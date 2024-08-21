18 певцов и певиц, которые еще и в кино снимались. Да в каком!
Знаменитости
30 минут назад
Мы привыкли видеть любимых музыкантов лишь на сцене с микрофоном в руках, однако некоторые из них заявили о себе и в кинематографе. Так, например, Дима Билан стал главным персонажем фильма «Герой», а Анна Семенович засветилась в небольшой, но яркой роли в картине «Полярный экспресс».
1. Ольга Бузова в фильме «Иван Васильевич меняет все!»
2. Сергей Жуков в фильме «Евгенич»
3. Филипп Киркоров в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
4. Жанна Фриске в фильме «Дневной дозор»
5. Анна Семенович в фильме «Полярный рейс»
6. Гарик Сукачев в фильме «Ёлки-иголки»
7. Ирина Салтыкова в фильме «Брат 2»
8. Дима Билан в фильме «Герой»
9. Алексей Воробьев в сериале «Шуберт»
10. Юлия Савичева в фильме «Овечка Долли была злая и рано умерла»
11. Алексей Чумаков в фильме «Остров везения»
12. Настя Задорожная в фильме «Кавказская пленница!»
13. Константин Кинчев в фильме «Взломщик»
14. Юлия Паршута в фильме «Полцарства за любовь»
15. Наташа Королева в сериале «Сыщики»
16. Люся Чеботина в фильме «Подростки в космосе»
17. Бьянка в фильме «Под прицелом»
18. Егор Крид в фильме «(НЕ)идеальный мужчина»
Совсем недавно у нас вышла статья о детективных сериалах, которые держат в напряжении до последнего кадра. Так вот, в одном из них снялась певица Анастасия Стоцкая.
Фото на превью Иван Васильевич меняет все / ТНТ, Евгенич / Руки Вверх Production
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