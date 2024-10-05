Я тоже однажды дарила своему врачу набор чего-то красивого, и н дежурную фразу "Ну что вы, не стоило так тратиться" ляпнула, мол, не такой уж он дорогой был. До сих пор не понимаю, что у меня в голове тогда переклинило х)
16 человек, которые сначала говорят, а потом думают: «И кто меня за язык тянул?»
Наверное, хоть раз в жизни каждый из нас говорил что-то нелепое и неловкое. Потом приходилось срочно что-то придумывать и выкручиваться. А, бывает, близкие что-то сказанут, а отдуваться приходится остальным. Герои этой подборки испытали такие ситуации на своей шкуре.
- Только начала работать в аптеке. Заходит парень и берет тест на беременность. Я, отсчитывая сдачу, взяла и ляпнула: «Удачи». Прошло минут 5, он возвращается и говорит: «А что вы имели в виду?» Так смешно и неловко одновременно мне давно не было. © Подслушано / Ideer
- На защите своего диплома, находясь на волне невроза, случайно толкнула председателя комиссии. Ляпнула ему: «Сорян, бро», — погладила по ушибленной руке и пошла дальше. Только через два метра дошло, кто это. Благо, мужик адекватный попался, поржал над ситуацией. Сдала на 5. © Подслушано / Ideer
- Моя проблема в том, что я сначала говорю, а потом думаю. Однажды я увидела нашего соседа без рубашки и тут же сказала мужу: «Ух ты, какой у него пресс. Не то, что у тебя». © Dawn Inmon / Quora
- Однажды маме на спектакле подарили кучу букетов цветов. А на следующий день был День учителя. Один букет взяли и пошли на урок фортепиано. Восьмилетняя я вручаю цветы. Дежурная фраза от учительницы: «Ну зачем же такие траты». И тут я отвечаю: «Да это маме вчера подарили, у нас этих цветов еще много!» И пунцовая мама стоит в дверях. © Подслушано / Ideer
- Муж привел своего друга к нам в гости. Мы пообедали, потом я копалась в саду, а они общались дома. Вечер. Друг мужа стоит в дверях и говорит, мол, мне пора домой. Я хотела было сказать, что было приятно с ним познакомиться и все такое. Но изо рта вырвалось: «Хорошо». Все. Больше я не смогла ничего вымолвить. Повисла неловкая пауза. Мой муж, стоящий позади друга, подавал мне сигналы: «Какого черта?» А я начала хихикать и не смогла остановиться. Больше тот бедолага в гости не приходил. © Dawn Inmon / Quora
- Я пережила болезненное расставание с любимым мужчиной. Пришла на чай к подруге, которая была в курсе всей моей жизни. Рассказываю: «Мне тут предложили работу, мол, я классный специалист, но зарплата у них 20 тысяч. Вот ржака». А она на серьезных щах: «Так ты туда устроишься, там мужа себе найдешь». Это было крайне оскорбительно, во-первых. И для меня это было равнозначно: «Ты не полноценна, раз у тебя нет мужика».
И ведь я тогда ходила к психологу. Мы работали про то, что мне надо исцелить отношения с мужчинами, чтобы в будущем я могла построить здоровые, а не токсичные отношения. Иначе будут встречаться такие же «кадры», как мой бывший. Но на исцеление надо время.
Когда я это рассказывала подруге, она понимающе кивала. Но, видимо, все шло мимо ушей.
С тех пор наши отношения дали трещину. Что ж, это жизнь. Значит, такие люди в близком кругу мне не нужны. © Aste_la_Vista
- Свадьба подруги, я — подружка невесты. Тамада попросил меня сказать тост. Начинался он так: «Марина у нас сегодня выходит замуж первый раз, дай бог, не последний!» Поняла, что ляпнула, когда гости неестественно притихли. © Подслушано / Ideer
Странная история с другом мужа. Ну сказали ему просто "хорошо" и что? После такого больше в гости нельзя?
- Брат сдал экзамены на общий балл 215 (три экзамена) и говорит:
— С тебя билеты.
— ?
— Ты обещала.
Тут я вспоминаю, как года три назад ляпнула ему, лентяю, который только играет в онлайн-игры и учится на двойки, что если сдаст лучше меня, то полетим на Ибицу. На тот момент мысли были: «Если что, папа купит билеты». Хотя я в брата не верила, у меня было 196 баллов. За эти годы я уже вышла замуж, и у нас нет лишних денег, а у папы настал кризис. Вроде и смотивировала, и горжусь братом, но кто меня за язык тянул?! © Подслушано / Ideer
- У меня есть любимое женское имя, жене оно тоже понравилось, так дочку и назвали. Как-то мама ляпнула за столом про одну мою бывшую, просто к слову пришлось. Бывшую звали так же, как дочь, имя редкое. И жена просто взбесилась! Теперь она считает, что дочь я назвал в честь бывшей. Я ту бывшую давно разлюбил. Уж и фото ее нашел, показал, что жена моя в сто раз красивее. На она не верит, лицо кривит. Да что за бред-то такой, а?! © Подслушано / Ideer
- У меня день рождения — 38 лет. С дежурным поздравлением звонит жена брата: «Денег тебе, здоровья и счастья в личной жизни!» А я как раз после тяжелого развода. Звонок она не сбросила и сказала брату типа: «Да кому она теперь нужна? Старая уже». А я не растерялась и говорю: «Чья бы корова мычала!» Жена брата-то меня на год старше. Пустячок, а приятно. На том конце неловко замолчали и повесили трубку. Я денек расстроенная походила, а потом посмотрела вокруг. Соседка в 44 родила. Знакомая в 37 пошла на айкидо и там встретила будущего мужа. Так что жизнь продолжается. © Marina_M
А ведь недавно тут была статья про именa, и там была история от лица жены, которая возмущалась, что муж решил нaзвать дочку именем своей бывшей. И я тогда в комментaх нaписал: может, ему просто нравится это имя - он и с бывшей сошелся нa этой почве, и дочку решил нaзвать.
- Копили с мужем на квартиру больше десяти лет, во всем себе и сыну отказывая, мыкались по съемным. Купили двушку, на новоселье подвыпившая подруга ляпнула, мол, не понимает, откуда у нас такие бабки купить квартиру в столице. На что я пошутила, что муж мой — воротила криминального мира. Посмеялись и забыли, пара недель прошла. А потом к нам приехали с обыском! Удачно пошутила я, да. © Подслушано / Ideer
- Была на собеседовании. Стандартный вопрос: «А почему вы ушли с прошлой работы?» Ну и прежде, чем начать врать (как мы обычно это делаем), я выпалила: «Начальница-истеричка, переработки и маленькая зарплата». Кадровичка на меня странно посмотрела. Я такая: «В принципе, мы можем начать собеседование заново». Меня не прогнали, послушали до конца. Не знаю, перезвонят ли.
- Развелась с мужем. Я очень горевала. Не могла принять тот факт, что люди меняются, как и их отношения. Однажды вечером пришла с работы разбитой, накрылась одеялом и начала плакать. Мой четырехлетний сын начал приставать ко мне: «Мам, вставай, давай поиграем». Я просила подождать, но он хотел играть сейчас. Что тут возьмешь с 4-летки? Он меня дергал, и я внезапно вышла из себя: "Ты мне надоел! Это все из-за тебя! Сейчас отправлю тебя к твоему папаше! Сын заплакал и сказал, что не хочет к отцу. Обняла его, прокляла себя за то, что такое сказала. Я извинилась, и он обнял меня в ответ. Сын — самое прекрасное, что есть в моей жизни. Я до сих пор сожалею, вспоминая те слова. Дети невинны. Какое бы решение мы ни приняли как супруги, мы должны оградить детей от наших разборок. © Anshu Bharti / Quora
Еще одна супемамаша. Ляпнула, обняла, а у ребенка эта травма может навсегда впечаталась 🫤
- Жила в селе до 17 лет, удалось поступить на бюджет в столицу. Никому не говорила, что из деревни, так как боялась насмешек. На пятом курсе поехали компанией из вуза на дачу, а та оказалась в глухой деревне. Ляпнула: «Как здорово!» Одногруппники смеялись, что я, городская, и дня в глуши не проживу, даже с печкой не справлюсь. Пошла и нарубила дров, познакомилась с соседкой, у которой коза была, подоила на глазах у друзей, а пока те офигевали, пошла чинить сарай. Так и думают, что я просто на лету все схватываю. © Подслушано / Ideer
- Мне 44. Стали беспокоить мимические морщинки вокруг глаз. Списалась с косметологом. Она: «Сделайте фото лица так и эдак». Сделала. Она советует инъекции. Я уже была готова согласиться, хоть цена ощутимая, а уколов я с детства боюсь. Но тут косметолог проговорилась:
— Ну вы же сами видите как себя запустили. Так что другого выхода нет.
— Конечно, вижу, у меня есть зеркало дома. И я вижу, что выгляжу лучше большинства своих ровесниц.
На этом наш диалог был завершен. Считаю, что она перешла грань, которая допустима для специалиста.
- Мне было лет 17, а маме — почти 40. В то время она была уставшая. Любые мои попытки подбодрить разбивались о такое болезненное: «Куда мне уже в моем возрасте?» И вот как-то без особой надежды говорю: «А пошли на каток». Честно скажу, ляпнула, даже не надеясь. А у нее аж глаза загорелись: «А давай!» Оказалось, в детстве у них во дворе каждую зиму заливали каток, и она невероятно любила кататься. Но последний раз делала это лет 20 назад.
Пока мы зашнуровывали коньки, я все еще думала, что она надо мной стебется. И в любой момент скажет: «Ну ты что, действительно поверила? В моем возрасте — и кататься на коньках?» Я встала на лед первой, вцепилась за бортик и через плечо бросила: «Хватайся, и потихоньку. Если упадешь, не страшно».
Только вот мамы за плечом уже не было. Пока я героически царапала первые несколько метров льда, она успела объехать целый круг и вернуться ко мне. А потом еще. И еще. И так целый час. И даже после этого она была не уставшая.
Она тогда не знала, что в последующие 10 лет успеет сменить работу несколько раз, откроет для себя соцсети, выйдет замуж, разведется, фантастически похудеет, позволит себе тратиться на классную одежду и маникюр, начнет пересылать мне мемы и шутить над моим старческим кряхтением.
Это я к чему, ребят. Вы там сами помните и другим передайте, что жизнь может начаться совершенно в любое время. И иногда для этого просто надо разбудить ту пятнадцатилетнюю девочку, которая очень любила каждую зиму кататься на коньках. © flyheart.ann / Pikabu
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