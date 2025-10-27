20+ трогательных фото о том, как наши близкие любили своих питомцев до эры селфи
Почти у каждого обладателя домашнего питомца большую часть памяти телефона занимают фотографии этого любимца. Раньше у людей не было такой роскоши, но они все равно снимали своих братьев меньших на пленку — от этого кадры еще ценнее. Мы собрали душевные фотографии из прошлого, на которых запечатлены милые моменты общения людей и их маленьких друзей.
«Бабушка, папа и кот. 1970» — это идеальная семейная фотография
«Моего папы недавно не стало, а это фото с кошками так хорошо иллюстрирует его обаяние»
«Этот парень держит кошек в варежках, а на двери — отпечатки ладошек. Хочу с ним пообщаться!»
«Папа и его котик в 70-х»
- Божечки, как же на нем сидят эти джинсы! Огонь! © lniko2 / Reddit
«1991 год. Мне здесь два года и мы с морской свинкой куда-то мчимся на банане»
«Это мы с папой в 1991-м. Да, я немного одержима кошками»
Я в детстве всю найденную живность домой тащила, со слезами и соплями умоляла оставить котенка/щеночка/ежика/птенчика. Родители соглашались, а наутро зверята волшебным образом исчезали. Якобы тетя Зина/Маша/Света забрала себе на дачу. Сейчас-то я понимаю, что никаких теть не было и их просто выносили подальше от квартиры, чтоб не наткнулась на них снова.
Время прошло и подобранных животных уже никто не выносит обратно, и предложить я могу больше, чем миску каши нашей Герды и теплую лежанку, но мне до сих пор до слез жаль тех из детства.
Еще в 1930-х люди знали, что лучшее украшение фото — это кот
«Мой отец и его собака. Папа справа, если что»
«Этот снимок моей мамы с ее первой собакой был опубликован в газете где-то в 80-х»
«Бабуля с одной из своих кошек»
«Мой потрясающий кот и мой потрясающий компьютер прямиком из 90-х»
«Моим двоюродным бабушке и дедушке не разрешали встречаться их родители. В итоге они бросили университет и колесили по стране, и до сих пор живут вместе. Кстати, обратите внимание на их попугая»
«Мой папа и кошачий налог»
- Ничего себе! Если б я так сделала, все закончилось бы плохо. © Unknown author / Reddit
«Мамочка в детстве со своим попугаем»
«Моя мама еще в конце 80-х сделала профессиональное фото с котом!»
Собака была лучшим другом человека во все времена
И это правда. Достаточно лишь посмотреть на влюблённый взгляд щенка, направленный на своего хозяина.
«Мама и ее кот в конце 1930-х»
«Папа играет на губной гармошке для нашего кота»
«Моя маман с котом и черепахой. 1955 год»
«Мой дедуля в 70-х. Так сказать, ты всегда будешь выглядеть круто, если рядом есть кот»
«Моя мама еще та кошатница!»
- Твоя мама ох как горяча! © Unknown author / Reddit
«Я в 1994-м выгуливаю свою собаку»
«Сегодня у папы юбилей! Как видите, кошатником он стал еще в 1953»
«1970 год. Мой пес Вилли несет сумку моей мамы»
«1970 год. Мой пес Вилли несет сумку моей мамы»

Если вы улыбнулись, а может, даже чутка прослезились, наша задача выполнена!