16 рукодельников, которые делают этот мир чуточку уютнее
Фотоподборки
17 часов назад
Это так здорово, когда человек может создавать что-то сам. Не важно, будь то резьба по дереву, вязание или керамика — способность создавать красоту из ничего вызывает настоящее восхищение. В этой статье мы собрали впечатляющие работы мастеров и мастериц своего дела.
«Сделал вот такой светильник»
«Похвастаюсь вам тем, что умеет делать моя женушка»
Девушка рисует узоры с помощью отбеливателя
«Выбесили комментарии, мол, мужчины не вяжут. Еще как вяжут!»
«А я вот ботиночки людям делаю»
«Теперь у меня такая сумка»
«Эстетика XIX века в моей ванной комнате. Эту медную ванну мне муж сделал!»
«Все тарелочки — моих рук дело»
«Вот так я рисую»
«Зачем? Как зачем, вдруг понадобится, а дома кольчуги нет»
«Вот я ее и доделал! 5 лет, как-никак! Сменил 3 работы и переехал 2 раза за это время»
Изящная вышивка
«У меня было немножко свободного времени, желание что-нибудь сшить и дочка без обновок»
«А у меня сын увлекся вязанием. Вот, связал жилет в подарок деду на день рождения»
«А я тут люстру-кита доделал»
«У нас офис в цокольном этаже. Окон нет. И вот как я решил эту проблему»
- Это гениально! © Tarjh365 / Reddit
«С нуля сшила себе джинсы. Вот как они выглядят через год после носки»
- Божечки, они великолепны! © harvestjoon / Reddit
Фото на превью olsmobile / Reddit
Комментарии
Уведомления
Часть вещей уже показывали, но все равно интересно)
Ну и повод засветить свою рыбу:
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Все работы замечательны, но почему то кольчуга поразила меня в самое сердце
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