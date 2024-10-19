16 историй, которые начались как скучный рассказ, но повернулись неожиданным образом

Мой муж не спал всю ночь, думал, не забыл ли поздравить меня с ДР. Сказала, что не забыл, как всегда. И подарок подарил, и цветы. Заулыбался облегченно. У моего мужа болезнь Альцгеймера. И он, действительно, забыл .