17 реальных историй, которые читаешь и думаешь: «Вот это поворот!»

Жизнь иногда создает такие ситуации и преподносит такие сюрпризы, что и не знаешь даже, как реагировать. В обычном такси можно встретить отца, которого не видела больше 10 лет, а на отдыхе за границей — родную сестру-двойняшку, о существовании которой ты даже не подозревала. Герои нашей статьи на своем опыте поняли, что по сравнению с реальностью любая выдумка — ерунда на постном масле.