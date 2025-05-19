Насчет пропавшего отца я бы не стала переживать. Когда он молодой надоест, и наследнику будет не до него, вернётся, найдет, даст новый номер телефона.
17 раз, когда празднование годовщины обернулось полным фиаско
Годовщина отношений — это день, когда хочется романтики и приятных сюрпризов. Но иногда праздник может пойти не по плану и подарить самые разнообразные эмоции. Мы собрали 14 историй про то, как мечты о торжестве разбились о суровую реальность.
- У нас с мужем 10-летняя годовщина. Мы собрались поехать отдыхать в Китай, я придумала маршрут, чтобы отдых был и активный, и познавательный. Детей договорились оставить с моей мамой. За неделю до даты звонит счастливая свекровь и говорит, что получила загранпаспорт, и хочет с нами. Муж мой, преисполненный радости за нее, соглашается и приговаривает, что ей все понравится, ведь у нас такая классная программа времяпрепровождения. И в гостинице пусть селится к нам в номер, ведь так дешевле. © Подслушано / Ideer
- Прошлым летом родители праздновали 35-ю годовщину свадьбы. Собралась вся большая семья. Вспоминали прошлые годы, папа клялся маме в любви. Через 2 дня он объявил, что у него родился долгожданный наследник и он уходит к 20-летней девице. Нам с сестрами отец говорил, что мы навсегда в его сердце. Через месяц он сменил номер телефона, они переехали в другой город, адрес не оставил. Он вот так просто вычеркнул нас из своей жизни. © Подслушано / VK
- Как-то сестра моего мужчины пригласила себя на нашу годовщину. Она ничего плохого в этом не нашла. Так еще и решила сделать одолжение, и ушла на пару часов, чтобы мы могли побыть наедине. Я была очень зла, когда мой любимый встал на ее защиту. © Concave-Convex / Reddit
- Муж перед годовщиной в командировку уехал, а сестра в караоке меня вытянула. Вечер, людей полно. И тут замечаю целующихся. Приглядываюсь — там мой муж! Я выхожу на сцену, беру микрофон и на весь зал такая: «Добрый вечер. Среди присутствующих здесь гостей — мой муж. Сегодня наша с ним шестая годовщина свадьбы. И я хочу исполнить для него эту песню. В последний раз!» И спела песню Лары Фабиан «Je t’aime». С таким чувством я не пела никогда, слезы текли по моим щекам. Посетители аплодировали стоя. Муж был в шоке. А я... Подала на развод. Завтра улетаю во Францию. © Подслушано / Ideer
- Встречаюсь с парнем уже год. И вот у нас годовщина. Моя мама его не очень любит, потому что он, по ее мнению, плохо за мной ухаживает. Тут она мне сказала, что если я без букета домой вернусь, то грош ему цена. Пришлось самой себе букет покупать. А я его люблю очень, и он меня. Мне и без цветов хорошо, просто не хочу, чтобы мама о нем плохо думала. © Подслушано / Ideer
- Договорились с женой, что копим деньги, откладываем, не тратим, пока не сможем из двушки в трешку переехать. На подарки друг другу это правило тоже распространили. Честно кладу все свои доходы в семейную копилку. И вот годовщина брака, понимаю, что совсем без внимания оставить не комильфо. Бронирую столик в ресторане, покупаю хорошие дорогие розы, которые она любит. А она... Преподносит мне дорогой золотой браслет и обижается, что я такой плохой, а она достойна большего. Копим, ага. © Подслушано / Ideer
- Жена предложила писать записочки с посланиями и опускать в коробку. Я нехотя согласился. И вот в день нашей годовщины жена берет эту коробочку и со слезами на глазах читает мои каракули. А я, блин, додумался написать какую-то фигню типа «дорогая, твое рагу удивительно невкусно» и все в таком духе. Думал, я мастер стеба. А на деле — 216 записок от нее с признаниями какой я классный и 12 моих, паршивых и мерзких. Никогда себе не прощу ее слез. © Подслушано / Ideer
- Недавно видела парня с девушкой. Я проходила мимо них. У пары явно была какая-то годовщина. Парень подарил девушке упаковку рафаэлло из нескольких конфеток. Она запихала их все в рот одновременно и спросила: «Где мой подарок?» Это было нечто. Бедный парень не знал, что делать. © Подслушано / Ideer
Всем мастерам стеба хочется сказать, чтобы шли стебались над своими корешами и родителями. Женщинам это не интересно и не смешно.
- Любимый решил расстаться со мной в День святого Валентина. Всю ночь мы думали, что кому достанется после расставания. И вот проходит две недели, наступает наша годовщина (а еще это и день моего рождения). Он дарит мне подарок. И узнав, что я ему ничего не собираюсь дарить, назвал меня ужасной девушкой. Мне вообще было плевать на подарки, да и у меня же была днюха. Вот такой плохой день выдался. © Unknown author / Reddit
- Однажды мы с мужем забыли о нашей 10-й годовщине свадьбы! Настолько были заняты. Прошла неделя, мой муж подходит ко мне и говорит: «Кстати, с годовщиной». Мы долго смеялись и не могли успокоиться. © CalamityJaneDoe / Reddit
- Годовщина. Я в отъезде. Заказал девушке подарок. Проходит несколько часов — ноль реакции. Пишу ей: «Ты дома?» Она говорит, что да. Захожу в приложение проверить статус доставки и вижу, что отправил все это моей бывшей. Объяснил своей, а она сначала орала, потом хохотала, а потом опять психанула. Хотел как лучше, получилось как всегда. © Не все поймут / VK
- Девушка периодически упрекает меня, что я все забываю. Ну да, бываю иногда рассеянным и невнимательным, но это никак не мешает мне жить. Несколько раз у нас были ссоры из-за того, что я забывал про какие-то наши планы или важные даты. Но я быстро выкручивался и мы мирились. Пару недель назад ехал домой, звонит девушка, спрашивает, во сколько буду, а то суши уже привезли. Я удивился, суши? Обычно мы не заказываем еду посреди недели. У нее было подозрительно хорошее настроение. Уже парковался у дома, звонит мама и интересуется, как мы вечер проводим. Ответил, что приехал с работы, ничего необычного, разве что фильм глянем. Мама удивилась: «Неужели даже праздничного ужина не будет?» Тут я окончательно запутался. Она напомнила, что у нас годовщина отношений, целых 5 лет. Как хорошо, что у меня такая внимательная мама. Спасла вечер! Смотался за цветами и купил плюшевую игрушку. Мне точно пора вести календарь с напоминаниями. © Палата ** / VK
Мне интересно, с чего это комментаторы решили, что там "женщина" или "взрослая баба". У меня есть друзья, парень старше нна пару-тройку лет. Начали встречаться, когда ей было четырнадцать. Нна момент их 5-летней годовщины ей было всего 19 лет. Вполне себе годный подарок - игрушка. Ну и взрослых женщин полно, которые обожают плюшевые игрушки 🤷🏻♀️.
Это может казаться странным вам, но если им такое нравится - кто мы такие, чтобы высказывать свое "лучше бы чебуреков купил" ?..
Я бы вот книги предпочла, моя подруга - косметику, коллега - духи, свекровь - новую статуэтку котика (она их коллекционирует). Все мы разные, к чему это осуждение?..
- Мои родители каждый год забывают о своей годовщине. Я даже не знаю, какой именно это день. Знаю только, что где-то в августе. Спрашиваю маму: «А разве сейчас не ваша годовщина?» А она ахает и смотрит на календарь. «О, мы ее пропустили! Она была вчера. Эй, муж, ты забыл». В ответ: «Ты тоже забыла». И оба смеются. © thunderling / Reddit
- Любимый был на работе, решила сделать сюрприз. Заказала еду, все украсила. Скинула ему фото, чтобы немного подразнить, а он аж сорвался с работы и примчался! Думаю: «Ого, мой романтик так сильно соскучился!» И тут вдруг выясняется — он просто боялся, что я все его любимые запеченные суши сама съем. © Мамдаринка / VK
- Вспомнила первую годовщину с уже бывшим. Я нарядилась и ждала своего мужчину. Ждала и ждала. Прошло время, я начала ловить на себе жалостливые взгляды мамы. Решила позвонить, но он не ответил. Продолжила ждать. Через какое-то время он все-таки появился. Оказалось, он просто лег и заснул. Он не извинился, плюс ко всему было уже поздно идти куда-то отмечать. А я старалась, готовилась, наряжалась. И все зря. Даже одним комплиментом не одарил. © ConnieC60 / Reddit
- Бывшая моего парня прислала скрин, на котором было сообщение с признанием в любви. Оно было отправлено в день нашей с ним годовщины. Он знал, как я отношусь к этому дню: это был только наш день, самый счастливый за последние годы, день, когда мы впервые встретились, улыбнулись друг другу. И теперь все разрушено. © Подслушано / VK
А здесь вы найдете 15 счастливых пар, которые пронесли свою любовь сквозь года и ни капельки по дороге не потеряли.
Комментарии
А чего разрушено-то? Ну прислала бывшая скрин. Да и *** с ней. Не мужик же ей повторно отсылал. До чего все припадошные...