Была же симпатичная девушка с красивыми губами, зачем уродовать себя из-за этой дурацкой моды? (
Как спустя годы выглядят победительницы конкурсов красоты
Знаменитости
6 часов назад
Многие из нас любят смотреть всевозможные конкурсы красоты. Так вот, мы решили сравнить, как же выглядели обладательницы громких титулов, когда они их только заполучили, и какими они стали сегодня.
Оксана Федорова в 2002 и в 2024 годах
Виктория Лопырева в 2003 и в 2024 годах
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Татьяна Котова в 2006 и в 2024 годах
Ксения Сухинова в 2008 и в 2023 годах
EAST NEWS
Ирина Антоненко в 2010 и в 2023 годах
ZERKALO/East News
Эльмира Абдразакова в 2013 и в 2024 годах
AFP/EAST NEWS
София Никитчук в 2015 и в 2024 годах
AFP / EAST NEWS
Дарья Коновалова в 2010 и в 2024 годах
ZERKALO / East News
Полина Диброва в 2017 и в 2024 годах
Ксения Кривко в 2020 и в 2024 годах
Софья Ская в 2006 и в 2024 годах
Элина Глазунова в 2002 и в 2023 годах
Мариника Смирнова в 2008 и в 2024 годах
Алиса Тулынина в 2019 и в 2024 годах
Полина Попова в 2017 и в 2021 годах
Алиса Крылова в 2011 и в 2023 годах
Совсем недавно мы писали о том, как сложились судьбы актрис, сыгравших в наших любимых фильмах. Интересно, что кто-то из них продолжил сниматься в кино, но многие решили полностью сменить вектор своей профессиональной деятельности.
Комментарии
Уведомления
Т.е. здесь собраны и серьезные конкурсы типо Мисс Вселенная и Мисс Мира и местячковые, которые в каждом дк проходят, типо того в котором Диброва выйграла.
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И почти все с ГУБАМИ. Это что, непременный атрибут профессии теперь?
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Почти все девушки изменились до неузнаваемости… или фотки такие отфильтрованные?
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