Кастати, не факт, что сами духи так умопомрачительно пахнут. Важен ещё сам человек, его кода и химия. Так на одном моем знакомом одеколон пах на четыре икса фильмов для взрослых. Прям взять и отъиметь прям на месте . А без человека или на другом - просто прикольный одеколон.
16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте
Истории
47 минут назад
Жизнь разная, и в ней не может все идти гладко. Но иногда случаются такие смешные неудачи, что без смеха их воспринимать невозможно. Именно в такие ситуации и попали герои нашей статьи.
- Стоим в очереди на досмотр перед концертом. Я первая, муж позади. Я протягиваю руку назад, меня муж (как я думаю) берет за руку, а я говорю ему, где будем ждать друзей после рамки, чтобы не потеряться. Он: «Угу», я ему говорю еще что-то, он опять: «Угу», я задаю вопрос, он опять: «Угу». Выбесил. Поворачиваюсь к нему, а меня за руку держит левый чувак, ржет. Мой муж, выпучив глаза, стоит в очереди на 2 человека дальше. А тот парень тоже с женой был, после извинился. © yuliya_che__
- Работал на временной работе в другом городе несколько месяцев и вот однажды решил сходить в кино. Зашел в небольшой зал, когда уже начались трейлеры, и заметил просто идеальное пустое место с другой стороны. Прошел мимо первого ряда, повернулся, чтобы подняться по проходу, с другой стороны, и... БАМ!
Я врезался прямо в стену. Оказалось, прохода там не было. Это был очень громкий удар. Я так смутился, что тут же плюхнулся на пустое место там же, где только что не вписался в стену. В зале повисла секундная тишина, и я не смог удержаться, чтобы не заполнить ее фразой: «Ну надо же так вляпаться». В ту же секунду по залу прокатилась волна смеха. © toadjones79 / Reddit
- Хозяйка всегда была из меня такой себе, а после этого случая так вообще. Впервые была в гостях у парня, у него дача свободная была, мы вместе провели замечательный вечер. Утром проснулась раньше, захотелось приготовить любимому романтический завтрак. Нашла в холодильнике яйца, сыр, но не хватало зелени. Пошарилась по кухне, нашла какую-то зеленуху в воде. Покрошила ее мелко, любимый проснулся, я подала ему завтрак. Он высоко оценил, спросил, что я положила в яичницу, ответила, объяснила, что нашла зеленушку возле холодильника. Оказалось, что это была трава для кролика... Я накормила своего парня яичницей с клевером и одуванчиками. Мне показалось, что это щавель. © Не все поймут / VK
- В прошлом месяце я шла на стрижку и просто взяла и прошла мимо салона, в который мне надо было. Причем моя мастер, к которой я хожу уже семь лет, в это время стояла на улице, я поздоровалась с ней и, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Помутнение рассудка какое-то! Дальше еще хуже, когда я поняла, что прошла мимо, я развернулась и чуть снова не проворонила. Будь я помоложе, я бы смутилась, а потом начала бы оправдываться, но тут мне стало просто очень смешно. Иногда посмеяться над собой — куда лучше! © s_delta / Reddit
- Я устроилась на работу мечты. Офис крутой, коллектив молодой, все как в сериалах. Первый день — как на параде: новый костюм, каблуки, кофе с утра. Захожу, улыбаюсь, знакомлюсь, все такие милые. Меня ведут показывать офис. Я иду так красиво, уверенно, и тут... бах! Каблук ломается, я лечу прямо в стеклянную перегородку, сношу ее, как медведь, и плюхаюсь на пол. Оказалось, это была переговорная, где шеф общался с инвесторами. Шеф поднимает голову и такой: «Я так понимаю, вы хотели что-то очень важное нам сказать, раз даже не постучались?». Я, не придумав ничего лучше, говорю: «Просто с самого утра хотела вас поблагодарить за то, что взяли на работу и уже не могла терпеть». Все посмеялись. Хоть я и стала мемом этой конторы в первый же день. Зато запомнили. © Не все поймут / VK
Подождите, а разве эта дама в прошлый раз не перед понравившимся парнем так через стекло летала?
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- Собрались друзьями в ресторане. В качестве главного блюда вечера заказали разные виды мяса на гриле. Фишка ресторана — огромные куски мяса. Друзья решили сами порезать, а я настояла, что это должен сделать повар. Когда принесли уже измельченный заказ, сразу стало понятно, что мяса стало меньше, чем было. Каждый кусок порезали на мелкие и тонкие и так закрыли тарелки. Мы долго спорили с администрацией и поваром, но так и не смогли доказать, что у нас умыкнули еду. А мне до сих пор припоминают. © Подслушано / Ideer
- Однажды в магазине с парнем ходила. Подошла к холодильнику с мясом и говорю: «О, индейка по скидке. Возьмем?» Не отрывая глаз при этом, полагая, что мой парень рядом. Через мгновение тишины поворачиваюсь, а там девушка какая-то стоит, а парень мой у другого холодильника овощи разглядывал, на нас с любопытством смотрит уже. Девушка засмеялась и на мое: «Ой, извините», сказала: «Возьмем». Долго мы втроем после этого смеялись. Еще и на кассе потом с ней столкнулись, она меня подколола опять. © le_petit_dictateur
- Делали ремонт в квартире. Наняли хорошего прораба и с первых дней до самого конца, а это в общей продолжительности почти год, обращались к нему Олег: «Олег, приезжай», «Олег, купи». И только, когда ремонт был окончен, мы узнали, что его реальное имя Толян! На что спросили: «Почему ни разу не поправил?» Ответ шокировал: «Да за такие деньги я для вас буду хоть кем, главное — денежку получать». © Подслушано / Ideer
Слышала такое выражение в детстве: "Хоть горшком назови, только в печку не ставь".
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- Припарковался как-то вечером, ближе к ночи возле своего дома. В машине у меня стоит видеорегистратор с датчиком удара. При срабатывании датчика включается запись. На следующий день сажусь в машину, и видеорегистратор говорит, мол ночью сработал датчик удара. Смотрю запись, а там какой-то мужик подходит к моей машине и дергает за ручку двери. Сразу мысль: либо угонщик, либо в салоне что-то присматривает. Я, как бдительный гражданин, пишу в чат района, предупреждаю, что по ночам ходит какой-то тип и дергает ручки авто и прикладываю видео с регистратора. Узнаю номер участкового, пишу ему, но он пока не отвечает. Проходит полчаса с момента написания участковому и публичного порицания в чате района этого типа, как у меня в голове что-то переключилось. Пересматриваю видео и понимаю, на видео я, который после того, как закрыл машину и отошел от нее, и решил проверить точно ли я ее закрыл. © Eugenesmsk / Pikabu
- Моя тетя — гинеколог, ее муж — хирург. За обедом говорят, конечно, о работе, о сложных случаях, об успехах и неудачах. Их дочка вроде не слушала — ну что там ребенок в три года понимает во взрослых разговорах. Однажды малышка забралась на колени к своей матери, обняла её и нежно поцеловала, воркуя: «Матка», — с чувством так. Потом погладила мамину шею и продолжила: «Шейка матки». Забавно, что у малышей в голове. © Подслушано / Ideer
- Решил как-то я завести курочек-несушек, cделал курятник, все, как полагается, и пошел на рынок кур покупать. Там мужик, сразу видно знающий, вручил мне 10 цыплят, сказал, что вырастут все несушки. Я взял, естественно, авторитетный же мужик, первый раз вижу. Прошла неделя, все цыплята живы, думаю, нужно расширять яйцеферму свою. Поехал опять на рынок, там тот же мужик, подобрал мне ещё 10 несушек. Ходят они у меня, отъедаются, я им улиток бью на ланч, кофе с ними пью с утра, жду яиц, значит.
Долго ли, коротко ли, выросли мои 20 несушек в 20 петухов, при этом из обычных петухов только один, остальные 19 бойцовской породы Брама. Один плюс — в огороде всех змей и мышей съели, я их выпускал под присмотром. Но опыт есть опыт, навар, конечно, был с них мощный, все удивлялся, как от магазинных отличаются. Сейчас вот хочу снова несушек завести, узнать бы только, как отличить, чтобы опять одних петухов не растить. © BraveLevZaycev / Pikabu
- Как то раз я неудачно принесла яйца из магазина. Достаю из сумки, а 6 штук разбила. Но я не стала расстраиваться, аккуратно разбитые яйца вылила на сковородку. Красота! Легким движением руки метнула сковороду на плиту. Смотрю и понимаю, что в ней пусто. Стояла несколько минут, пытаясь осознать случившееся. Оказывается, яйца — очень скользкая субстанция и при резком перемещении сковороды соскользнули на пол. Видимо, не суждено было мне в тот день поесть яичницу. © tanya.si7 / Pikabu
- Как-то шел на работу и по пути вижу, едет машина сотрудника. Он остановился, посигналил и помахал рукой, мол, подвезу. Сел, поздоровался. Смотрим друг на друга, а мы оба просто оба обознались. Посмеялись, но он меня все-таки подвез. © Подслушано / Ideer
- Когда старший сын только появился на свет, мы с мужем сделали для него мягкую игрушку-грелку на основе мешочка с гречкой. Ее кладут на батарею или в микроволновку, и они потом долго сохраняют тепло. Как-то раз я беру ее в руки и вижу, что ее пора постирать. А у меня и машинка уже заправлена. Автоматически кидаю ее к остальным вещам, запускаю стирку и ничего в голове не говорит мне о том, что что-то пошло не так. До тех пор, пока я не вернулась на кухню и не почувствовала запах только что сваренной гречневой каши, доносящийся из нашей стиральной машины. © a.snigir / Pikabu
Уметь с юмором воспринимать даже самые странные ситуации не всегда легко, но тот кто умеет это делать — счастливчик. А у вас случались провалы на ровном месте?
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