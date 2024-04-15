16 историй с финалом неожиданней, чем визит свекрови в пять утра

Иногда вселенная любит подшутить и разбить вдребезги все наши ожидания. Герои этой подборки как раз столкнулись с такими ситуациями или даже сами сломали кому-то шаблон. А мы, читая их истории, лишь можем подумать: «Это точно происходило в реальности?»