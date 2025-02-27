20 крутых рукодельников, которые вяжут как дышат

У каждого из нас есть талант, даже если мы не сразу его замечаем. Одни шикарно поют, другие сильны в изобразительном искусстве, а третьи научились классно вязать и теперь не расстаются со спицами ни на секунду. И не зря, ведь у них получаются потрясающие вещи.

«Связал песеля и целую кучу шапочек для него»

«Так много часов за работой. Такие тоненькие спицы. Проект, которым я горжусь»

"Вместе больше 10 лет. Поняли, что не любители роскошных свадеб и втайне устроили себе маленькую церемонию. Вот платье, которое я для нее связала"

«Мне всего 13 лет. Вяжу не так давно. Вот мое творение»

Ого! Да у тебя уже талант на уровне бабушки. © cbunni6** / Reddit

«Связал и вышил кардиган»

О-о-о! Ну теперь готовьтесь к толпе фанатов. © Comprehensive-Race-3 / Reddit

Кстати, у нас есть еще одна классная статья про мужчин, чье умение вязать и шить заслуживает похвалы.

«Сделала нам с котом одинаковые шляпы. Как видите, он в полном восторге»

«Заняла с этим свитером 2 место на ярмарке ремесел»

«Скоро у меня родится мальчик. И я подготовилась к этому событию»

«В 1979 году я связала плед своему парню и подарила на Рождество. Потом мы разбежались и не виделись более 40 лет»

«Недавно я его вновь встретила, и он, краснея, признался, что хранил плед до тех пор, пока тот буквально рассыпался на нитки. К счастью, у меня осталась схема, и я связала для него новый плед, теперь он лежит у нас дома. Кстати, мы поженились в прошлом году».

«Довязала свой первый настоящий свитер!»

«Скинула фото свитера маме, она сказала, что получилось красиво, но сразу же спросила: „Ты действительно собираешься носить это вне дома?“»

«Конечно, я буду его носить! Это только мои родители говорят такие вещи?»

«По ошибке связала гигантский свитер, а он неожиданно идеально подошел моему парню. Осталось только подправить горловину»

«Никогда не могла найти резинки для волос подходящего размера. Поэтому связала их сама»

«Моя свекровь вяжет. Я думаю, это те вещи, которые можно передавать по наследству, пока не сожрет моль»

«Закончила этот пуловер ровнехонько к лету. И наконец-то мне удалось выгулять его во время недавней поездки в Исландию!»

«Муж прислал СМС, что разводится со мной. В отместку решила увековечить причину, по которой, как муж считает, наш брак распался. И это отнюдь не его измены»

«Ты слишком много вяжешь»

«Причина заключалась в том, что я слишком много вяжу. Сейчас я подумываю превратить этот шуточный фрагмент в сумку для моих будущих вязальных проектов».

Кажется, у собакена появился новый лучший друг

«Брюки-карго, связанные крючком»

«Мой парень решил попробовать вязать со мной. И оказалось, что он может делать это в миллиард раз быстрее, чем я! Мы вместе связали шапочку для кошки»

«Папа попросил связать ему маленькую версию меня»