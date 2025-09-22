20 человек, которые решили освоить рукоделие — и вот что из этого вышло

«Купить можно что угодно», — говорили люди, которые не встречались с героями нашей сегодняшней статьи. Вещи, изготовленные ими, существуют в одном-единственном экземпляре!

«Девушке удалили передний резец, но расстаться с зубом было сложно, так что она попросила поместить его в обручальное колечко вместо камня»

© GraveMetallum / Reddit Анастасия 28 минут назад Хорошо обработали, если не знать, что это зуб, сразу и не догадаешься. Другой вопрос, что там такого особо ценного в этом зубе, что она не могла с ним расстаться. На сколько я знаю, в хорошем состоянии зубы не удаляют. А на хрена нужен гнилой кареозный монстр мне непонятно. - - Ответить

«Вязать я не то чтобы умею, а с футболками вообще дела не имела, но вот такой подарок подруге на день рождения у меня получился»

«Ребенок попросил козу. Настоящую я ему, конечно, не куплю, но... Немного картона, пряжи, клея и — вуаля! — через три часа коза готова»

Старая рубашка превращается, превращается, превращается... в хорошенькую собачку!

«Это моя первая в жизни вышивка. Подарила парню — ему понравилось»

«Я покрасил свои „мартинсы“!»

«Первый опыт валяния. Всем ведь очевидно, что у меня талант, да? Ежик в жизни выглядит еще грустнее, чем на фото...»

«Девчонки, я наконец-то сделала корсет, который не больно носить!»

«Я сделала подруге на день рождения колье»

«Первая игрушка на елку, которую я сделала сама»

«Смотрите, какую красоту мама моя валяет»

«Я сделала Бульбазаврика своему парню на 2-летнюю годовщину, а он взял и бросил меня»

«Моя первая вязаная сумка»

© Single-Tooth-1032 / Reddit Анастасия 18 минут назад Сама сумка мне нравится. Но когда я вижу такие вещи, у меня всегда встаёт вопрос о водонепроницаемости таких сумок. Так как у нас в Екб часто идут дожди, а зонт не всегда с собой, то не хотелось бы мне, что бы всё содержимое моей сумки насквозь промокло. - - Ответить

«Захотелось научиться валять. Этот пингвиненок стал самым первым моим проектом»

«Сваляла собаку бывшего. Скучаю по ней больше, чем по нему!»

«Папа мечтает о такой машине. На настоящую у меня денег нет, так что...»

«Мне не доводилось ничего делать руками в жизни, и это стало моим самым первым проектом. Я собой горжусь!»

«Сам изготовил коробочку для кольца — и она сказала „да“»

С такой коробкой я бы и без кольца «да» сказала! © NoPerformance8631 / Reddit

«У меня скоро родится первая племяшка, и я ей приготовила мобиль»

«Это первое ожерелье, которое я сделала»