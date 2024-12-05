15 человек, у которых лопнуло терпение, и они задали жару

Из личного опыта. Иногда бывает, что девушка говорит "не люблю цветы"... а потом все равно радуется, когда ей их дарят. Не призываю обобщать нa всех девушек, но ИМХО после одного "я не люблю" все равно стоит подарить разок и посмотреть нa реакцию. Так что в этом я парня не осуждаю. В желании получить ответный подарок - осуждаю.