17 реальных историй, которые читаешь и думаешь: «Вот это поворот!»
Жизнь иногда создает такие ситуации и преподносит такие сюрпризы, что и не знаешь даже, как реагировать. В обычном такси можно встретить отца, которого не видела больше 10 лет, а на отдыхе за границей — родную сестру-двойняшку, о существовании которой ты даже не подозревала. Герои нашей статьи на своем опыте поняли, что по сравнению с реальностью любая выдумка — ерунда на постном масле.
- Уехала одна в отпуск, просто выдохнуть. Приехала в Турцию, пошла в супермаркет за водой. Стою в очереди, оборачиваюсь — и тупо сердце уходит в пятки: передо мной — я! Один в один. Не просто похожая девушка, а будто я в другом прикиде. Волосы, глаза, брови — вообще все одинаковое. Мы стоим, молчим, потом она говорит: «Тебе тоже это стремно, да?» Мы зависли, потом пошли в кафе, начали болтать. Возраст, дата рождения — все у нас совпадает. Обе из детдома, только в разных городах. Нас в младенчестве разделили, и каждая думала, что одна в этом мире. Я тогда просто ревела, как дура, от какого-то тупого счастья. Еще и живем обе в столице. Теперь общаемся каждый день. До сих пор странно, когда захожу к ней, а у нее мое лицо, мои движения, мои жесты. © Не все поймут / VK
- У моей очень хорошей знакомой дочь-подросток как-то забыла обувь сменную для физ-ры и сказала учителю, что у нее живот болит. Ее отвели к школьной медсестре, девочка продолжила играть в «ой, болит-болит». Ее отвезли в больницу. Она думала, что там все проверят, убедятся, что она притворяется, и влепят двойку, поэтому играла до конца. Ее щупают, надавливают куда-то, она в голове умножает на 10 раз и говорит, где больнее. Когда брили, она вообще не поняла, что происходит — подумала, что всех бреют. А когда повезли в операционную, поняла, что запахло не то чтобы жареным, а похуже, но было страшно признаться, что всех обманула: думала, что исключат из школы, мама будет сильно ругать, ребята смеяться станут. В итоге вырезали девочке аппендикс — он был воспален, наблюдались следы некроза. Еще пара дней — и лопнул бы внутри тела, а дальше — перитонит и прочие прелести. У нее на самом деле уже около недели были боли, но небольшие, девочка думала, что это месячные так отдают. Она только через пару месяцев маме призналась, что выдумала тогда острую боль из-за забытой сменки. © alexyum / Pikabu
- Вызвала такси. Обычное утро, опаздываю, настроение на нуле. Приезжает машина, сажусь, пристегиваюсь, смотрю на водителя — что-то лицо знакомое. Он тоже косится в зеркало, как будто что-то понимает. Спрашивает: «Ты Аня, да?» Я такая: «Ага. А вы...». И тут у меня в голове как будто что-то щелкает. Фотка из детства. Мамины рассказы. Тот, кто ушел, когда мне было два. Мой отец.
Он молчит. Я молчу. Едем. Внутри все крутится, как в стиралке. Потом он тихо говорит: «Я не знал, что это ты. Я давно хотел тебя увидеть, но не знал, как подойти». А я просто сижу и не знаю, плакать, ржать, убежать. Довез. Помолчали еще немного. И он спросил: «Можно, я завтра тебя тоже подвезу?» Я кивнула. Пока не знаю, что с этим всем делать. Маме боюсь сказать... © Не все поймут / VK
Когда что-то пошло не так
- Был у меня коллега. Его жена вообще никуда не отпускала — ревновала жутко. Ни на одном корпоративе мужик не появился. Даже когда в командировках собирались вечером, он один в номере сидел, потому что вдруг жена позвонит и обнаружит, что он веселится с кем-то? Не-не, нафиг так рисковать.
А потом оказалось, что ему тупо не хотелось никуда идти, а жена была железным аргументом, чтобы свалить с мероприятия. «Ревнивая тиранша» вообще была не в курсе, что она мужа куда-то не отпускала. © Edinorozhina / Pikabu
- Подруга возле дома сделала красивые клумбы. Помогали ей несколько соседей, даже мужчины. Подъезд в доме один, всегда внизу есть дежурный, дом в тупике, посторонние бывают только если в гости к кому-то приехали. Но стали с клумбы цветы пропадать. Одна соседка больше всех возмущалась, что вот они посадили, а кто-то выкапывает, хотя сама не принимала участие. Как-то подруге надо было по работе выехать в область, встала она пораньше. Выходит и видит картину маслом: тетка, что орала громче всех о воровстве, уже 2 букетика составила из цветов и третий собирает. Подруга, конечно, в шоке, а эта наглая заявила: «Я — такой же владелец клумбы, как и все остальные жильцы дома!» Заставили ее восполнить то, что она своровала. Больше цветы никто не рвет. © Мишка Фанси / Dzen
- Моей дочери 17 лет. Она умница, красавица, спортсменка. Возле универа выловил ее какой-то мужик лет 50, звал в кафе, предлагал на машине покатать, купить дорогие шмотки, люксовый парфюм. Дочь ни в какую, но и он не отстает! Ну, она взяла и выдала: «Дедуль, а вам не пора домой, к жене? Вы, наверное, таблетки принять забыли».
На этом бедного мужика порвало. Начал ругаться на всю улицу, кричал дочке, что она уже через 10 лет постареет, никому не будет нужна, и что не понимает, от чего отказывается. Дочь, в свою очередь, заявила, что через 10 лет будет счастлива от отсутствия храпящего деда рядом. После этого, с ее слов, мужик жутко побледнел. Она даже на секунду испугалась, что у него случился инфаркт. Но обошлось.
Она пришла домой и рассказала мне эту историю, поржали вместе. Да, кстати, мне 53, и я не обижаюсь на слово «дед», потому что это уже биологический возраст деда, как ни крути. © Unknown author / Pikabu
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Мы быстро нашли общий язык, сходили на несколько свиданий и начали обмениваться историями о прошлых отношениях. И тут вдруг оказалось, что наши последние бывшие (которые нам изменили) теперь встречаются друг с другом! Мы из разных городов и у нас нет общих друзей, так что это было довольно неожиданно. © Deep-Blackberry-7098 / Reddit
- Возвращаюсь из гаража усталый, но довольный. Дома жена с подругой лясы точат. Я в душ, основную грязь смыл — и за стол. Поглощаю ужин, и тут Машка, подруга жены, замирает, принюхивается и раздельно так, с расстановкой произносит:
-Где. Вы. Его. Берете?
-Э-э-э? Кого берем?
— И ты дурака включаешь?! Парфюм этот. Запах такой — не знаю, как сказать — мужественный, что ли. Своему заказать хотела, потому что для меня это запах медового месяца, можно сказать. А как спрошу его, чем пользовался, муж или плечами пожимает, или вспоминает что-то, но все не то.
Я напряг извилины, принюхался, и тут меня разобрал дикий смех.
— Запах медового месяца, мужественный аромат! Маша, открою тебе страшную мужскую тайну: парфюм этот можно приобрести на любой заправке. Это солярка, Маша! Дизельное топливо! Петюня твой в ваш медовый месяц метался между домом и гаражом, внедорожник к экспедиции готовил, который вы потом продали, поэтому он теперь «мужественно» и не пахнет. Туалетная вода «Трактористы», блин! © hamomilla / Pikabu
Когда отпуск дали в феврале... Да и ладно!
- Прихожу я, значит, к парню домой на знакомство с родителями. Мандраж дикий. Я в платье, волосы накрутила, духи чуть все на себя не вылила. Парень дверь открывает, улыбается, мол, мам, пап, вот Аня. А из кухни выходит она — моя бывшая училка по биологии. Та самая, которая в девятом классе мне на весь кабинет орала: «Как можно быть такой глупой девочкой? На вас же поведется только дурак!» Она на меня смотрит, я — на нее, и мне хочется под землю провалиться. А она так спокойно: «Аня? Очень приятно. Валик, так мы знакомы». Я стою, уже не дышу, вспоминаю, как мы с девчонками в туалете ее фотки редактировали, усы рисовали, мемы делали. И вот я сижу за ее столом, жую салатик и боюсь чихнуть не так. Весь вечер она вежливо улыбается, и тут я возьми и ляпни: «Видите, Тамара Степановна, все-таки повелся кто-то, а вы говорили, дурак!» Шутка зашла хорошо! © Не все поймут / VK
- В последний год жизни дедушки у него началась деменция. Дед постоянно жаловался на то, что видит в доме незнакомого мужика по ночам, и тот берет его вещи. Бабушка, конечно, уверяла, что никаких посторонних в доме нет. Все считали, что дед теряет связь с реальностью. А через два года после того, как дедушки не стало, бабушка вдруг обмолвилась, что у нее с ее новым другом уже третья годовщина отношений. И оказалось, что дед реально видел дома постороннего мужика, а вовсе не придумал его. © turnsouthewasreal / Reddit
- Гуляла я на одной свадьбе. Родители невесты развелись, потому что папа изменил маме с секретаршей. И они не пересекались до того дня. Отец пришел на свадьбу с той самой секретаршей. Мать демонстративно отрывалась. И вот их взгляды встретились. Народ, эти двое потом снова женились друг на друге! © Jennifer Rose / Quora
Бабушка, конечно, та еще старая прастипома...При живом дедушке водить домой постороннего мужика...Как говорится, еще ноги дедушки не остыли...
- Мы с мужем давным-давно снимали квартиру. Сотовых тогда еще не было, а интернет был через телефон. В эту съемную квартиру телефон проведен не был, а интернета очень хотелось, и мы провели за свой счет — недешево, между прочим. Так хозяйка квартиры, придя за оплатой и увидев телефон на тумбочке, вскинула бровь и говорит: «Так теперь же я вам сдаю квартиру с телефоном, а это уже дороже! Со следующего месяца платите на 30% больше!» Мы, недолго думая, подыскали недалеко другую квартирку, подали заявление на перенос телефонной точки и съехали на следующий же день. © AkunaMatata54 / Pikabu
- Я как-то встречалась с одним чуваком, и неожиданно выяснилось, что он женат. Я сразу перестала с ним общаться. И вдруг звонит мне его жена с наездом: «Почему ты бросила моего Леню?!» Я тогда знатно обалдела.
После этого звонка я игнорировала все незнакомые номера, и этот номер тоже, так она мне начала писать смски. Ее шатало от «вернись к моему Лене, ему без тебя плохо» до «иди ты к черту!» Полгода она меня так доставала, а потом в итоге сдалась и отстала. Я уж думала, что это будет продолжаться до моей пенсии. © hanka.Ioannka / Pikabu
- Мы однажды совместили встречу одноклассников с шашлыками. У одного парня жена оказалась ярым веганом. И она втихаря, пока все нарезали салаты, утопила в реке кастрюлю с маринованным мясом. А потом и вовсе спокойно сказала нам, когда мы начали на нее орать: «Вы такие злые, потому что мясо едите, а его пичкают гормонами и антибиотиками!» © iiwabor / Pikabu
- Подруга детства, с которой в последнее время довольно редко общались, вдруг пишет: «Надо срочно встретиться! Прямо очень-очень срочно!» Нагнала драмы, а на все вопросы, отвечала: «Расскажу при встрече». Мы с мужем разволновались, думали, что у нее какие-то проблемы, готовы были помочь. Спрашиваю: «Где встретимся?» Пишет адрес на другом конце города. Нам неудобно, но ладно, едем на метро больше часа, гадая, что у Лены стряслось: может, финансовые проблемы, может, какая-то беда, может, что-то со здоровьем, если не может даже подъехать в центр. Приезжаем по адресу, а там магазин для распространителей сетевой продукции. Внутри за столиком нас ждет Лена с какой-то незнакомой теткой. При поддержке этой тетки (видимо, наставницы) Ленка принялась уламывать нас вступить в ряды распространителей. Мы были в таком шоке! Манипулируя дружескими чувствами и нашей отзывчивостью, нас буквально заманили на другой конец столицы, чтобы развести на вступительные взносы и какие-то стартовые покупки. Мы их вежливо послали и ушли. Много лет прошло, а до сих пор противно это вспоминать. © anycanfly / Dzen
- За неделю до годовщины муж сболтнул, что готовит мне неимоверный сюрприз. Я решила, что это будет романтик. Купила новые чулочки, белье. Настал вечер, я нарядилась, жду. Звонок в дверь. Распахиваю дверь и краснею как рак, потому что вижу на пороге свою маму с чемоданом. Мою маму, с которой мы не виделись 5 лет, потому что она далеко живет. Я стояла в этих своих боевых чулках и лифчике, краснея на все лады, а мама расплылась в улыбке и кинулась меня обнимать. Муж за ее спиной лыбился, как Чеширский кот, и говорил, что «сюрприз удался». Да удался, блин, я о таком даже мечтать не могла! © Не все поймут / VK
- Встречался 4 года с одной замечательной девушкой. Она не была сторонницей браков и называла это рабством обеих сторон, но в тоже время мы были уверены, что страстно любим друг друга и будем вместе всю жизнь. Но однажды, не выдержав, я решил сделать ей предложение. Мы пошли в кафе, и я подговорил официанта включить ее любимую песню. Я вывел ее в центр зала, мы танцевали, а после окончания песни я встал на колени и протянул ей кольцо... Она тоже опустилась на колени передо мной и сказала твердое: «Нет!» Мой мир рухнул. Я даже не помню, как она ушла. Больше я ее никогда не видел.
После этого момента я был в каком-то шоке и в шутку предложил одной из официанток выйти за меня замуж. Итог таков: вместе мы уже 7 лет, ждем ребеночка. О бывшей ничего не слышно, но я все равно счастлив такому повороту! © Не все поймут / VK
Неожиданности подстерегают нас не только в отношениях, но и на работе — и герои другой нашей статьи знают об этом на собственном опыте.
Комментарии
В истории про сюрприз н.а годовщину все хороши. И муж, который тёщу в качестве подарка приволок. И жена, которая не глядя дверь распахивает в нижнем белье.