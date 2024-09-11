Как спустя годы выглядят победительницы конкурсов красоты

Знаменитости
6 часов назад

Многие из нас любят смотреть всевозможные конкурсы красоты. Так вот, мы решили сравнить, как же выглядели обладательницы громких титулов, когда они их только заполучили, и какими они стали сегодня.

Оксана Федорова в 2002 и в 2024 годах

Виктория Лопырева в 2003 и в 2024 годах

Meritneith
4 часа назад

Была же симпатичная девушка с красивыми губами, зачем уродовать себя из-за этой дурацкой моды? (

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Татьяна Котова в 2006 и в 2024 годах

Ксения Сухинова в 2008 и в 2023 годах

EAST NEWS

Ирина Антоненко в 2010 и в 2023 годах

ZERKALO/East News
O.
5 часов назад

Одна из немногих красоток с естесственной красотой.

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Эльмира Абдразакова в 2013 и в 2024 годах

AFP/EAST NEWS

София Никитчук в 2015 и в 2024 годах

AFP / EAST NEWS

Дарья Коновалова в 2010 и в 2024 годах

ZERKALO / East News

Полина Диброва в 2017 и в 2024 годах

Ксения Кривко в 2020 и в 2024 годах

Софья Ская в 2006 и в 2024 годах

Элина Глазунова в 2002 и в 2023 годах

Мариника Смирнова в 2008 и в 2024 годах

Алиса Тулынина в 2019 и в 2024 годах

Полина Попова в 2017 и в 2021 годах

Алиса Крылова в 2011 и в 2023 годах

Совсем недавно мы писали о том, как сложились судьбы актрис, сыгравших в наших любимых фильмах. Интересно, что кто-то из них продолжил сниматься в кино, но многие решили полностью сменить вектор своей профессиональной деятельности.

Комментарии

Уведомления
Liin
1 день назад

Т.е. здесь собраны и серьезные конкурсы типо Мисс Вселенная и Мисс Мира и местячковые, которые в каждом дк проходят, типо того в котором Диброва выйграла.

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Melancholy
2 часа назад

Почти все девушки изменились до неузнаваемости… или фотки такие отфильтрованные?

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