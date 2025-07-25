16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте

Кастати, не факт, что сами духи так умопомрачительно пахнут. Важен ещё сам человек, его кода и химия. Так на одном моем знакомом одеколон пах на четыре икса фильмов для взрослых. Прям взять и отъиметь прям на месте . А без человека или на другом - просто прикольный одеколон.