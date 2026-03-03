17 душевных историй о том, что на 8 Марта можно получить не только тюльпанчик, но и целую охапку впечатлений — 3.03.26

Про духи абсолютно точно высказалась свекровь. Сама была в такой ситуации. Подарила знакомой духи, ей мои запахи никогда не нравились, и она периодически надо мной смеялась, обзывая мои духи запахом старых комодов. Я купила ей духи одного известного классического бренда, и когда подарила, она и ее дочь были в восторге. На вопрос "как ты угадала с запахом", я честно ответила, что выбрала духи, которые себе не купила бы никогда. И это чистая правда, потому что цветочные сладковатые запахи не люблю.