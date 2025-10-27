20+ трогательных фото о том, как наши близкие любили своих питомцев до эры селфи

Почти у каждого обладателя домашнего питомца большую часть памяти телефона занимают фотографии этого любимца. Раньше у людей не было такой роскоши, но они все равно снимали своих братьев меньших на пленку — от этого кадры еще ценнее. Мы собрали душевные фотографии из прошлого, на которых запечатлены милые моменты общения людей и их маленьких друзей.

«Бабушка, папа и кот. 1970» — это идеальная семейная фотография

«Моего папы недавно не стало, а это фото с кошками так хорошо иллюстрирует его обаяние»

«Этот парень держит кошек в варежках, а на двери — отпечатки ладошек. Хочу с ним пообщаться!»

«Папа и его котик в 70-х»

«1991 год. Мне здесь два года и мы с морской свинкой куда-то мчимся на банане»

«Это мы с папой в 1991-м. Да, я немного одержима кошками»

© totesgonnasma**** / Reddit Каргусик 31 минута назад Я в детстве всю найденную живность домой тащила, со слезами и соплями умоляла оставить котенка/щеночка/ежика/птенчика. Родители соглашались, а наутро зверята волшебным образом исчезали. Якобы тетя Зина/Маша/Света забрала себе на дачу. Сейчас-то я понимаю, что никаких теть не было и их просто выносили подальше от квартиры, чтоб не наткнулась на них снова.

Время прошло и подобранных животных уже никто не выносит обратно, и предложить я могу больше, чем миску каши нашей Герды и теплую лежанку, но мне до сих пор до слез жаль тех из детства. - - Ответить

Еще в 1930-х люди знали, что лучшее украшение фото — это кот

«Мой отец и его собака. Папа справа, если что»

«Этот снимок моей мамы с ее первой собакой был опубликован в газете где-то в 80-х»

«Бабуля с одной из своих кошек»

«Мой потрясающий кот и мой потрясающий компьютер прямиком из 90-х»

«Моим двоюродным бабушке и дедушке не разрешали встречаться их родители. В итоге они бросили университет и колесили по стране, и до сих пор живут вместе. Кстати, обратите внимание на их попугая»

«Мой папа и кошачий налог»

Ничего себе! Если б я так сделала, все закончилось бы плохо. © Unknown author / Reddit

«Мамочка в детстве со своим попугаем»

«Моя мама еще в конце 80-х сделала профессиональное фото с котом!»

Собака была лучшим другом человека во все времена

«Мама и ее кот в конце 1930-х»

«Папа играет на губной гармошке для нашего кота»

«Моя маман с котом и черепахой. 1955 год»

«Мой дедуля в 70-х. Так сказать, ты всегда будешь выглядеть круто, если рядом есть кот»

«Моя мама еще та кошатница!»

Твоя мама ох как горяча! © Unknown author / Reddit

«Я в 1994-м выгуливаю свою собаку»

«Сегодня у папы юбилей! Как видите, кошатником он стал еще в 1953»