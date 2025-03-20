14 историй, которые своими сюжетными поворотами затягивают похлеще хорошего детектива

Вся эта махинация имела смысл, если за платье было заплачено наличкой)
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Жизнь — удивительная штука. Порой она подбрасывает такие ситуации, исход которых невозможно предугадать.
Вся эта махинация имела смысл, если за платье было заплачено наличкой)
Всем известно, что без юмора в этой жизни точно далеко не уедешь. Такого же мнения и художник Слава Зиновьев, который создает комиксы по знакомым многим ситуациям.
Никак не могу понять мании дарить или продавать чужое. Вот что должно быть в голове у людей, которые так делают?..
Забавно, последняя история - антипод сказки про разбитое корыто. В сказке осталась с мужем, но стирать не в чем, а тут - наоборот...