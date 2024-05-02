14 женщин, которым шутница-жизнь подсунула нехилого такого котяру в мешке
Любимый мужчина намекнул, что она ничего не делает и сидит на его шее. Свекровь выделывает фокусы. Еще и дети нет-нет да подкинут проблем. Все это — многогранная жизнь женщин, в которой полно еще и не таких «сюрпризов».
- Два года работаю в одной фирме. В целом работа меня устраивает, платят своевременно, по нынешним меркам даже хорошо. Но последние полгода тут стало невыносимо. Ко мне подкатывает мой директор. Я устала ему отказывать. На каждый мой отказ он обижается, злится, не разговаривает со мной, но проходит неделя, и все по новой. Рассказывает мне о том, что он никогда еще никого так не любил, и во снах меня видит, и наяву я ему везде кажусь. Я уже ему прямо говорю, что он мне в отцы годится. У него дочь моего возраста. Да и у меня семья. Какая любовь, блин? В последнее время подумываю об увольнении, ибо работать в такой обстановке мне вообще не нравится. © Рабочие истории / VK
- Стыдно признаться, но я устала от материнства. Мы морально и финансово готовились к детям. Спланировали все так, что первые три месяца муж будет в отпуске (без оплаты) и будет помогать мне с ребенком. Только вот вместо одного малыша у нас родилась тройня. И мы первые три месяца и вдвоем еле выгребали. А теперь муж вышел на работу, и уже месяц я с тройней совсем одна. Дети — это счастье, я их безумно люблю, но я так устала. И морально, и физически. Я постоянно хочу спать и есть. © Мамдаринка / VK
- Подруга свела меня со своим двоюродным братом. Свидание вслепую. Она утверждала, что он идеально мне подойдет. Почти два часа он говорил только о себе. Его жизнь, работа, режим тренировок и так далее. Ни разу не задал мне ни одного вопроса, и я не могла вставить ни слова. Каждый раз, когда я пыталась заговорить, парень поднимал руку в знак того, чтобы я замолчала. Меня так разозлило и возмутило его высокомерие, что я просто сказала «извините» и ушла. С тех пор я не разговаривала с этой подругой и понятия не имею, почему она решила, что мне понравится такой мужчина. © curiousopenmind22 / Reddit
- Я мама, сижу дома. Убираюсь, готовлю еду почти каждый вечер и забочусь о 14-месячном ребенке. Как-то мы с мужем разговаривали, и он сказал, что я стала ленивой. Я работала на двух работах, когда родился наш сын. Ребенок появился на свет на 28-й неделе, потому что у меня были проблемы со здоровьем. На восстановление потребовалось время. Мы говорили об этом. Мы прошли через это. Муж видит, что я делаю каждый день, и знает, что не справился бы, если бы меня рядом не было. И что отдать нашего сына в детский сад будет дорого, так что работать мне нет никакой выгоды. Его слова были самым подлым, что я слышала. © pink_camo77 / Reddit
- Купила сыну пластилин на днях, сегодня он его распаковал и начал играть. Я занималась своими делами на кухне, иногда поглядывала в комнату, он там что-то лепил за столом. Занялась пирогом, часа два с ним провозилась, затем решила отдохнуть и заодно заглянуть к сыну, проверить, как у него дела. А дела шикарно. Пока я готовила пирог, он облепил пластилином весь диван и с улыбкой до ушей сказал мне: «Мам, ну как? Красиво получилось?» © Мамдаринка / VK
- Моя мама в полной ярости от подарка моего мужа на юбилей. Я думала, он сможет сам догадаться, что нужно дарить что-то полезное и хорошее на праздник любимой тещи. Но нет, муж умудрился всех удивить. Он подарил ей инструмент для сада. Универсальный. Сапка с одной стороны, вилы с другой. Вручил эту штуку удивленной теще со словами: «С юбилейчиком вас! Вы же любите там сад, огород, вот будете рыться!» А мама уже три года как переехала с дачного участка в квартиру в центре города. © Мамдаринка / VK
- Наверное, это было мое первое свидание. Мне 15, ему 16. Он пригласил меня на ужин, а его семья (мама, папа и две сестры) приперлись вместе с ним. В итоге заплатили за все родители парня. Кстати, местом, которое он выбрал, оказался дрянной буфет, который был так запущен, что там водились насекомые и грызуны. © TennesseeDreaming865 / Reddit
- Не так давно купили с мужем новую машину, о которой он давно мечтал и на которую долго собирал деньги. Думала, жизнь станет легче с такой покупкой, но нет, муж все это время пылинки с нее сдувает. Предлагала ему поехать отдохнуть куда-то, погода шикарная, можно и в лес, а он отказался. Сказал мне: «Да куда, там через кусты ехать, по грязи, не сейчас». Попросила в супермаркет меня отвезти, так муж заставил бахилы надевать! Я уже начинаю ревновать его к бездушному куску металла. © Мамдаринка / VK
Моя мама в ярости от подарка моего мужа - а что, у дочки и ее мужа разные подарки ее маме? И он втайне подарок приобретал?
Странные люди, везде найдут проблему
- Угостила парня, который волочился за мной довольно долгое время, ужином в очень дорогом романтичном ресторане. Для меня это была огромная трата денег. Так все, что парень делал, это рассказывал о своей девушке, с которой он встречался, живя в Германии. В итоге оказался совершенно эгоцентричным снобом. © SnooCauliflowers3851 / Reddit
- Самые ужасные подарки в моей жизни всегда были от любимой свекрови. Эта женщина точно разбирается в том, что никогда не нужно дарить людям. Однажды она преподнесла мне кофточку с рынка. Весьма симпатичную, но детского размера, на десятилетнюю девочку. На Новый год как-то принесла конфетки шоколадные, которые от времени уже стали белыми. Просрочены на три года. Из последнего — ее же рубашка с красными розами, в которой она проводила с нами все праздники. Решила эту нарядную красоту мне передать «в наследство». Боюсь представить, что будет дальше. © Мамдаринка / VK
- Я любовница женатого мужчины, который старше меня на 10 лет. И вот забеременела от него. Решила рожать, на восьмом месяце уже. Мужика это не устроило сначала: ведь у него уже была дочь. Разбежались, в общем. Зато как он забегал, когда я сообщила, что у него будет сын. Потому что он мечтает о сыне, а жена не может больше родить. Теперь хочет уйти из семьи. Зачем связалась с женатым? © Мамдаринка / VK
Угостила парня, который волочился за мной довольно долгое время, ужином в очень дорогом романтичном ресторане...
Я любовница женатого мужчины... Забеременела... Решила рожать... Разбежались... Хочет уйти из семьи... Зачем связалась с женатым?
Где логика?! Где разум?!
- Я была домохозяйкой. Так мой благоверный однажды заявил мне: «Ты пиявка. Ты мне так надоела. Теперь я буду делать все, что захочу, и ты никак не сможешь меня остановить». А потом ушел к моей лучшей подруге. Она безработная, не имеет опеки над собственным ребенком и сидит без дела, только в компьютерные игры режется. Удачи ему с его новой пиявкой. © DeweyDecimator020 / Reddit
- Мой отец неожиданно ушел из жизни. Мне было чуть больше 20. Я была расстроена, плохо спала, провела много ночей в слезах. Не прошло и месяца после кончины отца, как мой парень сказал мне: «В конце концов, тебе придется через это пройти». А потом попросил меня уйти на диван, если я буду и дальше мешать ему спать. © Privilegedwhite*** / Reddit
- Уехала в отпуск. Заселилась в отель, думала, высплюсь по-человечески, отдохну хорошо. Так нет же. По соседству расположилась семейка с капризной и крикливой дочкой. Но я терпеть не стала. Подкараулила момент, когда девочка была одна, и сделала вид, что говорю по телефону: «Нет-нет, я ведьма, которая варит зелье только из непослушных, противных детей. Как раз я тут нашла одну. Сегодня ночью украду ее!» Девочка больше не орала аж до того момента, пока они не уехали. А я наконец-то оправдала слова некоторых мужиков, которые называли меня ведьмой. © Палата № 6 / VK
Некоторые женщины научились проще относиться ко всему в жизни, в том числе и к проблемам. А помогает им в этом остроумие.