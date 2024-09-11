Как спустя годы выглядят победительницы конкурсов красоты

Многие из нас любят смотреть всевозможные конкурсы красоты. Так вот, мы решили сравнить, как же выглядели обладательницы громких титулов, когда они их только заполучили, и какими они стали сегодня.

Оксана Федорова в 2002 и в 2024 годах

Виктория Лопырева в 2003 и в 2024 годах

Meritneith 4 часа назад Была же симпатичная девушка с красивыми губами, зачем уродовать себя из-за этой дурацкой моды? ( - - Ответить

Татьяна Котова в 2006 и в 2024 годах

Ксения Сухинова в 2008 и в 2023 годах

EAST NEWS

Ирина Антоненко в 2010 и в 2023 годах

ZERKALO/East News O. 5 часов назад Одна из немногих красоток с естесственной красотой. - - Ответить

Эльмира Абдразакова в 2013 и в 2024 годах

AFP/EAST NEWS

София Никитчук в 2015 и в 2024 годах

AFP / EAST NEWS

Дарья Коновалова в 2010 и в 2024 годах

ZERKALO / East News Melancholy 2 часа назад Новые щёки как у Деми Мур? Заштоооо??? - - Ответить

Полина Диброва в 2017 и в 2024 годах

마르가리따Маргарита 29 минут назад Так это ж жена Диброва - - Ответить

Ксения Кривко в 2020 и в 2024 годах

Софья Ская в 2006 и в 2024 годах

Элина Глазунова в 2002 и в 2023 годах

Мариника Смирнова в 2008 и в 2024 годах

Алиса Тулынина в 2019 и в 2024 годах

Полина Попова в 2017 и в 2021 годах

Алиса Крылова в 2011 и в 2023 годах