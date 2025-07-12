20 забавных иллюстраций от нейросети, которая превратила ошибки в шедевры юмора

Многие в нашей редакции обожают играть в слова, тем более, что работа с большим количеством текстов к этому располагает. И когда мы встречаем забавные ошибки или опечатки, воображение не дремлет — оно начинает генерировать курьезные картинки. А с помощью нейросетей мы теперь можем визуализировать их и для наших читателей.

С каждым годом появляется все больше новых видов транспорта — например, сегвей или моноколесо. А некоторые пользователи осваивают сомолеты и сомокаты

AI-generateg image Кошачья прислуга 6 часов назад Ой, ну что вы, зря. Это очень коассная идея - обыграть с помощью ИИ катастрофически растущую безграмотность нынкшнего поколения. Причём их испоавляешь - они еще и в ответ грубят, типа, тётя, я всё правильно пишу, как слышу...

Так что да, сОмолет и сОмокат - зачетные. И вме осталтные, думаю, тоже. - - Ответить

Мы всегда подозревали, что в слове «котолизатор» есть тайный смысл. И нейросеть помогла нам его раскрыть

В слове «коньсьерж» есть какой-то флер французского дорогого отеля. Пахать на этой должности, конечно, нужно, как лошадь, но и платят, наверняка, прилично

AI-generateg image Sergey Gorovoy 8 часов назад а коньСерж - и имя появится у этого красавчика). - - Ответить

Хороший акулист — на вес золота. И этому доктору зубы лучше не заговаривать, а на вопросы отвечать точно, четко и с первого раза — мало ли что...

В тренажерный зал люди ходят тренироваться, а в тринажорный — вкусно поесть втроем. И мы уверены, что второй вариант пользовался бы не меньшим спросом

Очень редкая порода кошек — веслоухая. Встречается, в основном, в интернете среди тех любителей котеек, которые ленятся искать проверочные слова

AI-generateg image Маруся 9 часов назад о, да! как же бесит, когда так пишут! А выглядит симпатишно - - Ответить

А это редчайшая порода собак — долматинец. Подавать с мацони и хорошим настроением

AI-generateg image Марта 11 часов назад А вот это - смешно - - Ответить

Несомненно, такую редкость оценил бы быколавр в области зоологии — не зря же он столько времени проводит за книгами

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Многие видели в интернете объявления о продаже двухъяростных кроватей. Теперь вы знаете, как эта мебель выглядит

AI-generateg image Вайншток Анастасия 3 часа назад Она настолько яростная, что на второй ярус подтягиваться придётся. - - Ответить

Представьте себе лапоухого человека. Такую особенность внешности так и хочется демонстрировать окружающим

Коллега акулиста — врач-пельменолог. Раньше он изучал болезни легких, а теперь перешел к более тяжелым темам — предметом его исследований стали пельмени

AI-generateg image Sergey Gorovoy 7 часов назад поправлюсь текст слегка: "... - предметом его преследований стали пельмени"). - - Ответить

Хотите увидеть, как выглядят роллставни? Мы считаем, это гениальное решение для японских ресторанов

В одной из наших статей мы повстречали птицу кокоду. Теперь и вы можете посмотреть, что она из себя представляет

AI-generateg image Olga Klimko 6 часов назад Как хорошо, что мало кто знает про КАКАПО! - - Ответить

Нестандартная обувь — наша слабость. Вот вы бы купили себе крыссовки? Мы — да!

AI-generateg image Нина С 4 часа назад Вот…попалось…

Как-то вечером Крыса подпольная

Губки яркой помадой накрЫсила

И, обувшись в крЫссовки спортивныя,

Сразу стала крЫсавицей писаной!

Вот уселась она и крЫсуется,

Наблюдая за крЫсками вечера

И крЫснея от ушек до хвостика.

В гости ждет не дождется крЫсавчика.

Долго тянется время воскрЫсное,

И крЫсотка задумчиво думает:

«Хоть бы крЫсноармеец пожаловал

С крЫстовиной сугубо военною.

НаскрЫсти мы смогли бы достаточно

Сытной пищи в домашних окрЫстностях,

А затем предались б крЫсноречию

О прекрЫсном искусстве художников...».

Только вместо крЫсавца пожаловал

Вдруг крЫстьянин нежданно-негаданно,

А лицо у него крЫснолицее –

Не крЫснуха ли это заразная?

Как сумел он подкрЫсться на цыпочках?

Надо что-то укрЫсть на прощание!

И, схватив пару соли крЫсталликов,

Быстро юркнула Крыса в убежище.

Там уселась она в крЫсло мягкое

И, скрЫстив свои лапки мохнатыя,

Сей крЫссворд стала молча разгадывать,

Что под рубрикой «Крыса поехала». - - Ответить

А сейчас вы видите уникальный процесс — это волканизация. Контролировать ее практически невозможно, ведь волки все равно в лес смотрят

AI-generateg image Sergey Gorovoy 7 часов назад а без волканов - кто кусь за бочок будет делать?)😂 - - Ответить

Зато уже подоспел кофе экспрессо. Его очень часто заказывают в кафе, но мало кто знает, как он выглядит

AI-generateg image Sergey Gorovoy 7 часов назад однако за время пути

мока смогла подрасти)... - - Ответить

Салофановые пакеты могли бы стать достойной заменой давно привычному целлофану. Их и в дорогу брать удобно — еда всегда под рукой

AI-generateg image Sergey Gorovoy 7 часов назад плагиаторщики, блин!

вот нашлю на все эти ваши ии своего Джокера, будете знать! - - Ответить

Если вы никогда не видели шлангбаум, то вот же он!

Эх, наверняка клево живется аллигархам! В обычной жизни такого персонажа и не встретишь. Хорошо хоть нейросеть показала, как он выглядит

AI-generateg image Ekaterina Sidorenko 7 часов назад Жил да был

Крокодил.

Он по улицам ходил,

Папиросы курил,

По-турецки говорил, —

Крокодил, Крокодил Крокодилович! © - - Ответить

Конечно, эта подборка — не попытка кого-то обидеть, а лишь веселое упражнение для воображения, показывающее, каким забавным может быть наш язык. А какие слова или фразы вы бы хотели, чтобы мы «оживили» в следующий раз? Предлагайте свои идеи в комментариях!