16 человек, которые не позволять сесть себе на шею и свесить ножки
Народное творчество
4 часа назад
С одной стороны, нам хочется иметь хорошие отношения с родными, коллегами и соседями. Но что делать, если эти люди наглеют и явно нарушают наши границы? Тут можно поучиться у героев нашей подборки.
- Однажды искала работу. Попалось объявление: «В новый офис требуется менеджер. Можно без опыта». Зарплату обещали среднюю по городу. Собеседование прошло хорошо, меня взяли. Ура! Директор сказал, начнем через неделю.
Звонит накануне: «Приходи пораньше, надо будет полы помыть». Я такая: стоп, это что-то странное, я к вам уборщицей не нанималась. Он: «Ну, для женщины уборка — это же естественно». Стискиваю зубы, медленно выдыхаю и веселым голосом спрашиваю: «Кстати, а какого числа зарплату выдают?» Он тут подзавис и говорит: «Так первый месяц у нас еще будет мало клиентов, придется поработать бесплатно». Я ему в ответ: «Да вы шутник. А есть я что буду?» В общем, сказала, пусть других простофиль ищет, и повесила трубку.
Прошло месяца 2, я уже нашла себе нормальную работу, а у него объявление все так и болталось. Не нашел он себе бесплатного менеджера и уборщицу в одном лице, хе-хе.
- У нас 4 сотрудника, женщина из них одна — я. 40% плана выполнила именно я, а премия — одинаковая всем. Никаких бонусов мне не выплатили. Я возмутилась, на что шеф доверительно выдал: «Ну ты же женщина, а мужики семьи кормят». Ну ок, я на это сделала ход конем: в следующий раз я просто отработала ровно свою часть плана. Итог: план не выполнен. Шеф: «Депремирую всех!» Ну тут уж я открыто при всех заявила: «Я свой план выполнила. Все вовремя сдала и не согласна работать на чужую премию, как в прошлом месяце, и лишаться своей из-за чьей-то лени». Пришлось шефу со мной согласиться, хотя коллеги были очень недовольны. © KeraTamara / Pikabu
- Соседка знает, что мы с мужем хотим ребенка. Пришла и попросила у меня тест на беременность. Ладно, я дала. Потом приходит и просит еще один тест — ну, пускай, тоже поделилась. Но когда она внаглую пришла в третий раз, я сказала, что я не бесплатная аптека. Она оскорбилась, мол, я эгоистка. Ничего, переживу. © BeMandalorTomad / Reddit
- Работал у них уже 4 месяца. Я всегда приходил вовремя, но у меня кое-что случилось и я опоздал ровно на 6 минут. Менеджер вызвал меня к себе на ковер: «В наказание на обед ты сегодня не пойдешь». Говорю: «Я даже еду не смог с собой взять, можно хотя бы схожу и куплю сэндвич какой-нибудь перед началом смены?» Он: «Можно, но тогда я вычту деньги за полчаса работы из твоей зарплаты». А я в ответ: «Договорились». Ушел за бутербродом и так и не вернулся. Менеджер позвонил, и я сказал ему, что увольняюсь. Ни капли не жалею. © TyroneStitches_ / Reddit
- Сдаю свою недвижимость в аренду, и теща тут заявила, что хочет снять у меня комнату. Она уже потирала ручки, чтобы переехать, а я сказал: «Стоп, я против». Объяснил, что членам семьи плохо иметь такие отношения, как квартиросъемщик и арендодатель. Теща расстроена и отказывается со мной разговаривать уже несколько дней. На самом-то деле она просто очень проблемная. Она всегда просит денег у своих детей и нескольких бывших мужей. Уверен, она не планировала платить аренду, а собиралась просто жить за мой счет. © InitialBend7634/ / Reddit
- Я в больничных очередях научилась навыку. Когда кто-то говорит: «Мне только спросить», я говорю: «Так мне тоже только спросить — за мной будете». Если вижу, что человеку действительно мелочь нужна, предлагаю зайти вместе со следующим пациентом: потому что, если он врет, и ему на прием, то врач его выгонит сам.
- Моя подруга с мужем купили дачу и никому из родни не сказали об этом! Когда все узнали, подруга и муж отказались говорить местонахождение дачи. Мы, близкие друзья, были там несколько раз на шашлыках, отмечали Новый год, а родные не в курсе. Оказывается, когда они только рассказали о планах дачи, все сразу обрадовались. Свекровь собралась сажать там помидоры, сестра хотела на лето отправлять детей, а брат мужа решил с друзьями приезжать по выходным отдыхать. Подумали они о таких перспективах и тупо не спалили, где эта дача, чтобы отдыхать там в тишине и спокойствии. Мои герои. © Подслушано / VK
- У нас за выход внеурочно повышенная оплата. Одного сотрудника начальство ругало за то, что он не хотел приходить на смену с 4:30 до 10:00 утра в субботу. Он им сказал что-то вроде: «Нет. Мне не нужны эти деньги, я не хочу отдуваться за того, кто взял отгул в последнюю минуту и не нашел себе замену заранее. Это не моя проблема». © knitsandfritz / Reddit
- Работаю в зоомагазине. И как же меня бесят мамаши с детьми, которые пытаются оставлять у меня детей, как будто это зоопарк или детская комната. Недавно апогеем наглости стала дама, которая завела пацана лет 6, с фразой: «Поиграй пока тут, я сейчас быстренько подстригусь и приду». Я психанула и выдала, мол, пусть только посмеет, я тогда полицию вызову, опеку и вообще всех, потому что маленький ребенок один в торговом центре бродит. Так она еще и возмущаться начала! Это твой ребенок, почему я должна за ним следить и развлекать его?! Совсем уже офигели! © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем свой дом и четверо детей. Мы всегда хотели большую семью, а дом строили сами. И тут сестра мужа разводится, а у нее тоже четверо детей. И, получается, она ушла от токсичного мужа и по факту осталась без жилья. Свекровь мне и заявила: «Отдайте свой дом моей дочке и ее детям. Вы же можете себе купить новый». Я в шоке. С какой стати я должна жертвовать своей семьей ради сестры мужа? Конечно, мы с мужем отказали. Теперь свекровь плачется всем родственникам, какие мы эгоисты. © ThrowThatAsterisk / Reddit
- У меня 2 дочери (8 и 11 лет), а у соседки 2 сына (им 8 и 12). Соседка замужем, но ее муж часто в разъездах по работе, а она работает из дома. Конечно, ей нужна тишина, и она сплавляет своих детей тусоваться к нам домой. Только вот ее мальчишки ведут себя отвратительно. Один из них довел до слез мою дочь. Так как я работаю учительницей, то летом у меня каникулы, и недавно соседка сказала: «Буду оставлять у тебя своих мальчиков на лето». Говорю: «Не пойдет, я к тебе в няньки не нанималась». Теперь она злится и не разговаривает со мной. © Surfergirl7681 / Reddit
- Во время путешествия по Ирану приобрела для себя 50 граммов настоящего шафрана, самой дорогой специи в мире, дороже золота. Почти полгода добавляла специю в рис, мясо, в чай. Но однажды свекровь решила прийти в гости, а у нее дурацкая привычка — убираться лезть, так как квартиру нам они подарили! Нашла она шафран. «Фу, это что за больничный запах, оно испортилось», — произнесла она и как швырнет шкатулку в мусорное ведро. У меня истерика случилась. Выгнала ее, достала специю. © Подслушано / Ideer
- Мы купили свой дом и на праздники к нам заявилась многочисленная родня. По итогу мы с мужем были в шоке. Дети лезли в наши вещи, но родители их не пресекали. Кто-то притащил собаку, которая всюду оставила шерсть. Родственники лезли в холодильник, брали баночку газировки, делали пару глотков и не допивали. Они оставляли мусор и тарелки после себя во всему дому. Ходили в обуви, хоть я и просила ее снять. И только один человек предложил свою помощь — это новая девушка брата моего мужа. На следующие праздники родители мужа решили, что этот табор снова к нам приедет, а мы сказали, что не согласны. Нас считают негостеприимными эгоистами, но мне от этого ни холодно ни жарко. © Poplar_Flower_4409 / Reddit
- Подруга — опытный филолог, занимается вычиткой текстов. Ее часто припрягают к работе, которая не входит в обязанности. Наконец-то она научилась отказывать. Говорит: «Ну, это будет стоить столько-то». Обычно работодатель, услышав такое, резко сливается и оказывается, что не так уж ему и надо было.
- Я вышла замуж за мужчину с детьми. Его дочери 27 лет. У нее самой есть двое детей: одному 4 года, второму 11 месяцев. У падчерицы сложные отношения с отцом ее детей. Сейчас она живет у нас. Она не работает и не вкладывается в семейный бюджет, с нами она уже 4 месяца. За это время она не пыталась решать свои проблемы, не подала на алименты. Дома постоянный бардак, шум и гам. Старший ребенок очень беспокойный, капризный. Сказала мужу, мол, хочу, чтобы барышня съехала. Но муж не хочет снимать ей жилье. Очевидно, падчерица тоже не хочет съезжать, потому что у нее в доме есть бесплатные повара и няньки. Заявила мужу, если его дочь не съедет, я подам на развод. © Fearless_Ad_8778 / Reddit
- Я снимаю квартиру с соседкой. Платим пополам. Но ее парень практически поселился у нас. Он ночует тут постоянно, принимает душ, готовит, смотрит телевизор в гостиной, хранит свои вещи в нашей ванной. У меня тоже есть парень, но он остается максимум раз в неделю. В общем, жестко сказала соседке, что меня ее парень в качестве третьего жильца не устраивает. © Secret-Mind650 / Reddit
- Летели в отпуск. С женщины рядом пот льет, остальным тоже плохо, потому что в самолете адская жара! Все умоляют настроить температуру, но стюард лишь гаркнул, что нас тут много и всем не угодишь. Тогда мы психанули и попросили принести бланк для жалобы. Через 5 минут температура вдруг стала комфортной, появились вдруг пледы для замерзающих, все вежливы и предупредительны. © Подслушано / Ideer
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