20 забавных иллюстраций от нейросети, которая превратила ошибки в шедевры юмора

Интересное
9 часов назад

Многие в нашей редакции обожают играть в слова, тем более, что работа с большим количеством текстов к этому располагает. И когда мы встречаем забавные ошибки или опечатки, воображение не дремлет — оно начинает генерировать курьезные картинки. А с помощью нейросетей мы теперь можем визуализировать их и для наших читателей.

С каждым годом появляется все больше новых видов транспорта — например, сегвей или моноколесо. А некоторые пользователи осваивают сомолеты и сомокаты

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Кошачья прислуга
6 часов назад

Ой, ну что вы, зря. Это очень коассная идея - обыграть с помощью ИИ катастрофически растущую безграмотность нынкшнего поколения. Причём их испоавляешь - они еще и в ответ грубят, типа, тётя, я всё правильно пишу, как слышу...
Так что да, сОмолет и сОмокат - зачетные. И вме осталтные, думаю, тоже.

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Мы всегда подозревали, что в слове «котолизатор» есть тайный смысл. И нейросеть помогла нам его раскрыть

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В слове «коньсьерж» есть какой-то флер французского дорогого отеля. Пахать на этой должности, конечно, нужно, как лошадь, но и платят, наверняка, прилично

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Хороший акулист — на вес золота. И этому доктору зубы лучше не заговаривать, а на вопросы отвечать точно, четко и с первого раза — мало ли что...

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В тренажерный зал люди ходят тренироваться, а в тринажорный — вкусно поесть втроем. И мы уверены, что второй вариант пользовался бы не меньшим спросом

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Очень редкая порода кошек — веслоухая. Встречается, в основном, в интернете среди тех любителей котеек, которые ленятся искать проверочные слова

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А это редчайшая порода собак — долматинец. Подавать с мацони и хорошим настроением

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Несомненно, такую редкость оценил бы быколавр в области зоологии — не зря же он столько времени проводит за книгами

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Многие видели в интернете объявления о продаже двухъяростных кроватей. Теперь вы знаете, как эта мебель выглядит

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Представьте себе лапоухого человека. Такую особенность внешности так и хочется демонстрировать окружающим

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Коллега акулиста — врач-пельменолог. Раньше он изучал болезни легких, а теперь перешел к более тяжелым темам — предметом его исследований стали пельмени

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Sergey Gorovoy
7 часов назад

поправлюсь текст слегка: "... - предметом его преследований стали пельмени").

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Хотите увидеть, как выглядят роллставни? Мы считаем, это гениальное решение для японских ресторанов

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В одной из наших статей мы повстречали птицу кокоду. Теперь и вы можете посмотреть, что она из себя представляет

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Нестандартная обувь — наша слабость. Вот вы бы купили себе крыссовки? Мы — да!

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Нина С
4 часа назад

Вот…попалось…
Как-то вечером Крыса подпольная
Губки яркой помадой накрЫсила
И, обувшись в крЫссовки спортивныя,
Сразу стала крЫсавицей писаной!
Вот уселась она и крЫсуется,
Наблюдая за крЫсками вечера
И крЫснея от ушек до хвостика.
В гости ждет не дождется крЫсавчика.
Долго тянется время воскрЫсное,
И крЫсотка задумчиво думает:
«Хоть бы крЫсноармеец пожаловал
С крЫстовиной сугубо военною.
НаскрЫсти мы смогли бы достаточно
Сытной пищи в домашних окрЫстностях,
А затем предались б крЫсноречию
О прекрЫсном искусстве художников...».
Только вместо крЫсавца пожаловал
Вдруг крЫстьянин нежданно-негаданно,
А лицо у него крЫснолицее –
Не крЫснуха ли это заразная?
Как сумел он подкрЫсться на цыпочках?
Надо что-то укрЫсть на прощание!
И, схватив пару соли крЫсталликов,
Быстро юркнула Крыса в убежище.
Там уселась она в крЫсло мягкое
И, скрЫстив свои лапки мохнатыя,
Сей крЫссворд стала молча разгадывать,
Что под рубрикой «Крыса поехала».

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А сейчас вы видите уникальный процесс — это волканизация. Контролировать ее практически невозможно, ведь волки все равно в лес смотрят

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Зато уже подоспел кофе экспрессо. Его очень часто заказывают в кафе, но мало кто знает, как он выглядит

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Салофановые пакеты могли бы стать достойной заменой давно привычному целлофану. Их и в дорогу брать удобно — еда всегда под рукой

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Sergey Gorovoy
7 часов назад

плагиаторщики, блин!
вот нашлю на все эти ваши ии своего Джокера, будете знать!

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Если вы никогда не видели шлангбаум, то вот же он!

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Эх, наверняка клево живется аллигархам! В обычной жизни такого персонажа и не встретишь. Хорошо хоть нейросеть показала, как он выглядит

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Ekaterina Sidorenko
7 часов назад

Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил, —
Крокодил, Крокодил Крокодилович! ©

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Конечно, эта подборка — не попытка кого-то обидеть, а лишь веселое упражнение для воображения, показывающее, каким забавным может быть наш язык. А какие слова или фразы вы бы хотели, чтобы мы «оживили» в следующий раз? Предлагайте свои идеи в комментариях!

Фото на превью AI-generateg image

Комментарии

Уведомления
O_о
8 часов назад

Нужен доведённый до белых коленей еврей с писаной торбой. И чтобы ещё мыслью по древу растекался. И ложь во спасение.
Хотя последние три вообще поди докажи, что неправильно

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