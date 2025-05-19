17 раз, когда празднование годовщины обернулось полным фиаско

Мне интересно, с чего это комментаторы решили, что там "женщина" или "взрослая баба". У меня есть друзья, парень старше нна пару-тройку лет. Начали встречаться, когда ей было четырнадцать. Нна момент их 5-летней годовщины ей было всего 19 лет. Вполне себе годный подарок - игрушка. Ну и взрослых женщин полно, которые обожают плюшевые игрушки 🤷🏻‍♀️.

Это может казаться странным вам, но если им такое нравится - кто мы такие, чтобы высказывать свое "лучше бы чебуреков купил" ?..

Я бы вот книги предпочла, моя подруга - косметику, коллега - духи, свекровь - новую статуэтку котика (она их коллекционирует). Все мы разные, к чему это осуждение?..