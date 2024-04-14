Если бы я застрял в лифте и кто-то из попутчиков начал танцевать и петь странные танцы - я бы не расслабился, я скорее обгадился - сбежать то от этого странного человека возможности нет. А что у него на уме с таким поведением в лифте - черт его знает...)
15 историй о поездке в лифте с таким лихим сюжетом, что Голливуд отдыхает
Многих людей одолевает чувство невероятной неловкости, когда они вынуждены ехать в лифте с незнакомыми людьми. По словам психологов, это связано с нарушением личного пространства и отсутствием социального сценария. Мы не знаем, нужно ли стоять молча, уткнувшись взглядом в пол, или завести светскую беседу — общепринятых норм поведения в лифте нет. Вероятно поэтому там то и дело приключаются истории на миллион.
- Мы с мужем отдыхали в очень хорошем отеле. Утром спускаемся в лифте, с нами едет какой-то мужчина. И тут супруг поворачивается ко мне и такой: «Так что ты скажешь мужу о том, где провела эту ночь?» От неожиданности я аж растерялась, как и наш случайный попутчик. Ржу не могу. © Cathy Walker / Quora
- Недавно переехал в новую квартиру. Застрял в лифте с парой соседей. Чтобы разрядить обстановку, начал петь странные песни и танцевать. Лифт внезапно заработал. Соседи решили, что это мои танцы его починили. Теперь каждый раз, когда мы встречаемся, они просят меня еще раз «зачаровать» лифт. © Gagaradar / Pikabu
- Я однажды застрял в лифте между 3 и 4 этажом с двумя дядьками чуть постарше меня. И вот через несколько минут какое-то туловище начало колотить в двери лифта с криками: «Карась! Я знаю, что ты там. Тебе кирдык, Карась!» А я не Карась. И никто из нас не Карась. Когда лифт, наконец, открылся, мы увидели мужика. И он такой жалобно изрекает: «А где Карась?» На что мы с попутчиками пожали плечами и ушли. © Evildoerrr / Pikabu
- Снимали квартиру на 9 этаже в старом доме. Лифт древний, весь дребезжит. Провожаю сына в школу, на 6 этаже заходит мужчина лет 60 со стареньким мопсом. И тут лифт застревает. Потыкали кнопки — не помогло. Позвонили диспетчеру. Подняла нас на 12 этаж и сказала, что сейчас откроет. Открыть-то открыла, но оказалось, что кабина лифта только наполовину доехала. Говорит, сейчас что-нибудь придумает, и убегает. Возвращается через минуту с табуреткой и передает нам. Общим голосованием решено было, что первая лезу я. Потом мне подают мопса, затем выбрался сын, а в конце — мужчина. Когда все благополучно были на свободе, диспетчер недовольно напомнила про табуретку. На что мы ей дружно сказали: «Тебе надо, ты и лезь туда!» И начали спуск по лестнице. Когда спускались мужчина мне сказал: «Я такого экстрима и выброса адреналина никогда не испытывал. Даже, когда был женат!» © Наталья / ADME
- Ехал в лифте с незнакомыми людьми. Среди них была привлекательная девушка и ее бойфренд. Вдруг эта красотка смотрит на меня и спрашивает: «Как заставить мужчину сделать предложение?» Я сразу нашел, что ответить: «Посоветовал бы просто сказать, что если он не сделает предложение, то вы уйдете к незнакомцу из лифта». Все присутствующие сочли мой ответ довольно оригинальным. Кроме ее парня, конечно. © William Rose / Quora
- На днях ехали с соседкой на лифте вниз, у нее с собой был шпиц. По пути лифт останавливается, в открывшуюся дверь начинает входить девушка, и в этот же момент соседка произносит резкое: «Нельзя!» Девушка аж спиной назад ломанулась из лифта. Проржавшись, мы позвали ее обратно и объяснили, что эта команда была адресована собаке, которая собиралась залаять. © Myxomop.4u / Pikabu
- У нас в лифте висит бумажка с номером телефона на случай ЧП. И есть кнопка вызова диспетчера. Как-то раз ехали с мужем в лифте, и я случайно нажала на эту кнопку. Молчание. Я (памятуя про бумажку с номером) говорю мужу: «Да она не работает стопудово». И тут голос из динамика: «Все работает, я вас слушаю». Так стыдно было. © Walpurga / Pikabu
- Мы с моей коллегой спускались из офиса. Лифт остановился, и вошел айтишник, который почему-то даже поднять на нас глаза стеснялся. И тут коллега решает пошутить: «Так вот. После того случая она теперь покупает прокладки с крылышками». Я не удержалась и захихикала, а бедный парень как раскраснелся. Мне было его жаль, но я не могла перестать смеяться. © Rachel Bateman / Quora
- Вчера я застряла в лифте со своим директором. Мне было очень неловко, потому что я занимаю должность на несколько звеньев ниже, я даже сомневалась, что он знает, кто я. Но директор заговорил со мной, спросил, как дела, и попросил обращаться к нему на «ты». Следует сказать, что он молодой и очень привлекательный человек, и уже давно мне нравится. Мы провели в лифте часа 2 и все время разговаривали. Оказалось, что у нас много общих тем, кроме работы. Сегодня утром я пришла на работу чуть позже и увидела на столе записку, в которой было написано: «Не застал тебя на рабочем месте, но надеюсь встретиться с тобой сегодня в ресторане». Это очень мило и неожиданно. © Палата № 6 / VK
Я думала, айтишнику надо было на 12 этаж. Он нажал 1, потом 2, и начал искать кнопку Ввод...
- Возвращаюсь с собаками с прогулки. В подъезде стоит соседка и ждет лифт. Я усадил собак рядом с собой, ждем лифт все вместе. Молча. Минуты 2-3 точно. Приходит лифт, заходит она, следом — мы. Шерстяные сидят, мы стоим. Лифт большой, места всем хватает с избытком. Закрываются двери, лифт начинает движение, и вдруг мне прилетает претензия:
— А почему это ваш пес на меня смотрит?
— Потому, что у него с этой стороны организма расположены глаза и он ими глядит. Хотите — и вы на него посмотрите в ответ.
— Что вы мне тут хамите?! Я вообще боюсь собак, и вы могли бы и на другом лифте поехать!
Но тут лифт остановился на моем этаже и я ничего не успел сказать ей в ответ.
Вышел и думаю: «Блин, мы с тобой стояли внизу ждали этот лифт. Если ж ты так боишься собак, что тебе неуютно от одного лишь взгляда песеля в твою сторону, неужели сложно было сказать об этом словами через рот?» © Zerg.40 / Pikabu
- Мы с мужем познакомились в лифте, который остановился на полпути и застрял. Жили мы в одном доме, но никогда не общались, только здоровались. Оба в тот день спешили на работу, но обоим так не хотелось туда идти, что мы решили даже помощь сразу не вызывать и просто пообщаться. Разговорились, устроили небольшой пикник из еды, которую брали на работу, и даже половину фильма успели посмотреть на телефоне, но нас пришли спасать. Ну что ж, мы продолжили общение уже на свободе. © Мамдаринка / VK
- Ехал недавно в лифте с 12-го этажа с девушкой и ее дочкой. До этого ни разу с ними не встречался. Девочка смотрела на меня с открытым ртом, как я угадал, ее удивил мой цвет кожи (я альбинос). Девочка спросила: «Мам, а почему этот дядя такой белый?» Девушка ответила добрым тоном: «Он ангел». Девочка еще больше удивилась, продолжив мной любоваться, а я не мог сдержать улыбку. У меня до сих пор очень приятный осадок от их разговора. © Подслушано / Ideer
Честно говоря, я не стала бы продолжать общение с парнем/мужчиной, с которым застряла в лифте. Да даже без "бы": и застревала, и уже не стала
- Возвращалась домой из магазина. 5-летняя дочь забежала в лифт, я тащу сумки позади. И тут кто-то вызывает лифт, я не успеваю. Двери закрываются, и я слышу вопль дочки, уезжающий вверх. Бросаю сумки, мечусь по этажам, пытаюсь понять, откуда крик. Добежала до 7-го. Надо было увидеть лицо мужика, который ждал лифт. Когда двери открылись, перед ним стояла маленькая зареванная злая девочка, которая наехала на него, проорав басом: «Где моя мама?! Отвечай!» © Подслушано / Ideer
- Поднималась к себе в квартиру и застряла в лифте. Звоню диспетчеру, а там глухой дед какой-то сидит, на все дребезжит: «Не слышу!» Я начинаю истошно орать, чтоб дед услышал, щедро пересыпая речь эпитетами. Тут на мобильник звонит дочь:
— Ты в лифте что ли застряла?
— Ну да. А ты откуда знаешь?
— Слышно... © Silverchiffa / ADME
- Итак, вчера произошла самая глупая ситуация, какая могла быть. Зашла, значит, я в лифт с одногруппниками в универе. Нажали нужный этаж и едем, лифт остановился не на нужном нам этаже, зашли еще люди, включая ректора, и почему-то нажатые этажи сбились. Мы, конечно, этого не заметили. Стали думать, что перевес. Выгнали пару человек — не едет. Пара человек, включая ректора, сами решили выйти, чтобы пойти по лестнице. И в момент, когда ректор вышел из лифта, одногруппница говорит: «Блин, мы же этаж не нажали!» И нажимает. Этот печальный и грозный взгляд за закрывающейся дверью лифта я запомню, наверное, до выпуска. © Карамель / VK
Пятилетняя девочка кричащая басом - это сильно. Сразу в голову приходят фильмы типа " Изгоняющий дьявола".
Бедный мужик , увидевший это вживую...
Особенно , если у него живая фантазия...)
Еще больше забавных и трогательных историй о поездке в лифте вы найдете в этих статьях:
Комментарии
В истории про прокладки не хватает лопаты. Ну чтобы было совсем понятно, над чем она так безудержно смеялась
Мне кажется, у авторов статей каждую неделю конкурс "приплети прокладку как можно более креативно".