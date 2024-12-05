Значит эти зуммеры востребованные сотрудники, раз из-за них стали так менять качество работы в лучшую сторону
15 человек, у которых лопнуло терпение, и они задали жару
Хотелось бы жить в таком мире, где все люди ведут себя вежливо и честно. Но, увы, чуть ли не на каждом шагу встречаются хамы и наглецы. И как же приятно узнавать, когда таких вот товарищей ставят на место.
- Говорят, молодое поколение ленивое, работать не хочет. А мне нравятся нынешние ребята! Моего жадного работодателя круто прогнули. Приходят такие зумеры на собеседование и с порога: «Фу, мебель в офисе старая. Нет медстраховки? Ненормированный день? Какая еще премия раз в год, хочу оплату за каждую переработку сразу. Нет? До свидания». Теперь у нас в офисе новая мебель, ДМС, оплачиваемые переработки, более лояльное отношение к отпускам, а раньше отпускали с истерикой. © ЗеленыйЕж-к8р / YouTube
- Слышала такую историю. Довольно крупный город. Мужик — редкий специалист, работа за компом. Ехать до работы далеко, пробки. Он шефу говорит, мол, давай я на удаленку перейду. Тот ни в какую. Мужик уволился, быстро нашел работу по удаленке в столице. Зарплата — в два раза больше. А бывший директор у него заказывает проекты как у самозанятого. И платит тоже больше. Закончилась очередь из желающих за забором.
- Я стажер в магазине. В первый день даже не успел пообедать. Отзывает меня продавщица и шепчет: «А ты в курсе, что стажировку не оплачивают?» Ну че, подхожу к заведующей: «Это что за сюрпризы?!» А она глазами хлопает. Тогда я надел ей свою жилетку на плечи и весело говорю: «Ну вот давай вперед, сама фуру разгружай, а я пошел». И все это на глазах у покупателей. Видели бы вы ее лицо! Потом узнал, что заведующую депримировали за то, что не сказала правду про стажировку. Пустячок, а приятно. © ВладимирСерверович / YouTube
- Встречалась я с пополамщиком. Последний каплей стал следующий эпизод. Он притащил букет цветов, хотя я говорила, что цветы не люблю. Так он еще и сказал, что ждет подарка в ответ. Тогда я протянула ему букет: «Дарю!» У него глаза по 5 копеек: «А зачем мне цветы?» Ответила, что и мне незачем. И порвала с ним.
Из личного опыта. Иногда бывает, что девушка говорит "не люблю цветы"... а потом все равно радуется, когда ей их дарят. Не призываю обобщать нa всех девушек, но ИМХО после одного "я не люблю" все равно стоит подарить разок и посмотреть нa реакцию. Так что в этом я парня не осуждаю. В желании получить ответный подарок - осуждаю.
- Папа подруги работает слесарем. Работы много, дела в конторе идут хорошо. Вдруг шеф заявил, что зарплата задерживается. Так они всем коллективом пригрозили: если до вечера денег не будет, все уволятся. У шефа чудесным образом сразу же нашлись деньги!
- Читала дикую историю про стройку. Там экскаваторщик отошел в туалет. Приехал шеф, увидел это и заявил, что техника не должна стоять. И не волнует, что в туалет надо. Штраф за простой влепил — 30 тысяч. Но мужик об этом узнал в день получки. Сразу уволился, а директор взял какого-то новенького, который уронил экскаватор в котлован! К счастью, никто не пострадал, кроме дорогой техники и кошелька начальника.
- Подруга после универа нашла работу, взяли ее на испытательный срок. Первый рабочий день. Все шло хорошо, но тут подходит к ней начальница и говорит: «Ой, мы перепутали, оплата будет в 2 раза меньше оговоренной суммы». Так подруга и говорит: «Ладно. А можно я тут за кофейком сбегаю?» Вышла за кофе и не вернулась. Если врут в первый же день, то и дальше добра не жди.
А зачем надо было врать про кофе. Можно было прямо сказать: за такие копейки работайте сами.
- Работала менеджером по продажам. Занималась колбасами. Поставки из-за границы, надо знать иностранный язык. А, знаете, мне нравилась эта работа, у меня хорошо получалось. Но! Я попала в плохую контору. Рабочий день с 8 утра до 8 вечера, иногда из-за загруженности даже не поесть. А начальник говорил, что я делаю недостаточно и вообще, никто не хочет работать! В отпуск не отпустил. Я разозлилась и уволилась. Он экстренно искал замену. Потом через полгода узнала, что они так на мое место никого не нашли! Ага, кто там говорил, что незаменимых не бывает?
- Я из Австралии, работала в милом семейном кафе. Пришла к нам женщина и заказала на завтрак 2 тоста. Она подзывает меня: «Я заплатила одинаковую цену за каждый из этих двух кусков хлеба, но они не совсем одинакового размера».
Я смотрю на ее тосты, и они оба большие, но один чуточку крупнее. Объясняю, что у нас фермерский хлеб, он не такой ровный, как магазинный. Но тетка требует одинаковые тосты! Возвращают тарелку на кухню и объясняю все поварихе. Та отрезает два одинаковых по размеру ломтика хлеба от меньшего конца буханки и идеально их поджаривает. Приношу клиентке и говорю: «Вот ваши два куска тоста — одинакового размера!» Как у нее подгорело! Но ей нечего было возразить. © Fairly_equal_toasts / Reddit
- В очереди на кассу мне повстречалась какая-то хамка. Но вместо того, чтобы грубить ей в ответ, я взяла и пропустила вперед себя всех, кто стоял за ней следом. А вот не спешила я никуда сегодня.
- Звонит мне подруга на той неделе, хвалится, что кошелек нашла, а в нем 5 тысяч. У нее как раз проблемы с деньгами на тот момент были, вот она и оставила себе эти деньги. Хотя в кошельке лежали карточки, и записка с номером, то есть при желании можно было бы выйти на хозяйку. Я такие «находки» не одобряю. Или вообще старюсь не поднимать, или ищу хозяина, о чем подруге и сообщила. Но она сказала, что раз она нашла эти деньги, значит они предназначены были ей. И вот звонит мне сегодня утром в слезах, говорит на работе что-то накосячила и ее оштрафовали. Знаете на сколько? На 5 тысяч! Но подруга все равно ничего так и не поняла. © Рабочие истории / VK
- На меня навешивали все больше и больше обязанностей. В итоге я пахала за четверых. Вдруг меня вызывают на ковер и говорят, что берут на мое место какого-то выпускника. Шеф приказал: «Собирай свои вещи, ты нам не нужна». Что ж, я красиво отомстила — пошла и забрала свои вещи. Тут надо пояснить, что мы занимались аудиовизуальным сопровождением мероприятий. Мне и оборудование приходилось покупать из своего кармана: у фирмы на него денег не было. Все мое было подписано, все чеки я сохранила. Короче, по фирме как ураган прошелся: они остались без техники. До сих пор помню ужас в глазах шефа. Он-то думал, что я выйду с картонной коробкой.
Через год фирма закрылась, я уверена, что мое увольнение послужило отправной точкой. © everybodys-therapist / Reddit
Почему-то все мстительные увольняшки пишут, что после их ухода контора вскоре разорилась. Никто не пишет, что после их ухода конторе оказалось пофиг и она продолжила работать как работала.
- Копим с мужем на жилье. У его родни заболела дочь. Мне она вообще никто, мужу — десятая вода на киселе. Свекровь, видать, вражина собственному сыну, растрепала им о наших накоплениях, и на полном серьезе считает, что мы должны эту буквально левую нам девушку лечить за свой счет, лишившись возможности купить жилье. Пусть ее родители квартиру продадут и лечат своего ребенка. Купим квартиру, свекровь на порог не пустим. Бесит эта тупость, наглость и желание за чужой счет быть хорошей. © Подслушано / Ideer
- Узнала, что у моего бывшего мужа было несколько романов на стороне. Я пообщалась с некоторыми женщинами и выяснила, что он их тоже обманывал. Я не стала держать на них зла. Но вот одна дамочка решила оскорбить меня, наговорив гадостей. Тогда я изучила ее соцсети. Оказалось, она является ярой поклонницей кулинарного шоу, которое в нашей стране выходит раньше, чем в ее. Я сделала скриншот финалиста и его блюда и отправила ей. А еще я поставила напоминание на телефоне и спустя год повторила то же самое. После этого она закрыла свой профиль. © nelinthemirror / Reddit
- Есть у меня знакомая, которую я про себя называю «профессиональная беспомощная». Что бы у нее в жизни ни происходило, ей обязательно нужна помощь, причем от всех окружающих разом. Она лежала в больнице на плановом обследовании. В первый же день я привозила ей забытые халат и тапочки, бывший парень — зарядку, подруга — витамины, а соседка — воду. Мы все живем в одном дворе и крайне удивились, встретившись в приемной. Почему бы не попросить привезти все одного человека? Зачем напрягать кучу народа? Через пару похожих случаев я поняла, что ей надо собрать вокруг хоровод помощников. Я без зазрения совести перестала ей помогать — не собачка дрессированная. А недавно узнала, что и ее бывший, и соседка решили так же. © Подслушано / Ideer
Вот что у нас есть еще: «17 коллег, с которыми что ни день, то приключение».
Комментарии
"Профессиональная беспомощная" - это Регина из фильма "Блондинка за углом"...только не для каждой найдется свой рукастый Крокодил)
Лох ведётся - его доят.
Одно дело, помочь, когда правда надо и точечно. А когда постоянно и вот так вот...
И да, есть люди, которым именно внимание и побольше надо. Чтоб хороводы вокруг них. И другим это демонстрировать
Прям так заморачиваться с изучением соцсетей левой глупой бабы, а потом ещё через год себе самой об этом напоминать??