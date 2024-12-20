16 историй о неловких конфузах в поездках

Порой люди могут попасть впросак буквально везде. Особенно забавно выходит, когда попадаешь в неловкие ситуации в дороге или на отдыхе. Вот несколько человек, которые просто хотели куда-то поехать, отдохнуть там нормально и вернутся, а не вот это все.