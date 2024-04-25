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15 историй, финал которых неожиданней северного сияния в Африке
Иногда жизнь преподносит ситуации, которые заставляют задуматься: «Может, я герой сериала и не знаю об этом?» То решение проблем внезапно приходит будто из ниоткуда, то близкие и даже незнакомые люди ведут себя совершенно непредсказуемо. Или случаются такие совпадения, что кажется, будто теория вероятности — просто выдумка ученых.
- Был сильный ливень, я не могла дорогу перейти. Можно было только на машине перебраться на другую сторону. Остановился симпатичный мужчина, предложил подвезти. Впервые в жизни согласилась, выхода не было. Мы сели, много болтали, было приятно с ним общаться. Я хотела ему заплатить, но он отказался. Сказал, что подвез меня за то, чтобы я сходила с ним куда-нибудь. Потом названивал мне и делал комплименты, без конца звал на свидание. А я не понимала, как человек, у которого на заднем сиденье стоит детское кресло, а на пальце есть обручальное кольцо, может так себя вести. Заблокировала его. © Подслушано / Ideer
- Писала роман на планшете, недавно этот планшет украли. 8 месяцев работы коту под хвост. Написала заявление, но вряд ли что-то найдут. Со слезами ложилась спать. Посреди ночи вдруг проснулась, села за компьютер и начала заново писать роман. Слово в слово. Будто кто-то в голову мне запихнул все это. Все восстановила. © Подслушано / Ideer
- В 80-е я путешествовал на машине со своими двоюродными братьями. Один из них включал одну и ту же песню снова и снова, все время перематывая кассету. После третьего раза брат, который сидел за рулем, вытащил кассету, сказал: «Хватит!» — и включил радио. Да, там играла та самая песня. © misterdudebro / Reddit
- Как и у многих людей, у меня есть бесцеремонные родственники. Я помню, как мы с женой только съехались после свадьбы, а ко мне родная сестра с мужем и детьми приехали в гости без предупреждения. Я в шоке: что с ними делать, куда селить, где уложить? Жена все решила сама. Сказала, что у нас ремонт, как раз они помогут мебель тащить, обои клеить, красить потолки. Сестра после этого заволновалась, да и говорит: «Ой, мы, наверное, поедем в отель куда-то. Ремонт вреден для детей и их родителей.» Эх, где моя жена была в моем детстве? © Палата № 6 / VK
- Стою возле подъезда, а рядом паркуется молодая девушка. Чистенькая машинка, высокие каблучки, шуба — впервые ее вижу. Наверное, новый жилец. Слышу, что в машине какой-то помощник стоит. Ибо контролирует весь процесс парковки, подсказывает, куда рулить, что нажимать, когда остановиться. А затем внезапно этот «помощник» сказал: «Молодец, дорогая. Все, поднимайся, я жду дома!» И после этих слов я понял, что там несколько камер в машине, а по телефону парковку жены контролирует ее муж! © Палата № 6 / VK
- Ha мaгиcтpaтуpe у нac есть философия. И пpeпoд нecет oткpoвeнную чушь: oпpeдeлeния кoвepкaeт, тpуды философов перевирает. Пapу paз я вoзpaзилa, нo пoтoм пoдoшлa к нeму и cпpocилa: «B чем дeлo?» A oн мнe гoвopит: «Знaeтe, кaк интepecнo нaблюдaть зa кивaющими и co вceм coглaшaющимиcя cтудeнтaми топoвыx вузoв?» Пocмeялиcь. Пoпpocил пpoщeния. © Сокровенные истории / VK
- Мы с мужем посетили наш родной город и зашли в книжный магазин, где раньше часто бывали. На меня нахлынула ностальгия. Тут я увидела знакомую книгу, открыла ее и обнаружила ученический пропуск мужа! Оказалось, что его мама дарила книги этому магазину задолго до того, как мы переехали. Должно быть, муж использовал пропуск как закладку и забыл. Эта книга почти 10 лет пролежала на полке нетронутой, ожидая, когда я приду и заберу ее. Странно. © misshepburn15 / Reddit
- Решил устроить романтический вечер жене. Вымыл ванную, набрал туда горячей воды и насыпал лепестки белых тюльпанов. Но потом мне захотелось сделать воду красной (ну, представляете это яркое сочетание белых тюльпанов и багровую красноту?). Ну я и добавил туда пачку каркаде. Жена задержалась на работе, все это превратилось в огромную «чашку» холодного чая. Вы подумали, что мы потом это все слили? Черта с два, засыпали лед и каждые полчаса бегали за холодненьким чайком. © Палата № 6 / VK
Преподаватель философии явно непрофессионально себя ведёт 😒 Его задача - этих самых студентов научить, а научиться чему-то, когда тебе "по приколу" дают заведомо ложную информацию - ну, такое...
- Позвонил кaк-тo начальник co старой работы и начал мне выговаривать, мол, почему документы не сделаны, материалы не подготовлены. Я подумала, что ошибся номером, говорю: «Я у вас два месяца уже не работаю, вы ошиблись». Ответ заставил офигеть: «Я помню, но ты, когда уходила, не предупредила, что этого делать не будешь». Видать, мое увольнение было недостаточно весомым аргументом. © Сокровенные истории / VK
- Моя сестра влюбилась в моего парня. Хочет проводить с ним время, разговаривать, всегда долго обнимает его при встрече. Показывает самые красивые свои наряды. А он и не против, всегда с восторгом смотрит на нее и называет красавицей, приносит ей вкусные конфеты и клубнику. И я бы злилась на сестру, если бы не одно но — ей 6 лет! И в ее возрасте я сама «влюбилась» в друга своего отца. А через пару месяцев «чувства» прошли, остались теплые воспоминания о светлой дружбе. По этой причине я покорно делю любимого с младшей сестрой. Ну и проверяю его отношения к детям. Вдруг мне в будущем это пригодится. © Карамель / VK
- Муж моей сестры в колледже познакомился с девушкой. Она рассказала, что сама из того же городка, где жили они с сестрой. Во время разговора он вдруг узнал, что мама девушки и ее приемный отец работают там же, где и наш отец. Он назвал имя моего папы, и девушка такая: «И моего отчима так зовут». Так мы узнали о второй семье отца. © jmezme / Reddit
- После свадьбы быт постепенно начал портить наши отношения, и больше всего скандалила из-за этого я. Все никак не могла смириться, что таких отношений, как раньше, у нас уже не будет. А мысль о том, что теперь всю жизнь я буду такой уставшей, недовольной и злой, просто сводила меня с ума. Одним таким же вечером я укладывала ребенка спать и сама уже одним глазом спала, а муж вернулся с работы и сообщил, что надо поговорить.
У меня все самые неприятные сценарии в голове появились. Но он лишь сообщил, что снял на выходные номер и мы можем провести там время вместе, либо я могу побыть одна или с подружками, лишь бы отдохнула. Во-первых, я офигела, ведь готовилась к слезам, ссорам и чуть ли не к разводу. Во-вторых, эти 2 дня реально помогли мне отдохнуть. Как же я благодарна, что хоть кто-то в нашей паре умеет решать проблемы. © Карамель / VK
"Так мы узнали о второй семье отца."
КАК умеют работать со временем эти мужчины, что умудряются уделять время не одной, а двум полноценным семьям десятилетиями?
- Я была беременна первенцем, со мной в палате лежала очень милая женщина. Она рожала первой, увезли ее вечером, а привезли утром. Бедняга сильно намучилась, долго приходила в себя. А пока она была без сознания, ее муж умудрился сам сгонять и записать имя ребенка в свидетельство о рождении. И записал он малыша Джеймсом. Жена, когда проснулась, орала на всю палату: «Какой Джеймс, ты вообще с ума сошел? Ну почему не Ваня, почему Джеймс?» © Мамдаринка / VK
- Много лет назад мы с моим лучшим другом пошли купаться на озеро. Он так хотел искупаться, что забыл вынуть из кармана шорт телефон и бумажник — все затонуло. Не нашли мы тогда ничего. Прошло около месяца, мы снова плавали в том озере. И я решил подшутить: достать со дна какую-нибудь ракушку и сказать другу, что нашел его бумажник. Но вместо этого я действительно нашел на дне его кошелек! © LowThreadCountSheets / Reddit
- Я в отношениях 4 года. Девушку свою очень люблю и планирую на ней жениться в скором времени. Но полгода назад встретил Катю: она пролила на себя кофе из-за того, что я ее нечаянно толкнул. В качества извинений я купил ей другой кофе, а потом предложил заплатить за химчистку. Она заулыбалась и предложила вместо этого вместе поужинать, а я, сам не зная, почему, согласился. Потом даже думал отказаться от встречи, но пошел.
Это был глоток свежего воздуха! С ней было так легко и просто, что спустя 3 месяца свиданий (без поцелуев и всего такого, мы просто ужинали вместе) я стал задумываться о том, чтобы расстаться со своей девушкой и предложить Кате встречаться. Моя дама утратила тот огонек в глазах, который у нее был, когда мы сошлись, а в Кате его было хоть отбавляй. Но тут я сел и подумал: а что мне мешает сводить свою девушку в ресторан? С Катей порвал все связи, а девушке сделал предложение и начал возвращать ей тот огонек, который потушил своей безразличностью. © Палата № 6 / VK
У нас есть еще подборка историй, финал которых полон твистов, как кекс изюмом.
Комментарии
В последней истории парню - огнетушителю нужна девушка-зажигалочка )
> а что мне мешает сводить свою девушку в ресторан? С Катей порвал все связи, а девушке сделал предложение и начал возвращать ей тот огонек, который потушил своей безразличностью
Ну хоть до кого-то дошло, как это делается!