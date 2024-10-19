16 историй, которые начались как скучный рассказ, но повернулись неожиданным образом
Самая беспечная обстановка может принять неожиданный оборот раз-два. Порой такие ситуации не только щечут нервы, но и меняют жизнь.
- Опоздала на первую тренировку, и меня к ней просто не допустили. В правилах написало, что если опаздываешь, то все. Но настроение было поскандалить. Я начала требовать, чтобы меня пустили, потому что я уже заплатила. Короче, спорила до потери пульса, но ничего так и не добилась. Хотя нет, добилась: администратор сказал, что я теперь у них в черном списке.© Палата № 6 / VK
- Недавно меня пригласили на собеседование в очень крутую фирму. Я долго сидел в приемной и начал нервничать. Я сидел и грыз ногти, пока меня не пригласили зайти в кабинет. Там сразу мне сказали, что я им не подхожу. Меня это возмутило, ведь они даже не спросили у меня ничего. И в ответ на мое возмущение мне показали видео, где я сидел в приемной, грыз свои ногти и прятал их под офисный диван. От стыда я ушел оттуда так быстро, что и забыл забрать резюме. © Палата № 6 / VK
- Бывший муж всем говорит, что мы развелись из-за ерунды. Все произошло в мой день рождения. Проснулась в хорошем настроении от приятного запаха с кухни — думала, муж готовит завтрак в постель. Иду на кухню. Он пожарил себе шесть последних яиц, съел все булочки с корицей, купленные на двоих. Посуда мокнет в раковине. Муж играет в соседней комнате. Поздравления нет. Вздыхаю, принимаюсь за уборку. Прошу подкинуть на работу — отказывается, так как хочет отдохнуть. Еду сама, маршрутку жду часа полтора и туда, и обратно. Возвращаюсь домой. Муж играет. Куплен хлеб, молоко, масло. В пустой мусорке упаковка от «Доширака». Готовить не хочу, заказываю суши, пиццу, небольшой тортик. Муж спрашивает, что за пир. Говорю: «У меня день рождения». Он бледнеет, краснеет, сначала извиняется, начинает оправдываться: устал, замотался. Потом злится: «Почему ты сама не напомнила с утра?!» Обидно до ужаса, аж слезы подступают. Есть больше не хочется, клюю суши, пробую крем с торта. Муж со мной не говорит весь вечер, а утром как ни в чем не бывало, веселенький. На столе купленный им с утра торт — дешевняк за 300 сотки и три тюльпана за столько же. © Подслушано / Ideer
- Муж предложил помочь с ужином и приготовить курицу вместо меня. Я согласилась, но попросила использовать только те специи, что я выбрала — важно не переборщить. Он согласился, и я занялась уборкой. Когда вернулась, курица была вся покрыта перцем чили и копченой паприкой. Я заявила: «Это неуважение, я не буду это есть!» Он усмехнулся и сказал: «Ничего страшного». Он предложил приготовить мне другую курицу — я разморозила ее для следующего дня. Я отказалась! Хоть я не привередливый едок и съем практически все, вопиющее неуважение не потерплю! © Actual-Sky6304 / Reddit
- На 8 марта с мамой и сестрой решили обойтись без подарков, но сходить в кафе. Я 1000 раз сказала, что все оплачу, но только официант вручил меню, началось: «О, какая еда нынче дорогая!» Все 2 часа мама с сестрой ныли, что все дорого, невкусно — дома бы посидели. Повторяла им: «Выбирайте нормальное что-то, не смотрите на цену, я все оплачу!» Заказали самое простое и дешевое. Принесли счет, они полезли за кошельками: «Сколько там с нас?! Мама потом еще месяц выносила мозг, сколько же я в итоге заплатила. После этого случая вообще никуда идти с ними нет желания, а кафе с меню без цен еще не встречала. В магазинах то же самое: будут ходить и нудить, как все дорого, и зачем я это дорого покупаю. Скоро у мамы день рождения, сестра предложила отметить в кафе. Даже ввязываться не буду, пускай ищет сама, организовывает, чтобы я потом не слушала, как все дорого. © Подслушано / Ideer
- Cмотрим телек. Благоверный приносит хот-доги (он их обожает). Я говорю шутливо: «Родной, ты же знаешь, что я не люблю хот-доги». Вдруг он начинает орать, что я как ребенок, достала его и вообще он хочет развода. Хлопнул дверью, ушел ночевать к родителям. С утра вернулся и объяснил свой поступок. Оказалось, он изменял мне с моей старшей сестрой когда мы поссорились в прошлый раз и я пригрозила уйти от него. Сказал, что она не ведет себя по-детски. © Throwaway_hotdog222 / Reddit
Чет, я не догоняю. Можно пояснительную бригаду? Баба пригрозила уйти от него в прошлый раз или в этот? Кто не ведет себя по-детски? Старшая сестра?
- Ехала в электричке с коляской. Народу много, даже не стала заходить в вагон, осталась в тамбуре. Заходит мужик, видит меня, проходит в вагон и орет: «Почему девушка с ребенком стоит, а вы сидите?» Зовет меня, мне уступает место какой-то парень. Мужик уходит. И всю дорогу меня громко обсуждают женщины неподалеку. Мол, могла бы и постоять, что за цирк устроила, ноги не отвалятся. Что с людьми не так? Я не просила первая, но если так случилось, что плохого? © Подслушано / Ideer
- Ни одно торжество с родителями мужа не проходит без скандала от свекра: как это два его сына, топовый специалист и спортсмен, умные и волевые мужчины, не смогли найти нормальных женщин! Выбрали себе двух карьеристок, которые дома не убирают, работают дофига, одна ноги не бреет (да, это прям звучит на чьем-нибудь дне рождения), вторая сыну свою фамилию дала. Обе фамилию не меняли. И меня это забавляет, моя невестка реально расстраивается, но переставать общаться с этим цирком почему-то не хочет. © Подслушано / Ideer
- Пошла в зал, начала по рекомендации тренерши пить добавки. Никакой жести: витамины, аминокислоты. Хотя выглядит устрашающе — полная жменя капсул. Муж по какой-то причине решил, что это что-то страшное, от чего у меня отрастут плечи плавчихи и могучий пресс. Пару недель я слушала истерики, потом он витамины выбросил. На 9 тыс. суммарно. Взяла из куртки его карту, купила новые в ближайшей аптеке. Без скидок и прочего вышло 14 тыс. Муж психанул — он планировал купить себе игрушки в коллекцию, сказал, что раз я у него украла, то он в следующем месяце деньги на быт вообще не даст. И реально не давал. А воду между тем льет, продукты из холодильника тырит, ребенок хотеть есть не перестал. Позвонила его папе, пожаловалась, мол, денег его сын не дает, куда тратит, не знаю. Попросила взаймы. Свекор приехал с продуктами, дал втык сыну. Он обиделся и съехал к свекрови. Все это с таким количеством разговоров и ругани, что вся эта «семья» мне теперь не нужна. Одной с ребенком спокойнее будет. В зал сходила, в форму себя привела. © Подслушано / Ideer
- Лет в 11 пошла с подружкой в цирк. Посреди представления почесала голову и нащупала огромный ком жвачки! Подружка утешила, сказала, что сверху дураки сидят какие-то, и это они кинули жвачку прямо в мои волосы. Большой клок волос пришлось срезать. Спустя лет семь я поняла, что сидели мы на самом верхнем ряду вдвоем и никаких дураков выше не было и быть не могло. © Подслушано / Ideer
- Плавали с братом на лодке и попали в шторм. Я опытный моряк, а брат ходил под парусом в первый раз, ну я и решил его разыграть: начал делать вид, что паникую, просить прощения за былые обиды. Брат перенял мой настрой и начал извиняться. Пообещал, что если мы выживем, больше никогда не будет угощать меня просроченными продуктами и много еще чего. Да уж, нам явно предстоит серьезный разговор. Шторм ведь утих минут через 15. © Палата № 6 / VK
- Меня однажды выгнали с урока, потому что я издевался над учителем математики: кричал, кидался бумажками. Я вышел, пошел в столовую, взял пиццу. Ржал от того, как круто я вывел учителя. Ел свою пиццу и внезапно начал давиться. Стучу в двери, выбегает тот самый учитель математики и спасает мне жизнь, ибо обычные дети точно не смогли бы мне помочь. После этого случая мне даже повысить голос было страшно во время занятий. © Палата № 6 / VK
- В 5 классе сидели в школе на празднике. Чувствую, что меня кто-то сзади дергает за волосы. Думаю, что сама спиной к стулу прижала волосы — кручу головой. Оборачиваюсь, а там мои одноклассники руки ко мне тянут. И один говорит: «Прости, мы хотели тебе жвачку на волосы положить и посмотреть, что будет. Положили, передумали, а теперь не можем вытащить, потому что ты крутишься». Я начала еще сильнее крутить головой, с криками. Жвачку вытащили с куском волос. © Подслушано / Ideer
- Работаю на радио, периодически выдаю подарки радиослушателям. Новый программный директор повадился наживаться обманным путем. Не придумала, как прекратить это, не поссорив отделы и не став ябедой. Уволилась, излила душу начальству, стало легче. Зато начальство теперь пристальнее следит за коллегами. Нечего воровать! © Подслушано / Ideer
- Муж зашел в комнату матери и ребенка, чтобы сменить сыну подгузник. Увидев это, какая-то женщина вызвала охрану. Те начали ломиться в комнату и кричать: «Что вы здесь делаете?!» Мужской туалет в другом месте!«. Муж взял и ответил: «Мой годовалый ребенок тоже должен идти туда? Или мне подгузники менять прямо на столиках, где люди едят?» Такие дикие люди, как будто отец не может своему ребенку подгузник спокойно поменять. © Мамдаринка / VK
- Сидели на паре с подругой, я показала ей только вчера нарощенные ноготочки, она спросила «Можно откусить?». Я думала, что она шутит и разрешила. Ну она и откусила © *****mantika Black / VK
Во многих неожиданно разворачивающихся ситуациях важно постоять за себя. Например, герой другой статьи остроумно ответил ревнивой жене, заподозрившей его в измене.
Комментарии
Откусить чужой ноготь - реально кому-то может такое в голову прийти? Буээ какое-то
Мой муж не спал всю ночь, думал, не забыл ли поздравить меня с ДР. Сказала, что не забыл, как всегда. И подарок подарил, и цветы. Заулыбался облегченно. У моего мужа болезнь Альцгеймера. И он, действительно, забыл .
Я это к тому, что забывчивость присуща многим. Надо быть снисходительными и прощать любимых.
за 300 сотки? чем не устроили 300 рублей ? почему вообще тут избегают рубля? то в доллары переведут, то в тристасотки..
Все истории с очень странными персонажами - это если мягко, а жёстко - где только таких находят жён, мужей, друзей и почему продолжают с ними отношения - никак не понять.