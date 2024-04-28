Какие-то смешанные чувства по отношению к первой истории. Изменил - плохо. Разрешила у себя пожить в сложной жизненной ситуации - хорошо. Заставила убираться и шуршать по хозяйству - справедливо. Испытывает удовольствие от "мести" - довольно дурное чувство имхо. Тем более, что это подается именно как месть. Будто она его толчки из мести заставляет чистить, а не потому, что он же должен участие в хозяйстве принимать, раз уж на халяву живет. Короче, месть тут мне не нравится. Недоброе чувство.
15 наглецов, с которых окружающие наконец-то сбили спесь
1 час назад
У некоторых людей чувство собственной важности размером с Юпитер. Все эти родственники, которые просят попить, а то спать негде, да коллеги-халявщики есть в окружении, наверное, каждого человека. И какое же сладкое чувство, когда наглецам дают отпор - как в этой подборке.
- Бывший был весь из себя альфач. Расстались, потому что он сильно в это поверил и пошел налево (что такому красавчику пропадать?). Я переехала в большой город, наладила жизнь, у меня хорошая работа, квартира. И тут он. Говорит, мол, можно перекантоваться, пока работу и жилье не найду. Разрешила, но при одном условии — он будет по хозяйству все делать: убирать, стирать, готовить. К слову, между нами ничего не было! Ох, какое было удовольствие смотреть, как он с несчастным лицом руками моет полы, как драит туалет. Идеальная месть. © Подслушано / Ideer
- В отдел пришла новенькая, любовница шефа. Свои обязанности на других скидывала постоянно. Все работают, а эта стоит посреди офиса в своих леопардовых штанах и хихикает. И никакой управы на нее не было, пока она сама же и не прокололась. Притворилась больной, даже справку принесла, а сама укатила отдыхать. Никто бы и не узнал, но ее маман выложила ее фотки в соцсетях. Об этом узнали на самом-самом верху, генеральный директор ее и уволил. К радости всего отдела.
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- На работе я собираю деньги на подарки, покупаю цветы, придумываю конкурсы. Мне не сложно. Тут юбилей у меня, а шеф небрежно так процедил: «Не ждите, что мы ради вас плясать будем». Ну и ладно, я чудесно отметила с семьей. По иронии судьбы шефу будет 50. Он интересуется, будем ли мы его поздравлять. А я и говорю: «Конечно, но есть одно но. В моем трудовом договоре нет пункта о тимбилдинге и организации праздников, но если надо, то на полставки я, так уж и быть, готова взять на себя эту нагрузку». До него даже не сразу дошло, что я сказала. Обозвал меня эгоисткой.
- Я снимала свадьбу. Заказчики экономили на всем. Еда, наряды и выбор заведения — дело не мое. Но молодожены подошли ко мне с наездом: «А где наш подарок?» Я такой наглости нигде не встречала. С каких пор фотографы на свадьбу приходят с подарком? Я все в шутку перевела, конечно, но было заметно, что парочка недовольна. Конец вечера, время оплаты, и жених такой: «Мы заплатим вам не всю сумму, так как вы пришли без подарка. Поэтому с нас минус 5 косарей!» Я офигела, но решила отплатить той же монетой. Отправила им не все снимки, а только те, на которых молодожены не очень вышли. На их вопрос, где остальные фото, ответила: «Там же, где и моя полная оплата!» © Рабочие истории / VK
- Познакомилась в интернете с мужиком из серии "Я жену не люблю, просто жалко ее бросать. Да и отвык я уже жить один". При этом у жены своя трешка почти в центре, хорошие алименты от бывшего мужа и доход такой же, как у этого мужика. А он сам из деревни. Если и уйти из семьи, где нет своих детей, то только на съемную квартиру. Говорю ему: "Так ты альфонс, потому и живешь с женой!" Обиделся. Не пишет больше. © Подслушано / Ideer
- Я шеф-повар и люблю готовку, но дома мы с женой условились готовить по очереди, чтобы не надоело. Но беременность у супруги протекала тяжело, я стоял у плиты все время. А сестра жены возьми да и ляпни: «Не верю, что мужик будет так прислуживать женщине». Это было очень неприятно. Теперь эта родственница сама беременна, звонит мне: «Ты должен готовить еду и для меня, я жду». Ответил, что для этого у нее есть свой муж. А она заявила, что ее мужик готовить не будет. Что ж, ничем не могу помочь. © PrestigiousStudio475 / Reddit
- Я пришла работать в отдел после универа, там уже полгода трудилась другая девушка, без высшего образования. Она, видимо, почувствовала конкуренцию и стала, как это модно сейчас говорить, применять пассивную агрессию. Вроде как пошутила, но на самом деле с улыбочкой гадость сказала. Какую-то важную информацию не передала — из-за этого мне лишнюю работу делать. Я вообще не знала, как себя защитить, ведь гадости делались незаметно для остальных. Но где-то через месяц меня начальница спросила: «У вас с Юлей какие-то терки?» Я ей честно все рассказала. Начальница, мудрая женщина, сделала свои выводы. О чем-то с той девицей поговорила, и с того дня Юля стала шелковая.
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Нашли очень много общего, начали встречаться. И тут он говорит, что хочет меня пригласить на выходные на дачу к родителям, чтобы вспахать огород. Так он поймет, хозяйственная я или нет, стоит ли меня брать в жены. Я тогда знатно обалдела и сразу заблокировала его. Потом всю осень звонил и писал мне — наверное, урожай еще не убрали. © Подслушано / Ideer
- Встречаюсь с девушкой пару месяцев, мы познакомились в сети. Меня зовут так же, как и ее бывшего. Она сначала не знала об этом, потому что в моем профиле указаны только инициалы. А как узнала, сразу понеслось! Девушка стала всячески намекать, что ненавидит мое имя и хочет, чтобы ее друзьям я представился под каким-нибудь другим именем. Я сказал, что не против, если она придумает мне милое прозвище, но не более. Я со своим именем живу всю жизнь, оно меня устраивает.
- Я фотограф. У сестры мужа скоро свадьба, я согласилась их бесплатно пофоткать. И все бы ничего, но оказалось, что за глаза жених поливает грязью моего мужа. И так противно на душе стало. А я не просто какой-то там любитель, я очень популярный в городе фотограф, мои услуги стоят дорого. Вот и пусть ищут кого-нибудь другого теперь. © Big-Narwhal-3280 / Reddit
- В самом начале отношений договорились с девушкой, что не будем делать пышную свадьбу с космическими расходами. Расписываемся в ЗАГСе, устраиваем небольшие посиделки (ее родители + мои родители) и едем отдыхать. Не так давно сделал ей предложение. Она сказала, что согласна, но только если у нас будет пышная свадьба, чтобы всех-всех пригласить и чтобы все рты открыли от удивления. Поставила ультиматум: либо такая свадьба, либо я ее больше не увижу. Что ж, я сам от нее ушел. © Подслушано / Ideer
- Была у меня подруга, пусть будет Оля. А у нее была двоюродная сестра Света. Девчонкам тогда было лет по 11-12. Оля, насмотревшись на маму-швею, сшила обалденное платье для куклы. Света попросила у нее эту куклу поиграть, буквально на 2-3 дня. В итоге кукла вернулась к Оле только через неделю. Она ее взяла с собой, когда пошла в соседние дворы гулять, и услышала от девочек: «Это же Светина кукла у тебя? А какое ей Света платье сшила, ах!» Оля знатно обалдела, но что ей было делать? Не факт, что ей бы поверили.
Прошло время, Оля сшила другие наряды, и тут в гости в очередной раз завалилась тетя с наглой доченькой. Та снова стала клянчить куклу, а Оля отказала. Света при взрослых закатила истерику, мол, вот ты жадина, а еще сестра! Казалось бы, сейчас взрослые надавят и придется отдавать свою куклу. Но мама Оли встала на сторону дочки! Капризная Светочка получила публичный от ворот поворот с раскрытием ее махинаций.
- Познакомилась с парнем в интернете. Перешли в мессенджер, очень активно переписывались, я уже думала встретиться с ним. И тут он создал группу, где собрал трех девушек, с которыми переписывался, и одну свою бывшую. Не помню, что он написал, но суть была такая: «Девчонки, познакомьтесь с моей бывшей. Если она одобрит одну из вас, то я стану с ней встречаться!» Сказать, что я офигела, это ничего не сказать. И тут бывшая (не помню, как ее звали, но пусть будет Аня) пишет: «Всем привет! Я бывшая девушка, меня зовут Аня, я буду вас оценивать». Я и написала: «Ну привет, бывшая». Что она мне потом начала строчить! «Да ты кто такая? Я-то хоть бывшая, а ты никогда не станешь будущей!» Я посмеялась, вышла из этой группы и заблокировала всех. Парниша, какого черта? Кто за такое сокровище будет бороться? © Подслушано / Ideer
- Три года живем с женой на море. Неделю назад звонит маминой тети троюродная сестра (образно пишу, ибо даже не хочу высчитывать, кем она нам приходится). Говорит, мол, они едут сюда отдыхать, а гостиница только на вторник (приедут они в понедельник). Попросили приютить их на денек. Ну не отказывать же родичам, согласились. Приехали они, мы их накормили, а вечером повели гулять. Утром они заявляют: «Макс, может, мы у вас побудем эти 10 дней? У вас просторная квартира, так уютно здесь, хорошо». Мы с женой офигели. Как потом выяснилось, никакой гостиницы и не было, они решили таким образом у нас остаться. А фигушки им! Я до сих пор в шоке от такой наглости. © Рабочие истории / VK
- 30 декабря, собрались студенческой компанией в кафе. А мой парень (как потом оказалось, он уже тогда собирался меня бросить) стал клеить девочку, чей молодой человек уехал в другой город. И это на глазах у всех! Я сидела в полном шоке и сдерживалась, чтобы при всех не разрыдаться.
Напомню, что компашка студенческая, денег у всех мало. А мой бывший жил на окраине, туда пешком часа 2 по морозу тащиться. Он заранее договорился с другим парнем, Сашей, что они вместе на одном такси поедут.
И вот все расходятся, я в полушоковом состоянии одеваюсь. А Саша, с которым мы никогда не дружили особо, вдруг подскакивает и помогает мне надеть пальто. Говорит, что проводит меня до дома. Моему бывшему ничего не оставалось, как тащиться за нами следом, как репей на собачьем хвосте. Всю дорогу Саша меня веселил, смешил. Он так тонко и жестко унизил моего бывшего, что даже словами не передать. Есть рыцари и в наше время.
Иногда полезно заранее знать, что говорить, когда кто-то пытается нарушить наши личные границы. Вот тут людям пришлось срочно придумывать, что ответить своим назойливым бывшим.
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ИМО, на все ультиматумы а-ля "или я, или ....", вот этого "я" посылать в сад. Безвозвратно.
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