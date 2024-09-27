Взгляните на детей звезд, которым родители явно отсыпали щедрую горсть обаяния

Время стремительно летит, и мы можем лишь поразиться тому, как стремительно растут не только свои, но и чужие дети. Кажется, совсем недавно промелькнула новость о том, что Лера Кудрявцева стала мамой, а меж тем ее дочери уже 6 лет. А Джиган, например, является папой 4 детей, его старшей дочери — 13, а младшему сыну — 4 года.