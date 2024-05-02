17 человек, которые немного ошалели от выходок старшего поколения

А я такую бесцеремонную помоложе женщину встречала. Пришли с детьми на коток. Переобуваемся обычно не в раздевалке, а рядом, там места больше. Так вот переобула я их и пошла билеты покупать. Стою в очереди. Заходит мадам с сыном лет 10. Начинает громко возмущаться, что народу много. И прямиком к кассе без очереди, со словами "я многодетная". Ну меня и прорвало. В итоге стояла эта "многодетная" в очереди.