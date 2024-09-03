Как сложились судьбы красавиц, которые сначала покорили наши сердца, а потом пропали с радаров

Многие из нас любят пересматривать старые фильмы, которые отличаются душевностью и искренностью. Но мы порой не задумываемся о том, а куда же делись актеры, сыгравшие в них. А узнать об их судьбах довольно интересно, ведь кто-то круто сменил карьеру, а кто-то полностью посвятил себя семье.

1. Матлюба Алимова, «Цыган»

Сегодня актрисе 70 лет, за свою жизнь она сыграла в 28 фильмах. В 1980-х довольно активно снималась в кино, тогда же засветилась в четырехсерийном фильме «Цыган», где перевоплотилась во влюбленную в Будулая Настю. Эта работа принесла ей настоящую славу. Затем она снялась в «Возвращении Будулая». Далее в карьере актрисы было затишье, она даже вернулась на свою родину — в Узбекистан, где занялась реставрацией ковров. Одна время Алимова вела затворнический образ жизни, но потом стала понемногу сниматься в кино. В 2010 году она сыграла в сериале «Судмедэксперты», в 2016 — в «Мухаморах», а последний фильм с ее участием — «Подарок феи» — вышел в 2022 году.

2. Юлия Чернова, «Бедная Саша»

12-летняя Юлия Чернова дебютировала в 1997 году в фильме «Бедная Саша», где сыграла главную роль. Несмотря на громкий дебют, девушку не спешили заваливать предложениями ролей. Впоследствии она засветилась лишь в одном полнометражном фильме («Юкка», 1998) и 5 сериалах. Последней работой Юлии стал сериал «Аромат шиповника», вышедший на экраны в 2014 году. После этого Чернова пропала из мира кино. Как оказалось, некоторое время Юлия служила в театре. Затем вышла замуж, родила дочь и вместе с мужем и ребенком переехала в другую страну. Там она стала преподавателем в театральной мастерской, а чуть позже основала театральную школу для детей.

3. Ирина Маркова, «Настя»

Кинодебют Ирины состоялся в 1991 году, когда она сыграла главную роль в фильме «Шоу-бой». А спустя 2 года ее пригласили на съемки фильма «Настя», в котором Ирина также сыграла ключевого персонажа. Однако после этой работы она перестала сниматься в большом кино, лишь в 2005 году появилась в одном из эпизодов сериала «Риэлтор». Ирина решила оставить актерскую карьеру, одно время даже работала стюардессой. Она успешно вышла замуж, родила двух дочерей-близняшек и полностью посвятила себя семье. Сегодня Маркова предпочитает вести непубличный образ жизни.

4. Ирина Азер, «Большая перемена»

Многим запомнилась эффектная блондинка Люська из «Большой перемены», которую сыграла Ирина Азер. Эта роль принесла девушке популярность, хотя до этого фильма она уже засветилась в нескольких картинах. Если в 1980-х актриса продолжала активно сниматься, то в последующем десятилетии появилась лишь в трех фильмах. Последняя картина с ее участием — «Экскурсовод» — вышла в 1992 году. Там Азер сыграла эпизодическую роль гида. Уйдя из кино, Ирина начала торговать нижним бельем на рынке. А чтобы ее не узнавали, носила темный парик и очки. Актриса была замужем дважды, у нее есть дочь Виктория. Сейчас Азер проживает за границей вместе с дочерью и растит двух внуков. Как-то актриса признавалась: «Я не народная и не заслуженная, но сплю по ночам спокойно — совесть моя чиста. Никогда не старалась выгодно выйти замуж. Давно не снимаюсь, но меня до сих пор узнают на улице, просят автограф, а в свое время поклонники просто заваливали письмами».

5. Пирет Мянгел, «Сердца трех»

Впервые Пирет появилась в большом кино в 1987 году, когда сыграла небольшую роль в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», но тогда ее фамилию не указали даже в титрах. Спустя 5 лет женщина вернулась на экраны, появившись в фильме «Сердца трех» в роли загадочной Акатавы — Той, которая грезит. Девушка неземной красоты на все сто справилась с непростой ролью, так что спустя год ее пригласили сняться во второй части фильма. На киностудию приходили пачки писем, адресованные Мянгел, однако аккурат после съемок актриса исчезла в неизвестном направлении. Ее искали много лет и вот спустя несколько десятилетий выяснили, что Пирет вышла замуж за итальянского бизнесмена, который без памяти влюбился в нее после выхода картины «Сердца трех». Мянгел обучалась в итальянской театральной студии, но позднее ушла в бизнес. Еще бывшая актриса является одним из членов архитектурного совета Венеции.

6. Светлана Сливинская, «Белое солнце пустыни»

В кинокопилке Светланы значатся лишь 2 картины. Ее актерский дебют состоялся в фильме «Белое солнце пустыни» (1969). В этой картине Сливинская сыграла Саиду — старшую жену Абдуллы. Следующая картина с участием Светланы Викторовны («Уникум») вышла спустя 14 лет. На этом фильмография актрисы прервалась. Сегодня женщине 88 лет. В свое время она работала переводчицей-синхронисткой, Светлана владеет английским, французским, итальянским и испанским языками. Также Светлана Викторовна — кино- и балетный критик, многократно печатавшаяся в журналах «Искусство кино» и «Балет».

7. Галина Лучай, «Белое солнце пустыни»

Галина сыграла в кино лишь однажды. В 1969 году она стала Катериной Матвеевной — экранной женой товарища Сухова, которой тот адресовал наполненные любовью письма. Появление Лучай на экране запомнили многие, даже несмотря на то, что роль актрисы была без слов. Какое-то время Галина работала редактором телепрограмм. В 1990-х ушла с телевидения и заняла свою нишу в Союзе дизайнеров. Затем переквалифицировалась в юриста и даже пару лет работала в суде консультантом. Галина Лучай ушла из жизни из-за онкологии, она поздно обратилась за медицинской помощью, а болезнь оказалась сильнее нее. У актрисы остался сын Глеб.

8. Наталья Седых, «Морозко»

Наталья сыграла в «Морозко» в 16 лет. Эта роль стала для нее дебютной. С детства Седых занималась фигурным катанием, потом поступила в хореографическое училище. Параллельно с учебой снималась в кино. После «Морозко» засветилась в фильмах «Дети Дон Кихота», «Огонь, вода и медные трубы», «Голубой лед». Потом поняла, что не в состоянии совмещать учебу с кино и прервала актерскую карьеру. Наталья стала солисткой Большого театра и разъезжала по миру с гастролями. Так продолжалось вплоть до 1989 года. С 1990 по 2006 годы служила в другом театре. Если в 1980-х у нее не вышло ни одного фильма, то в последующем десятилетии их было 2, а еще через одно — 3. Кстати, в 2021-м она снялась в короткометражке «Танцевать нельзя остановиться», где сыграла балетного хореографа. Всего на счету Натальи 11 фильмов.

9. Татьяна Проценко, «Приключения Буратино»

Многие помнят Мальвину в исполнении блистательной Татьяны Проценко. К сожалению, в кино актриса больше так и не снималась. После этого фильма она должна была стать главной героиней ленты «Про Красную Шапочку», однако незадолго до съемок Проценко упала с велосипеда и получила сотрясение мозга. Так главная роль перешла к другой актрисе. Впоследствии Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа и стала поэтессой, состояла в Международной федерации журналистов. Она дважды была замужем. От первого брака у нее родилась дочь Анна, а от второго (с исполнителем роли Иванушки в фильме «После дождичка, в четверг...» Алексеем Войтюком) — сын Владимир. В 2018 году актриса серьезно заболела. Она долго и самоотверженно сражалась с болезнью, но в 2021 году Татьяны не стало.

10. Татьяна Федотова, «Белое солнце пустыни»

Татьяна снялась лишь в одном фильме, так что все запомнили ее по роли Гюльчатай в «Белом солнце пустыни». После съемок женщина вернулась в свое хореографическое училище и продолжила начатое ранее обучение, а позже стала танцевать в Ленконцерте. Там же Федотова познакомилась с композитором Геннадием Кузьминым и вышла за него замуж. В этом союзе родились сын Сергей и дочь Мария. За два года до выхода на пенсию Федотову уволили из Ленконцерта, после чего Татьяна 4 года работала уборщицей. Сейчас женщина живет в деревне и ведет довольно затворнический образ жизни. Однажды на вопрос журналиста о том, не жалеет ли она, что не стала актрисой, Татьяна ответила так: «Люди радуются и веселятся, смотрят, какие красивые актеры. Но они увядают быстро. Была красота — и нет ее, была слава — и ничего от нее не осталось».

11. Ксения Филиппова, «Чучело»

Ксения снялась в кино дважды. В 1983 году в фильме «Чучело», где перевоплотилась в борца за справедливость по прозвищу Железная Кнопка, и спустя 2 года в картине «Тройка». Известно, что Филиппова окончила экономический факультет и работала трейдером в банке. Сейчас 44-летняя женщина занимается рекламным бизнесом.

12. Анна Ашимова, «Чародеи»

Многие помнят лучезарную девочку Нину из «Чародеев», которую блистательно исполнила 9-летняя школьница Анна Ашимова. Она появилась в кино лишь только раз, но запомнилась многим. С детства девочка даже не помышляла становиться актрисой, ведь Анна всерьез увлекалась математикой. Ашимова решила пойти по стопам родителей-инженеров и поступила на факультет экономической информатики. Получив степень экономиста, некоторое время работала по специальности. Также трудилась в одном глянцевом журнале. Однако после рождения ребенка решила полностью посвятить себя мужу и сыну.