25 причудливых коллег, с которыми что ни день, то испытание на прочность

Говорят, «соседей не выбирают». Уж какие попались при покупке жилья, с такими и приходится как-то сосуществовать. То же самое касается и коллег на работе. Потому что среди них нередко встречаются просто уникальные товарищи, которые делают рабочие будни незабываемыми и не всегда с приятным оттенком. Так, одни буквально в чужую обеденную тарелку заглядывают, вторые документы пускают по ветру, а третьи только и рады подставлять коллег. О подобных работничках рассказали герои нашей статьи.