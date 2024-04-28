15 наглецов, с которых окружающие наконец-то сбили спесь

Какие-то смешанные чувства по отношению к первой истории. Изменил - плохо. Разрешила у себя пожить в сложной жизненной ситуации - хорошо. Заставила убираться и шуршать по хозяйству - справедливо. Испытывает удовольствие от "мести" - довольно дурное чувство имхо. Тем более, что это подается именно как месть. Будто она его толчки из мести заставляет чистить, а не потому, что он же должен участие в хозяйстве принимать, раз уж на халяву живет. Короче, месть тут мне не нравится. Недоброе чувство.