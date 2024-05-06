15 мужчин, от поведения которых глаза сами на потолок лезут

Если вы думаете, что копаться в чужом телефоне плохо, — не спешите осуждать. Из этой подборки вы узнаете, почему пошпионить за благоверным бывает полезно. И речь не о банальной измене. Мы собрали букет историй о мужчинах, чьи слова и действия вызывают ироничное хмыкание.