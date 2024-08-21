18 певцов и певиц, которые еще и в кино снимались. Да в каком!

Мы привыкли видеть любимых музыкантов лишь на сцене с микрофоном в руках, однако некоторые из них заявили о себе и в кинематографе. Так, например, Дима Билан стал главным персонажем фильма «Герой», а Анна Семенович засветилась в небольшой, но яркой роли в картине «Полярный экспресс».

1. Ольга Бузова в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

2. Сергей Жуков в фильме «Евгенич»

3. Филипп Киркоров в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

4. Жанна Фриске в фильме «Дневной дозор»

5. Анна Семенович в фильме «Полярный рейс»

6. Гарик Сукачев в фильме «Ёлки-иголки»

7. Ирина Салтыкова в фильме «Брат 2»

8. Дима Билан в фильме «Герой»

9. Алексей Воробьев в сериале «Шуберт»

10. Юлия Савичева в фильме «Овечка Долли была злая и рано умерла»

11. Алексей Чумаков в фильме «Остров везения»

12. Настя Задорожная в фильме «Кавказская пленница!»

13. Константин Кинчев в фильме «Взломщик»

14. Юлия Паршута в фильме «Полцарства за любовь»

15. Наташа Королева в сериале «Сыщики»

, © Сыщики / Киномост Комсомольская правда / East News

16. Люся Чеботина в фильме «Подростки в космосе»

17. Бьянка в фильме «Под прицелом»

18. Егор Крид в фильме «(НЕ)идеальный мужчина»