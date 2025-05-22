15+ хвостатых озорников, которые гонят скуку прочь всеми четырьмя лапами
Домашние питомцы — это обычно не только хвостатая милота, но и пушистое хулиганье. Они умны, хитры и изобретательны. Четырехлапые любимцы мастерски умеют создавать такие ситуации, в которых люди готовы то чаечкой орать, то ржать в голос, и герои нашей статьи знают об этом не понаслышке.
- Я гулял с собакой. В какой-то момент она исчезла из виду, а потом с гордостью принесла мне живую курицу. Думаю, она предполагала, что мы будем пировать вместе. Я нашел сад, из которого она украла несушку (точнее, сад, где были другие куры), и вернул птицу на место. Она была цела и невредима, но чуток обслюнявлена. © AnnualCellist7127 / Reddit
- Мы забирали кису по объявлению в интернете. Котят было двое: одна — сладенькая чудесная милая булочка с глазами ангела и ее брательник с усами дыбом и безумным взором. Нам сказали, что девочка — ангел, лежит на солнышке и мурчит, а парень уже все занавески обкатал и держит дом в страхе. Мы решили брать обоих, но парня успели забронировать до нас. Забрали «принцессу». И, короче, если это ангел, то ее брат уже точно сжил со свету своих хозяев. Занавески были опробованы в первые недели, также были обкатаны рубашки в шкафу, в который принцесса просочилась. Ноги были покусаны. Киса живет по принципу «любви достойна только мать, и то, если вовремя кормит и не выпендривается». © za***shivamvushi / Pikabu
- Моя кошка несколько ночей подряд оставляла на полу лужи. Я испугалась, что это мочекаменная болезнь, и мы пошли к ветеринару. За 4 тысячи узнали, что кисонька абсолютно здорова, просто у нее стресс, потому что она хочет быть единственной кошечкой в семье. Ей прописали антидепрессанты, а нам посоветовали хорошего зоопсихолога. © ИмХо. / Dzen
Хаски такие хаски...
- Как-то я оставалась приглядеть за кошкой подруги, пока приятельница в отъезде. Кошка с характером, причем — с очень противным характером. Сначала она меня вообще игнорировала, потом потеряла маму, обиделась и пошла вещи с полок скидывать. Просто забиралась на полку и кидала вниз все, что могла сдвинуть. В итоге в 2 часа ночи она в квартире-студии разбила духи. Это была жесть! Все остальные дни в квартире дышать нечем было. © WhiteBagir / Pikabu
- Однажды моя собака схватила рулон туалетной бумаги и решила «украсить» им всю гостиную. Когда я вошла, комната выглядела, как зимняя сказка из туалетной бумаги, а моя собака сидела в центре, и сразу было заметно, что она очень гордится своей работой! © LunaMax_ / Reddit
- Живет у нас с мужем кот. Мужа он любит самой преданной и искренней любовью, а меня так же искренне и чистейше терпеть не может. Встречать с улицы вздыбленной шерстью и загнутыми назад ушами? Классика. Прибегать ко мне в кровать и лупить своими клешнями по коленке? Обязательно. Вцепиться мне в ногу, пока я умываюсь? Без этого утро не утро. Но никогда до крови: надо, чтоб мне было обидно, а не больно. Если будет больно — никто не даст кошачий десертик.
Но мое отмщение рано или поздно должно было наступить. И оно наступило.
В какой-то момент кот начал прикрывать один глаз. Пока мы дома одни — глаза абсолютно равномерно подлые. Как только в дом заходит муж — сразу начинается симуляция «ох, как щиплет, аж не открыть глаз!» Говорю мужу, мол, так и так, к врачу надо срочно. Примчались мы к ветеринару, и что-то с котика все болезни разом сошли. Сидит на врачебном столе совершенно здоровый кот, трясется от страха и шерстью сыплет, ушами шевелит, не знает, куда свою несчастную тушку деть. А тем временем врач достает градусник и втыкает его в кошкину филейную часть — и глаза у кота такие сразу становятся равномерно круглые, как два янтаря, и не болит ничего, самое главное.
Врач сказала, что глазки здоровые, не слезятся, температура в норме, носик мокрый, животик мягкий, в ротовой полости тоже все хорошо, а котик со своим поганым характером просто выпендривался. Так что теперь у котика всегда равномерные глаза, а я отмщена. Ну, и у котика внеочередной десертик тоже был, конечно, за смелость. © Solovieff / Pikabu
- Взяла кошку с улицы. За 2 месяца она у меня отъелась так, что раза в три больше стала. Я даже запереживала: не беременная ли? Понесла ее в ветклинику. Врач сделала УЗИ, сказала, что беременности нет.
Через какое-то время стала готовить кошку к стерилизации. И вот он, волнительный день. Несу свою кису в ту же клинику. На этот раз принимал сам основатель клиники. И вот он смотрит мою кошку и так, и сяк, животик пощупал, бока, и потом говорит: «Это же все жир, прямо как у стерилизованной кошки!» Берет электробритву, выбривает на животике у кисы шерсть и показывает тонкий шрам. Оказывается, она уже стерилизована! Мне кажется, это была самый быстрый прием. © леля м | просто о жизни / Dzen
- Моему старому коту дать таблетку было задачей не из легких, но глистогонила я его по графику. Готовились к приему лекарств основательно, обязательно вдвоем: один заворачивает плотно в покрывало, второй правдами и неправдами толкает таблетку в пасть коту. Однажды мы просто сдались, и я повезла животинку к ветеринару, мол, профи сделает, как надо. Медсестра несколько презрительно на меня посмотрела, типа, да что тут делать-то? Пффф! И пошла все делать профессионально... После пятого раза и мастерски выплюнутой таблетки она аж растерялась: «Да как так-то?!» Таблетку запихали, конечно, но с тех пор я авсе-таки приноровились сама давать лекарства с помощью специального держателя. Не всегда с первого раза, конечно. © Вечеровский / Dzen
- Моя такса как-то стырила в магазине картофелину и, пока мы стояли в очереди до кассы, жрала ее. А я что-то задумался и чавканье услышал не сразу. Позади стоял парень с девушкой, они хихикали. Продавец поглядел на это дело, дал мне маленький пакетик со словами: «Заберите с собой, потом доест». Было немного стыдно, но гордости было больше — животинка не пропадет! © Xamsky / Pikabu
- Я на свою голову решила купить нам бенгальскую кошку. Она ворует мои носки и топит их в унитазе. А однажды я чуть кукушечкой не поехала: пошла в душ, разделась, вещи кинула на пол. Выхожу — их нет! Оказалось, эта коза пушистая запихала себе в рот по кусочку от каждой вещи (а там были брюки, футболка, носки, белье) и утащила в унитаз! Я без понятия, чем это лечится. У этйо кошки какая-то нездоровая любовь к унитазу. Как сказала моя подруга: «Я бы поняла, если б из унитаза вылезла крыса какая-нибудь или змея, учитывая то, что вы живете в частном доме. Но я сейчас обалдела, когда при мне открылась крышка унитаза, и оттуда вылезла кошка». По-моему, все бенгалы с какой то придурью. © Logan1524 / Pikabu
- Мой таксик болеет, иногда лежит в реанимации. Приехала я забирать песеля из ветклиники. Выводят его: радость, обнимашки. И вдруг он видит огромного мейн-куна, прям большущего! Тигра практически. Голова с арбуз! И тут у моего таксика случилась любовь с первого взгляда. Он поскуливал, вилял хвостом, пытался облизнуть котищу. Не отходил — увести его было невозможно, такс упирался. Так и пошли с ним вместе провожать мейн-куна до машины. Теперь, когда в ветклинику приезжаем, пес мой все углы осматривает, ищет чудо-зверя. © Женский сговор / Dzen
- У меня кошка после стерилизации 4 дня сидела умирающей тряпочкой, привалившись к батарее. Я ее на руках к лотку носила и к мискам. А потом раньше времени домой заявилась, а киса очень лихо со стиральной машины сиганула и к батерее — «умирать». Вот тогда я поняла, что она — великая актриса! © klw1975 / Pikabu
кажется, проще таксику завести своего мейн-куна. Хотя, это скорее у мейн-куна появится свой таксик))
- Мой крайне воспитанный кот невзлюбил соседку. Шипел и раздувался на нее, но старался избегать конфликта. А однажды соседи пришли к нам смотреть кино, и, пока мы отлучились, котей аккуратно нагадил прямо на то место дивана, которое облюбовала соседка. А темно же в комнате, чтоб фильм уютнее смотрелся. Вернулись мы и, не глядя, по местам расселись. Эх, и ору было! Больше соседка к нам на посиделки не заходила, только муж ее заглядывал — к нему кот хорошо относился. © Naamka / Pikabu
- Я взял из приюта двухлетнего пса. О его прошлом ничего известно не было, но сразу стало понятно, что собаку не воспитывали и не дрессировали. Пес не был плохим, но он был чертовски непослушным. Пока шла дрессировка, я применял своего рода мягкое наказание «тайм-аут»: если он хулиганил, я оставлял песеля в отдельной комнате на 10 минут.
Однажды я зашел и увидел, как пес с удовольствием жует мой бутерброд, который я вообще-то для себя сделал. Увидев меня, он схватил остатки лакомства и сам пошел в комнату для тайм-аута. Я никогда раньше не видел у него такой ехидной ухмылки, мол, я помню про наказание, но это того стоило. Было очень смешно! © CrispyMongoose / Reddit
- Наш алабай, когда мы приводим его к ветеринару, делает фокус «мертвая собака»: растекается по полу, и нам требуется огромное количество усилий, чтобы затащить его в кабинет. Один раз его осматривали прямо в коридоре, потому что запихать песеля в кабинет не получилось. © Екатерина Городничева / Dzen
- Мой кот устраивает аквадискотеку в унитазе (стоит только забыть опустить крышку): затаскивает туда мячик и барахтается самозабвенно. Качается на шторах, причем держится зубами! Катается на мейн-кунше. Ну, а ночью занимается лечением моего гайморита, укладываясь попой мне на лицо. Любим его безумно! © BlackEisberg / Pikabu
Эта красотка съела только что купленную помаду Dior
- Наш песель себе как-то спину до крови расчесал. Я обработала рану, повязку наложила и свою футболку на него надела. Прихожу с работы: собакен ходит довольный без футболки, а футболка аккуратно сложена под зеркалом. Спрашиваю мужа: «Зачем раздел пса?» А он мне: «Я думал, ты сама утром сняла с него футболку». Получается, этот хитряга умудрился вынуть лапищи из рукавов и еще сложить футболку, как будто так и было! © KozaZoya / Dzen
- Вспомнил историю, как мы чуть кота не увезли с нами на отдых. Я в коридоре бросил огромную сумку и бегал по квартире вещи собирал. А этот лохматый хулиган залез в сумку и улегся там, почти в самом углу, то есть его не было видно. Я летаю по дому, собираюсь, а он молча сидит и терпит, что туда к нему летит куча вещей. В итоге я застегнул сумку, вызвал такси, родители тоже собрались, ждем, а кот в сумке молчит: то ли испугался, то ли он там уснул.
Подъехала машина, выходим. Подходим к багажнику, и я слышу «мяу». Ну, думаю, где-то на улице кот рядом мяукает. Закинули сумки в багажник, сели в машину. Пока таксист разворачивался, слышу «мяу, мяу». Думаю: «Это уже не нормально — слишком рядом слышно это „мяу“». Попросил остановиться, заглянул в багажник, а из сумки такое истеричное «мяу» доносится, что только ух! Я домой бегом, сумку всю потрошить, доставать этого полосатого бедолагу. Тот выскочил, как ошпаренный, и куда-то спрятался. Благо, таксист за ожидание с нас денег не взял, когда рассказали ему, что произошло. Посмеялись и спокойно уехали на отдых. © Не все поймут / VK
- В наследство от бабушки нам достался кот. Рыжий. Боялись его все, кто с ним был знаком. В нашей семье он немного перевоспитался. И вот пару лет назад стало ему, бедолаге, совсем нехорошо — мочекаменная болезнь замучила. Отважились мы с мамой везти это бедствие хвостатое к ветеринару. Записались, пришли, рассказали клиническую картину и предупредили, что животинка у нас дикая и кусачая. Все это время в переноске грозно шипело наше чудовище. Врачи сказали: «Пффф, и не таких лечили. Давайте его сюда». А дальше цирк с котами случился. Полный расколбас! Рыжий отбивался, как в последний раз. Поставили ему какой-то «успокоин», а он кота почти не берет. Но в итоге все же прокапали кота, сделали УЗИ, взяли анализы. Сказали, что еще разок на капельницу надо приехать. Мы купили какую-то таблетку успокаивающую, но она не особо подействовала. По итогу доктор честно сказал, что старикан и так задержался на этом свете — ему лет 17 было, и в принципе, манипуляции с ним могут больше навредить — просто на стрессе откажет сердце. В общем, отвалите, женщины, от кота, по возможности переведите на спецкорм и просто подарите ему счастливую старость — это лучшее, что вы сможете сделать. Персонал ветклиники был впечатлен. Врачи честно признались, что за 10 лет существования лечебницы это было одно из самых агрессивных существ, что им довелось видеть. © Анна Шевченко / Dzen
Некоторые истории настолько крутые, будто с какого-то фильма списаны. Но и жизнь бывает полна непредсказуемых поворотов — и у нас есть целая статья на эту тему.
Комментарии
У моей соседки кот очень воспитанный, и очень смешной. Иногда он занят своими делами, хоть сто раз его позови - сделает вид, что не слышит. Но стОит отругать, сразу поворачивается и смотрит с таким удивлением! Типа "Что ты себе позволяешь??" А н-а днях подруга сняла зеркало подвесное и положила н-а кровать ненадолго, чтобы не разбилось. Кот пошёл и лег н-а него. Она и говорит "Ну-ка слезь с зеркала!" Он встал и пошёл лечь под зеркало, там как раз место было. Она говорит "Под зеркало тоже не надо!". Он вылез, таращится н-а неё удивлённо, типа "А что можно-то вообще?". Она продолжает "Пойди поешь. И попей". Он сразу же пошел к тарелке с едой. А потом к миске с водой. До сих пор думаем, совпадение или нет.