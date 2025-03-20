14 историй, которые своими сюжетными поворотами затягивают похлеще хорошего детектива

Истории
41 минута назад

Жизнь — удивительная штука. Порой она подбрасывает такие ситуации, исход которых невозможно предугадать.

  • Познакомилась с парнем, пошла на свидание. Все шло хорошо до тех пор, пока он не попросил меня открыть приложение для заказа такси. Парень посмотрел на мой рейтинг (4,6) и сказал, что на этом нам лучше закончить общение. Я в шоке, спрашиваю, мол, почему? Ответ поразил: «Если ты даже в такси нормально проехаться не можешь, тогда ты точно с приветом». © ПОЗОР / VK
  • Пришли дамочка с мужчиной. Он купил ей дорогущее платье. Она у меня на ушко спросила, есть ли еще такой же размер. Женщина заявилась вновь, но уже с другим кавалером. Взяла аналогичное платье. Я удивилась. Но у меня глаза полезли на лоб, когда она пришла на следующий день и сдала одно из этих купленных платьев, получив за него деньги. Кто из этих мужчин был ее мужем, так и осталось загадкой. © Сарра Калмагамбетова
  • Почти каждый день, возвращаясь после работы, захожу в магазин под домом, потому что там есть отдел с кулинарией. Ем мало, поэтому продавщиц всегда удивляло, что я всегда беру одну котлету, один пирожок и один голубец. Со временем они, конечно, привыкли, и даже спрашивали: «Вам как обычно?» Недавно забыл позавтракать, возвращался домой очень голодным, поэтому заказал все то же самое, но только взял аж два голубца и две котлеты. Продавщица удивилась и спросила: «Вы что, женились?» © Не все поймут / VK
  • Как-то ужинал в одном голливудском ресторане. За соседним столиком сидел стереотипный продюсер: пожилой, загорелый, в дорогущем костюме. Его спутницей была молоденькая девушка модельной внешности. Я уже успел сделать по ним свои выводы, но как оказалось, они были неверными. Это я понял по одной фразе той самой девушки. Она произнесла: «Пап, когда мама вернется, давай ее сюда сводим на ужин?» © Thomas Barnidge / Quora
  • Уехала на выходные на дачу. Кота с запасом еды оставила в квартире. Возвращаюсь ночью, открываю дверь и в полной темноте слышу голоса. Первым делом хотела ломануться к соседу за помощью. Но пересилила свой страх и зашла в комнату. А там кот лежит на столе и внимательно смотрит телевизор. Оказалось, он лег на пульт и включил телевизор. Смотрел юмористическую программу. Тогда я знатно перепугалась, а сейчас — это одна из наших любимых семейных историй. © Мария П.
  • Зашел в супермаркет. Передо мной в очереди стояли две девушки в униформе местного сетевого ресторана. Одна из них была на последних месяцах беременности, она выкладывала на ленту кучу мятных леденцов. Подруга беременной подшучивала над ней, я тоже хихикал. Через несколько месяцев познакомился на сайте знакомств с одной девушкой. В ее профиле было заявлено, что она работает в сетевом ресторане и является мамой. Я узнал ее лицо, да, это была та самая беременная девушка из магазина! Мы часто переписывались и иногда разговаривали по телефону. Сейчас уже несколько лет не общаемся, но комментируем посты друг друга в соцсетях. © Jlaw118 / Reddit
  • Сосед сверху постоянно горланил на всю квартиру: «Баба Лена-а-а, таблетки выпей! Не забудь про витамины!» Орал так, что у меня ребенок дергался каждый раз, когда засыпал. Долго терпела, потом мне все это надоело, пошла к ним разбираться. Дверь открыла молоденькая улыбчивая девушка. Я ей с порога: «Вы бы потише, а то что же так на бабушку Лену кричите. У меня даже ребенок пугается». И тут же услышала истеричный мужской смех из комнаты. А девушка мне спокойно объяснила: «Бабушки у нас нет, я и есть Лена. Он меня так зовет, чтобы я про витамины не забывала. Такой у нас юмор!» © Палата № 6 / VK
  • Вечер. Смотрим телек с сыном. Живем на третьем этаже. Услышали настойчивый стук в балконную дверь. Она не рядом с входной и выходит на улицу, то есть через балкон домой никто не сможет войти. Мы в ступоре, подумали, показалось. В шоке пошла проверить, что там происходит. Оказалось, что соседка-бабулька по балкону справа взяла длинную палку, дотянулась до нашего окна и стучала. Увидев меня, она спросила: «А ты не подскажешь, почему трансформаторная будка сегодня так громко гудит?» Я ничего не поняла, ведь гудела она с такой же громкостью, как и всегда. © Ольга Завельская
  • Начала замечать, что парень ведет себя как-то странно. То настойчиво уговаривает меня подольше гулять, то советует сходить в магазин или в спа. Короче, явно что-то скрывал. Мне стало любопытно, я решила во всем разобраться. За пару минут до его прихода спряталась в шкаф. В голове прокручивались самые дикие теории — может, изменяет? Может, во что-то вляпался? Была готова к любому сценарию, но точно не к такому. Он зашел, заварил чай, уселся перед ноутбуком и с блаженной улыбкой включил детский мультсериал «My Little Pony». 30-летний мужик смотрел мультфильм про пони с таким восторгом, будто это было смыслом его жизни. Я не выдержала и вышла из шкафа. Лицо у него в тот момент было бесценным. Теперь смотрим вместе. © ПОЗОР / VK
  • Работаю в магазине электроники. К нам пришла девушка с таким видом, будто бы ее обокрали. Сказала, что купила у нас ноутбук, но он не включается, требовала вернуть ей деньги. Пытаюсь помочь, попросил достать ноут. Начал проверять и понимаю, что просто сел аккумулятор. На это она ответила: «А я его не заряжала, думала, он заряженный». Я сказал, что обычно они приходят с частичным зарядом батареи, но она может быстро сесть, так что его нужно просто поставить на зарядку. Она изумленно посмотрела на меня и выдала: «Ой, а я думала, он автоматически заряжается, когда я работаю на нем». © СИТУАЦИЯ / VK
  • На днях покупала в супермаркете треугольную слойку с ветчиной и сыром. Пытаюсь пробить на кассе самообслуживания. Подошел охранник и строго спросил:
    — Девушка, вы хотите пробить самсу как обычную слойку?
    — Нет, почему? Это слойка с ветчиной.
    Охранник кричит в сторону выпечки:
    — Люба!
    — Что?
    — У нас слойки треугольные, что ли?
    — Да!
    — Люб!
    — Ну что?
    — А почему сегодня слойки треугольные?
    — Потому что настроение сегодня такое, Николай! © ПОЗОР / VK
  • В магазин женского белья пришла пара. Он ей советовал взять один комплект, но она взяла другой. Через день пришел снова, но уже, видимо, с женой. Она выбрала тот же набор, что и муж любовнице! Спросила его мнения, а он со скучающим видом ляпнул: «Бери, что хочешь. Я в этом не разбираюсь. Мне без разницы». Меня так и подмывало сказать: «Этот комплект тебе нравится! Ты же его любовнице советовал!», но я промолчала и подумала, что у мужа и жены со временем вкусы становятся одинаковыми. © Лар Коммэнж
  • Мы с мужем давно дружим с одной парой. Недавно их кофеварка сломалась, а так как у нас была лишняя (подарили на Новый год две одинаковые), я предложила им нашу запасную. Сказали, что только на время, пока не купят себе новую. Я согласилась, друзья же. Прошло несколько месяцев, я заметила в их доме новенькую кофеварку. Решила спросить, когда вернут нашу. Ответ поразил: «Ой, мы ее вашим родственникам на дачу отдали, они так обрадовались!» Никаких извинений. Позже выяснилось, что они продали нашу кофеварку соседу и купили себе новую на эти деньги. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Клиентка выиграла стиралку в книжном. Позвонили ей, она давно у нас не была. Пришла. По карте покупки были частыми. Вспомнила, что отдала карту мужу, но книги были не мужскими: про ноготочки и торты. А когда пришла за призом, вскрылась правда. Оказалось, муж отдал карточку своей любовнице. Вот она ею и пользовалась. Ну а реальный владелец карты (жена) выиграла стиралку. Осталась женщина без мужа, но с компенсацией.

Всем известно, что без юмора в этой жизни точно далеко не уедешь. Такого же мнения и художник Слава Зиновьев, который создает комиксы по знакомым многим ситуациям.

Комментарии

Уведомления
Крокодилыч
3 часа назад

Никак не могу понять мании дарить или продавать чужое. Вот что должно быть в голове у людей, которые так делают?..

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shanghai48
17 минут назад

Забавно, последняя история - антипод сказки про разбитое корыто. В сказке осталась с мужем, но стирать не в чем, а тут - наоборот...

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