20 человек, которые решили освоить рукоделие — и вот что из этого вышло

Хорошо обработали, если не знать, что это зуб, сразу и не догадаешься. Другой вопрос, что там такого особо ценного в этом зубе, что она не могла с ним расстаться. На сколько я знаю, в хорошем состоянии зубы не удаляют. А на хрена нужен гнилой кареозный монстр мне непонятно.
«Купить можно что угодно», — говорили люди, которые не встречались с героями нашей сегодняшней статьи. Вещи, изготовленные ими, существуют в одном-единственном экземпляре!
«Девушке удалили передний резец, но расстаться с зубом было сложно, так что она попросила поместить его в обручальное колечко вместо камня»
«Вязать я не то чтобы умею, а с футболками вообще дела не имела, но вот такой подарок подруге на день рождения у меня получился»
Как я понимаю, изначально планировалась футболка, но топик тоже вышел ничего.
«Ребенок попросил козу. Настоящую я ему, конечно, не куплю, но... Немного картона, пряжи, клея и — вуаля! — через три часа коза готова»
Старая рубашка превращается, превращается, превращается... в хорошенькую собачку!
«Это моя первая в жизни вышивка. Подарила парню — ему понравилось»
«Я покрасил свои „мартинсы“!»
«Первый опыт валяния. Всем ведь очевидно, что у меня талант, да? Ежик в жизни выглядит еще грустнее, чем на фото...»
«Девчонки, я наконец-то сделала корсет, который не больно носить!»
«Я сделала подруге на день рождения колье»
- А давай дружить? © HabitualEagerness / Reddit
«Первая игрушка на елку, которую я сделала сама»
«Смотрите, какую красоту мама моя валяет»
«Я сделала Бульбазаврика своему парню на 2-летнюю годовщину, а он взял и бросил меня»
«Моя первая вязаная сумка»
Сама сумка мне нравится. Но когда я вижу такие вещи, у меня всегда встаёт вопрос о водонепроницаемости таких сумок. Так как у нас в Екб часто идут дожди, а зонт не всегда с собой, то не хотелось бы мне, что бы всё содержимое моей сумки насквозь промокло.
«Захотелось научиться валять. Этот пингвиненок стал самым первым моим проектом»
«Сваляла собаку бывшего. Скучаю по ней больше, чем по нему!»
«Папа мечтает о такой машине. На настоящую у меня денег нет, так что...»
«Мне не доводилось ничего делать руками в жизни, и это стало моим самым первым проектом. Я собой горжусь!»
«Сам изготовил коробочку для кольца — и она сказала „да“»
- С такой коробкой я бы и без кольца «да» сказала! © NoPerformance8631 / Reddit
«У меня скоро родится первая племяшка, и я ей приготовила мобиль»
«Это первое ожерелье, которое я сделала»
- Мне срочно надо его купить! © Unknown author / Reddit
Фото на превью figure--it--out / Reddit
