16 человек, которым срочно пришлось придумывать, что ответить бывшим
Бывшие — особый сорт людей. Хорошо, когда расставание происходит гладко, но, увы, обычно не обходится без драм. Люди уходят некрасиво или вообще пропадают, а потом внезапно пишут как ни в чем не бывало. Посмотрим, что отвечали герои подборки в таких случаях. К слову, иногда игнор — это идеальный ответ.
«Мы не общались год, а это он мне первый написал»
Находчиво
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © OpenWatch2264 / Reddit
Отомстил, называется
«Она написала мне после месяца игнора»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © InternationalOil2548 / Reddit
«Я заблокировала его везде, но он находит способы мне написать»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © goldenlabel / Reddit
«Девушка бросила меня после 2 лет отношений. Умолял ее остаться. Она то блокирует меня, то сама мне пишет. Сегодня меня прорвало»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Historical_Ad_6018 / Reddit
«Заблокировала своего бывшего везде. Так теперь он отправляет мне доллар в приложении Cash, а там можно оставлять сообщение получателю»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © LovelyReddit / Reddit
«Пришло от бывшей невесты»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © PetSwants / Reddit
«Бывшая жена пыталась заставить меня ревновать»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © dmuppet / Reddit
«Бывший моей девушки спрашивает ее об этом раз в 2 месяца»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © LOTRspartan / Reddit
«Бывший никак не может поверить, что мне и одной нормально. Поздравил меня с праздниками и принялся за свое»
«Бывший от меня ушел, а теперь ищет повод для встречи»
«Мы расстались и я не брала трубку. Парень думал, что я ушла из-за вечных скандалов, но я узнала про измену. Так что просто проигнорировала его»
«Бывший был абьюзером. Мы расстались 7 лет назад. Он написал мне»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © beelzeflub / Reddit
«Бывший — ужасный манипулятор. Сначала сам писал мне, потом исчезал. Ему нравилась власть надо мной. Так что никаких больше „вторых шансов“»
«Обновила статус отношений в соцсетях. И мне написал бывший, который игнорировал меня целый год»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © mkasd / Reddit
У нас еще есть похожие подборки. К примеру, 20+ сообщений, которые могут ошарашить сильнее, чем счет за коммуналку.
Комментарии
По поводу "пусть твоя девушка поможет"
Была у мну любова, несчастная. Ладно, расстались, мне хорошо было сильно. Потом откуда-то вдруг резко объявляется этот кадр, как дела, то сё... И рассказывает, что вот ногу сломал.
Уточнение 1. Я знала, что его новая девушка - медик.
Уточнение 2. Раньше я выпрыгивала из штанов. чтобы найти хоть какую-то зацепку, чтобы приехать, предложить помощь и все такое.
А тут я: "Бедный! Сочувствую!".
Там тишина. Потом "Ну мне так сложно одному все делать..."
Я: Ну так тебе повезло, у тебя девукша-медик, она точно знает лучше всяких, что и как делать
Он: Ну она дерматолог...
Я: Ну так все равно врач любого направления больше про медицину знает, чем всякие там :)))
Он: А мы поругались... а мне и в магазин тяжело (он жил в пятиэтажке без лифта)
Я: Грусть... ну друзья то есть!
ЗЫ: если он он меня просто попросил "Конфуз, у меня *опа, помоги, пожалуйста!", я б помогла. У человека ж реальная проблема, а не каприз, а я слаба на помощь. Но когда мной пытаются 1. сманипулировать 2. надавить на жалость 3. обустроить все так, чтобы потом можно было честно (реально честно!) сказать: "Ну я ж не просил, ты сама предложила!", то вам - в пешее эротическое. Спасибо, уже наелась и к тому времени научилась учиться на своих прососах.