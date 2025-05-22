15+ хвостатых озорников, которые гонят скуку прочь всеми четырьмя лапами

У моей соседки кот очень воспитанный, и очень смешной. Иногда он занят своими делами, хоть сто раз его позови - сделает вид, что не слышит. Но стОит отругать, сразу поворачивается и смотрит с таким удивлением! Типа "Что ты себе позволяешь??" А н-а днях подруга сняла зеркало подвесное и положила н-а кровать ненадолго, чтобы не разбилось. Кот пошёл и лег н-а него. Она и говорит "Ну-ка слезь с зеркала!" Он встал и пошёл лечь под зеркало, там как раз место было. Она говорит "Под зеркало тоже не надо!". Он вылез, таращится н-а неё удивлённо, типа "А что можно-то вообще?". Она продолжает "Пойди поешь. И попей". Он сразу же пошел к тарелке с едой. А потом к миске с водой. До сих пор думаем, совпадение или нет.