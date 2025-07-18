19 добрых историй, от которых в душе распускаются пионы

"После нашего с мужем развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки." - класс.

А я просилась пожить в ее пустой квартире сначала за коммуналку, а потом - с оплатой за съём. Очень тяжело мне было. Она отказала.

Прошло пятнадцать лет. Квартира до сих пор пустая, постоянный ремонт от всяких неприятностей. Последний мастер там вообще всё разнес и слинял.

Как я и сказала - никто там жить не будет.