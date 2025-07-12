Ой, ну что вы, зря. Это очень коассная идея - обыграть с помощью ИИ катастрофически растущую безграмотность нынкшнего поколения. Причём их испоавляешь - они еще и в ответ грубят, типа, тётя, я всё правильно пишу, как слышу...
Так что да, сОмолет и сОмокат - зачетные. И вме осталтные, думаю, тоже.
20 забавных иллюстраций от нейросети, которая превратила ошибки в шедевры юмора
Многие в нашей редакции обожают играть в слова, тем более, что работа с большим количеством текстов к этому располагает. И когда мы встречаем забавные ошибки или опечатки, воображение не дремлет — оно начинает генерировать курьезные картинки. А с помощью нейросетей мы теперь можем визуализировать их и для наших читателей.
С каждым годом появляется все больше новых видов транспорта — например, сегвей или моноколесо. А некоторые пользователи осваивают сомолеты и сомокаты
Ой, ну что вы, зря. Это очень коассная идея - обыграть с помощью ИИ катастрофически растущую безграмотность нынкшнего поколения. Причём их испоавляешь - они еще и в ответ грубят, типа, тётя, я всё правильно пишу, как слышу...
Мы всегда подозревали, что в слове «котолизатор» есть тайный смысл. И нейросеть помогла нам его раскрыть
В слове «коньсьерж» есть какой-то флер французского дорогого отеля. Пахать на этой должности, конечно, нужно, как лошадь, но и платят, наверняка, прилично
Хороший акулист — на вес золота. И этому доктору зубы лучше не заговаривать, а на вопросы отвечать точно, четко и с первого раза — мало ли что...
В тренажерный зал люди ходят тренироваться, а в тринажорный — вкусно поесть втроем. И мы уверены, что второй вариант пользовался бы не меньшим спросом
Очень редкая порода кошек — веслоухая. Встречается, в основном, в интернете среди тех любителей котеек, которые ленятся искать проверочные слова
А это редчайшая порода собак — долматинец. Подавать с мацони и хорошим настроением
Несомненно, такую редкость оценил бы быколавр в области зоологии — не зря же он столько времени проводит за книгами
Многие видели в интернете объявления о продаже двухъяростных кроватей. Теперь вы знаете, как эта мебель выглядит
Она настолько яростная, что на второй ярус подтягиваться придётся.
Представьте себе лапоухого человека. Такую особенность внешности так и хочется демонстрировать окружающим
Коллега акулиста — врач-пельменолог. Раньше он изучал болезни легких, а теперь перешел к более тяжелым темам — предметом его исследований стали пельмени
поправлюсь текст слегка: "... - предметом его преследований стали пельмени").
Хотите увидеть, как выглядят роллставни? Мы считаем, это гениальное решение для японских ресторанов
В одной из наших статей мы повстречали птицу кокоду. Теперь и вы можете посмотреть, что она из себя представляет
Нестандартная обувь — наша слабость. Вот вы бы купили себе крыссовки? Мы — да!
Вот…попалось…
Как-то вечером Крыса подпольная
Губки яркой помадой накрЫсила
И, обувшись в крЫссовки спортивныя,
Сразу стала крЫсавицей писаной!
Вот уселась она и крЫсуется,
Наблюдая за крЫсками вечера
И крЫснея от ушек до хвостика.
В гости ждет не дождется крЫсавчика.
Долго тянется время воскрЫсное,
И крЫсотка задумчиво думает:
«Хоть бы крЫсноармеец пожаловал
С крЫстовиной сугубо военною.
НаскрЫсти мы смогли бы достаточно
Сытной пищи в домашних окрЫстностях,
А затем предались б крЫсноречию
О прекрЫсном искусстве художников...».
Только вместо крЫсавца пожаловал
Вдруг крЫстьянин нежданно-негаданно,
А лицо у него крЫснолицее –
Не крЫснуха ли это заразная?
Как сумел он подкрЫсться на цыпочках?
Надо что-то укрЫсть на прощание!
И, схватив пару соли крЫсталликов,
Быстро юркнула Крыса в убежище.
Там уселась она в крЫсло мягкое
И, скрЫстив свои лапки мохнатыя,
Сей крЫссворд стала молча разгадывать,
Что под рубрикой «Крыса поехала».
А сейчас вы видите уникальный процесс — это волканизация. Контролировать ее практически невозможно, ведь волки все равно в лес смотрят
Зато уже подоспел кофе экспрессо. Его очень часто заказывают в кафе, но мало кто знает, как он выглядит
Салофановые пакеты могли бы стать достойной заменой давно привычному целлофану. Их и в дорогу брать удобно — еда всегда под рукой
плагиаторщики, блин!
вот нашлю на все эти ваши ии своего Джокера, будете знать!
Если вы никогда не видели шлангбаум, то вот же он!
Эх, наверняка клево живется аллигархам! В обычной жизни такого персонажа и не встретишь. Хорошо хоть нейросеть показала, как он выглядит
Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил, —
Крокодил, Крокодил Крокодилович! ©
Конечно, эта подборка — не попытка кого-то обидеть, а лишь веселое упражнение для воображения, показывающее, каким забавным может быть наш язык. А какие слова или фразы вы бы хотели, чтобы мы «оживили» в следующий раз? Предлагайте свои идеи в комментариях!
Комментарии
Нужен доведённый до белых коленей еврей с писаной торбой. И чтобы ещё мыслью по древу растекался. И ложь во спасение.
Хотя последние три вообще поди докажи, что неправильно