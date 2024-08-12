10 достойных детективных сериалов, во время просмотра которых вы точно забудете о перекусах

Порой нам так хочется окунуться в мир запутанных детективных историй, однако достойных сериалов-головоломок не так уж и много. Мы подготовили подборку с картинами, которые помогут скрасить ваши вечера.

«Фишер»

© Фишер / Wink Поющий Енот 3 дня назад Мне в последнее время быстро надоедают детективные фильмы и сериалы, где так называемой "разнице характеров" между следователями посвящена большая часть сюжета. Речь не конкретно о "Фишере", а в целом. - - Ответить

Три следователя в исполнении Ивана Янковского, Александра Яценко и Александры Бортич сплотились, чтобы поймать, казалось бы, неуловимого дерзкого преступника. Разница характеров иногда мешает им найти точки соприкосновения в общем деле, но, в конечном итоге, помогает в поимке злодея. Это расследование изменило судьбу каждого человека, кто хоть как-то принимал в нем участие. Эмоции через край, я весь месяц прожила в напряжении! Такого со мной еще ни один сериал не делал. © Крона Сат Реваль / Kinopoisk

«Обоюдное согласие»

Всего вышло 2 сезона сериала «Обоюдное согласие», и в каждом из них новые герои и новая лихо закрученная детективная история. В первом речь идет об Анне (Светлана Иванова) — учительнице русского языка, которая написала заявление на своих обидчиков. Сотрудникам предстоит выяснить, была ли это история на самом деле или же стала плодом воображения героини. Во втором сезоне сюжет развернется вокруг Марины (Глафира Тарханова), которая по мнению общественности, отомстила супругу. Следователю Анне (Диана Арбенина) предстоит разобраться в этом деле, а заодно и со своими демонами. Сериал захватывает с первых минут и оторваться уже невозможно. © Гулечка Халилова / Kinopoisk

«Я знаю, кто тебя убил»

Главный герой (Александр Яценко), одержимый чувством мести из-за потери своего единственного любимого человека (Юлия Снигирь), решается на кражу ребенка (Ева Смирнова). В этом сериале мы узнаем, способно ли чувство мести привести к справедливости. И сможет ли главный герой таким образом добиться ее. Фильм тяжелый, депрессивный, при этом сильный, держит в напряжении и с каждой серией нарастает интрига и желание узнать, что же произошло на самом деле и что будет дальше? © Я -Алена / Otzovik

«Казанова»

Ловелас Казанова втирается в доверие к женщинам с положением в обществе. Они верят этому интеллигентному и обаятельному мужчине и не подозревают о том, что он хоть как-то может их обмануть. Однако было зафиксировано несколько подобных инцидентов, в результате которых на Казанову началась настоящая охота органов правопорядка. Смогут ли его вывести на чистую воду или Казанове, как всегда, удастся переиграть всех? С первой по восьмую серию — как завороженная, на одном дыхании! Фильм — настоящее эстетическое пиршество! © irina_slonik / Kinopoisk

«Преступление»

Небольшой приморский городок сотрясла шокирующая новость — погибла женщина из местных. Подозрения у следователей (Дарья Мороз, Павел Прилучный) падают чуть ли не на каждого жителя. Параллельно с распутыванием этого громкого дела в сериале поднимаются и вопросы общечеловеческих ценностей, а судьбы главных героев причудливым образом переплетаются. Сюжет не отпускает ни на секунду, даже на кухню за бутером страшно уйти, потому что в каждом кадре новые подробности. Оторваться невозможно! Уже неделю после просмотра фильм не идет из головы! © Jallay / Kinopoisk

«Внутри убийцы»

«Внутри убийцы» — экранизация одноименного бестселлера Майка Омера. Сюжет строится вокруг преступника, который бальзамирует и превращает в статуи тела своих жертв. К делу подключают профайлера Зою (Анастасия Евграфова), которая уже сталкивалась с подобными делами, и следователя Тимофея (Тихон Жизневский). Смогут ли они распутать эту загадку? Если вы думаете, что раскрыть это дело будет просто, то вы ошибаетесь. «Внутри убийцы» можно назвать сериалом, который умело выдерживает интригу и заставляет с нетерпением ожидать выход каждой новой серии. Поверьте, так просто эта история вас не отпустит. © AlenaAlenasol / Kinopoisk

«Оффлайн»

Пользователи секретного приложения BeHappy, через которое они могут приобрести запретные вещества, в один миг стали уязвимыми. Им начал угрожать некий Анонимус (Никита Ефремов): он оповестил, что сумел раскрыть все данные пользователей BeHappy, и предложил им сдаться в органы правопорядка. Что будет с теми, кто не захочет этого сделать, он наглядно продемонстрировал на одной фотографии. Только что досмотрела сериал, сижу и не могу заставить себя вынырнуть из последней сцены. Сильно. Очень сильно! © Mаndarinkka / Kinopoisk

«Кошка»

В приморском городке один за другим пропадают дети. За дело берется следователь Оксана Кошина (Анастасия Тодореску). Женщина не могла остаться равнодушной к бедам родителей пропавших детей, хотя сама уже покинула органы. Проработав несколько версий, следователь поняла, что нужно ловить не одного человека, а целую группировку, замысел которой ей еще предстояло разгадать вместе со своим напарником (Вадим Андреев). Смотрится на одном дыхании. Перед просмотром были опасения, что заброшу после пары серий, в итоге жду продолжения. © Stas1087 / Kinopoisk

«Волшебный участок»

Жизнь бывшего полицейского Лехи медленно, но верно идет под откос. Его отрезвляет лишь серьезная болезнь сестры, которая опасается, что в случае ее кончины дочка попадет в детдом. Она умоляет брата одуматься и взяться за голову, чтобы девочка попала к нему, как к опекуну. Леха вновь устраивается на работу, но ему предстоит ловить не простых, а сказочных персонажей-злодеев — Змея Горыныча, Бабу Ягу и прочих. После просмотра меня распирают эмоции. Очень понравилось! Искренне советую к просмотру. © DinoMike17 / Kinopoisk

«Метод уборщицы»

Бывший профайлер Александра (Мариэтта Цигаль-Полищук) переезжает в свой родной город и устраивается уборщицей в Следственный комитет. Однако она не может находиться в стороне от бурных обсуждений следователей и начинает принимать самое активное участие в расследованиях. Также Александра на рабочем месте встретит свою настоящую любовь. Сериал посмотрела взахлеб. Люблю истории, где кто-то падает в яму и, несмотря на все преграды, таки выкарабкивается из нее. © Mirshat / Otzovik