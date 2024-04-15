16 человек, которым срочно пришлось придумывать, что ответить бывшим

Бывшие — особый сорт людей. Хорошо, когда расставание происходит гладко, но, увы, обычно не обходится без драм. Люди уходят некрасиво или вообще пропадают, а потом внезапно пишут как ни в чем не бывало. Посмотрим, что отвечали герои подборки в таких случаях. К слову, иногда игнор — это идеальный ответ.

«Мы не общались год, а это он мне первый написал»

Находчиво

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Отомстил, называется

«Она написала мне после месяца игнора»

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«Я заблокировала его везде, но он находит способы мне написать»

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«Девушка бросила меня после 2 лет отношений. Умолял ее остаться. Она то блокирует меня, то сама мне пишет. Сегодня меня прорвало»

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«Заблокировала своего бывшего везде. Так теперь он отправляет мне доллар в приложении Cash, а там можно оставлять сообщение получателю»

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«Пришло от бывшей невесты»

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«Бывшая жена пыталась заставить меня ревновать»

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«Бывший моей девушки спрашивает ее об этом раз в 2 месяца»

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«Бывший никак не может поверить, что мне и одной нормально. Поздравил меня с праздниками и принялся за свое»

«Бывший от меня ушел, а теперь ищет повод для встречи»

«Мы расстались и я не брала трубку. Парень думал, что я ушла из-за вечных скандалов, но я узнала про измену. Так что просто проигнорировала его»

«Бывший был абьюзером. Мы расстались 7 лет назад. Он написал мне»

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«Бывший — ужасный манипулятор. Сначала сам писал мне, потом исчезал. Ему нравилась власть надо мной. Так что никаких больше „вторых шансов“»

«Обновила статус отношений в соцсетях. И мне написал бывший, который игнорировал меня целый год»

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