17 душевных историй о том, что на 8 Марта можно получить не только тюльпанчик, но и целую охапку впечатлений — 3.03.26
8 Марта — это праздник, с которого у многих женщин начинается весна, ведь он наполнен ароматом мимозы и тюльпанов, теплыми поздравлениями и приятными подарками. И даже если в этот день что-то идет не по плану, то это не повод опускать руки — это начало забавной истории, которую память хранит дольше, чем самый дорогой букет.
- Мама у меня работает воспитательницей в детском саду. Дали как-то детям задание: выучить стишок, чтобы поздравить своих мам с 8 Марта. Все дети рассказывали своим родителям на утреннике милые, добрые, красивые стишки. Но один мальчик не стал заморачиваться. Забыл стих прямо на выступлении и просто спел песню Артура Пирожкова «Зацепила». Все родители аплодировали ему стоя! © Не все поймут / VK
- На 8 Марта мой муж подарил мне шикарный красный пеньюар 44-го размера. Я на тот момент носила размер 46-48. Спустя полтора года я изрядно похудела и, когда дети гостили у бабушек, нарядилась в его подарок. Знаете, как супруг отреагировал? Он начал возмущаться: «Где ты взяла такой пикантный наряд? Кто тебе его купил? Зачем деньги потратила?» Муж уже бывший, к слову. © Наталья Бауэр / Dzen
«Так мы дополнили подарки на 8 Марта коллегам несколько лет назад. Некоторые до сих пор хранят свои обертки»
- Во времена молодости бывший муж намекнул, что на 8 Марта меня ждет о-о-очень шикарный подарок! Я еще удивилась, ведь с работой у него было не очень, и жили мы на мои деньги. Все гадала, что же это такое — «круглое и красивое»? Оказалось, это хулахуп! Но это еще ничего — на Новый год он вообще подарил мне телефон, который взял в кредит, а оплачивала его я! © crazyEmpress / Pikabu
- В преддверии праздника вспомнил историю из детства. Я учился в начальной школе и захотел купить подарок на 8 Марта маме сам. Деньги у меня были — около 800 рублей. И вот в первых числах марта я пошел по магазинам выбирать презент. Продавщицы, узнав, что я ищу подарок для мамы, пытались впарить мне китайские пластиковые сервизы, дешевую косметику, наборы из халата и тапочек... И вот, когда я уже отчаялся найти что-то хорошее, увидел ее — хрустальную вазу. Она стояла на витрине, сверкая лучами солнечного света. Неся ее домой, я уже представлял, как мама будет рада моему подарку. Почти неделю до 8 Марта я каждый день после школы натирал вазу мягкой тряпочкой с крахмалом до блеска, ведь продавщица сказала, что так она будет лучше сверкать.
И вот день праздника. Когда я проснулся, родители уже были на кухне. Я достал подарок и пошел к ним. И прямо у двери кухни ваза, соскользнув с моей пижамы, падает на кафельный пол. Естественно, она разбивается на миллиард осколков. Как же мне было обидно — не передать словами! Мама с папой меня долго успокаивали, а после я им все рассказал — что это была за ваза и для кого. Я думал, что мама очень расстроится, но она наоборот смеялась и радовалась тому, что я такой самостоятельный.
Недавно я нашел на антресоли коробочку из-под обуви, а внутри нее лежал пакет с осколками той самой вазы. Оказывается, мама с папой потом собрали все осколки и решили их сохранить — как напоминание о том, что их сын уже самостоятельный человек. © KarandashEvo / Pikabu
«8 Марта предложил жене купить себе что-нибудь, что она хочет сама. Принесла вот — себе и дочке. Всем милоты и доброты! P.S. Выбирайте подарки сами, мужики»
- Жена рассказывала про подругу. Частный дом. Женщина готовится к празднованию 8 Марта. Живет без мужа, есть маленький ребенок. Приятные хлопоты, поздравления, подарки. И тут неприятность — калитка сломалась. Сначала она растерялась, потом догадалась позвонить бывшему однокласснику. Тот приехал со сварочным аппаратом и все починил. Денег не взял, а на прощание сказал: «Все тебе цветы дарят, а я вот калитку отремонтировал!» Она до сих пор иногда этот случай и этот подарок вспоминает. © PolAnd1234 / Pikabu
- Я люблю свою свекровь! У нас с ней за 22 года было все, но она всегда говорила на праздники, даря мне деньги: «Я не знаю, что ты любишь и что тебе нравится. Что надо — то и купишь!» А однажды она подарила мне духи на 8 Марта. Суперские! Я спросила: «Как вы с запахом угадали?» Ведь знаю, что у нас с ней вкус совсем разный: мне нравятся сладкие запахи, а она любит резкие. А свекровь мне и говорит: «Обижаться не будешь? Понюхала несколько духов. Какие больше всего не понравились — те и купила». © Тарабрина Ирина / Dzen
Интрига, интрига... Что же это может быть?
Про духи абсолютно точно высказалась свекровь. Сама была в такой ситуации. Подарила знакомой духи, ей мои запахи никогда не нравились, и она периодически надо мной смеялась, обзывая мои духи запахом старых комодов. Я купила ей духи одного известного классического бренда, и когда подарила, она и ее дочь были в восторге. На вопрос "как ты угадала с запахом", я честно ответила, что выбрала духи, которые себе не купила бы никогда. И это чистая правда, потому что цветочные сладковатые запахи не люблю.
- За мной по молодости ухаживал один парень, и у него был цех по изготовлению обуви. На 8 Марта он притащил мне в подарок 2 шкуры мутона, из которого следки делали в обувь. Я ему сказала: «Подожди, у меня для тебя тоже есть подарок!» И притаранила ему огромные голубые с серебром блестящие ресницы в упаковке. Я тогда подрабатывала визажисктом, и у меня с нового года они остались. В общем, обменялись ненужностями. © evangelinasmiles
- Я одна воспитываю дочку, зарабатываю шитьем. Перед 8 Марта было особенно много заказов — все хотели наряды на выступления всякие. Я не отказывалась, хотела побольше заработать, чтобы порадовать дочку чем-то особенным. В итоге на ее костюм для утренника в саду времени почти не осталось, и я дошивала его всю ночь перед праздником, до самого утра, без сна. На самом утреннике, когда детки выходили со стихами, я не выдержала и задремала прямо на стуле. После того, как моя малышка прочитала свой стих, а все родители начали переглядываться и смотреть на спящую меня, она сказала: «Не будите маму, она всю ночь работала». Я сразу проснулась от шушуканья, и этих слов не слышала, а увидела этот трогательный момент уже на видео с праздника. © Мамдаринка / VK
«Мой 5-летний сын в садике нарисовал маму, то есть меня, к 8 Марта. Многие родители откровенно ржали и показывали пальцем на рисунок. Муж был в восторге!»
- Мне свекор лет 20 назад на 8 Марта подарил камень. Плоский такой, небольшой, килограмма на 3 — в качестве гнета на заквашенную капусту. Я до сих пор этим камнем пользуюсь, а папа мужа радуется, как ребенок. © Житие мое / Dzen
- Помню, молодой человек подарил на 8 Марта торт. Выбор подарка объяснил тем, что с деньгами туго, да и не умеет он презенты выбирать. Встретились у него дома, поели этот торт. Он предложил мне забрать угощение домой — подарок же! Но так как я была с работы и с пакетами, оставила торт до завтра. Но увы — до завтра торт уже был съеден молодым человеком. © Татьяна Митина / Dzen
«Муж поздравил — подарил конфеты и тюльпаны. Оба работаем в техподдержке, так что букет оценила»
- Жена пришла с корпоратива в негодовании: всем дамам на 8 Марта подарили часы, а ей шеф вручил плюшевую лошадку — мол, пашет за всех. Так обидно было! Отдала дочке играть. А через час та влетает на кухню: «Мам, тут что-то внутри!» Мы смотрим, а там на животе молния, дочка ее расстегнула, и из лошади показался наполнитель и подарочный конверт. Достали конверт, открыли — в нем хорошая премия. Все-таки шеф у них тот еще затейник: конь-то «троянским» оказался!
- Я была студенткой и нигде не работа, а мой парень уже трудился. Мы ходили по торговому центру, и я увидела прикольную сумку. Он понял, что она мне понравилась, и предложил подарить ее мне на 8 Марта — оно скоро наступало. Я согласилась. Пошли на кассу, и тут парень такой: «Ой, у меня сейчас денег нет, заплати пока сама!» Я отдала последние 1,5 тысячи, купила себе сумку. Конечно же, никто мне за нее потом деньги не дал. Зато она радует меня уже лет 7, в отличии от того парня, с которым мы давно расстались. © lydia_gann_
«Жена всю родню подколола, заявив: „Мне муж „Тойоту“ купил на 8 Марта!“ Все охали да ахали и не догадывались, что это швейная машина! Вот фото, кто не верит»
- Мне 30 лет, я живу очень далеко от своих родителей и приезжаю 2 раза в год. Недавно я разговаривала с папой по телефону и рассказала, что у меня на шкафчике болтается дверца, и мне пришлось закручивать болты пилочкой для ногтей. Сегодня папа сообщил, что съездил в магазин и купил мне универсальную отвертку — подарит мне, когда я домой приеду. По-моему, это лучший подарок на 8 Марта! © Kroshka1enot / Pikabu
- Был один случай. Учился я в колледже на сварщика, и началась у нас практика производственная. Довелось мне ее проходить в очень крупной крутой компании, а по датам вышел февраль-апрель. А теперь представьте коллектив: куча сварщиков, человек 20, и одна женщина-уборщица. На мужской праздник она накрыла всем нам стол: наготовила домашней вкусной еды (салатиков, нарезок всяких, горячего), торт принесла. Мужики же, в свою очередь, скинулись и на 8 Марта подарили ей огромный телевизор и шикарный букет роз. Был 2012 год. © Denis861 / Pikabu
«Заказали мы с мужиками на работе торт на праздник, надпись согласовали, естественно, без ошибок. Открываем, а там это»
Мягкий знак можно аккуратно снять, перевернуть и приделать вместо буквы а в слове мартом
- Как-то раз парень, в которого я была безумно влюблена, решил произвести на меня впечатление своей щедростью и посоветоваться со мной, что лучше подарить маме на 8 Марта: сковородку или мясорубку? Мои робкие попытки предложить что-то не общего пользования он вообще не понял. Мою влюбленность будто бабка отшептала... Кстати, мне он ничего не подарил, но сладкие слова до сих пор пишет. © _nezendeya
- За месяц до 8 Марта парень меня интриговал, намеки давал, мол, очень необычный, особенный подарок меня ждет. Я чего себе только не нафантазировала! В итоге он подарил мне цветок в горшке (отросток от цветка его мамы пересадил и подарил). «Оскар» я в тот день заслужила, изображая радость подарку. Лет по 20 нам было. Не поженились. © danyalaa
«Кто сказал, что мартовскими могут быть только коты?!»
- Год назад на прошлой работе на 8 Марта нам подарили по 3 тюльпанчика, по маленькой коробочке конфет и отпустили домой пораньше. Было мило, я была рада. Вчера на новой работе при входе мне вручили коробку хороших конфет, сертификат в магазин косметики и приглашение на корпоративное поздравление в обед. В 10:30 от отдела вручили цветы. В обед провели для нас поздравление с песнями для женщин под гитару, официальными поздравлениями, танцем-флэшмобом, мастер-классом по приготовлению роллов и нанятыми поварами, которые нам тоже крутили роллы. Вот это счастье! Вот это да! Вот это поздравление! © catinbox / Pikabu
