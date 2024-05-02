Не поняла. Они купили билет так, что девушка оказалась между ними. Она предложила им поменяться, они ответили: мы берем билеты так, чтобы медлу нами никто не сел.
Что?
17 человек, которые немного ошалели от выходок старшего поколения
Мудрость с годами приходит далеко не всегда. Порой старшее поколение отмачивает такое, что только и думаешь: «Ну как так-то, а?» А потом читаешь истории в интернете и понимаешь, что с таким сталкивался просто каждый второй.
- Летела я самолетом на месте посередине. А по краям от меня оказались муж с женой, старички лет по 70. Я, наивная душа, предложила поменяться, чтобы они сидели рядом. А мужчина на это выдал: «Нет. Мы всегда так покупаем билеты, чтобы никто не садился между нами». А потом следующие 10 часов они передавали еду и всякую ерунду друг другу через меня. Ну и трындели без остановки. © flnativegirl / Reddit
Не поняла. Они купили билет так, что девушка оказалась между ними. Она предложила им поменяться, они ответили: мы берем билеты так, чтобы медлу нами никто не сел.
- Как-то на семейном торжестве теща сказала жене и остальным своим детям, мол, выберите каждый себе по набору фарфора в наследство. И каждый ответил, что им этот фарфор и даром не сдался. Теща в шоке, она ведь хранила его столько лет! Ну жена и ответила, что этими наборами все равно ведь никто не пользуется. Они так и были в шкафу лет 30 минимум. А уж если ей какой-то и достанется, то она будет играть этими тарелками во фрисби. © potential_wasted / Reddit
- Работаю на должности руководителя в обувном магазине и хочется сказать, что сейчас старшее поколение (за 60) берега вконец попутали. Мы возвращаем обувь по гарантии и стараемся обойтись без критических ситуаций и разногласий. Любой покупатель при одобренном возврате сразу говорит спасибо, появляется улыбка, манеры. Жаль, что представители старшего поколения в такой ситуации могут лишь только наговорить гадостей, швырнуть в тебя коробкой из-под обуви и грозиться вызвать полицию. Скажете, единичный случай? Я тоже так думал, пока не стал сталкиваться с этим периодически. Мне жаль, что поколение, которое должно воспитывать младшее, само не обладает воспитанием, манерами и просто человечностью. © Подслушано / VK
- Работаю в фирме, которая предоставляет услуги репетиторов. И вот как-то к нам на собеседование пришел пожилой мужичок. Сначала он опоздал на 45 минут, потому что, цитата, играл в гольф. Я сначала подумала, что это плохая шутка, но нет — он действительно был в костюме для гольфа. Вонючем таком. Потом назвал меня деткой и вспоминал о том, как раньше работал с такими же красотками. По итогу тест он завалил, но мы его и так не приняли бы. © pohlarbearpants / Reddit
Жалко тещу, которая с фарфором. Она ведь старалась. Могли бы проявить уважение. Кстати, старый фарфор сейчас ценится. Сама недавно продала кофейный набор за очень хорошие деньги.
- Мы с мужем уже пару лет намыливались в отпуск. И вот решили, что все, пора. Пару месяцев планировали маршрут, аренду машины и все-все-все. Попросили свекровь и свекра присмотреть за нашими пушистыми, пока нас не будет — они легко согласились. И вот мы в поездке, все хорошо. И тут прилетает сообщение от свекрови. Та с яростью сообщает, что, оказывается, мы сорвали их планы! Они сами планировали в отпуск в это же время, а теперь вынуждены смотреть за животными! Я в шоке, мы ведь так долго все планировали, не заставляли их. Оказывается, они не думали, что мы действительно куда-то поедем. Будто мир только вокруг них вертится, ей-богу. © EntertainerIll9058 / Reddit
- Где-то с год назад поехали с женой в Италию на медовый месяц. Ну и решили там пойти на кулинарные курсы. И угораздило нас попасть в группу с одним мужичком. Он опоздал минут на 15, громогласно заявлял, что знает единственную приличную карбонару во всей стране. А когда я случайно встретился с ним взглядом — он вцепился в меня, рассказал всю историю своей жизни, восьмой раз упомянул карбонару и вывалил кучу непрошенных советов о том, как правильно отдыхать в Италии. © PaintingThin8928 / Reddit
- Я никогда в своей жизни не переводил бабушку через дорогу, хотя как-то был шанс. Иду с обеденного перерыва, в одной руке стаканчик кофе, в другой руке телефон. Останавливаюсь у пешеходного перехода, потому что прямо передо мной загорелся красный свет. Рядом бабушка стоит, просит меня о помощи: «Внучок, помоги перейти дорогу, пожалуйста! Очень нужно!» Я ей с улыбкой отвечаю: «Да, бабуль, сейчас на зеленый пойдем!» Она с явно недовольством заявляет: «Да на зеленый я и сама могу! Мне бы на красный побежать!» © Палата 6 / VK
Ох уж эти бабушки на красный. Уже давно заметила, большинство перебегающих на красный, именно пожилые люди. Не уж то эта минута роль сыграет. А вот вероятность оказаться под колесами авто увеличивается. У меня младший сын их бессмертными называет.
- Моя бабушка довольно уверенно чувствует себя в интернете. Быстро печатает, умеет искать фильмы, книги и рецепты и много смотрит всякого познавательного контента. Недавно она завела себе аккаунт, где снимает видео о своей жизни в селе, но никому об этом не сказала. Нашла ее случайно, так как мне порекомендовало ее само приложение. Заглянула и ужаснулась — как много ей пишут негативных комментариев. Бабуля никого не оскорбляет, никого жизни не учит, просто снимает видео о своих курочках и уточках, а ей пишут оскорбления! В общем, я несколько дней сидела у нее на странице, отвечала всем этим уродам, и бабушка забанила меня за оскорбление ее подписчиков... © Палата 6 / VK
- Было со мной в строительном. Лето, жара, стоим в очереди, чтобы нам отрезали доску. Как всегда, специалистов нет, очередь человек 10, ждем уже час. И тут влезает бабка с веером и такая: «Пустите без очереди!» Я не хам, но задал вопрос: «А мы тут прикола ради стоим? Встаньте в очередь, как все, и ждите». И тут понеслась:
— Ну вы и хам, молодой человек! Я — больной человек, мне душно! Пропустите!
— При всем моем уважении, но если вам плохо, то какого черта вы тут за досками стоите? Вот женщина с ребенком стоит уже час.
— Да как вы....! Да я...! Да вы....!
Бесят такие люди. © Babakin / Pikabu
А я такую бесцеремонную помоложе женщину встречала. Пришли с детьми на коток. Переобуваемся обычно не в раздевалке, а рядом, там места больше. Так вот переобула я их и пошла билеты покупать. Стою в очереди. Заходит мадам с сыном лет 10. Начинает громко возмущаться, что народу много. И прямиком к кассе без очереди, со словами "я многодетная". Ну меня и прорвало. В итоге стояла эта "многодетная" в очереди.
- Выкроил время сходить в поликлинику, на работе отпроситься очень трудно. Прихожу ко времени, говорю, мол, у меня на 15:00, спрашиваю, я после кого? Бабки вопят, мол, тут живая очередь. Отвечаю: «Это у вас живая, а я иду по времени». Прошу показать талон, у кого раньше, демонстрирую свой. Бабки шипят, по ходу перепалки, понимаю, что у них на вечер, а они пришли пораньше, кидаю довод, что работаю и отпросился на час. Бабки в ответ, мол, мы тоже торопимся. Посылаю всех подальше, прохожу в свое время. © drkashtan / Pikabu
- Мне однажды бабка с внуком в тележке доказывала, что по закону имеет право проходить без очереди. Когда я сказала, что такого закона нет, уличила меня в отсутствии детей. На тот момент моему сыну было лет 9. © SShapoKKlyaKK / Pikabu
- Еду на работу, вижу — старик машет рукой, мол, стой. Думаю, помощь нужна, останавливаюсь. Старик бодрым шагом обходит машину, садится на переднее сиденье и выдает, мол, вези меня на «адрес». Я, немного ошалев, отвечаю: «Дедушка, я не такси». Ну, может, он перепутал. А старик резко как начнет:
— И что? Я же платить не буду, зачем мне такси! Давай, поехали!
— Я вас никуда не повезу, вы бы нормально подошли, а нет так...
— Я тебя, сопляка, еще и просить должен что-ли?! Да вы все... (непередаваемая игра слов).
Вышел, хлопнув дверью. Я постоял еще секунд 10 в непонятках и поехал на работу. © a666d / Pikabu
Нахрена вообще кого-то зажать в машину? А если б за углом амбал прятался и тебя, дауна, из машины выкинул?
- Бабка попросила зайти к врачу первой, чтобы «просто спросить» и пропала на 47 минут. Сижу и обалдеваю от этой классики! © Kanako32Kanako / Twitter
- Два месяца назад к нам переехала теща. Мне она не особо нравится, жена ее, кажется, до сих пор боится, но не может ей возразить, характер там адовый. В области в однушке теще скучно, приехала в мою квартиру в историческом центре. Ну окей, я дома бываю реже, чем хотелось бы, много работаю, но все равно стал замечать, что у нашей дочери настроение все время плохое. Ну ей 12 лет, поэтому в душу не лез, старался развлекать и покупать ее любимые вещи, но как-то не помогало. Спросил у жены, в чем дело, глазки забегали, но говорит, что все отлично. Окей, беру видеоняню, которая осталась от детства дочки, прячу на холодильник. Вечером просматриваю видео, а там теща дочку доводит! Не так села, не так встала, «пока не доешь суп — не встанешь», «подруги твои тупые, как ты», «рисунки идиотские рисуешь», «вот дочка у меня не получилась, надеялась, внучка получится», постоянно пилит под вялое возражение жены: «Ну мам». Два месяца это длится, дочь забыла, как улыбаться, ведь бабка говорит: «Вот пожалуешься отцу, и он из-за этого вашу семью бросит, как дедушка бросил семью твоей мамы»! Выдержки хватило закинуть дочь в машину и увезти к сестре. Всю дорогу она плакала, я сам еле держался, потому что не смог защитить ее. Вернулся домой, выкинул тещу и ее вещи в подъезд, сунул жене денег, чтобы отвезла ее на вокзал, и если собирается защищать мать, пусть тоже отправляется с ней. Видимо, вид был жуткий, и мне никто не возражал. Теща уехала, жена вернулась утром после проводов, стоит грустная. Не знаю теперь, что делать. Дочь возвращать матери, которая за нее постоять не могла? Разводиться? © Подслушано / Ideer
Уже была эта история. Переписали. Те же яйца, только в профиль
- 8 утра, метро, подъезжает вагон. В него залетает толпа народу. В среднюю дверь заходит молодая девушка, а за ней пожилая (лет 60-70) женщина. В считанные секунды сидячие места заполняются и остается одно. И тут у бабульки включается режим реактивного танка. Она толкает девушку в спину, от чего та падает на пол, затем старушка перескакивает ее, наступает ей на руку и прыгает на свободное место. После этого сидит как ни в чем не бывало, пока молодая девушка поднимается и ругается. А старушке хоть бы хны, она вообще никого не замечает. © Abig0r / Pikabu
- В метро бабка докопалась до какого-то забитого татуировками парня. «Зачем тело свое портишь картинками!» Долго приставала, парень не выдержал, стал над ней руками махать и приговаривать: «Татуха, татуха перейди на духа, с духа на бабку прямо на лопатку». И тут бабка резко выскочила из вагона, прямо как пробка. © D0CT0EBCKNN / Twitter
- Ехала в метро, красилась (сразу после работы в театр бегу). Рядом села бабка и начала трындеть: «Красится тут, гляньте, до туалета не дошла, нам неприятно такое смотреть». А я не выдержала и говорю: «Вам — это тем, кого в пятницу вечером никто не ждет?» Вы бы видели ее лицо. © LVTV_02 / Twitter
А вот еще несколько человек, которые столкнулись с такими кадрами, что хоть вой:
Комментарии
"зажать в машину" и "коток" - и ведь не оправдаться тем, что буквы рядом на клавиатуре, дескать, промазал!