Коварно! Так бы тетка обратно домой пробежалась (или откуда она там ехала), да переоделась. А теперь думать еще надо)
16 историй о неловких конфузах в поездках
Порой люди могут попасть впросак буквально везде. Особенно забавно выходит, когда попадаешь в неловкие ситуации в дороге или на отдыхе. Вот несколько человек, которые просто хотели куда-то поехать, отдохнуть там нормально и вернутся, а не вот это все.
- Очень долго не могла собраться в гости к маме. Наконец, все звезды сошлись. За два дня до поездки купила онлайн-билет на междугородний автобус и отправила маме в мессенджере — вот, мол, доказательство: скоро буду. Через некоторое время мама присылает голосовое: «Очень рада, но ты вроде бы говорила, что приедешь 25-го, а билет на 26-е...» Как я еще не приехала на вокзал и там все это не выяснилось? Спасибо, мама, что ты так подробно изучаешь мои сообщения! © ОТ ДУШИ (МСВ) / Dzen
- Однажды с сестрой ловили такси. Никто не останавливался. Через какое-то время остановилась машина. Мы сели и говорим: «До следующей остановки, пожалуйста». Водитель мотнул головой, едем. И тут до меня дошло: он просто остановился на светофоре. Было крайне неудобно. © Инкогнито 5430 / Dzen
- Много лет назад подруга с маленькой дочкой первый раз в жизни полетели отдыхать за границу, в Испанию. Утром рано собрались на пляж. Выходят из отеля, смотрят, впереди идет мужчина с ребенком и с пляжными принадлежностями. Решили идти за ним. Как же они удивились, когда пришли в другой отель. Кто ж знал, что они уже с пляжа возвращаются. © olga / Dzen
- Собралась в столицу в поездку, билет купила накануне. Едем с нашим водителем, разговариваем. Он говорит: "В это время поезда нет, но, может, дополнительный пустили или расписание поменялось?" Приехали на вокзал, перрон пустой, поезда тоже не наблюдается. Ждем. Поезда нет. И только у дежурного по вокзалу выяснилось, что билет мне продали из столицы до моего города. Уехала на следующий день. Но с тех пор внимательно проверяю билеты. © Елена М. / Dzen
- Села на конечной в забитый битком автобус. Какая-то тетка всех растолкала и на сиденье плюхнулась. Ну, я наклоняюсь к ней и спрашиваю: "Вам еще далеко ехать?" А она: "А ты что, устала, сесть хочешь?" Да так грубо и громко. Засобиралась она выходить и мне говорит так снисходительно: "Садись уж". Ну, я ей и выдала: "Зато у вас платье наизнанку". Ну, она раскудахталась: "Ой-ой, как же так!" А я с видом победителя уселась. © Наталья Матвеева / Dzen
- Одна знакомая дама с подругой приобрели семейные путевки на отдых во Вьетнам, на остров Фукуок. Только добираться надо было своими силами. Как и полагается, за билетами на самолет отправились мужья. Те сначала отправить отдохнуть в кафе, а потом уже в авиакассу. Потом подруга рассказывала, что еще удивилась дороговизне билетов. Но тут, как говорится, «молчи, женщина». В самолете было достаточно людей азиатской внешности. Полет и посадка прошли нормально. Но дальше началось: оказалось, рейс выполнялся в японский город Фукуока. Целый день друзья провели в транзитной зоне аэропорта, где их и багаж тщательно проверяли. А после им все-таки разрешили приобрести билеты во Вьетнам, куда компания и вылетела на отдых. © Лара Банская / Dzen
- Учительница по английскому рассказывала: когда только учила язык, общалась с носителями и объясняла, как вешала бра на стену (слова «настенный светильник» не знала). Очень долго ее понять не могли, зачем она лифчик к стене прикручивала. © Антон К. / Dzen
Вот видите, "Ирония судьбы " вполне могла произойти и между японскими и вьетнамскими людьми.
- Еду с учебы. Удалось сесть в автобусе. Тепло, меня укачало, я заснула. Просыпаюсь от того, что кто-то тихонько меня за плечо трясет. Открываю глаза и вижу: я не сижу, а лежу головой на коленях у молодого мужчины. Он портфель держит повыше, чтобы мне спать не мешал. Трогает меня за плечо и говорит: «Я и так проехал пять лишних остановок, автобус в парк идет, надо выходить!» Стыдно было — жуть. © Евгения Б / Dzen
- Случилась со мной история. Сажусь в такси, говорю: «Здравствуйте!» И закрываю дверь. Водитель поворачивается и говорит:"Еще раз«. Я отвечаю: «Еще раз здравствуйте!» Он смотрит ошарашено и говорит: «Дверь еще раз закройте». © hreyasno / X
- Сейчас в прямом эфире наблюдал драму. Пацан на остановке встретил друга, которого давно не видел. Разговорились, зашли в автобус, и друг мгновенно его предал, убежав к единственному свободному месту в конце салона, в то время как пацан остался зажатым в начале. © slaytheL / Х
И в чем предательство, что один прошел вперед и сел? Может и не друзья они, а просто старые приятели - перекинулись парой слов при встрече и разбежались, пусть даже по автобусу
- Летел как-то раз домой после новогодних праздников. Забронировал поздний вечерний рейс — он был самым дешевым. Оказалось, что я лечу на почти на пустом Boeing 767. На борту было не больше 10 пассажиров и бортпроводники перевели нас всех в бизнес-класс. Мы сидели так далеко друг от друга, что мне показалось, будто я лечу совсем один. © NeuroguyNC / Reddit
- Обычно я ношу наушники, чтобы ни с кем не разговаривать в общественном транспорте. Но однажды какой-то парень вытащил мои наушники, чтобы приударить за мной. © Unknown author / Reddit
- Полгода живу в Японии. Сегодня чуть не сгорела со стыда. Торопилась на работу, перепутала поезда и побежала к работнику станции уточнять, что и как. Выскочила вперед ним, выпалила свой вопрос. А он просто вежливо указал, что мужчина обратился к нему первым, а потом сам извинился за ожидание и ответил на мой вопрос. У японца было такое лицо... Видно, он не привык к такой наглости. Надо уметь вести себя везде. Стыдно. © Подслушано / Ideer
В чём заключается "неловкий конфуз" во время полёта в полу-пустом Боинге?
- Мой брат никогда не верил в удачу. Он считал, что все зависит только от упорства и труда. В какой-то мере я с ним согласна, но отрицать удачу тоже нельзя! Однажды он купил билет на поезд, но случайно взял его на день позже. Звонил мне, возмущался, был в ярости — планы рушились. А я его успокаивала и говорила, что, может, так и надо. И оказалась права! Именно в тот день он встретил свою будущую жену. Они столкнулись на посадочной площадке: моего брата сбила «девушка-ураган», как он потом сказал. Извинившись, она предложила выпить кофе — ведь она тоже ошиблась с покупкой билетов, и ее поезд был только через два дня. Позднее, вспоминая это совпадение, он признал: иногда в жизни случаются чудеса, даже если ты в них не веришь. Но кроме этого случая он больше ни во что не верит. © Палата № 6 / VK
- Сижу в маршрутке, читаю книгу. Рядом, не отрывая от меня взгляда, сидит молодой человек. Он смотрел на меня очень долго и внимательно, уже стало совсем неловко. Потом он положил свою руку на мою и сказал: «Никто из моих друзей не читает книги. Выходите за меня замуж, мы будем читать вместе!» Эх, я бы с удовольствием, малыш, только тебе восемь, а мне двадцать... © Палата № 6 / VK
- Провели отпуск с семьей на море. Нашли подходящий вариант жилья, долго торговались с владельцем и в итоге пришли к соглашению. Во время отдыха не позволяли себе лишних трат. Хозяева считали меня бережливым, даже подшучивали. Не буду спорить — так и есть. Отдохнули хорошо, собрались и отправились домой. И вот, буквально через пару недель после отпуска, мне предложили командировку в те же места для осмотра объекта. Я смог добиться этой поездки своим трудолюбием. Решил остановиться в том же месте — оно было недалеко, и мне там понравилось. В сентябре там всегда есть свободные номера, и они предоставляют чеки. Представьте себе: я появляюсь у них на пороге, владелец встречает меня с открытым ртом. А я ему говорю:
«Артур, мы, видимо, забыли помидоры на кухне». © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько человек рассказали, как оконфузились в поездках, и мы не знаем, то ли хихикать, то ли краснеть.
Комментарии
"Эх, я бы с удовольствием, малыш, только тебе восемь, а мне двадцать ".
И что? Через 10 лет можно, всё будет нормально.
Вопрос к автору заголовка. Если это «неловкие конфузы», когда нам покажут ловкие конфузы?
Кстати, кто-нибудь заметил, что в начале статьи ошибка ("вернутся" без Ь)? Всё, можете закрыть форточку