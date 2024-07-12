«Машинка сама стирает». История о семейной лодке, которую удалось спасти

Говорят, что самое тяжелое испытание для любых отношений — это ремонт. Если у кого-то получается его завершить, ни разу не переругавшись вдрызг и не выставив за дверь другого с рулоном непонравившихся обоев в руках, — можно считать, что этому союзу уже ничего не страшно. Однако есть «зверь» пострашнее ремонта — и зовется он неприятным словом «бытовуха».

Моя подруга, назовем ее Аня, вышла замуж после 30 лет. Кавалеров у нее всегда было в достатке, и парочка из них даже делали ей предложение, однако она искренне считала, что супружество — это навсегда, поэтому потенциального мужа выбирала очень тщательно. И вот наконец она встретила Сергея и решила, что именно он тот самый человек, которого она искала — воспитанный, красивый, неплохо зарабатывает, да и к ней хорошо относится. Он ей очень нравился, конечно, но не сказать, что дело было в какой-то неземной любви. Однако Аня, подгоняемая стереотипами о тикающих часиках и вздохами матери, которая была замужем за ее отцом больше сорока лет, решила, что пора обзавестись штампом в паспорте. Да и потенциальная свекровь — приятная и добрая женщина, — тоже очень понравилась невесте. Причем настолько, что Аня практически сразу стала называть ее мамой — так, как было принято и в ее собственной семье.

После свадьбы Аня из собственной квартиры, доставшейся ей в наследство от бабушки, переехала к Сергею, а ее однушку они решили сдавать. Оба новоиспеченных супруга работали по обычному графику 5/2, доход — с учетом прибыли от сдаваемой в аренду квартиры, — был практически одинаковым, а вот бытовые обязанности, типа готовки, уборки и стирки, легли исключительно на плечи жены. Анну это не совсем устраивало, потому что она очень уставала на работе, однако девушка и сама выросла в такой семье, где все домашние дела делились на мужские и женские. Изредка она робко пыталась намекнуть Сергею, что ей требуется помощь по хозяйству, однако муж, кажется, мгновенно терял слух, стоило только Ане попытаться начать разговор об этом. Его логика была примерно такой: женские дела очень просты, ведь стирает машинка, грязь с пола убирает робот-пылесос, да и для мытья посуды есть посудомойка. Ситуация для Ани осложнялась еще и тем, что ей очень хотелось родить ребенка, но мысль о том, как количество ее обязанностей увеличится в геометрической прогрессии, женщину пугала. В ее голове иногда даже возникали несмелые мысли о разводе, однако она их тут же гнала от себя.

Все изменилось неожиданно в одну из пятниц. Примерно через полгода после свадьбы в квартире случилась коммунальная катастрофа — в ванной сорвало смеситель и воду пришлось перекрыть. Аня хотела вызвать сантехника, однако Сергей, искренне считающий, что обладает навыками мастера на все руки, сказал, что все починит сам. Но вот только не сегодня — он очень устал на работе, а до завтра, по его словам, ничего страшного не случится. В тот же вечер внезапно позвонила его мама — она была где-то рядом у подруги и решила заехать к сыну и невестке на чай. С собой она принесла тортик и попросила поставить чайник. И тут всегда спокойную Аню, что называется, прорвало. — Простите, мама, но я не могу поставить чайник, у нас воды нет. В ванной кран сорвало, и воду ваш сын перекрыл. Теперь я не могу выполнить свои женские обязанности — ни постирать, ни пол помыть, да вот даже еду приготовить не получится. Свекровь удивленно посмотрела на сына. — Сереженька, — сказала она тихим голосом. — А почему бы вам не вызвать сантехника, он бы мигом все починил. И тут муж как закричит: — Да надо мной же весь дом потом смеяться будет — здоровый парень и кран не может починить. Это же позор! Да и Аня меня уважать перестанет, скажет, что я не мужик. Свекровь снова внимательно глянула на сына и тем же тихим голосом сказала: — Сынок, когда у тебя болит зуб, ты же его не лечишь сам, а идешь к врачу, и никто над тобой из-за этого не смеется. И Анечка ничего такого не подумает, правда же? — посмотрела женщина на невестку. Та растерянно кивнула. Сергей на секунду завис, а потом метнулся в прихожую, и в кухне раздался звук захлопывающейся двери.