25 причудливых коллег, с которыми что ни день, то испытание на прочность

15 иностранцев, которые познакомились с нашим неповторимым колоритом и до сих пор под впечатлением
Народное творчество
2 года назад
Говорят, «соседей не выбирают». Уж какие попались при покупке жилья, с такими и приходится как-то сосуществовать. То же самое касается и коллег на работе. Потому что среди них нередко встречаются просто уникальные товарищи, которые делают рабочие будни незабываемыми и не всегда с приятным оттенком. Так, одни буквально в чужую обеденную тарелку заглядывают, вторые документы пускают по ветру, а третьи только и рады подставлять коллег. О подобных работничках рассказали герои нашей статьи.
Вообще подобные уникумы встречаются так часто, что про них можно рассказывать бесконечно. Вот еще парочка статей про коллег со странностями: