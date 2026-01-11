19 неожиданных совпадений, которые вызывают желание воскликнуть: «Да ты гонишь?»

Мама жила в Ашхабаде в семье своей тёти, потому что её мать, моя родная бабушка, умерла, когда моей маме был один год. Дядю в 37-ом арестовали, и семья переехала поближе к нему под Воркуту. Во время войны мама поступила в институт, который был эвакуирован в Воркуту. После войны институт вернулся в "родной" город, мама вместе с ним. Там познакомилась с отцом, они поженились, позже стали преподавателями в этом институте. Однажды мама рассматривала свои старые фотографии. Наткнулась на одну старую. Мама очень хорошо училась в школе, и её как-то наградили поездкой на юг. Там она сфотографировалась с группой людей. Вот эту фотографию мама понесла к соседу и говорит: "Посмотрите, как вот этот человек похож на вашего брата". - "А это он и есть",- ответил сосед.