18 певцов и певиц, которые еще и в кино снимались. Да в каком!

Знаменитости
30 минут назад

Мы привыкли видеть любимых музыкантов лишь на сцене с микрофоном в руках, однако некоторые из них заявили о себе и в кинематографе. Так, например, Дима Билан стал главным персонажем фильма «Герой», а Анна Семенович засветилась в небольшой, но яркой роли в картине «Полярный экспресс».

1. Ольга Бузова в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

2. Сергей Жуков в фильме «Евгенич»

3. Филипп Киркоров в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

4. Жанна Фриске в фильме «Дневной дозор»

5. Анна Семенович в фильме «Полярный рейс»

6. Гарик Сукачев в фильме «Ёлки-иголки»

7. Ирина Салтыкова в фильме «Брат 2»

O_о
2 часа назад

"Да нормальная она. Просто поёт всякую фигню")

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8. Дима Билан в фильме «Герой»

9. Алексей Воробьев в сериале «Шуберт»

10. Юлия Савичева в фильме «Овечка Долли была злая и рано умерла»

11. Алексей Чумаков в фильме «Остров везения»

12. Настя Задорожная в фильме «Кавказская пленница!»

13. Константин Кинчев в фильме «Взломщик»

14. Юлия Паршута в фильме «Полцарства за любовь»

15. Наташа Королева в сериале «Сыщики»

Комсомольская правда / East News, © Сыщики / Киномост

16. Люся Чеботина в фильме «Подростки в космосе»

17. Бьянка в фильме «Под прицелом»

18. Егор Крид в фильме «(НЕ)идеальный мужчина»

Совсем недавно у нас вышла статья о детективных сериалах, которые держат в напряжении до последнего кадра. Так вот, в одном из них снялась певица Анастасия Стоцкая.

Фото на превью Иван Васильевич меняет все / ТНТ, Евгенич / Руки Вверх Production

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