Взгляните на детей звезд, которым родители явно отсыпали щедрую горсть обаяния
Семья
4 часа назад
Время стремительно летит, и мы можем лишь поразиться тому, как стремительно растут не только свои, но и чужие дети. Кажется, совсем недавно промелькнула новость о том, что Лера Кудрявцева стала мамой, а меж тем ее дочери уже 6 лет. А Джиган, например, является папой 4 детей, его старшей дочери — 13, а младшему сыну — 4 года.
1. Сергей Лазарев: сын Никита (9 лет) и дочь Анна (6 лет)
2. Лера Кудрявцева: дочь Мария (6 лет)
Ох уж это умение Леры подбирать дико розовые вещи к дико фуксионным (фукусным?)
Я буду в шоке, если она оденется не как перезрелая Барби
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3. Екатерина Волкова и Андрей Карпов: дочь Елизавета (12 лет)
4. Джиган и Оксана Самойлова: дочери Ариела (13 лет), Лея (10 лет), Майя (7 лет), сын Давид (4 года)
5. Ксения Бородина: дочери Мария (15 лет) и Теона (8 лет)
6. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова: дочь Вероника (8 лет)
7. Мария Кравец: дочь Вероника (4 года)
8. Ольга Кузмина: сын Гордей (11 лет)
9. Зара: сыновья Даниил (14 лет) и Максим (12 лет)
10. Агния Дитковските и Алексей Чадов: сын Федор (10 лет)
Лызлова Екатерина/PhotoXpress/East News
11. Анна Снаткина и Виктор Васильев: дочь Вероника (11 лет)
12. Дмитрий и Полина Дибровы: сыновья Александр (14 лет), Федор (10 лет), Илья (9 лет)
13. Светлана Пермякова: дочь Варвара (12 лет)
14. МакSим: дочери Александра (15 лет) и Мария (9 лет)
15. Дана Борисова: дочь Полина (17 лет)
16. Гарик Харламов и Кристина Асмус: дочь Анастасия (10 лет)
17. Кэти Топурия: дочь Оливия (9 лет)
18. Елена Борщова и Валерий Юшкевич: дочери Марта (17 лет) и Ума (9 лет)
Совсем недавно мы писали о том, как изменились победительницы конкурсов красоты. В 2002 году Оксана Федорова стала Мисс Вселенной, и спустя 22 года она остается все такой же сногсшибательной красоткой.
Комментарии
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Родители им отсыпали щедрую горсть денег 😅🤣
Правильно Марина Кравец, а не Мария.
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