у ее домработницы был дома пожар и вещи берет для нее. Повезло домработнице с нанимательницей. © Непутевые заметки / Dzen
- Захотела побыть для кого-то феей-крестной. У меня есть колечко с янтарем, решила девочке из нуждающейся семьи отдать, мол, пусть порадуется. Спросила у матери, а она говорит: «Золотое?» Я растерялась, сказала, что нет. Ответ добил: «Тогда не надо». Ну что ж, буду сама носить. © Соня Мармеладова / Dzen
- Недавно сказал своей девушке, что не смогу приехать к ней. Собрался, купил вкусняшек и цветы. Сказал ее подруге, с которой она гуляла, чтобы через час вела девушку к метро. И вот я приехал. Подруга привела любимую, и тут я с букетом цветов. Думал, она меня поцелует и обнимет, но получил от нее этими же цветами за то, что наврал. Позже девушка, конечно, извинилась, но больше ей цветы с шипами не дарю. © Подслушано / Ideer
- Сноха отдавала вещи внука, так и написала, что на мальчика пяти лет, сделала фото. Позвонила женщина буквально через пару минут. Пришел подросток и все забрал. А потом позвонил мужчина и стал объяснять, что им срочно нужны вещи на месячную девочку. Сноха растерялась и сказала, что девочки у них еще нет. © Татьяна П. / Dzen
- Меняла кухню на новую. Старый кухонный гарнитур обещала бесплатно отдать в семью крестной. Договаривались заранее. За 3 дня до того, как должны были привезти новую мебель, звоню, предупреждаю их и слышу в ответ: «У нас нет машины». Я говорю, мол, нет проблем, закажу доставку, но вы должны за нее заплатить. А они в ответ: «У нас нет денег и разгружать некому!» Получается, я отдавала целый кухонный гарнитур, так еще должна была оплатить доставку, оплатить ее и еще организовать погрузку и разгрузку. Нормально вообще? Плюнула и выставила объявление в сети. Не успела доехать на работу, так уже позвонил перекупщик. Приехал, помог убрать посуду. Сам все погрузил и увез. © azot.untr / Dzen
- Решили подарить преподавательнице цветы на юбилей. Купили нежный букет белых хризантем. Довольные, вручили в день икс. А она как-то на наш презент растерялась и даже разнервничалась, но поблагодарила. Атмосфера напряженная стала. Не могли понять, что не так. Оказалось, что в ее культуре белые хризантемы считаются траурными цветами. Она родом из Южной Кореи. Было очень неловко, но мы потом поговорили, и учительница сказала, что не держит обид. Понимает, что у нас разные культуры.
- Мне было где-то лет 13. Помню, хотела маме сюрприз, как в кино сделать. Когда утром открываешь глаза, а тебе тортик со свечками и завтрак в постель. Я даже умудрилась тайком купить торт и договорилась с соседкой подержать его в ее холодильнике до утра. Ни свет, ни заря, как мышь ползала, лишь бы раньше времени не разбудить и украсить комнату. И вот момент истины. Я ее зову, а сама стою с этим тортом и с зажженными свечами рядом с кроватью. Мама услышала мой голос и как подорвется с кровати с дикими глазами. Оказалось, что не до конца. Проснувшись, она подумала, что у нас пожар и начала истошно орать. В итоге: я в шоке, мама тоже.© Аноним3553431 / Подслушано / Ideer
- По поводу книг. Трижды переезжал. На четвертый собрал книги и привез в библиотеку. И тут цирк с конями начался. Это возьмем, это нет. Психанул. Все оставил и растворился в тишине. Слышал от соседей бывших, что потом обо мне слухи пошли, что, мол, пришел какой-то неадекватный в библиотеку и припер кучу книг, даже не упорядочив их. © Константин Мудрицкий / Dzen
- Решили с мужем отдать старые игрушки сына даром какому-то другому малышу. Написал мужчина, договорились о встрече. Принесла я коробку, отдала. Уже спокойным шагом иду домой и тут слышу шепот того мужика. Поворачиваюсь, а он стоит, обнимает мишку и говорит: «Тебя я буду звать Тедди». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Разместила объявление в группу «Отдам даром». Отдавала я автоматический распылитель для освежителя воздуха без баллона и батареек. Была фотография и описание. Пишет мне женщина с вопросами, где забрать и когда. Но сразило наповал то, что после этого дама задала такой вопрос: «А что это и как им пользоваться?» До чего некоторые люди жадные до халявы, что готовы без разбора забрать себе вещь, потому что ее отдают бесплатно. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- До сих пор вспоминаю тот день, когда подарила маме слепленную собачку из пластилина. На что она сказала: «Лучше бы ничего не дарила», — и скомкала собаку. С тех пор ничего ей не дарю, а она искренне не понимает почему. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Было дело, лет 10 назад волонтерила в русской библиотеке.
Заказывались новинки по каталогам и много книг люди приносили. Из них что-то ставили NA полки, а что-то оставляли у входа для саморазбора.
Правда, иногда приходила начальница всей библиотечной сети города и начинала шипеть: "уберите желтые книги с полок"...
Причем по-русски она не читала и "желтыми" называла все старые издания скопом)