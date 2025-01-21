16 рукодельников, которые делают этот мир чуточку уютнее

Это так здорово, когда человек может создавать что-то сам. Не важно, будь то резьба по дереву, вязание или керамика — способность создавать красоту из ничего вызывает настоящее восхищение. В этой статье мы собрали впечатляющие работы мастеров и мастериц своего дела.

«Сделал вот такой светильник»

«Похвастаюсь вам тем, что умеет делать моя женушка»

Девушка рисует узоры с помощью отбеливателя

«Выбесили комментарии, мол, мужчины не вяжут. Еще как вяжут!»

«А я вот ботиночки людям делаю»

«Теперь у меня такая сумка»

«Эстетика XIX века в моей ванной комнате. Эту медную ванну мне муж сделал!»

«Все тарелочки — моих рук дело»

«Вот так я рисую»

«Зачем? Как зачем, вдруг понадобится, а дома кольчуги нет»

«Вот я ее и доделал! 5 лет, как-никак! Сменил 3 работы и переехал 2 раза за это время»

Изящная вышивка

«У меня было немножко свободного времени, желание что-нибудь сшить и дочка без обновок»

«А у меня сын увлекся вязанием. Вот, связал жилет в подарок деду на день рождения»

«А я тут люстру-кита доделал»

«У нас офис в цокольном этаже. Окон нет. И вот как я решил эту проблему»