Ох уж эти корпоративные рестики. И скучно и громко и дорого. А главное- зачем?
17 коллег, с которыми что ни день, то приключение
Истории
50 минут назад
На работе многое может испытывать наше терпение. Но особое место занимают коллеги, за работу с которыми стоило бы доплачивать. И хорошо, что герои нашей статьи находят, как выпустить пар, и периодически рассказывают свои истории в сети.
- Я выполнял работу коллеги по проекту около месяца, потому что у него «не было времени» вникать в свои обязанности. В конце концов я начинаю давить на него, чтобы он запланировал время и как следует включился в процесс, а он мне выдает: «Ну, почему ты не можешь продолжать делать все как сейчас?» © SenorSerio / Reddit
- Устраивался как-то на работу. Прошел собеседование. Пока ждал результат, разболтал всем на текущей работе, куда ходил. Взяли на новую, начал работать. И как-то через пару недель мне начальница рассказала, что один мой бывший коллега им резюме тоже отправил, они ему отказали. Так он дозвонился и начал требовать объяснений, мол, почему меня на работу взяли, а с ним даже не захотели общаться. Причины, к слову, были. А я бы на этого человека и не подумал бы никогда. Сделал выводы. © deadlydd / Pikabu
- Один из моих начальников буквально ставил ноги на стойку и подстригал ногти на ногах, пока люди пытались с ним поговорить. Мы получили десятки жалоб, но никаких последствий этот человек на себе не ощутил. Он продолжал это делать четыре чертовых года. © jumbalayajenkins / Reddit
- Пошли с коллегами в ресторан. Депозит 1,5 тысячи с человека. Я влезла в 2 тысячи. Ушла раньше, деньги сверх депозита закинула сразу коллеге на карту. Следом так же сделала моя другая коллега. В понедельник оказалось, что нажрали в сумме 31 тысячу, большой начальник счет оплатил финальный. Маленькая начальница такая: «Ну что, делим на всех?» Я в целом позицию обозначила вместе с коллегой. Мне сказали, что при таких раскладах больше в ресторан маленькая начальница не пойдет. Ребята, сидевшие до финала, сказали, что там в конце уже пир горой начался — кучу мяса забрали домой. © oksana1050 / Pikabu
-
-
Ответить
- Работал с парнем, который отлично справлялся со своей работой, но все на него жаловались, и я не мог понять почему. Пока меня не поставили с ним в смену. Каждый раз, когда в поле его зрения появлялась привлекательная женщина, он останавливался и выдавал сальные комментарии в ее адрес. И не стесняясь, во весь голос практически. Под землю провалиться хотелось. © Unknown author / Reddit
- Коллега принесла на работу торт. Он был вкуснейший, и почти все мы взяли у нее рецепт. Там все было «дорого-богато». Многие дома взялись его печь, но получилась гадость. Подошли узнать, не пропустила ли она что-то. А эта мадам рассмеялась: «Вы серьезно решили, что я всем вам поведаю настоящий рецепт моего торта? Конечно, ваш рецепт я сочинила на ходу. Это будет вам уроком, чтоб впредь не пытаться узнавать у искусных хозяек их рецепты». Отмечу, что эта коллега недолго продержалась на той работе — уволилась по собственному желанию. © Aida Javakhyan
- В соседнем отделе была девочка, которая влезла в наш разговор о приготовлении фруктов с заявкой, что фрукты не готовят, их так едят, а мы специально над ней шутим. Когда я сказал, что регулярно пеку айву с корицей, она окончательно обиделась, и заявила, что такого фрукта нет, мы все выдумываем, и гордо ушла. © OldRaven999 / Pikabu
- В тот день, когда эту мою коллегу уволили, она написала менеджеру, что ей нужно прийти попозже. И уйти пораньше. А еще она хотела вернуть свою старую смену (ее перевели на более позднее время, потому что она постоянно либо опаздывала, либо отпрашивалась). И повышение запросила. И если вам может показаться, что этого недостаточно, то она еще публиковала в соцсети всякую чушь о сотрудниках и компании. В соцсети, в которой половина сотрудников этой компании у нее в друзьях. © Throwitaway9009y / Reddit
А мне жалко мадам, которая не знакома с айвой. Из нее самое вкусное варенье, что я когда нибудь ела.
-
-
Ответить
- У меня был коллега, 21-летний мужчина. Его мать была нашей управляющей. Каждый день в обед он кричал: «Мааааам, я голоден! Иди сделай мне обед». И независимо от того, была ли его мама занята или нет, она шла, грела ему обед и даже подавала. А после того как он заканчивал есть, то оставлял бардак, пока мама не убирала все. Однажды, когда у мамы был выходной, его обеденные остатки остались там на весь день. © Poopy__McGee / Reddit
- Работала в магазине. Взяли сменщицу, она проработала всего день. Начальству не понравилось, что в ее смену снизилась выручка. Уволили. Через пару дней начали мутнеть банки с маринованными овощами. Когда мы их с полок сняли, до нас дошло, что эта девушка открывала банки, доставала оттуда по одному огурчику или помидорчику, съедала и ставила опять на полку. © Наталья Зайченко
- Пришла к нам работать девушка. Она была совершенно лысой. Один из моих коллег решился и спросил ее об этом. Новая коллега ответила так: «Однажды я проснулась с плохой прической и сказала себе, что раз я зарабатываю столько же денег, сколько мой муж, то все равно, что там на голове». И сбрила все под ноль. © Rysilk / Reddit
- На моей бывшей работе устроился к нам один дядечка. Ну сидит и сидит в углу у шкафа за компом, вроде что-то делает... Вдруг в тишине слышим храп. И так было неоднократно. Конечно, испытательный срок он не прошел. Через какое-то время полезли в шкаф, рядом с которым этот дядька сидел, и обнаружили там стопку шоколадок и пакет со старыми елочными игрушками, хотя на дворе вообще была не зима. © irochkasoloveva / Dzen
- В мой первый день на работе меня познакомили с парнем, который позднее стал моим главным коллегой по проектам. Он настаивал на том, что мне нужен степлер, и не переставал осматривать офис, пока не нашел его. Я дизайнер. Моя работа полностью цифровая. Мне не нужен степлер. В первый час моего первого дня я понял, что этот чудак станет причиной того, что я в конечном итоге найду другую работу. © Unknown author / Reddit
- Обещал с сыном сходить на концерт, потому на работе попросил один день за свой счет, но никому из коллег не сказал об этом. И когда кто-то снимал концерт, на видео в кадр попало и мое лицо. Как потом сказал начальник, сразу три человека отправили ему это видео с подписью, что я в рабочее время шляюсь где попало. © Подслушано / Ideer
- У моего коллеги закончился растворимый кофе. Он подходит ко мне со своей пустой банкой и кружкой и просит «угостить». Достаю ему свою банку из тумбочки. Он насыпает кофе в кружку, а потом — еще и в свою банку, «про запас», так сказать. © Ложка дёгтя / Dzen
- Работает со мной девушка, у которой стабильно нет прокладок во время месячных, соответственно, она просит их у коллег. На днях попросила и у меня. Стала я искать, а она заявляет: «Только мне нужна среднего размера, а то дали тут большую, вообще неудобно, не понравилось». Блин. Что за стол заказов? Бери, что дают, и не выделывайся. © Подслушано у девушек / VK
- Девушка проходила испытательный срок на место секретаря. Заинтересовала тем, что всовывала в принтер уже использованные листы бумаги, что-то пыталась печатать и, судя по тому, что возмущалась, у нее не получалось задуманное. Оказывается, она создала пустой документ в Word и пускала его на печать — думала, использованные листы снова станут белыми... Не прошла испытательный срок. © Юрий Емельянов / Dzen
А для тех, кто все дочитал — у нас премия. Еще несколько подборок историй о коллегах:
Комментарии
Уведомления
По поводу лысой коллеги: а какое ваше дело? Кажется, и историю эту женщина придумала, чтобы от нее отвязалась
-
-
Ответить
Как интересно: уволили продавца за одну неудачную смену... И ведь там столько факторов могли роль сыграть, что именно роль продавца минимальна (скажем, погода мерзкая и народ кабанчиком домой несётся, или ещё что).
-
-
Ответить
Похожее
17 родителей, которые так оформляют блюда, что даже самый вредный нехочуха съест все и тарелку оближет
18 фото до и после, которые покажут, как любовь и забота меняют все
Животные
11 месяцев назад
Как изменились наши любимые артисты из старых юмористических передач
Ностальгия
2 месяца назад
18 актеров, которые с возрастом стали выглядеть совсем по-другому
Кино
2 месяца назад
19 доказательств того, что гламурные фотки в социальных сетях и реальность — это две большие разницы
Культура
1 год назад
20+ обалденных вещей, которые одни люди почему-то выбросили, а другие подобрали и не нарадуются
17 человек, которые решили создать шедевр дизайна, а нам теперь очень хочется это развидеть
Народное творчество
1 год назад
16 колоритных фото, которые у нас вызовут улыбку, а иностранцев лишь озадачат
16 советов, которые помогают пользователям интернета экономить
Сделай сам
2 месяца назад
20 теплых доказательств того, что не человек подбирает кошку, а она «усыновляет» его
Животные
2 года назад
20+ клиентов, чьи выходки стоят того, чтобы о них растрезвонили всему интернету
Народное творчество
1 год назад
16 знаменитых личностей, чьи изображения доказывают, что фотошоп существовал даже в прошлых столетиях
Художники
1 год назад