Мама жила в Ашхабаде в семье своей тёти, потому что её мать, моя родная бабушка, умерла, когда моей маме был один год. Дядю в 37-ом арестовали, и семья переехала поближе к нему под Воркуту. Во время войны мама поступила в институт, который был эвакуирован в Воркуту. После войны институт вернулся в "родной" город, мама вместе с ним. Там познакомилась с отцом, они поженились, позже стали преподавателями в этом институте. Однажды мама рассматривала свои старые фотографии. Наткнулась на одну старую. Мама очень хорошо училась в школе, и её как-то наградили поездкой на юг. Там она сфотографировалась с группой людей. Вот эту фотографию мама понесла к соседу и говорит: "Посмотрите, как вот этот человек похож на вашего брата". - "А это он и есть",- ответил сосед.
19 неожиданных совпадений, которые вызывают желание воскликнуть: «Да ты гонишь?»
Истории
3 часа назад
Иногда жизнь подбрасывает такие совпадения, что в них сложно поверить даже тем, кто сам оказался в центре событий. В этой статье мы собрали 19 историй о совпадениях, которые звучат как выдумка, но произошли на самом деле.
- Сегодня со мной произошла максимально странная история. В очереди в больнице рядом со мной сидел мужчина, и на бумажке у него была написана моя фамилия. Сначала я не поверила и решила спросить, потому что фамилия у нас не то чтобы распространенная. Мы разговорились. Со мной был муж, и оказалось, что этот мужчина вырос в той же деревне, что и мой муж, а его отец родом ровно из того же поселка, откуда отец моего мужа. Мы были в шоке. Мы видели его впервые в жизни, и он не родственник, по крайней мере, никто его не знает, и он не знает родственников мужа. А еще выяснилось, что у нас есть родственники в другом городе и в том же районе, но все имена абсолютно разные. © stacy_photomom
- Была смешная история. Нужно было мне приглашение на визу, и один товарищ вызвался его сделать. Пришли мы, заполнили формуляр. Его вызвали, и через пять минут он выходит и говорит: «Мне отказали, потому что ты уже гражданин этой страны». Долго потом разбирались и смеялись вместе с сотрудниками. Оказалось, что там мой тезка, даже с той же датой рождения. Но самое удивительное было дальше. Прошло полгода или год, и я по одному проекту приехал в эту страну на фирму-исполнителя. Захожу к директору — боевая женщина. Знакомимся, и мы оба замерли. Она смеется и говорит: «Я все понимаю, но вы не мой сын». А я ей в ответ: «А вы не моя мать». Оказалось, что даже матери у нас тезки, но мы вообще никакие не родственники. После того проекта мы больше не виделись, и с тем тезкой я так и не познакомился. © antiquewonderland
- А я живу в маленьком австрийском городке и познакомилась тут с девушкой, она моя соседка. Мы разговорились, и оказалось, что и мои, и ее бабушка с дедушкой учились в одном институте, только на курс старше, но у них есть общие друзья. Потом и мои, и ее бабушка с дедушкой переехали на самый север, там работали в одной фирме, и мы обе родились там. А потом мы обе переехали в Австрию и оказались соседками в маленьком городке на сорок тысяч жителей. © polinasea
- Моя дочь трех лет подружилась в саду с девчонкой. Они дружат уже семь лет. И вот недавно, на праздновании десятилетия этой подружки, я услышала в разговоре фамилию, которая показалась мне знакомой. Прошло полгода, я вспомнила тот случай и решилась спросить, не послышалось ли мне и кто эта женщина с такой знакомой, возможно родственной, фамилией. В итоге оказалось, что мы с этими людьми дальние родственники. Ее бабушка и мой дедушка были двоюродными братом и сестрой. © ula_k_a
- Развелись с мужем. Через три недели пошла оформлять свидетельство о разводе. У нас большой загс. Взяла талончик, дождалась очереди, получила документ и радостно побежала по делам. Вечером звонит регистратор и просит вернуться. Оказалось, что мы с бывшим одновременно зашли к разным регистраторам и оформили расторжение под двумя разными номерами, а должно быть два свидетельства под одним номером. Вот это совпадение. © oksanagorbunova4427
- Я просто напевала себе под нос очень малоизвестную старую песню, о которой не вспоминала много лет, и буквально через тридцать секунд она заиграла в продуктовом магазине. Это была не популярная композиция и не хит, а случайная песня с обратной стороны пластинки, которую я слышала всего раз в детстве. © Kateylyy / Reddit
- Я ехала за двумя машинами разных марок и моделей, и их номера оказались почти одинаковыми, отличаясь всего одной цифрой. Я не могла в это поверить. Интернет подсказал, что, скорее всего, автомобили зарегистрировали с разницей в несколько минут. Я живу в Лос-Анджелесе, так что вероятность такого совпадения была крайне мала. © yesitstana / Reddit
- Мама и тетя познакомились на работе со своими мужчинами, при этом они работали в разных отраслях и разных компаниях. Мама вышла замуж, и мы все стали носить фамилию ее мужа. Спустя время настала свадьба тети. Во время торжества меня посадили в машину с родственниками ее мужа. Почему-то я назвала свою фамилию, и так мы выяснили, что родственник мужа моей мамы и родственник мужа тети постоянно сменяют друг друга на посту главы района одного из северных регионов и являются конкурентами. © krome.vsego
- Жена решила, что пора перейти на здоровое питание. Весь день ругались, но к вечеру я понял, что женщин не переспорить, и сдался. А как только она зашла в ванную, я рванул к холодильнику. Сердце ликует, вытаскиваю котлету из кастрюли, и прямо в этот момент из телевизора громко раздается фраза: «Положи на место, обжора!». Фильм точно подгадал момент. Я рассмеялся и все же быстро зажевал котлету. Жене рассказывать не стал, уверен, что это она телевизор подговорила.
- Однажды утром я столкнулся со своим двойником у кофейного киоска в местном магазине. Мы стояли и ошарашенно смотрели друг на друга, к тому же на нас обоих были одинаковые кепки. «Никто нам не поверит, правда?» — сказал он и настоял, чтобы заплатить за мой кофе. Мы вышли вместе, выяснили, что у нас у обоих пикапы Ford F-150, ударили друг другу кулаками и разошлись. Два дурака были слишком взволнованы, чтобы догадаться сделать селфи в качестве доказательства. Он оказался прав — мне никто не верит. © Unknown author / Reddit
- Когда папа приехал знакомиться с родителями мамы, было неловко всем. Но потом бабушка достала альбом и начала рассказывать семейные истории. Все шло ровно, пока папа вдруг не прервал ее: «А это что?» И резко вытащил газетную вырезку, а там оказалась статья о родителях моего папы, и на фото были именно они. Бабушка удивилась реакции и просто объяснила, что ей очень понравилась пара, которая была напечатана в газете, и она сохранила эту вырезку без задней мысли. Вот так совпадение. © ed15mtt
- Когда мне было чуть за двадцать, я навещал свою девушку, которая тогда жила в другом штате. Во время ливня мы забежали в городскую библиотеку. Листая старую книгу, я вдруг уронил небольшой металлический ключ. К нему была прикреплена бирка с надписью «Шкаф 14». Библиотекарь сказала, что много лет назад в библиотеке действительно были нумерованные шкафчики для хранения, но их давно убрали, и она не имеет понятия, куда они делись. Я оставил ключ у себя, скорее ради шутки, и со временем о нем забыл. Прошло девять лет. Я уже жил в своем штате и женился на той самой девушке. Однажды я зашел в антикварный магазин и в глубине увидел деревянный шкаф с латунной табличкой «14». Я упомянул про ключ, и владелец магазина сказал, что шкаф попал к нему без ключа и открыть его так и не удалось. Ключ все еще лежал у меня в машине, я сходил за ним и попробовал. Он подошел. © rificolona / Reddit
- Помню, в детстве нам как-то раз названивала одна девочка домой. Не помню тему шуток, но она реально достала. А это, к слову, было время дисковых телефонов, определители номера появились гораздо позже. И я, уж не знаю как так получилось, помню только, что тогда была очень зла, набрав случайный номер, попала прямо на нее. Это было и остается одним из самых ярких воспоминаний и маркером того, что в жизни есть вещи, которые выходят за рамки логики. © zvezdnayakoshka
- Зашла в кофейню. Сделала заказ и села за столик, положив сумку в кресло напротив. Через несколько минут подошел парень и прямо у меня на глазах забрал ее. Я остолбенела, в глазах бегущая строка: «Вот же наглость». А он еще и спрашивает тут: «А, это ваша сумка?» Я говорю: «Да». Тут уже он растерялся и начал спрашивать, не было ли тут его сумки. Как оказалось, он сидел за этим столиком до меня и тоже оставил сумку в кресле. Я посоветовала спросить у официанта. Он ушел и через минуту прошел мимо меня, победно держа в руках свою сумку и помахав мне. В этой ситуации мне было смешно из-за совпадения: у нас оказались очень похожие сумки, и я тоже положила ее на кресло, хотя обычно держу при себе. И, конечно, мои круглые глаза в тот момент, когда он брал мою сумку. © azhar_zhakanova
- Однажды я в спешке заканчивал проект и сильно волновался, так как нужно было все сделать за вечер. Я наконец закончил работу и стал убирать инструменты, решил пропылесосить мастерскую, и в этот момент мой строительный пылесос просто сломался. Было уже десять тридцать вечера, а магазин техники давно закрылся. Я ломал голову, что делать дальше, и решил выйти к контейнерам, чтобы выбросить мусор и заодно сломанный пылесос. И я не шучу: рядом с контейнером стоял точно такой же строительный пылесос. Он работал. Это было абсолютно дико. © North-Bit-7411 / Reddit
- Женщина-кассир, которую я видел каждое утро в уголке магазина, когда покупал себе один и тот же напиток, также была в тот же день на вершине парка Биг-Бенд в Техасе, в то же время, когда я там находился, — за сотни миль от Хьюстона, где я видел ее каждое утро. © snidece / Reddit
- Я смотрел серию «Настоящего детектива» у себя в спальне, выключил телевизор, перешел в гостиную и включил телевизор там тоже. Заметил, что на одном из каналов идет «Настоящий детектив», переключился на него, и на экране оказалась та же самая серия, ровно с того момента, на котором я остановился, только уже в прямом эфире. Я не пропустил ни секунды и продолжил смотреть, будто ничего и не произошло. Это сделало мой день. © EnidFromOuterSpace / Reddit
- Моя мама эмигрировала и по совету знакомых пошла стричься к одному парикмахеру на дом. Села, осмотрелась и заметила на стенах фотографии будто смутно знакомых лиц. Они разговорились, и выяснилось, что парикмахер и мама четвероюродные сестры. © alto_story
- На работе я познакомилась с новой коллегой, и мы случайно выяснили, что наши мамы однофамилицы. Оказалось, что наши дедушки были двоюродными братьями и жили через два дома в одной деревне. Мы обе все детство ездили в эту деревню, знаем всех соседей, она бывала у нас дома в гостях, но за всю жизнь мы ни разу не пересеклись и познакомились совершенно случайно на работе. Потом выяснилось еще и то, что у нас мужья с одной фамилией и тоже из одной деревни. © dr_abuladze
А у вас были такие моменты, когда случайность заставляла усомниться в реальности происходящего? Делитесь своими историями в комментариях — будет интересно узнать.
Читайте также:
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 историй о том, как жизнь подкинула знак, но не все его сразу поняли
20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»
15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
15+ человек, у которых от слова «одолжи» уже оба глаза дергаются
14 историй о бывших, которые мы теперь рассказываем друзьям вместо анекдотов
20 человек, чьи родные оказались теми еще сюрприз-менеджерами
Истории
2 месяца назад
Я начала вести учет расходов и даже не подозревала, что он раскроет все семейные тайны
Авторские колонки
1 месяц назад
20 добрых историй, героями которых стали совершенно обычные люди
Добро
1 месяц назад
Я думала, что после 30 уже не смогу найти новых друзей. Оказалось, я просто не там искала
Авторские колонки
1 месяц назад